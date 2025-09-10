प्रीमियम आर्टिकल

Premium| Study Room: भ्रष्टाचार आणि जीवितधोका असताना तपास अधिकाऱ्यांनी कोणती नैतिक भूमिका घ्यावी?

Ethics Case Study: भ्रष्टाचाऱ्यांविरोधात लढा देताना जीविताला धोका निर्माण होतो. अशा परिस्थितीत नैतिकता आणि सुरक्षितता यांतील योग्य मार्ग कसा निवडावा?
Ethics case study corruption

Ethics case study corruption

esakal

स्टडीरूम
Updated on

अभिजित मोदे

तुम्ही एक तपास अधिकारी म्हणून नियुक्त केले गेले आहात, जिथे सरकारी अधिकारी वरपासून तळापर्यंत स्कॅममध्ये सामील आहेत. असे म्हणतात की स्कॅममध्ये वरिष्ठ मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्या अतिशय जवळचे लोक आहेत. या स्कॅममध्ये सामील असेलेल्या व्हिसलब्लोअर्सच्या हत्या झाल्या आहेत, ज्यात तपास अधिकारी आणि न्यायाधीशांचाही समावेश आहे.

राष्ट्रीय स्तरावर ही बातमी आली, पण आता मीडिया किंवा नागरी समाजाकडून काहीच पाठिंबा मिळत नाही. तुमच्या कुटुंबातील सदस्य तुम्हाला दुसऱ्या ठिकाणी बदली घ्या असे विनंती करत आहेत. मित्र तुमच्या सुरक्षिततेबद्दल काळजी व्यक्त करतात. अशा कठीण परिस्थितीत, तुमच्याकडे कोणते पर्याय आहेत? त्यांच्या फायदा  आणि तोट्यांची चर्चा करा. तुम्ही कोणता पर्याय निवडाल, हे तपशीलवार स्वरूपात नीट स्पष्ट करा.

Loading content, please wait...
UPSC
mpsc
Study
Sakal Plus Study Room

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com