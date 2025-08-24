Premium| Reading vs Scrolling: स्क्रीनवर स्क्रोलिंग एकाग्रता कमी करते तर पुस्तक वाचन एकाग्रता वाढवते

रिता राममूर्ती गुप्तावाचन करणे तसे कठीण असले तरी ते वाचून वाचून सोपे होत जाते आणि आपली एकाग्रता वाढत जाते. याउलट फोनवर स्क्रोल केल्याने निव्वळ वरवरचे वाचन होते, एकाग्रता कमी कमी होत जाते आणि तात्पुरत्या ट्रेंड किंवा चुकीच्या माहितीवर अवलंबून राहण्याची आपल्याला सवय लागते. म्हणूनच विवेकबुद्धीने निवड करा आणि दररोज काही वेळ वाचन करा!बहुतेक कुटुंबांसाठी वाचन हे ५०० वर्षांचेही जुने नाही; परंतु ते आपल्याला प्राण्यांपासून वेगळा करणारा आणि सर्जनशीलता अन् नवनिर्मिती करण्याची क्षमता निर्माण करणारा एक महत्त्वाचा घटक आहे. चला, एक छोटासा प्रयोग करूया... दररोज आपण शाश्वत माहितीवर आणि क्षणभंगुर माहितीवर किती वेळ घालवतो, हे तपासून पाहूया..शाश्वत माहिती म्हणजे काय?सोप्या भाषेत सांगायचे, तर ही अशी माहिती आहे जी बदलत नाही... आणि विशेष म्हणजे ही माहिती ‘कसे?’ या प्रश्नाचे उत्तर देते. उदाहरणार्थ, जीवनातील अडचणींना कसे तोंड द्यावे, अपयशानंतर पुन्हा कसे उभे राहावे, एखाद्या संस्थेला टिकून राहण्यास मदत करणारे सखोल घटक कोणते आहेत इत्यादी. आता या सर्व गोष्टींवर चर्चा करण्यासाठी संयम, संदर्भाचे ज्ञान, समज आणि कौशल्याची गरज असते..क्षणभंगुर माहिती म्हणजे काय?ही ती रंजक, मसालेदार आणि सनसनाटी माहिती असते जी आपले लक्ष वेधून घेते. उदाहरणार्थ, सेलिब्रिटींचे प्रेमसंबंध किंवा सेन्सेक्समधील दैनंदिन चढ-उतार इत्यादी. अशा माहितीवर चर्चा करणे खूप रोमांचक असते. अशी माहिती मोठ्या प्रमाणात मुक्तपणे उपलब्ध असल्याने, आपल्याला सतत व्यस्त ठेवण्याचे काम करते. शिवाय अशा माहितीवर चर्चा करण्यासाठी कोणत्याही कौशल्याची किंवा अनुभवाची गरज भासत नाही, कारण यावर प्रत्येकाचे स्वतःचे असे काहीना काही मत असते. अशा माहितीचे महत्त्व कमी होण्यापूर्वी त्यातून काहीतरी मजा काढायची आहे, म्हणून आपण धडपड करीत असतो.बहुतांश लोक शाश्वत माहितीपेक्षा क्षणभंगुर माहितीवर जास्त वेळ घालवतात. या गोष्टीबद्दल मी मॉर्गन हाउसेल यांच्या ‘Same as Ever : A Guide to What Never Changes’ या पुस्तकात वाचले होते. ते म्हणतात, ‘शाश्वत माहिती म्हणजे : लोक अडचणींना सामोरे गेल्यावर कसे वागतात... हे सांगते.’ याची कारणे अशी आहेत, की शाश्वत माहिती कधीही कालबाह्य होत नाही, म्हणूनच आपण ती जमा करून ठेवू शकतो. ही माहिती कालांतराने वाढत जाते. याचा फायदा असा, की आपण आधी शिकलेल्या ज्ञानाचा उपयोग करून घेऊ शकतो. शाश्वत माहिती आपल्याला आपल्याच बद्दल एक विश्वास निर्माण करून देते. जेणेकरून आपण दुसऱ्यांच्या मतांवर किंवा सांगण्यावरून अगदी सहजपणे, विनाकारण प्रभावित होणार नाही. मॉर्गन हाउसेल पुढे असेही म्हणतात की, ‘शाश्वत माहिती समजण्यास अधिक कठीण आहे; कारण ती बातम्यांच्या मथळ्यांमध्ये न दिसता पुस्तकांमध्ये दडलेली असते.’.आपल्याकडून शाश्वत माहितीपेक्षा क्षणभंगुर माहितीला जास्त प्राधान्य दिले जाते. तासन्-तास आपण अशा निरुपयोगी गोष्टींवर चर्चा करतो, ज्यांचा आपल्या जीवनावर काहीच परिणाम होत नाही! आपल्या सोशल मीडियावरील संपूर्ण कंटेंट कालबाह्य आणि क्षणभंगुर माहितीने भरलेला असतो! तो असा असतो, की आपण त्यात खेचले जातो. दुपारच्या जेवणावेळी किंवा इतरही फावल्या वेळेत आपण यावर चर्चा करतो आणि काही क्षणांसाठी हसण्याचे सुख घेतो.मित्रांमध्ये एका खळबळजनक मथळ्यावर काही मिनिटे चर्चा करणे आणि त्याबद्दल सतत स्क्रोल करणे यात फरक आहे. तात्पुरत्या माहितीत अडकणे हा वेळेचा अपव्यय आहे! मग अगदी सेलिब्रिटींच्या लग्नात कोणत्या डिझायनरने कपडे बनवले इथपासून विराट कोहलीच्या बॅटिंगबद्दलची चर्चा, अशा गोष्टी वाचण्यासाठी आपण सर्व जण आपला आनंदाचा संबंध स्क्रीनशी जोडून घेतो..विराट कोहलीला एक महान खेळाडू बनवणाऱ्या त्याच्या दैनंदिन सवयी, त्याची तत्त्वे आणि त्याने घेतलेले कष्ट समजून घेणे अन् ते आपल्या स्वतःच्या दिनचर्येत समाविष्ट करणे अधिक उपयुक्त ठरेल. मात्र, यासाठी शिस्त आणि ठाम निश्चयाची आवश्यकता असते. क्षणभंगुर माहिती आकर्षक असण्याचे कारण हेच आहे, की त्यात ही शिस्त आणि निश्चय करण्याची आवश्यकताच नसते. म्हणून, आयुष्याच्या सुरुवातीच्या काळातच शाश्वत आणि क्षणभंगुर माहितीमध्ये आपल्याला फरक करता आला पाहिजे आणि स्वतःचा पाया मजबूत अन् विकसित करता आला पाहिजे. स्वतःच्या विकासासाठी गुंतवणूक करणे महत्त्वाचे आहे हे ज्यांना कळते, ते नक्कीच पुस्तके वाचतात. कारण उत्कृष्ट पुस्तके ही शाश्वत माहिती मिळवण्यासाठी सर्वात सोपी आणि टिकणारी पद्धत आहे, जी कालांतराने वाढत जाते. समजा आपल्याला स्टीव्ह जॉब्सने ॲपल कसे तयार केले, हे जाणून घ्यायचे आहे तर चित्रपटापेक्षा त्याच्या चरित्र पुस्तकात खूप सखोल माहिती मिळेल.यात दुसरा फरक असा आहे, की पुस्तकांमधील शाश्वत माहिती आपल्याला सखोल वाचनासाठी, एकाग्रतेसाठी आणि महत्त्वाचे म्हणजे कुठलीही गोष्ट लक्षात ठेवण्यासाठी प्रोत्साहन देते. याचा परिणाम असा, की आपण उपायांबद्दल सर्जनशीलपणे विचार करू शकतो. वाचन करणे तसे कठीण असले तरी ते वाचून वाचून सोपे होत जाते आणि आपली एकाग्रता वाढत जाते. याउलट फोनवर स्क्रोल केल्याने, निव्वळ वरवरचे वाचन होते, एकाग्रता कमी कमी होत जाते आणि तात्पुरत्या ट्रेंड किंवा चुकीच्या माहितीवर अवलंबून राहण्याची आपल्याला सवय लागते. यात आपला एक गैरसमज असा झालेला असतो की डिजिटल माध्यमातून आपल्याला अधिक वेगाने वाचता येते. पण त्याचे कारण असे आहे, की आपल्यापैकी अनेकांना हेच माहिती नसते की स्क्रीनलासुद्धा पुस्तकांप्रमाणे गांभीर्याने हाताळावे लागते आणि म्हणूनच कळत-नकळतपणे आपण गरज नसताना अनेक गोष्टी स्क्रीनच्या माध्यमातून आत्मसात करत असतो..Premium| Post-Retirement Investing: तुमची पेन्शन एफडीत गुंतवताय? पीएचडी.चे विद्यार्थी आणि संशोधकसुद्धा ऑनलाइन लायब्ररीद्वारा पुस्तके वाचतात. त्यांची वरील संदर्भाशी तुलना करता येणार नाही. तंत्रज्ञानामुळे या संशोधकांना जगभरातील ई-लायब्ररींमध्ये प्रवेश करण्याचा एक उत्तम मार्ग मिळतो. तेदेखील शाश्वत माहिती मिळवत असतात. फक्त त्यांची पद्धती नवीन आहे इतकेच. यापुढची संपूर्ण पिढी अशा नवीन प्रकारे शिकणार आहे. याचा आपल्या मेंदूवर कसा परिणाम होईल, याबद्दल शास्त्रज्ञांना अद्याप खात्री नाही; पण संशोधन चालू आहे.सारांश इतकाच आहे, की आपला फोन, टॅब आणि सोशल मीडिय 