Premium|Kumbh Mela Nashik 2026 : ‘तपोवना’तील वाट बिकट..!

विक्रांत मतेप्रयागराजच्या धर्तीवर नाशिक-त्र्यंबकेश्वरचा सिंहस्थ कुंभमेळा साजरा करायचा असल्याने दोन्ही ठिकाणी विकासकामांनी वेग घेतला आहे. विकासकामांनी पकडलेला वेग समाधानकारक असला, तरी निसर्गावर फिरविला जाणारा बुलडोझर पर्यावरणासाठी घातक आहे. लोकभावनेचा विचार न करता सरकारमधील मंत्री व प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी ‘आम्ही म्हणू तेच’ अशी भूमिका घेतल्याने त्यांच्या मनमर्जीविरोधात जनमताने वृक्षांना कवटाळले. तरीही विकासाचा लेप लावून सरकार-प्रशासनाने कुऱ्हाडीला धार लावण्याचे न सोडल्याने ‘तपोवन’ची वाट बिकट झाली.देशात चार ठिकाणी सिंहस्थ कुंभमेळा भरतो. वादामुळे पेशव्यांनी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर मध्ये अनुक्रमे वैष्णव व शैवांचे असे स्वतंत्रपणे दोन कुंभमेळ्यांचे आयोजन करण्यास जुन्या काळी परवानगी दिली. ठिकाण दोन असली, तरी नाशिक-त्र्यंबक असा एकच कुंभमेळा आहे. दर बारा वर्षांनी भरणाऱ्या कुंभमेळ्यासाठी जगभरातून लाखो भाविक येतात. मागील वर्षी जानेवारीमध्ये उत्तर प्रदेशातील प्रयागराजमध्ये कुंभमेळा पार पडला. तेथील भाविकांची गर्दी लक्षात घेऊन नाशिक-त्र्यंबकेश्वरमध्ये पाचपट गर्दीच्या अंदाजाने नियोजन सुरू आहे. त्यासाठी २५ हजार कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. देश व राज्यात हिंदुत्ववादी सरकार असल्याने खर्चाबाबत सरकारचा हात ढिला सोडला आहे. निधी कमी पडू देणार नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही जाहीर केले असून, त्यांना उत्तर प्रदेशपेक्षा अधिक सरस कुंभमेळा करायचा आहे. साधू-महंतांच्या आखाड्यासाठी ‘साधूग्राम’ वसविण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. नाशिक महापालिका हद्दीतील तपोवनात ‘साधूग्राम’साठी ३७६ एकर जागेवर आरक्षण आहे. यातील ९४.०७ एकर जागा महापालिकेच्या ताब्यात आहे, तर २८३ एकर जागेचे संपादन अद्यापपर्यंत झालेले नाही. १३ एकर क्षेत्रात जनार्दन स्वामी मठ व लक्ष्मीनारायण मंदिर गोशाळा आहे. दीड एकर क्षेत्रात अभिन्यास मंजूर आहे. एकूण २६८ एकर आरक्षित जमीन सध्या मालकांच्या ताब्यात आहे. .Premium| Bangladesh Politics: बांगलादेशात राजकीय अस्थिरतेत वाढ का? त्याचे भारतावर काय परिणाम होतील?.गृहीत धरल्याने ठिणगीऑक्टोबर २०२६मध्ये ध्वजारोहणाने कुंभमेळ्याला सुरुवात होणार आहे. त्यानंतर साधू, महंतांचे आखाडे येण्यास सुरुवात होईल. ‘साधूग्राम’साठी ३७६ एकर जागा आरक्षित असली, तरी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भव्य-दिव्य कुंभमेळ्याची कल्पना मांडल्याने मोबदला देऊन १२०० एकर जागा ताब्यात घेण्याची सूचना केली आहे. ‘साधूग्राम’साठी शेतजमीन भाडे तत्त्वावर की थेट मोबदला देऊन? मोबदला रोख स्वरूपात द्यायचा की टीडीआर स्वरूपात? मोबदला शासन देणार की महापालिका, असे अनेक प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. ते प्रश्न सुटतील तेव्हा सुटतील; परंतु हाती वेळ कमी असल्याने महापालिकेने ताब्यात असलेल्या एकूण जागेपैकी ५७ एकर जागेत ‘साधूग्राम’ उभारण्याची तयारी करत असल्याचे दर्शविले. येथून वादाची ठिणगी पडली. महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, ‘साधूग्राम’ उभारण्याला नाशिककरांचा विरोध नाही. मात्र, तसे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न काही जणांनी समाजमाध्यमांवर केला. ‘साधूग्राम’ उभारण्यासाठी झाडे तोडावी लागणार आहेत. त्यासाठी महापालिकेच्या उद्यान विभागाने १,८२५ झाडांवर पिवळ्या फुल्या मारून रेखांकन केले. ज्या अर्थी रेखांकन केले, त्या अर्थी वृक्षतोडीचा उद्देश आहे, हे स्पष्ट होते. रेखांकनापूर्वी हरकती व सूचना मागविणे अपेक्षित होते; परंतु नागरिकांना गृहीत धरून झाडांना फुल्या मारल्या गेल्या व विरोधाची ठिणगी पेटली. ठिणगीचा भडका उडत असताना प्रशासनाकडून योग्य खुलासा झाला नाही..‘एक्झिबिशन सेंटर’चे भूत‘साधूग्राम’साठी वृक्षतोड केली जाणार असल्याचे सुरुवातीला सांगितले गेले; परंतु दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रदर्शन केंद्रासाठी (माईस) निविदा काढल्याचा प्रकार समोर आला. २२० कोटी रुपयांची निविदा जाहीर झाल्याने वृक्षतोड ‘साधूग्राम’साठी नव्हे, तर माईस सेंटरसाठी होत असल्याचे स्पष्ट झाल्याने वृक्षप्रेमींच्या संतापात अधिकच भर पडली. माईस सेंटरलाही नागरिकांचा विरोध नाही; परंतु माईस सेंटरची मागणी कोणी व कधी केली? माईस सेंटरसाठी नेमकी तपोवनातीलच जागा का, याचे उत्तर महापालिका प्रशासनाला देता आले नाही किंवा असले तरी ते उत्तर लपविण्याचा प्रयत्न झाला. वृक्षप्रेमी पालिकेकडे उत्तर मागत होते, त्यावेळी अडखळत, चुकीचे, गोंधळलेल्या स्वरूपाची उत्तरे दिली गेली. त्या उत्तरांना ना शेंडी ना बुंधा! अशा उत्तरांनी अधिक संभ्रम निर्माण केला. ‘साधूग्राम’साठी वृक्षतोड होत असेल, तर ‘साधूग्राम’चा आराखडा दाखवा, असा सवाल उपस्थित झाला, त्यावेळी अधिकाऱ्यांची भंबेरी उडाली. त्यानंतर मागचाच म्हणजे २०१५ च्या आराखड्यानुसार ‘साधूग्राम’ करण्याचे नियोजन होत असल्याचे थातूरमातूर उत्तर देऊन वेळ मारून नेली. त्यामुळे संतापात दिवसागणिक भर पडत गेली.आंदोलनाला मिळाले नेतृत्वएखाद्या आंदोलनाला नेतृत्व मिळत नाही, तोपर्यंत आंदोलन यशस्वी होत नाही. तपोवनातील वृक्षतोडी विरोधात प्रत्येकाने आपल्या पद्धतीने विरोध दर्शविला. अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी आंदोलनात उडी घेत तपोवनातल्या वृक्षवल्लींना मिठी मारल्यानंतर आंदोलनाला नेतृत्व मिळाले, त्यानंतर विरोधाची धार वाढली. त्यापाठोपाठ शाहीर भगत, कवयित्री नीरजा, लेखिका प्रज्ञा दया पवार, राजन खान, संतोष जुवेकर, अमेय खोपकर, करुणा मुंडे, हर्षवर्धन जाधव, आनंद दवे यांनी तपोवनात धडक दिली; तर अंजली दमानिया व अन्य समाजमाध्यमांवरील इन्फ्लुएन्सरने माध्यमांतून विरोध दर्शविला. कोणी चित्रे काढून वृक्षतोडीचा निषेध केला, तर कोणी सूर-पारंब्या खेळून. विडंबनात्मक कवी संमेलन, शाळकरी मुले, सायकलपटू, योगाभ्यासक आपापल्यापरीने आंदोलनात सहभागी झाले. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे यांनी वृक्षतोडीला विरोध केल्यानंतर त्यांच्या पक्ष कार्यकर्त्यांनी तपोवनात आंदोलन केले. सयाजी शिंदे यांच्या भूमिकेला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पाठिंबा दिला. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने करवत, कुऱ्हाड जाळून जळजळीत विरोध दर्शविला. भाजप वगळता सर्वच पक्ष वृक्षतोडीविरोधात मैदानात उतरले. किन्नरांनीही वृक्षतोडीविरोधात आंदोलन केले. साधूंमध्ये मात्र एकवाक्यता दिसली नाही. काही साधूंनी या प्रकरणाला हिंदुत्वाचा लेप लावून विरोधाचा प्रयत्न केला. संसदेत खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी प्रश्न उपस्थित केला..Premium| Climate warning: मानवी हस्तक्षेपाला हवा लगाम.विरोधानंतरही सत्ताधारी ठामवृक्षतोडीविरोधातील धार तीव्र होत असताना दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री नीतेश राणे, अगदी आवश्यकता नसताना ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्यासारख्यांनी या प्रकरणात उडी घेतली. फडणवीस व महाजन यांनी विकासकामे करण्यासाठी काही झाडे तोडावी लागतील, अशी भूमिका घेतली. ‘वृक्षतोड करावीच लागेल, अन्यथा साधूग्राम, माईस सेंटर कसे उभारणार,’ असा थेट सवाल महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी केला. बकरी ईदला बळी देताना बकऱ्यांना कवटाळता का, असे म्हणत नीतेश राणे यांनी आगीत तेल ओतले. प्रा. देवयानी फरांदे, ॲड. राहुल ढिकले, सीमा हिरे या स्थानिक आमदारांनी या प्रकरणाशी आपला संबंधच नसल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न केला. धर्माला अफूची गोळी म्हणणारेच आंदोलनात सहभागी असल्याचा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केल्यानंतर डावे विरुद्ध उजवे अशी झालरही आंदोलनाला मिळाली. वृक्षतोडीविरोधाची धार तीव्र होत असताना फक्त भाजपकडून समर्थन केले, त्यामुळे भाजपविरुद्ध अन्य सर्व असे चित्र निर्माण झाले.स्थगितीची घोषणा पण..वृक्षतोडीला विरोध व समर्थन असा वाद सुरू असतानाच कुंभमेळा मंत्र्यांनी माईस सेंटर निविदेला स्थगिती देत असल्याची घोषणा केल्याने एक-दोन पावले मागे आल्याचे दिसले; परंतु ते फक्त व्हिडिओ कॅमेऱ्यांसमोर. उलट पालिका प्रशासनाने निविदेला मुदतवाढ दिली. एकीकडे स्थगितीची घोषणा तर दुसरीकडे आम्ही एका वृक्षाच्या बदल्यात दहा झाडे लावू, असा दावा कुंभमेळा मंत्र्यांनी केला. फक्त दावा करून थांबले नाही तर आंध्र प्रदेशातील राजमुंद्रीला भेट देऊन शहरात पंधरा हजार झाडांपैकी साडेसातशे झाडांची खेप आणलीही. त्या वृक्षारोपणाचा शुभारंभही त्यांच्याच हस्ते पार पडला. याचाच अर्थ कितीही विरोध झाला तरी जनभावनेचा विचार न करता वृक्षतोड होणारच, असा निर्धार झाला असून फक्त कुऱ्हाड कधी चालविली जाईल, एवढीच तारीख सांगणे शिल्लक ठेवले आहे.महापालिकेचे पितळ उघडेवृक्षतोडीवरून संघर्ष सुरू असताना आणखी एका प्रकरणात महापालिकेचे पितळ उघडे पडले. तपोवनातच मलनिस्सारण केंद्रासाठी १२०० झाडे तोडल्याची कबुली महापालिकेने दिली. त्यापूर्वी हरकती व सूचना मागविल्याचा दावा प्रशासनाने केला, परंतु त्याबद्दल स्पष्ट लेखे सादर करता आले नाही. म्हणजे विकासाच्या नावाखाली शेकडो वृक्षांची कत्तल करण्यात आली. त्याचप्रमाणे आधी ‘साधूग्राम’चे नाव पुढे करून माईस सेंटरसाठी १,८२५ वृक्ष तोडीचा शासन-प्रशासनाचा डाव असल्याचे स्पष्ट झाले..स्थगिती, वृक्षारोपण अन् उसंतॲड. श्रीराम पिंगळे यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे धाव घेऊन पर्यावरणाचा ऱ्हास होईल असा दावा केला. त्यांची याचिका दाखल करून घेत १५ जानेवारीला त्यावर सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत स्थगिती आहे. पुढील महिनाभरात विषय थंड पडेल. त्या कालावधीत पंधरा फुटांची हजारो झाडे उभी दिसतील. त्यातील जगतील किती? महापालिका निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू राहील. त्यामुळे राजकीय पक्ष निवडणुकीत गुंतलेले असतील. नऊशेहून अधिक दाखल झालेल्या हरकती व महापालिकेने त्या दाबून ठेवल्याने आता अधिकाऱ्यांना उसंत मिळेल. सोशल मीडियावरील आंदोलनाला व वृक्षतोडी विरोधात मिळणाऱ्या लाखो लाइकचा ओघ कमी होईल. वेळ मिळाल्याने एक्झिबिशन सेंटरचे समर्थक पुढे येतील. गाठीभेटीतून तशी तयारीही सुरू झाली आहे. महापालिकेच्या सोशल मीडियाच्या लाइक वाढतील आणि त्याचे भांडवल करून लवादाकडे समर्थनाचे दावेही केले जातील. एकंदरीत सरकारची व सरकारच्या सांगण्यावरून चालणाऱ्या प्रशासनाने वृक्षांबाबत घेतलेली भूमिका स्पष्ट झाली आहे. विरोध होऊनही तातडीने पंधरा फुटांच्या झाडांचे रोपणही सुरू झाले आहे. सरकार-प्रशासनाची मनोभूमिका बघता तपोवनातील वृक्षांवर कुऱ्हाड पडणारंच, असे स्पष्ट दिसते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 