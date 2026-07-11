Premium|Study Room : राजकीय दबावात सेवा नैतिकता कशी जपावी?

लेखक - अभिजित मोदेकृषी मंत्रालयातील एक जबाबदार व प्रतिष्ठित वरिष्ठ अधिकारी म्हणून तुम्ही लघु आणि सीमांत, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेल्या समायोजित शेतकरी सक्षमीकरण योजनेची काटेकोर आणि पारदर्शक अंमलबजावणी करत आहात. अशा वेळी कृषी मंत्री आपल्याला आपल्या केबिनमध्ये बोलावून, आपल्या दोन निकटवर्तीय नातेवाईकांची नावे लाभार्थी यादीत समाविष्ट करण्याची आणि कागदपत्रे नियमांनुसार असल्याचे दाखवण्याची विनंती करतात, तसेच बदल्यात बदली व पदोन्नतीबाबत अनौपचारिक आश्वासन देतात. आपण नियमानुसार तपासणी केल्यानंतर आढळते की, हे नातेवाईक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असून मोठ्या जमिनीचे मालक आहेत आणि योजनेच्या पात्रता निकषांमध्ये स्पष्टपणे बसत नाहीत; यामुळे खऱ्या अर्थाने हक्कदार आणि गरजू शेतकऱ्यांवर अन्याय होईल आणि योजनेचा मूलभूत उद्देश बाधित होईल. अशा परिस्थितीत, सेवा नैतिकता, निष्पक्षता, सार्वजनिक हित, कायद्याचे पालन आणि स्वतःची व्यावसायिक प्रामाणिकता एका बाजूला, तर राजकीय दबाव, बदली व करिअरवरील संभाव्य परिणाम आणि वरिष्ठांना अप्रसन्न करण्याचा धोका दुसऱ्या बाजूला अशा गंभीर नैतिक द्वंद्वात आपण उभे राहता, आणि आता नम्र पण ठाम शब्दांत नियमांचा व लोकहिताचा आग्रह धरणे की दबावाला झुकणे, यापैकी मार्ग निवडण्याचा प्रश्न आपल्या पुढे उभा राहतो.१) राजकीय दबाव, बदलीची भीती आणि करिअरवरील परिणाम यांचा सामना करताना, स्वतःची व्यावसायिक प्रामाणिकता व कायद्याचे पालन जपण्यासाठी या अधिकाऱ्याकडे कोणते नैतिक पर्याय उपलब्ध आहेत?२) या प्रकरणात सेवा नैतिकता, निष्पक्षता आणि सार्वजनिक हित यांचा विचार करता, या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने कृषी मंत्र्यांच्या अनैतिक सूचनेला कसा प्रतिसाद द्यायला हवा?परिचयही परिस्थिती प्रशासकीय अधिकारी आणि राजकीय नेतृत्व यांच्यातील नैतिक संघर्ष दर्शवते. शासकीय योजना या समाजातील गरजू आणि पात्र नागरिकांच्या कल्याणासाठी असतात; त्यामुळे त्यांचा वापर वैयक्तिक किंवा राजकीय फायद्यासाठी करणे हे नैतिकदृष्ट्या चुकीचे आणि कायद्याच्या विरोधात आहे. एक वरिष्ठ अधिकारी म्हणून माझी प्राथमिक जबाबदारी म्हणजे प्रामाणिकपणा, निष्पक्षता, पारदर्शकता आणि लोकहित यांचे संरक्षण करणे. राजकीय दबाव, बदली किंवा पदोन्नतीचे आमिष यामुळे निर्णय बदलणे हे प्रशासनावरील जनतेचा विश्वास कमी करणारे ठरेल. त्यामुळे नियमांचे पालन करून योग्य व नैतिक निर्णय घेणे हेच सार्वजनिक सेवकाचे खरे कर्तव्य आहे..परिस्थितीतील प्रमुख भागधारक१) अपात्र नातेवाईक• त्यांना योजनेचा तात्काळ आर्थिक लाभ मिळू शकतो.• परंतु ते पात्र नसल्याने त्यांना लाभ देणे म्हणजे इतर गरजू शेतकऱ्यांवर अन्याय करणे होय.२) गरजू शेतकरी• योजनेचा वास्तविक उद्देश त्यांना मदत करणे हा आहे.• अपात्र व्यक्तींना लाभ दिल्यास त्यांच्या हक्कांवर परिणाम होईल.३) वरिष्ठ कृषी अधिकारी (मी)• योजना पारदर्शकपणे राबविण्याची जबाबदारी माझ्यावर आहे.• माझ्या निर्णयामुळे प्रशासनाची विश्वासार्हता टिकून राहील किंवा कमी होईल.४) कृषी मंत्री• ते लोकप्रतिनिधी असून धोरणात्मक मार्गदर्शन करू शकतात.• मात्र वैयक्तिक हितासाठी नियमांमध्ये हस्तक्षेप करणे योग्य नाही.५) सामान्य जनता व करदाते• सार्वजनिक निधीचा योग्य वापर होणे ही त्यांची अपेक्षा आहे.• प्रशासनावरील विश्वास टिकवणे आवश्यक आहे..Premium|Study Room : विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न; शिक्षण सचिव म्हणून तुम्ही काय कराल? .प्रश्न १) राजकीय दबाव, बदलीची भीती आणि करिअरच्या परिणामांचा विचार करून स्वतःची व्यावसायिक प्रामाणिकता व कायद्याचे पालन जपण्यासाठी कोणते नैतिक पर्याय उपलब्ध आहेत?१) नियमांनुसार निर्णय घेणे आणि अनैतिक मागणी नाकारणे• सर्वप्रथम योजनेचे पात्रता निकष आणि नियम लक्षात घेऊन निर्णय घेतला पाहिजे.• नातेवाईक पात्र नसतील तर त्यांची नावे लाभार्थी यादीत समाविष्ट करू नयेत.• कारण अधिकारी म्हणून माझी निष्ठा कोणत्याही व्यक्तीपेक्षा संविधान, कायदा आणि जनहिताशी असली पाहिजे.२) संपूर्ण प्रक्रिया लेखी स्वरूपात नोंदवणे• तपासणी अहवाल, कागदपत्रे, पात्रता निकष आणि निष्कर्ष यांची अधिकृत नोंद ठेवावी.• मंत्र्यांकडून आलेली सूचना शक्य असल्यास अधिकृत माध्यमातून नोंदवावी.• लेखी नोंदी भविष्यातील चौकशीमध्ये पारदर्शकता आणि अधिकारी म्हणून संरक्षण देतील. ३) वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना माहिती देणे• जर राजकीय दबाव कायम राहिला तर संबंधित सचिव, विभागप्रमुख किंवा सक्षम प्राधिकरणाला परिस्थितीची माहिती द्यावी.• निर्णय प्रक्रिया संस्थात्मक पद्धतीने चालू राहील याची काळजी घ्यावी.४) वैध पर्याय सुचवणे• मंत्र्यांचा उद्देश जर मदत करणे असेल तर पात्र योजनांमध्ये किंवा इतर वैध मार्गांनी मदत करण्याचा पर्याय सुचवावा.• उदाहरणार्थ, कृषी प्रशिक्षण, तांत्रिक सहाय्य किंवा इतर पात्र योजनांचा लाभ घेण्यास मार्गदर्शन करता येईल.• यामुळे नियम न मोडता समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न होईल.५) व्हिसलब्लोअर किंवा कायदेशीर संरक्षण यंत्रणांचा वापर• दबाव, धमकी किंवा गैरप्रकार करण्यासाठी जबरदस्ती होत असल्यास उपलब्ध तक्रार यंत्रणांचा वापर करावा.• प्रशासनातील प्रामाणिकता टिकवण्यासाठी आवश्यक असल्यास कायदेशीर संरक्षण घ्यावे..प्रश्न २) सेवा नैतिकता, निष्पक्षता आणि सार्वजनिक हित यांचा विचार करता, या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने कृषी मंत्र्यांच्या अनैतिक सूचनेला कसा प्रतिसाद द्यायला हवा?१) नम्र पण ठाम संवाद साधावाअधिकाऱ्याने मंत्र्यांचा आदर राखत आपली भूमिका स्पष्ट करावी.उदाहरण : मी संबंधित कागदपत्रे आणि तपासणी अहवाल तपासले आहेत. सदर व्यक्ती योजनेच्या पात्रता निकषांमध्ये बसत नाहीत. त्यामुळे नियमांच्या विरोधात निर्णय घेणे माझ्यासाठी शक्य नाही.यातून अधिकारी राजकीय संघर्ष न करता नियमांचे पालन करतो.२) सार्वजनिक हिताला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे• शासकीय योजना ही काही व्यक्तींच्या फायद्यासाठी नसून समाजातील गरजू घटकांसाठी असते.• अपात्र व्यक्तींना लाभ दिल्यास समानता आणि न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन होईल.• त्यामुळे निष्पक्षपणे पात्र लाभार्थ्यांची निवड करणे आवश्यक आहे.३) पारदर्शक प्रक्रिया कायम ठेवावी• लाभार्थी निवड प्रक्रिया स्पष्ट, नियमबद्ध आणि तपासणीयोग्य ठेवावी.• कोणत्याही दबावामुळे प्रक्रियेत बदल करू नये.• प्रशासनातील पारदर्शकता लोकांचा विश्वास वाढवते.४) नैतिक नेतृत्वाचे उदाहरण निर्माण करावे• वरिष्ठ अधिकारी म्हणून माझा निर्णय इतर कर्मचाऱ्यांसाठी आदर्श ठरेल.• जर अधिकारीच नियम मोडतील तर संपूर्ण प्रशासनाची नैतिकता कमजोर होईल.• त्यामुळे प्रामाणिकपणा आणि कर्तव्यनिष्ठा दाखवणे आवश्यक आहे.५) दबाव वाढल्यास संस्थात्मक मार्गाचा वापर करावा• संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना माहिती देणे.• अधिकृत नोंदी तयार करणे.• आवश्यक असल्यास चौकशी किंवा तक्रार प्रक्रियेचा अवलंब करणे..नैतिक मुद्दे१) प्रामाणिकपणा (Integrity) : वैयक्तिक लाभ किंवा करिअरच्या भीतीपेक्षा सत्य आणि नियमांना महत्त्व देणे.२) निष्पक्षता (Impartiality) : प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला समान संधी देणे.३) लोकहित (Public Interest) : सार्वजनिक निधीचा उपयोग समाजाच्या वास्तविक गरजांसाठी करणे.४) उत्तरदायित्व (Accountability) : आपल्या निर्णयाची जबाबदारी स्वीकारणे आणि पारदर्शकता राखणे.निष्कर्षएक सार्वजनिक सेवक म्हणून माझे अंतिम कर्तव्य हे राजकीय दबाव किंवा वैयक्तिक फायद्यापेक्षा कायदा, नैतिकता आणि लोकहिताचे संरक्षण करणे आहे. त्यामुळे कृषी मंत्र्यांच्या अनैतिक सूचनेला नम्र पण ठामपणे नकार देऊन, सर्व प्रक्रिया पारदर्शक ठेवून आणि योग्य प्रशासकीय मार्गांचा वापर करून निर्णय घ्यावा. अशा प्रकारे प्रशासनाची विश्वासार्हता, जनतेचा विश्वास आणि शासनाची नैतिकता टिकून राहते. ‘कर्तव्य हेच सार्वजनिक सेवकाचे सर्वोच्च मूल्य आहे.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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