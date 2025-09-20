Premium| Bangladesh Politics: बांगलादेशात राजकीय अस्थिरतेत वाढ का? त्याचे भारतावर काय परिणाम होतील?

सुरेंद्र पाटसकरगेल्या वर्षी जुलै-ऑगस्टपासून बांगलादेशामध्ये राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. खरं तर आर्थिक विकासाच्या वाटेवर त्यांची वाटचाल सुरू असतानाच सामाजिक आणि राजकीय विसंगतींमुळे विद्यार्थ्यांचा असंतोष उफाळून आला. त्याला निमित्त ठरले ते सरकारी नोकऱ्यांतील ‘कोटा पद्धती’चे!गेल्यावर्षी पाच ऑगस्ट २०२४ रोजी घडलेल्या घटनेने बांगलादेशातील राजकारणाला वेगळे वळण लागले. त्यादिवशी पंतप्रधानपद सर्वाधिक काळ सांभाळणाऱ्या शेख हसीना यांनी देशातून पळ काढला आणि भारतात आश्रयासाठी आल्या. .जनक्षोभामुळे त्यांना पायउतार व्हावे लागले. त्यानंतर काही दिवसांतच, आठ ऑगस्ट २०२४ रोजी नोबेल पुरस्कार विजेते अर्थतज्ज्ञ प्रा. मोहंमद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली सल्लागारांच्या समितीने नियुक्त केलेले हंगामी सरकार स्थापन करण्यात आले. पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये निवडणूक घेण्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. आता या घटनेला वर्ष उलटले तरी तेथे राजकीय स्थैर्य म्हणावे तसे प्रस्थापित झालेले नाही. त्यामुळे त्यांच्या पुढील वाटचाली विषयी प्रश्नचिन्ह कायम आहे..अनिश्चितता ही बांगलादेशासाठी नवीन गोष्ट नाही. या देशाने कधीही दीर्घकालीन राजकीय स्थिरता अनुभवलेली नाही, हसीना यांचे १५ वर्षांचे (२००९-२०२४) आणि जनरल एच. एम. इर्शाद यांचे सात वर्षांचे (१९८३-१९९०) शासन वगळता. सर्व सरकारांनी सत्तेत अधिक काळ राहण्यासाठी गैरप्रकारांचाच अवलंब केला आणि शेवटी रस्त्यावरील आंदोलनांमुळे किंवा लष्करी उठावांमुळे सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले आहे..संघर्षाची ठिणगीयावेळी झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या उठावाच्या मुळाशी होती सरकारी नोकऱ्यांतील ‘कोटा प्रणाली’. १९७१च्या स्वातंत्र्ययुद्धातील योद्ध्यांच्या कुटुंबीयांना, महिलांना, मागास जिल्ह्यांना आणि अल्पसंख्याकांना आरक्षण देणारी ही योजना अनेक वर्षे अस्तित्वात होती. सामाजिक न्यायाची ही योजना नंतर राजकीय हितसंबंध जपणारी व्यवस्था बनली. ही आरक्षणाची टक्केवारी ५६ टक्क्यांवर पोहोचली होती. त्यातही १९७१च्या युद्धात देशासाठी प्राण देणाऱ्यांच्या वारसांना आरक्षण देण्याची मूळची तरतूद आता त्यांच्या नातवांनाही लागू करण्यात आली. यामुळे खदखद वाढली..या आरक्षणाविरोधात २०१८मध्येही आंदोलन झाले होते. त्यानंतर सरकारने काही प्रमाणात आरक्षण कमी केले. पण २०२४मध्ये बांगलादेश उच्च न्यायालयाने पूर्वीचा निर्णय घटनाबाह्य ठरवत आरक्षण पुन्हा लागू केले. या निर्णयाने शिक्षित, पात्र तरुणांमध्ये असंतोषाचा स्फोट झाला. ‘‘स्पर्धेत टिकण्यासाठी मेहनत आपण करायची, पण नोकऱ्या मात्र ओळखीवर आणि राजकीय वजन वापरून दिल्या जातात,’’ ही भावना इतकी तीव्र होती की आरक्षणाच्या विरोधातील आंदोलनाचे रूपांतर राष्ट्रीय उठावात झाले..जुलै २०२४ मध्ये देशभरातील विद्यापीठांमध्ये शांततामय निदर्शने सुरू झाली. ‘नो कोटा, नो मेरीट’ असे फलक घेऊन हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. त्यांना रोखण्यासाठी प्रशासनाचे कठोर पावले उचलली. आंदोलकांवर पाण्याचे फवारे मारण्यात आले, अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडण्यात आल्या, काही ठिकाणी गोळीबारही करण्यात आला. या आंदोलनाच्या काळात शेकडो बळी गेले तर हजारो जण जखमी झाल्याचे सांगण्यात आले. संपूर्ण देश आंदोलनात सहभागी झाला. शिक्षक, नागरी कर्मचारी, पत्रकार, सर्वसामान्य नागरिक, आणि अगदी काही पोलिस अधिकारीही या उठावात सहभागी झाले. सोशल मीडियावर ‘कोटा मस्ट गो’, ‘जस्टिस फॉर स्टुडंट्स’ असे हॅशटॅग ट्रेंड झाले. या आंदोलनाचा सर्वांत मोठा राजकीय परिणाम म्हणजे पंतप्रधान शेख हसीना यांचा पदत्याग व देशातून पलायन. हसीना या २००९पासून सलग १५ वर्षे सत्तेत होत्या..हसीनांची कारकीर्दशेख हसीना २००९पासून बांगलादेशाचे नेतृत्व करत होत्या. त्यांच्या कारकिर्दीत अनेक आर्थिक सुधारणेच्या गोष्टी करण्यात आल्या. त्यात एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ, निर्यातवृद्धी आणि ग्रामीण भागांत मूलभूत सुविधा पोचविण्यात मिळालेले यश यांचा समावेश होता.परंतु, सत्तेचे टोकाचे केंद्रीकरण झाल्यामुळे अनेक समस्या निर्माण होऊ लागल्या. न्यायपालिका, माध्यमे आणि निवडणूक आयोग यांच्यावर सरकारचा प्रभाव वाढला. त्याचबरोबर विरोधी पक्षांबरोबर संघर्ष, विरोधकांना अटक, सरकारविरोधात लिहिणाऱ्या पत्रकारांवर गुन्हे ही नित्याची बाब झाली. अवामी लीगच्या विद्यार्थी संघटनेचे स्वरूप बदलून गुंडगिरीची टोळी असे झाले, विद्यापीठे ही शिक्षणाची केंद्रे न राहता राजकीय नियंत्रणाचे माध्यम बनले. .यापाठोपाठ आर्थिक संकटाने डोके वर काढले. राजवट बदलल्यानंतर यात सुधारणा करण्याचे आव्हान आहे. सर्वांत मोठे आव्हान आहे ते रोजगार निर्मितीचे. अनेक उपाययोजना राबवूनही रोजगाराचे प्रमाण अद्याप सुधारलेले नाही. शिवाय, स्थानिक वातावरण नव्या गुंतवणुकीसाठी किंवा उद्योजकतेसाठी अनुकूल ठरलेले नाही.आरक्षणाचा मुद्दा सामाजिक वाटत असला तरी त्याचा फायदा हसीना सरकारने घेतल्याचे दिसून येते. न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांवर पंतप्रधान कार्यालयाचा अप्रत्यक्ष प्रभाव होता. न्यायालयाने अनेक निर्णय जाणीवपूर्वक सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने दिले, तसेच विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना कायद्याच्या मार्गाने अडचणीत आणल्याचे दिसून आले. या सगळ्या घडामोडी पाहता आरक्षण पुन्हा लागू करण्याचा न्यायालयाने दिलेला निर्णय म्हणजे राजकीय खेळीच होती..जनतेची नाराजी कायमसत्ता उलथविण्यात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन यशस्वी झाले असले तरी जनतेची नाराजी कायम आहे. हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या नेत्याचा हटवण्यात आलेला आनंद सुरुवातीला स्पष्टपणे जाणवला, पण यातूनच झुंडशाही आणि हिंसाचाराचा उद्रेक झाला, जो हंगामी सरकारने सत्ता स्वीकारल्यानंतरही नियंत्रणात आणणे कठीण ठरले. विशेषतः कट्टर इस्लामी गट अचानक सक्रिय झाले आणि अल्पसंख्याकांवर हल्ल्यांच्या घटना घडल्या. यातून अंतर्गत अस्वस्थता कायम आहे.मानवाधिकार संस्था ‘ओधिकार रिपोर्ट’नुसार, जुलैच्या उठावानंतरच्या नऊ महिन्यांत राजकीय हिंसाचारात २५४ लोकांचा मृत्यू झाला. याच काळात खंडणीचे प्रकार वाढले, जिल्हा व ग्रामीण भागात राजकीय हत्या वाढल्या. बेछूट अटकसत्र आणि माध्यमांवरील बंधनांमुळे पूर्वीच्या राजवटीच्या कार्यपद्धतीची पुनरावृत्ती झाली. सत्तापालटानंतर प्रसिद्ध राजकीय व्यक्तींवरील खटले मागे घेण्यात आले, मात्र आंदोलनाशी संबंधित व कामगारांवरील २० हजारांहून अधिक खटले तसेच प्रलंबित ठेवले गेले. यामुळे पक्षपातीपणाची भावना निर्माण झाली..राष्ट्रीय जाहीरनामाऑगस्ट २०२५मध्ये हंगामी सरकारने जुलै जाहीरनामा किंवा राष्ट्रीय जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. भविष्यकालीन धोरणे, उद्दिष्टे आणि तात्कालिक उपाययोजना त्यात जाहीर करण्यात आल्या. सुधारणा समित्यांच्या १६६ शिफारशींवर तो आधारित होता. यासाठी ३० राजकीय पक्षांशी सल्लामसलत करण्यात आली. त्यात निवडणुकांचे आश्वासन देण्यात आले.राष्ट्रीय जाहीरनाम्यात लोकशाही प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याची महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली. निवडणुकीच्या पारदर्शकतेसाठी सरकारने सर्व राजकीय पक्षांना सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केले..जाहीरनाम्यात न्यायपालिका सुधारण्याबाबतची महत्त्वाची वचनबद्धता होती. न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या, न्यायालयाच्या स्वायत्ततेवर होणारा दबाव, आणि तक्रारींच्या जलद निवारणासाठी खास योजना जाहीर करण्यात आल्या. आर्थिक आणि प्रशासनातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी कडक उपाययोजना लागू करण्याचे वचन दिले.सामाजिक आणि आर्थिक सुधारणा करताना हंगामी सरकारने महिला अधिकार, शेतकरी कल्याण, आणि बेरोजगारी कमी करण्यासाठी उपाययोजना जाहीर केल्या. इंटरनेट आणि डिजिटल स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्याची घोषणाही केली गेली..नव्या पक्षाचा उदयखरंतर बांगलादेशात शेख हसीना यांचा अवामी लीग आणि खालिदा झिया यांचा बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टी यांचेच वर्चस्व १९९१पासून प्रत्येक निवडणुकीत राहिले आहे. बांगलादेशात २००८मध्ये ग्रँड अलायन्स स्थापन करण्यात आली. त्यात अवामी लीग, जटिया पार्टी (इर्शाद),जटिया समाजतांत्रिक दल, वर्कर्स पार्टी यांच्यासह इतर सहा पक्षांचा समावेश होता. त्याव्यतरिक्त लेफ्ट डेमोक्रॅटिक अलायन्सही अस्तित्वात आला. त्यात सात पक्षांचा समावेश होता. देशातील अस्वस्थतेच्या पार्श्वभूमीवर गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्ये या दोन्ही गटांतील सहा पक्षांनी एकत्र येत गणतंत्र मंच स्थापन केला. आता आंदोलनानंतर विद्यार्थ्यांनी स्थापन केलेली ‘नॅशनल सिटीझन पार्टी’ (एनसीपी) ही नव्या राजकीय युगाची सुरुवात मानली जाते. तरुणाई या पक्षाकडे आकर्षित होत आहे. .दरम्यान, ढाका विद्यापीठात झालेल्या विद्यार्थी संघटनांच्या निवडणुकीत जमाते इस्लामी या कट्टर पक्षाने मोठा विजय मिळविला. यामुळे आता राजकीय समीकरणे बदलली जाण्याची शक्यता वर्तविली जाते. यासर्वांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया राबविणाऱ्या निवडणूक आयोगावरच पक्षपातीपणाचे आरोप ‘एनसीपी’ने केले आहेत. त्यामुळे निवडणुकीच्या पारदर्शकतेबाबत शंका निर्माण झाली आहे. मतदानाचे वय १६ वर्षे करण्याची युवकांची मागणी आहे, अजून त्याबाबत निर्णय झालेला नाही. .आंतरराष्ट्रीय संबंधहंगामी सरकारचे प्रमुख मोहंमद युनूस यांनी अमेरिका, ब्रिटन, चीनसह महत्त्वाच्या देशांशी संपर्क साधला आहे. चीन आणि इतर काही देशांत त्यांनी दौरेही केले. चीनने बांगलादेशात मोठ्या प्रमाणात पायाभूत प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केली आहे. विशेषतः ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ अंतर्गत त्यांनी गुंतवणूक केली आहे. भारताबरोबरही ऊर्जा करार झाला असला, तरी राजनैतिक संवादात फारशी प्रगती झालेली नाही. .काही समस्या... आणि सद्यःस्थितीविद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर इस्लामी गट खूपच महत्त्वाकांक्षी झाले आहेत. देशाच्या इतिहासात आधी कधीही मिळाला नसेल असा पाठिंबा कट्टर वहाबी मुस्लिमांच्या गटांना आता मिळतोय. दुसरीकडे इस्लामी जगाचे नेतृत्व करण्याची तुर्कस्तानची इच्छा, अमेरिका-तुर्कस्तान-पाकिस्तान यांचे समीकरण, म्यानमारमध्ये अमेरिकेचा उघड हस्तक्षेप व त्यांना दिलेली मदत, भारत-अमेरिका संबंधांतील तणाव आणि भारत-चीन स्पर्धा या सर्व गोष्टी इस्लामी गटांना फायदेशीर ठरू शकतात. ही संधी साधण्याचा प्रयत्न जमाते इस्लामी करत आहे.बांगलादेश मुक्तिसंग्रामाच्या आठवणी नष्ट करण्याचा आंदोलकांनी केलेला प्रयत्न ही चिंतेची बाब आहे. भारत-बांगलादेश संबंध बिघडविण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न यामागे आहे. ऑगस्टमध्ये ढाक्यात झालेल्या मुक्तिसंग्रामाशी संबंधित परिसंवादावर जमावाने हल्ला केला. पोलिसांनी त्या कार्यक्रमात उपस्थित असलेल्या १६ जणांना दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत अटक करण्यात आली. .त्यात ८५ वर्षीय स्वातंत्र्यसैनिक अब्दुल लतीफ सिद्दिकी यांचा समावेश होता. इस्लामविरोधी वक्तव्यांमुळे अवामी लीगमधून त्यांची दहा वर्षांपूर्वी हकालपट्टी करण्यात आली होती. अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये ढाका विद्यापीठातील प्राध्यापक शेख हफिजुर करझान आणि प्रसिद्ध 'यूट्यूबर' मंजरूल आलम पन्ना यांचाही समावेश होता. हसीना सरकारच्या कारभारावर त्यांनी टीका केली होती. या हंगामी सरकारवरही त्यांनी टीका केली होती. ढाका विद्यापीठातील प्राध्यापक नझरू अहसान कलिमुल्लाह यांनाही सात ऑगस्ट रोजी अटक करण्यात आली. तेही युनूस सरकारवर टीका करत होते. याशिवाय वकील, न्यायाधीश, कार्यकर्ते, पत्रकार अशा शेकडो जणांना अटक करण्यात आली आहे. हंगामी सरकार सत्तेवर आल्यानंतरही देशातील गुन्हेगारी कमी झालेली नाही. गुन्हेगारीत २० टक्के वाढ झाल्याचेच विविध अहवालांतून दिसून आले आहे. का?, राजकीय सत्तांतर खऱ्या लोकशाही मार्गाने होईल का? कट्टरतावाद्यांचे वर्चस्व वाढेल की खरी लोकशाही अस्तित्वात येईल?, सत्तेवर येणारे नवे सरकार चीन धार्जिणे असेल का भारताला अनुकूल? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे अजून मिळायची आहेत. .विद्यार्थ्यांच्या चळवळीतून काही मुद्दे मात्र स्पष्ट झाले. शिक्षित तरुणांना जर व्यवस्थेत स्थान नसेल तर ते व्यवस्था मोडण्यासाठी सज्ज होतात. माध्यमे आणि माहितीवर कितीही निर्बंध घातले तरी 'डिजिटल पिढी' हे निर्बंध मोडून उसळून उभी राहते. स्वार्थासाठी लोकशाहीचा गळा आवळण्याचा प्रयत्न सत्ताधीशांनी केला, तर त्या विरुद्ध तरुणाई उभी राहते, हेच बांगलादेशातील आंदोलनाने दाखवून दिले. 