Premium|Cancer Vaccine: रशियन कॅन्सर लस; आशेचा किरण की सावधगिरीचा इशारा?

डॉ. नानासाहेब थोरातsakal.avtaran@gmail.com‘लस म्हणजे भविष्यातील होणाऱ्या आजारावरील वर्तमानातील उपचार असतो,’ तर वर्तमानातील आजारांवर औषध हाच उपाय असतो. कॅन्सरच्या लसीबाबतीत एकदम उलट आहे. कॅन्सरची लस म्हणजे वर्तमानातील आजारांवर भविष्यातील औषध आहे. दोन आठवड्यांपासून भारतातील प्रसारमाध्यमांमध्ये रशियन कॅन्सर लसीबद्दल खूप चर्चा चालू आहे. रशियातील व्लादिवोस्तोक शहरात ३ ते ६ सप्टेंबरदरम्यान १०वी पूर्व आर्थिक मंच आंतरराष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेत ७५ देशांतील आठ हजार ४०० हून अधिक प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला. यामध्येच रशियाच्या फेडरल मेडिकल अँड बायोलॉजिकल एजन्सीच्या प्रमुख डॉ. वेरोनिका स्कवोर्त्सोवा यांनी आम्ही कॅन्सर लस शोधली असून, लवकरच ती रुग्णांना दिली जाईल, असा दावा केला. या लसीला ‘एन्टरोमिक्स’ हे नाव दिले आहे. डॉ. वेरोनिका यांच्या दाव्यानुसार लस वारंवार दिल्यानंतर ती सुरक्षित ठरली असून, तिचा प्रभावी परिणामही दिसून आला आहे. काही रुग्णांमध्ये कॅन्सर ट्यूमरची वाढ ६०-८०%ने कमी झाली. ही लस प्रथमतः कोलोरेक्टल कॅन्सरविरुद्ध वापरली जाणार आहे (मोठ्या आतड्यांचा कॅन्सर). हा आजार जगभरातील सर्वात सामान्य आणि घातक कर्करोगांपैकी एक मानला जातो. रशियाने असाच दावा गेल्या वर्षीसुद्धा केला होता. .कॅन्सरची लस म्हणजे काय?आपल्या शरीरात कोठेही उपद्रवी किंवा नको असलेल्या पेशींची वाढ होत असेल तर आपली प्रतिकारशक्ती त्यांना ओळखून मारून शरीराबाहेर टाकते. निरुपयोगी पेशींमध्ये काही वेगळी प्रथिने तयार होतात, त्यावरून प्रतिकारशक्ती या पेशींना ओळखून बाहेर काढते. दुर्दैवाने व्यक्तीच्या शरीरात जेव्हा कॅन्सर पेशी तयार होण्यास सुरुवात होते, तेव्हा कॅन्सर पेशींमध्ये अशी काही प्रथिने तयार होतात, ज्यामुळे आपल्या प्रतिकारशक्तीला वाटते की या सामान्यच पेशी आहेत आणि त्यामुळेच व्यक्तीची प्रतिकारशक्ती अशा घातक पेशींना ओळखू शकत नाही. यामुळे कॅन्सर पेशींची अमर्याद वाढ होते. पुढे त्याचा ट्यूमर तयार होतो. कॅन्सर लस ही अशी आधुनिक उपचारपद्धती आहे, जी व्यक्तीच्या शरीरातील रोगप्रतिकारक शक्तीला कॅन्सर पेशी ओळखून त्यांच्याशी लढायला मदत करते. या लसी दोन प्रकारच्या असून, पहिल्यामध्ये प्रतिबंधक लसी कॅन्सर होण्यापासून वाचवतात, तर दुसऱ्या उपचारात्मक लसी ज्या आधी झालेल्या कॅन्सरशी लढायला मदत करतात. सध्या रशियन लसीबद्दल जी चर्चा चालू आहे ती लस दुसऱ्या प्रकारात येते.या लसीची वैज्ञानिक प्रक्रिया खूपच किचकट आणि वेळखाऊ आहे. सुरुवातीला पहिल्या टप्प्यात कॅन्सर रुग्णाच्या ट्यूमरमधून ऊतक (tissue) किंवा रक्ताचे नमुने घेतले जातात. प्रयोगशाळेमध्ये ट्यूमरच्या या पेशींचे डीएनए/आरएनएचे परीक्षण केले जाते आणि त्यावरून पेशींमधील विशिष्ट बदल ओळखले जातात. दुसऱ्या टप्प्यात ट्यूमर पेशींवर असलेली विशिष्ट प्रथिने शोधली जातात, जी सामान्य पेशींवर नसतात. हीच प्रथिने रुग्णाच्या शरीरात असलेल्या कॅन्सरला ओळखण्यासाठी लक्ष्य केली जातात. .तिसऱ्या टप्प्यात संगणकीय तंत्रज्ञान (bioinformatics) किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरून अशा अँटिजन्सची निवड केली जाते, जी रुग्णाच्या रोगप्रतिकारक शक्तीला उत्तेजित करू शकतील. यासाठी किमान दोन महिने लागतात. रशियाचा दावा आहे, की आम्ही हे फक्त अर्ध्या तासात करू शकतो. एकदा का ही अँटिजन्सची निवड झाली की याच आधारावर लस तयार केली जाते. या लसी अनेक मार्गांनी तयार करता येतात. जसे की आरएनए/डीएनए लस (शरीराला ट्यूमर अँटिजन्स तयार करण्याचे निर्देश देणारे जनुक पदार्थ पोहोचवले जातात, ज्यामुळे कॅन्सरविरुद्ध रोगप्रतिकारक प्रतिसाद (immune response) निर्माण होतो. पेप्टाइड लस (ट्यूमर पेशींमधून मिळणारे छोटे प्रथिनांचे तुकडे), सेलआधारित लसी (रुग्णाच्या स्वतःच्या रोगप्रतिकारक पेशी), व्हेक्टरआधारित लसी ज्यामध्ये निरुपद्रवी विषाणू किंवा जीवाणू वापरून ट्यूमर अँटिजन्स रुग्णाच्या शरीरात पोहोचवले जातात. पुढच्या टप्प्यात रुग्णाच्या वैयक्तिक ट्यूमर डेटावर आधारित लस तयार केली जाते आणि ती त्याला दिली जाते. या लसीमुळे रोगप्रतिकारक टी-पेशी सक्रिय होऊन ट्यूमर पेशींवर हल्ला करतात. शेवटच्या टप्प्यात ट्यूमरचा आकार, वाढीचा वेग, रुग्णाची प्रतिकारशक्ती यांचे परीक्षण केले जाते. या लसीला वैयक्तिकृत (Personalized) म्हटले जाते आणि प्रत्येक रुग्णासाठी ती वेगळी असते. ही सगळी प्रक्रिया किमान आठ ते नऊ महिन्यांची आहे. रशियाचा दावा आहे, की आम्ही ही कमीत कमी कालावधीत करू शकतो; दोन आठवड्यांपासून भारतातील प्रसारमाध्यमांमध्ये रशियन कॅन्सर लसीबद्दल खूप चर्चा चालू आहे. एका परिषदेतही रशियाच्या फेडरल मेडिकल अँड बायोलॉजिकल एजन्सीच्या प्रमुख डॉ. वेरोनिका स्कवोर्त्सोवा यांनी आम्ही कॅन्सर लस शोधली असल्याचे सांगितले. ही लस प्रथमतः कोलोरेक्टल कॅन्सरविरुद्ध वापरली जाणार अाहे. लवकरच रुग्णांना दिली जाईल, असा दावाही करण्यात येत आहे, त्यावरचे हे चर्चाचिंतन....Cancer Prevention Tips: कॅन्सरपासून वाचण्यासाठी रोजच्या दिनचर्येत समाविष्ट करा हे ८ सोपे उपाय!.सध्या जगभरात २०० कंपन्या कॅन्सरवर लस विकसित करीत आहेत. अनेक विद्यापीठांमध्ये यावर सखोल संशोधन चालू आहे. यामध्ये जगातील मोठ्या फार्मा कंपन्या फायजर (अमेरिका), मर्क (अमेरिका), जीएसके (ब्रिटन) आणि बायोटेक कंपनी मॉडर्ना (अमेरिका), बायोएनटेक (जर्मनी) यांचा समावेश आहे. मुळातच कोविडची लस शोधणारे सर्व शास्त्रज्ञ हे खूप वर्षांपासून कॅन्सरवरतीच लस शोधत होते. त्यामुळे रशियाचा सध्याचा दावा नवीन नसून, गेली २५ वर्षे यावरती संशोधन चालू आहे. रशियन अधिकाऱ्यांनी कॅन्सर लस शोधल्याचे जाहीर केले, मात्र 'पूर्वक्लिनिकल' (preclinical) चाचण्या म्हणजे नेमक्या काय, याची स्पष्ट व्याख्या दिली नाही. साधारणपणे या टप्प्यात प्राणी आणि प्रयोगशाळेतील पेट्री डिशेसवर चाचण्या केल्या जातात. याशिवाय सरकारने याआधीच्या टप्प्यांना आधार देणारे कोणतेही अभ्यास किंवा शास्त्रीय कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत.रशियन शास्त्रज्ञांच्या घोषणेने आशेची किरणे नक्कीच दिसत आहेत; परंतु अति आशावादी होण्याऐवजी सावध राहणे गरजेचे आहे. प्रसारमाध्यमातून मिळालेल्या माहितीनुसार, या लसीच्या चाचण्या ५०हून कमी स्वयंसेवकांवर केल्या गेल्या. तज्ज्ञांचे मत आहे की, उपचार कितपत प्रभावी आहे, हे जाणून घेण्यासाठी अधिक मोठ्या व विविध गटांवर चाचण्या होणे आवश्यक आहे. हे विशेषतः त्या लसींसाठी महत्त्वाचे आहे, ज्या प्रत्येक रुग्णाच्या रोगप्रतिकारक शक्तीच्या वैशिष्ट्यानुसार तयार केल्या जातात. याशिवाय ‘एंटरोमिक्स’वरील चाचण्यांचे निष्कर्ष अजूनही आंतरराष्ट्रीय पीअर-रिव्ह्यू (peer-reviewed) वैज्ञानिक नियतकालिकात प्रसिद्ध झालेले नाहीत. त्यामुळे याला आताच मोठा ‘ब्रेकथ्रू’ म्हणता येणार नाही.प्रसारमाध्यमातील माहितीनुसार रुग्णांना या लसीचा ६० ते ८०% फरक जाणवला आहे, पण कॅन्सरसाठी तो १००%च असला पाहिजे. अगदी ९९% असला तरी भविष्यात कॅन्सर पुन्हा माघारी येऊ शकतो आणि हा फरक पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ टिकला पाहिजे. नुकतेच नवीन संशोधन समोर आले आहे, की इतर कॅन्सर औषधांप्रमाणे कॅन्सर लसीविरुद्धसुद्धा प्रतिकार तयार होत असून, काही महिन्यांनंतर रुग्णाच्या शरीरात कॅन्सर पुन्हा माघारी येत आहे. यावरसुद्धा संशोधन सुरू झाले आहे. कॅन्सरचे किमान २०० प्रकार असून, एकट्या आतड्याच्या कॅन्सरचे दहा आणि ब्रेस्ट कॅन्सरचे किमान पंधरा उपप्रकार आहेत. सध्याची लस कोणत्या उपप्रकारावर आहे, ते अजून जाहीर केलेले नाही. .Tribal Healthcare Access for Cancer Patients: कॅन्सरला हरवण्यासाठी आदिवासी भागात आधुनिक उपचारांची सुरुवात!.भारतात ही लस येऊ शकते का?सरळ उत्तर आहे लगेच नाही. लसीचे तंत्रज्ञान येऊ शकते; पण कॅन्सर लस ही वैयक्तिकृत असून प्रत्येक कॅन्सर रुग्णासाठी वेगळी लस तयार करावी लागते. कदाचित एकच प्लॅटफॉर्म वापरून रुग्णांसाठी वेगळ्या लसी तयार करता येतील; पण हे खूप खर्चिक आहे. भारतात अशा प्रकारचे तंत्रज्ञान विकसितच करावे लागेल आणि भारतीय रुग्णांसाठी येथेच लस तयार करावी लागेल. इतर लसींसारखे दुसऱ्या देशात संशोधित करून आपल्याकडे लाखो डोस या लसीचे तयार करता येणार नाहीत. त्यासाठी आपल्याला पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्या लागतील. आपल्या देशात यामध्ये खूप उच्च दर्जाचे संशोधन झाले तर कदाचित भविष्यात प्रत्येक जिल्ह्यात अशा प्रकारची लस तयार करणारी केंद्रे विकसित होतील.(लेखक आयर्लंडमध्ये आरोग्य विज्ञान संशोधक असून, रॉयल सोसायटी ऑफ मेडिसिन लंडनचे फेलो आहेत.) 