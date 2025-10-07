Premium| Light Pollution: आपण 'नक्षत्रजडित रात्री' गमावत आहोत का? प्रकाश प्रदूषणामुळे काय नुकसान होत आहे?

वर्षा गजेंद्रगडकरअनावश्यक किंवा अयोग्य प्रकाशनिर्मितीमुळे प्रकाश प्रदूषणात प्रचंड भर पडते. त्यामुळे रात्रीचा चांदण्यांचा प्रकाश पूर्णपणे प्रभावहीन होतो, खगोलशास्त्रीय संशोधनात अडथळे येतात, अनेक परिसंस्थांचं संतुलन बिघडतं, ऊर्जेचा अपव्यय होतो आणि मानवी आरोग्यही धोक्यात येतं. कृत्रिम प्रकाशामुळे विशेषतः निशाचर सजीवांवर प्रतिकूल परिणाम होतो.दि वाळी काही दिवसांवर आली आहे. तेजाचा गर्भ वागवणाऱ्या काळोख्या रात्रींचा हा उत्सव! दारात, अंगणात दिवे लावून नक्षत्रजडित रात्रींचं सौंदर्य साजरं करणाऱ्या या उत्सवाची वाट आपण दरवर्षी आतुरतेनं पाहत असतो.गेल्या काही दशकांपासून दिवाळीच्या मुळाशी असलेलं काळोख्या रात्रींचं वैभव कमी होत चाललं आहे. आणि याला कारण आहे, सतत वाढत चाललेलं प्रकाशाचं प्रदूषण. अतिरिक्त कृत्रिम प्रकाशामुळे होणारं हे प्रदूषण शहरीकरणासोबत गेल्या पस्तीस-चाळीस वर्षांत हळूहळू वाढत गेलं आहे. .सध्या जगातली निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या शहरात राहते आहे आणि आकडेवारीच सांगायची तर, यातल्या दर चार व्यक्तींपैकी तीन व्यक्तींना नितळ काळ्या रात्री पाहताना होणारा आनंद आणि अद्भुतता ठाऊकच नाही. प्रकाश प्रदूषणामुळे त्यांनी काय गमावलं आहे, हे त्यांना सांगणं-समजावणंही अवघड आहे. कारण शहरातल्या लखलखाटात त्यांना, रात्रीच्या वेळी आपल्या डोक्यावर चांदण्यांची शाल पसरून राहणाऱ्या अथांग काळ्या आभाळाची जाणीवच कधी झालेली नाही..हवा, पाणी, जमीन आणि आवाजाच्या प्रदूषणाइतकंच धोकादायक असलेलं प्रकाश प्रदूषण अजून बऱ्यापैकी दुर्लक्षित आहे. खरं तर या प्रदूषणाची जाणीव विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी पहिल्यांदा खगोलशास्त्रज्ञांना झाली. त्यावेळी वातावरणातल्या कृत्रिम प्रकाशाच्या झळाळीमुळे आकाशनिरीक्षणात अडथळे यायला लागले म्हणून व्हॅटिकन वेधशाळा रोमहून पापल पॅलेस, कॅसल गंडोल्फो या पोप यांच्या उन्हाळी मुक्कामाच्या ठिकाणी हलवली गेली. काही काळानंतर तिथेही परत हीच अडचण यायला लागल्यावर अमेरिकेतल्या अॅरिझोनामध्ये या वेधशाळेचं स्थलांतर करण्यात आलं..प्रकाश प्रदूषणाच्या या पहिल्यावहिल्या जाणिवेनं आता शतक पार केलं असलं तरी अजूनही प्रकाश प्रदूषणाची कायदेशीर व्याख्या भारतासह अनेक देशांमध्ये झालेलीच नाही. सुरुवातीला गॅसचे दिवे, नंतर विजेचे दिवे आणि आता ‘एल.ई.डी.’ दिवे अशी प्रकाशनिर्मितीच्या क्षेत्रातली प्रगती होत असताना प्रकाश प्रदूषणही वाढत गेलं आहे.‘एल.ई.डी.’ वे अधिक कार्यक्षम, कमी उष्णता बाहेर फेकणारे आणि पुनर्चक्रीकरण करता येण्याजोगे आहेत, हे खरं, पण त्यांचा प्रचंड वापर प्रकाश प्रदूषणाला कारणीभूत ठरतो आहे. रॉयल अॅस्ट्रोनॉमिकल सोसायटीच्या फेलो असलेल्या पुण्यातल्या श्वेता कुलकर्णी यांनी महाराष्ट्रातल्या रात्रीच्या आकाशाच्या प्रकाशमानतेची केलेली निरीक्षणं, आणि त्यातून हाती आलेले निष्कर्ष अलीकडेच एका अहवालात मांडले आहेत. त्यांच्या मते पुण्यातल्या रात्रीच्या आकाशाच्या प्रकाशमानतेत गेल्या दशकभरात जवळपास ५० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. .मुंबई तर देशातल्या सर्वाधिक प्रकाशमान शहरांपैकी एक आहे. वेगवान शहरीकरण, ‘एल.ई.डी.’ दिव्यांचा भरमसाठ वापर आणि पर्यटनाच्या हेतूनं उभ्या राहणाऱ्या आस्थापना यामुळे देशभरातल्या अनेक शहरांमध्ये प्रकाश प्रदूषणात वाढ होते आहे, असं त्यांच्या संशोधनातून स्पष्ट झालं आहे.शहरांच्या विकासाद्वारे मोठे मॉल, इतर भव्य व्यावसायिक संकुलं, मल्टिप्लेक्स, फ्लायओव्हर्स आणि गगनचुंबी निवासी इमारती यांची भर सातत्यानं पडते आहे. या नव्या वास्तूंची बाह्य प्रकाशयोजना बहुतेक वेळा अनावश्यक किंवा अयोग्य प्रकाशनिर्मिती करणारी असते. परिणामतः प्रकाश प्रदूषणात प्रचंड भर पडते. .त्यामुळे रात्रीचा चांदण्यांचा प्रकाश पूर्णपणे प्रभावहीन होतो, खगोलशास्त्रीय संशोधनात अडथळे येतात, अनेक परिसंस्थांचं संतुलन बिघडतं, ऊर्जेचा अपव्यय होतो आणि मानवी आरोग्यही धोक्यात येतं. कृत्रिम प्रकाशामुळे विशेषतः निशाचर सजीवांवर प्रतिकूल परिणाम होतो. रात्रीच्या वेळी अतिरिक्त प्रकाश असेल तर अन्नाचा शोध, निद्रा, वीण घालणे, भक्षकापासून बचाव अशा सजीवांच्या वर्तनाशी संबंधित अनेक गोष्टींमध्ये व्यत्यय येतो किंवा त्यांच्या वर्तनात बदल होतो. स्थलांतर करणाऱ्या पक्ष्यांच्या आणि कासवाच्या नवजात पिलांच्या दिशा अति प्रकाशामुळे चुकतात; प्रकाशाचे वाढलेले स्रोत जास्त कीटकांना आकर्षित करतात आणि अर्थातच हे कीटक, पक्षी आणि इतर मोठ्या कीटकांचे सहज भक्ष्य होतात. .वनस्पतींचं परागीभवन आणि पुनरुत्पादन या क्रियांसाठी वनस्पती, कीटक आणि पक्षी यांचे परस्परपूरक संबंध महत्वाचे असतात. या नात्यात प्रकाश प्रदूषणामुळे हस्तक्षेप होतो आणि त्यामुळे उभयचर प्राण्यांच्या अन्न शोधण्याच्या आणि पुनरुत्पादनाच्या सवयीही बदलू शकतात. थोडक्यात, दिवस-रात्रीच्या लयीवर सजीव सृष्टीचं संतुलन आधारलेलं असतं; प्रकाश प्रदूषणामुळे ही लयच बिघडते आणि मग परिसंस्थांकडून माणसाला मिळणारे लाभही धोक्यात येतात.जगभरातल्या एकूण वीजवापरापैकी २५ टक्के ऊर्जा प्रकाशनिर्मितीसाठी वापरली जाते. गरजेपेक्षा जास्त दिव्यांमुळे, विशेषतः आकाशाच्या दिशेनं जाणाऱ्या प्रकाशझोतांमुळे बरीच ऊर्जा वाया जाते. शिवाय अशी ऊर्जा वाया जाणं म्हणजे पैशाचं नुकसान आणि कार्बन फूट प्रिंट वाढ, हे समीकरणही त्याला जोडून येतं. प्रखर प्रकाशामुळे मानवी आरोग्यावरचा परिणामही आता स्पष्ट होतो आहे. निद्रानाश, तीव्र डोकेदुखी, थकवा, ताण असे आरोग्याचे अनेक प्रश्न सध्या शहरांमध्ये ठळकपणे जाणवताहेत. सण-उत्सवांच्या काळात केली जाणारी रोषणाई आणि या प्रकाशातले काही विशिष्ट रंग दृष्टीचंही नुकसान करू शकतात..Premium| Maharashtra Crop Damage: कर्जमाफी आणि हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत मिळाल्याशिवाय शेतकरी रब्बीची पेरणी कशी करतील?.जगभरात काही ठिकाणी आता प्रकाश प्रदूषण आणि त्याच्या परिणामांविषयीची जागरुकता वाढते आहे, आणि त्यावर उपाय म्हणून अंधाऱ्या रात्रींचे प्रदेश राखून ठेवण्याकडचा कलही वाढतो आहे. विविध देशांमधल्या अशा जागा तीनशेहून जास्त आहेत; तरीही, २०११ ते २०२२ या काळात, रात्रीच्या आकाशात दिसणाऱ्या ताऱ्यांमध्ये दर वर्षी ७ ते १० टक्क्यांनी घट झाल्याचं सायन्स मासिकामध्ये २०२३ मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासानं स्पष्ट केलं होतं. चांदण्याचं दर्शन असं फिकं होत जाणं हे अनेक अर्थांनी चिंताजनक आहे.कृत्रिम प्रकाशामुळे आपण यापलीकडचंही काही गमावतो आहोत. लक्षलक्ष चांदण्यांनी भरलेल्या आभाळानं किती प्रतिभावंतांच्या प्रेरणा चेतवल्या आहेत. 'कोर बिलोरी तुझ्या कपाळी, शिरी मोत्यांची जाळी गं'सारखी कविता रात्रीचं उजळ आकाश बघतानाच बोरकरांना सुचली असणार ना. पळसखेडच्या खुल्या आकाशातली नक्षत्रं पाहिली नसती तर 'कोणती पुण्ये अशी येती फळाला, जोंधळ्याला चांदणे लखडून जावे', असं महानोर म्हणाले असते का? वॅन गॉगनं चितारलं असतं का 'स्टारी नाइट'सारखं पेंटिंग? शेक्सपीअरच्या लेखनात रात्र प्रतीकात्मक रूपात वारंवार प्रकटली असती का?.Premium|Wealth Creation : संपत्ती निर्मितीसाठी संयम हवा की साहस?.माणसाच्या प्रातिभ अस्तित्वाचं पोषण करणार्या निसर्गाचा, रात्र हाही असा एक विलक्षण अविभाज्य भाग आहे. या रात्रीच्या गंधभारल्या सौंदर्याकडे अध्यात्माची वाट खुली करण्याची ताकद आहे, तसं मनाचे अंधारे कोपरे उजळण्याचं सामर्थ्यही आहे. रात्रीचा गडद अंधार पुसून टाकणार्या प्रखर प्रकाशाला म्हणून दूर ठेवायला हवं. तेलाचे लहानसे शांत दिवे लावून काळोख्या रात्रींचं देखणेपण आपण अनुभवू शकलो तरच पुढच्या पिढ्यांना आपण निरंजन प्रकाशाचा वसा देऊ शकू.(लेखिका पर्यावरणाच्या अभ्यासक आहेत.) 