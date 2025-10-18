Premium|Provident Fund: EPFO च्या निर्णयाने ‘कर्मचाऱ्यांचे पैसे अडकले’ असा आरोप का होतोय..?

पुणे - आपल्या पगारातून दरमहा ठाराविक रक्कम कापली जाते. अनेकदा आपल्याही नकळत आपण ती रक्कम विसरूनही जातो. किंवा या ना त्या मार्गाने पैसे साठून तर राहतात ना म्हणून त्या पैशांना फारसा हात लावायलाही जात नाही. मात्र कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) या कर्मचाऱ्यांनी किती पैसे काढायचे या विषयातील नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. यामुळे पीएफच्या रकमेबाबत अनेकांमध्ये मोठा गोंधळ निर्माण झालेला दिसतो आहे.EPFO ने नेमके काय बदल केले आहेत, यामुळे कर्मचाऱ्यांची किती रक्कम रिटायरमेंटपर्यंत अडकून पडणार आहे, नोकरी गेल्यानंतर नेमके किती पैसे काढता येतील आणि ते किती दिवसांत काढता येतील, सरकारच्या या नियमबदलांवर लोकांनी आणि नेत्यांनी काय टीका केली आहे.. आणि आता नवीन नियमानुसार काय फरक असणार आहे अशी सर्व माहिती आपण या सकाळ+ च्या विशेष लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया... .नोकरी गेल्यानंतर पूर्ण पीएफ काढण्याच्या नियमात कोणते बदल झाले..?जुना नियम : नोकरी गेल्यानंतर सलग दोन महिने बेरोजगार राहिल्यास सदस्य पीएफची संपूर्ण रक्कम (Final Settlement) काढू शकत होते.नवीन नियम : नोकरी गेल्यानंतर सदस्याला पीएफची उर्वरित २५% रक्कम पूर्णपणे काढण्यासाठी आता १२ महिने बेरोजगार राहावे लागेल.ही गोष्ट उदाहरणाने समजावून घेऊया. समजा शाम नावाच्या माणसाची नोकरी अचानक गेली. त्यानंतर त्याला पुढचे २ महिने नोकरीच नाही मिळाली तर त्याला त्याची पीएफची संपूर्ण रक्कम आधी काढता येत होती. पण आता बदललेल्या नियमानुसार त्याला त्याच्या खात्यातील रक्कम ही काढता येणार नाही. त्याला दोन महिन्यांनंतर त्याच्या खात्यातील ७५ टक्के रक्कम काढता येईल. आणि उर्वरित २५ टक्के रक्कम त्याला तेव्हाच काढता येईल जेव्हा तो संपूर्ण वर्षभर बेरोजगार असेल.यावर EPFO चे म्हणणे काय..?टेलिग्राफ इंडियाच्या बातमीनुसार EPFO अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, हा बदल 'त्वरित पैसे काढण्याच्या' सवयीला आळा घालण्यासाठी आणि सदस्याला सामाजिक सुरक्षा कवच देण्यासाठी केला आहे. या एका वर्षात सदस्याला दुसरी नोकरी मिळण्याची शक्यता असते आणि त्यामुळे त्याची निवृत्तीची बचत सुरक्षित राहते. .पीएफची रक्कम किती काळापर्यंत लॉक रहाणार..?जुना नियम : आतापर्यंत नोकरी गेली की दोन महिन्यांत सर्व पीएफची रक्कम काढून खाते सेटल करता येत होते.नवीन नियम : कर्मचाऱ्याच्या संपूर्ण करिअरमध्ये त्याच्या एकूण पीएफ कॉर्पसमधील २५% रक्कम निवृत्तीचे वय (५८ वर्षे) होईपर्यंत लॉक राहील, ती काढता येणार नाही.यावर EPFO चे स्पष्टीकरण काय..?सामाजिक सुरक्षेची संकल्पना कायम ठेवण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक होता. वारंवार आंशिक पैसे काढल्यामुळे अनेक सदस्यांच्या खात्यात निवृत्तीच्या वेळी खूप कमी रक्कम शिल्लक राहते. यामुळे निवृत्तीनंतरचे त्यांचे जीवनमान सुरक्षित राहणार नाही. २५% किमान शिल्लक ठेवल्यामुळे सदस्याला चक्रवाढ व्याजासह चांगला निवृत्ती निधी जमा करता येईल. .आकडे काय सांगतात..?२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात जवळपास ५३ लाख कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम (final settlement) काढली आहे.२०२४-२५ या वर्षात किती टक्के कर्मचाऱ्यांनी किती रक्कम काढली त्याविषयी...२७.१८ टक्के कर्मचाऱ्यांनी १० हजारपेक्षा कमी रक्कम काढली४८.७३ टक्के कर्मचाऱ्यांनी २० हजारपेक्षा कमी रक्कम काढली६१.४८ टक्के कर्मचाऱ्यांनी ३० हजारपेक्षा कमी रक्कम काढली६९.६८ टक्के कर्मचाऱ्यांनी ४० हजारपेक्षा कमी रक्कम काढली७५.२९ टक्के कर्मचाऱ्यांनी ५० हजारपेक्षा कमी रक्कम काढली .पेन्शन (EPS) काढण्याच्या नियमात कोणते बदल झाले..?जुना नियम : सदस्य नोकरी गेल्यानंतर दोन महिन्यांनी पेन्शन फंडामधील (Employees’ Pension Scheme - EPS) कॉर्पसची रक्कम काढू शकत होते.नवीन नियम : आता सदस्याला पेन्शनची रक्कम काढण्यासाठी ३६ महिने (तीन वर्षे) प्रतीक्षा करावी लागेल.EPFO चे म्हणणे काय..?जर सदस्य नोकरी सोडल्यानंतर तीन वर्षांच्या आत मरण पावला, तर त्याच्या कुटुंबाला 'फॅमिली पेन्शन' मिळू शकते. पूर्वी दोन महिन्यांतच पैसे काढल्याने ही शक्यता संपुष्टात येत होती. नवीन नियम कुटुंबाच्या सामाजिक सुरक्षा लाभाशी (Family Pension) जुळवून घेण्यासाठी करण्यात आला आहे..Premium|Dasara Financial Victory : ‘आर्थिक’ विजयाचे सीमोल्लंघन....राजकारणी या निर्णयावर काय टीका करतायेत..?तृणमूल काँग्रेसचे खासदार साकेत गोखले यांनी एक्सवर पोस्ट करत म्हंटले की,“ मोदी सरकारने आणलेले नवीन ईपीएफ नियम धक्कादायक आणि हास्यास्पद आहेत. ही पगारदार लोकांच्या स्वतःच्या पैशांची उघड उघड चोरी आहे. नवीन नियम काय सांगतात ते येथे दिले आहे. पूर्वी, नोकरी गमावल्यावर तुम्ही २ महिन्यांच्या बेरोजगारीनंतर तुमचा संपूर्ण ईपीएफ शिल्लक (EPF balance) काढू शकत होता. आता ही किमान मुदत धक्कादायकरित्या १ वर्षापर्यंत वाढवण्यात आली आहे.याचा अर्थ असा की, स्वतःचे पैसे काढण्यासाठी तुम्हाला आता केवळ २ महिन्यांऐवजी संपूर्ण वर्षभर बेरोजगार राहावे लागेल. तुमच्या ईपीएफमधील पेन्शनचा भाग (pension component) तुम्ही केवळ ३६ महिने (म्हणजेच ३ वर्षे) बेरोजगार राहिल्यानंतरच काढू शकता. पूर्वी ही मुदत २ महिने होती. आणि सर्वात वाईट भाग म्हणजे: तुमच्या ईपीएफ शिल्लकीपैकी २५% रक्कम काढता येणार नाही आणि ती तुमच्या निवृत्तीपर्यंत संपूर्ण करिअरमध्ये लॉक राहील.कल्पना करा की एखाद्या व्यक्तीची नोकरी गेली आहे किंवा त्याला कामावरून काढून टाकले आहे. त्याला अजूनही त्याची बिले आणि ईएमआय (EMIs) भरावे लागतील. पण मोदी सरकार त्याला संपूर्ण वर्षभर त्याचे स्वतःचे पैसे काढू देणार नाही. आणि एक वर्षानंतरही, तो केवळ ७५% बचत काढू शकेल आणि तेही तो अजूनही बेरोजगार असेल तरच.याशिवाय, ईपीएफ अनिवार्य करण्यात आले आहे, याचा अर्थ पगारदार लोक त्यांच्या स्वतःच्या उत्पन्नावरील सरकारच्या या क्रूर मासिक दरोड्यापासून सुटू शकत नाहीत. एका सामान्य मध्यमवर्गीय व्यक्तीने अशा परिस्थितीत कसे जगायचे? नोकरी गमावलेल्या पगारदार व्यक्तीला जेव्हा ईपीएफमधून पैसे काढण्यास संपूर्ण वर्षभरासाठी अवरोधित केले जाते, तेव्हा तो आपले खर्च कसे भागवणार?हे स्पष्ट आहे की, मोदी सरकार आपल्या आर्थिक धोरणांमुळे बेरोजगारीत मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा करत आहे. लोकांचा ईपीएफ लॉक करणारे हे नवीन नियम घाबरलेल्या सरकारने ईपीएफओवरील 'रन' (Run on EPFO) टाळण्यासाठी केलेली चिन्हे आहेत. मोदी सरकारने अर्थव्यवस्थेची केलेली गैरव्यवस्थापन याबद्दल पगारदार लोकांना शिक्षा केली जात आहे.मी मंत्री @mansukhmandviya जी यांना सांगू इच्छितो की, हे नवीन क्रूर ईपीएफ नियम तात्काळ रद्द करावेत.” .Premium|EPFO 3.0: पीएफमधून पैसे काढण्यासाठीच्या नव्या नियमांवर तज्ज्ञ का नाराज?.EPFO ने आकडेवारीचे दाखले देत काय स्पष्टीकरण दिले आहे.?ईपीएफओच्या आकडेवारीनुसार, वारंवार पैसे काढल्यामुळे ५०,००० रुपयांपेक्षा कमी फायनल सेटलमेंट घेणाऱ्यांची संख्या ७५% पेक्षा जास्त आहे. याचाच अर्थ असा की, अनेक जण थोड्या थोड्या अंतराने पैसे काढतात, आणि सरतेशेवटी फायनल सेटलमेंट घेताना ही रक्कम ५० हजार पेक्षा कमी असते. त्यामुळे पीएफचा निवृत्ती जीवनाचा मूळ उद्देश्य बाजूला राहतो.विभागात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या मते, जर पूर्ण करिअरमध्ये सरासरी १५,००० रुपये मासिक वेतन असलेली एखादी व्यक्ती असेल, तर त्याच्या निवृत्तीनंतर १४ लाख रुपये जमा व्हायला हवेत. नवीन २५% किमान शिल्लक नियमामुळे, त्याला निवृत्तीच्या वेळी कमीतकमी ३.५ लाख रुपये तरी नक्की मिळतील.-----------------------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 