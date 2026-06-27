Premium|Study Room : जागतिक राजकारणात नैतिक मूल्यांचे वाढते महत्त्व आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांची दिशा

लेखक : अभिजित मोदेआंतरराष्ट्रीय संबंधांमधील नैतिकता म्हणजे देशांनी आपल्या परराष्ट्र धोरणात, आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात आणि जागतिक समस्यांच्या निराकरणात न्याय, मानवता, प्रामाणिकपणा आणि जबाबदारी यांसारख्या मूल्यांचे पालन करणे होय. आजच्या जागतिकीकरणाच्या युगात देश केवळ स्वतःच्या हिताचा विचार करून निर्णय घेत नाहीत, तर त्या निर्णयांचा इतर देशांवर आणि संपूर्ण जगावर काय परिणाम होईल याचाही विचार करावा लागतो. या प्रक्रियेत नैतिकता (Ethics) महत्त्वाची भूमिका बजावते.आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये नैतिकतेची संकल्पनाआंतरराष्ट्रीय संबंधांमधील नैतिकता ही योग्य आणि अयोग्य वर्तनाचे मार्गदर्शन करणारी मूल्यव्यवस्था आहे. प्रत्येक देश आपल्या राष्ट्रीय हिताचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करतो; परंतु हे करताना इतर देशांचे अधिकार, सार्वभौमत्व आणि मानवतावादी मूल्ये यांचा आदर करणे आवश्यक असते. नैतिकता देशांना केवळ शक्ती आणि स्वार्थाच्या आधारावर नव्हे तर न्याय, सहकार्य आणि शांततेच्या आधारावर निर्णय घेण्यास प्रेरित करते.उदाहरणार्थ, दुसऱ्या महायुद्धानंतर संयुक्त राष्ट्र संघाची स्थापना करण्यात आली. यामागील उद्देश केवळ राजकीय सहकार्य नसून जागतिक शांतता आणि मानवी मूल्यांचे संरक्षण हा होता..Premium|Study Room : विकासाचा वेग टिकवण्यासाठी ऊर्जेच्या बाबतीत आत्मनिर्भरता असायलाच हवी!.आंतरराष्ट्रीय संबंधांमधील नैतिकतेची मूलभूत तत्त्वे१. न्याय आणि समानतासर्व देश मोठे किंवा छोटे असले तरी त्यांना समान सन्मान आणि वागणूक मिळाली पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि करारांची अंमलबजावणी करताना कोणत्याही देशाविरुद्ध पक्षपात होऊ नये. न्याय आणि समानता ही जागतिक शांततेची महत्त्वाची आधारशिला आहे. उदाहरणार्थ, संयुक्त राष्ट्र महासभेमध्ये सर्व सदस्य राष्ट्रांना एक मताचा अधिकार आहे. त्यामुळे लहान देशांनाही आपले मत मांडण्याची समान संधी मिळते.२. मानवाधिकारांचा आदरप्रत्येक व्यक्तीला जीवन, स्वातंत्र्य आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे कोणत्याही देशाने मानवाधिकारांचे उल्लंघन करू नये. युद्ध, संघर्ष किंवा राजकीय मतभेद असले तरी नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करणे ही नैतिक जबाबदारी आहे. उदाहरणार्थ, दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णभेद (Apartheid) व्यवस्थेविरुद्ध जगातील अनेक देशांनी नैतिक भूमिका घेतली आणि त्या व्यवस्थेचा विरोध केला. यामुळे अखेरीस वर्णभेदाचा अंत झाला.३. शांतता आणि अहिंसायुद्धामुळे मोठ्या प्रमाणात मानवी जीवितहानी आणि आर्थिक नुकसान होते. त्यामुळे वाद आणि संघर्ष संवाद, वाटाघाटी आणि राजनैतिक मार्गांनी सोडवण्याचा प्रयत्न करणे हे नैतिकदृष्ट्या योग्य मानले जाते. उदाहरणार्थ, भारत आणि बांगलादेश यांनी २०१५ मध्ये भू-सीमा करार (Land Boundary Agreement) करून अनेक दशकांपासूनचा सीमावाद शांततापूर्ण मार्गाने सोडवला.४. प्रामाणिकपणा आणि विश्वासार्हताआंतरराष्ट्रीय करार, समझोते आणि आश्वासने यांचे प्रामाणिकपणे पालन करणे आवश्यक आहे. विश्वास हा आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा पाया असल्याने देशांनी पारदर्शक आणि जबाबदार वर्तन करणे गरजेचे आहे..५. जागतिक जबाबदारीहवामान बदल, दहशतवाद, महामारी, गरिबी आणि अन्नसुरक्षा यांसारख्या समस्या एका देशापुरत्या मर्यादित नसतात. त्यामुळे सर्व देशांनी सामूहिक जबाबदारी स्वीकारून या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी सहकार्य करणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, कोविड-१९ महामारीच्या काळात अनेक देशांनी वैद्यकीय साहित्य, औषधे आणि लसींची देवाणघेवाण करून जागतिक सहकार्याचे प्रभावी उदाहरण घालून दिले.आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये नैतिकतेचे महत्त्वआंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये नैतिकतेला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे, कारण ती देशांमधील परस्पर विश्वास, सहकार्य आणि समन्वय यांचा पाया मजबूत करते. जेव्हा एखादा देश आपल्या परराष्ट्र धोरणात प्रामाणिकपणा, न्याय, मानवता, पारदर्शकता आणि जबाबदारी यांसारख्या नैतिक मूल्यांचे पालन करतो, तेव्हा इतर देशांमध्ये त्याच्याविषयी विश्वास निर्माण होतो. हा विश्वास केवळ द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यासाठीच नव्हे तर व्यापार, गुंतवणूक, सुरक्षा, विज्ञान-तंत्रज्ञान, पर्यावरण संरक्षण आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण यांसारख्या विविध क्षेत्रांतील दीर्घकालीन सहकार्याला चालना देतो.नैतिक मूल्यांच्या आधारे घेतलेले निर्णय संघर्ष कमी करण्यास, मतभेद शांततापूर्ण मार्गाने सोडविण्यास आणि जागतिक स्तरावर स्थैर्य निर्माण करण्यास मदत करतात. त्यामुळे देशांमध्ये स्पर्धेपेक्षा सहकार्याची भावना वाढीस लागते आणि अधिक सुरक्षित आणि शांततापूर्ण जागतिक व्यवस्था निर्माण होते.याशिवाय, मानवाधिकारांचे संरक्षण, हवामान बदलाचा सामना, आपत्ती व्यवस्थापन, गरिबी निर्मूलन आणि शाश्वत विकास यांसारख्या जागतिक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी नैतिक दृष्टिकोन अत्यावश्यक ठरतो. उदाहरणार्थ, २००४ मध्ये हिंद महासागरात आलेल्या विनाशकारी त्सुनामीनंतर अनेक देशांनी प्रभावित राष्ट्रांना आर्थिक मदत, वैद्यकीय सेवा, अन्नधान्य आणि बचाव पथके उपलब्ध करून दिली. त्याचप्रमाणे २०२३ मध्ये तुर्कस्तान आणि सिरियामध्ये झालेल्या भूकंपानंतर जगातील अनेक देशांनी कोणताही राजकीय किंवा आर्थिक स्वार्थ न बाळगता मानवतावादी मदत उपलब्ध करून दिली.भारतानेही 'ऑपरेशन दोस्त' अंतर्गत बचाव पथके, वैद्यकीय मदत आणि आवश्यक साहित्य पाठवून मानवतेप्रती आपली बांधिलकी दाखवून दिली. अशा प्रकारच्या नैतिक आणि मानवतावादी कृतींमुळे देशांमधील परस्पर विश्वास अधिक दृढ होतो, आंतरराष्ट्रीय संबंध अधिक मजबूत बनतात आणि 'संपूर्ण मानवजातीचे कल्याण' ही संकल्पना प्रत्यक्षात साकार होण्यास मदत मिळते..Premium|Study Room : विकासाचा वेग टिकवण्यासाठी ऊर्जेच्या बाबतीत आत्मनिर्भरता असायलाच हवी!.आंतरराष्ट्रीय संबंधांतील प्रमुख नैतिक आव्हाने१. राष्ट्रीय हित विरुद्ध जागतिक हितअनेक वेळा देशांचे राष्ट्रीय हित आणि जागतिक कल्याण यांच्यात संघर्ष निर्माण होतो. अशा परिस्थितीत योग्य संतुलन राखणे हे मोठे नैतिक आव्हान असते. उदाहरणार्थ, जीवाश्म इंधनांचा वापर आर्थिक विकासासाठी आवश्यक वाटतो; परंतु त्यामुळे हवामान बदलाची समस्या अधिक गंभीर बनते. त्यामुळे विकास आणि पर्यावरण यांमध्ये संतुलन साधणे आवश्यक ठरते.२. युद्ध आणि मानवी हस्तक्षेपकाही वेळा एखाद्या देशात मोठ्या प्रमाणावर मानवाधिकारांचे उल्लंघन होत असल्यास इतर देशांनी हस्तक्षेप करावा का, हा नैतिक प्रश्न निर्माण होतो. हस्तक्षेपामुळे मानवतेचे संरक्षण होऊ शकते, परंतु त्यामुळे त्या देशाच्या सार्वभौमत्वावर परिणाम होऊ शकतो.३. हवामान बदलविकसित देशांनी ऐतिहासिकदृष्ट्या अधिक प्रदूषण केले आहे, तर विकसनशील देश विकासाच्या प्रक्रियेत आहेत. त्यामुळे पर्यावरण संरक्षणाची जबाबदारी कोणावर किती असावी, हा महत्त्वाचा नैतिक प्रश्न आहे. उदाहरणार्थ, भारत 'सामायिक परंतु विभेदित जबाबदारी' (Common but Differentiated Responsibilities) या तत्त्वाचे समर्थन करतो. यानुसार विकसित देशांनी अधिक जबाबदारी स्वीकारावी.४. निर्वासित आणि स्थलांतरितांचे प्रश्नयुद्ध, दारिद्र्य आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे लाखो लोक विस्थापित होतात. अशा लोकांना मदत करणे ही मानवतावादी जबाबदारी आहे; परंतु त्याच वेळी राष्ट्रीय सुरक्षा आणि संसाधनांचे व्यवस्थापन हे देखील महत्त्वाचे असते. उदाहरणार्थ, सीरियन गृहयुद्धामुळे लाखो निर्वासित युरोप आणि शेजारील देशांमध्ये गेले. त्यांना आश्रय देताना अनेक देशांना नैतिक आणि सुरक्षाविषयक आव्हानांचा सामना करावा लागला..भारताचा नैतिक दृष्टिकोनभारताच्या परराष्ट्र धोरणात नैतिक मूल्यांना विशेष स्थान आहे. शांततापूर्ण सहअस्तित्व, पंचशील तत्त्वे, 'वसुधैव कुटुंबकम्', अहिंसा आणि मानवतेचा आदर ही भारतीय परराष्ट्र धोरणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.उदाहरणार्थ, कोविड-१९ काळात भारताने 'Vaccine Maitri' उपक्रमांतर्गत अनेक देशांना लसी पुरवल्या. तसेच नेपाळ भूकंप (२०१५) आणि तुर्कस्तान भूकंप (२०२३) यावेळी भारताने तातडीने मदतकार्य राबवून मानवतावादी मूल्यांचे दर्शन घडवले.याशिवाय, भारत संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मोहिमांमध्ये सातत्याने योगदान देत आला आहे. हे जागतिक शांततेप्रती भारताच्या नैतिक बांधिलकीचे उदाहरण आहे.निष्कर्षआंतरराष्ट्रीय संबंधांमधील नैतिकता ही केवळ आदर्शवादी संकल्पना नसून जागतिक शांतता, स्थैर्य आणि विकासासाठी अत्यावश्यक घटक आहे. राष्ट्रीय हितांचे संरक्षण करताना मानवता, न्याय, समानता आणि जबाबदारी या मूल्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे. भारताच्या 'वसुधैव कुटुंबकम्' या तत्त्वाप्रमाणे संपूर्ण जगाला एक कुटुंब मानून कार्य केल्यास अधिक न्याय्य, शांततापूर्ण आणि शाश्वत जागतिक व्यवस्था निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये नैतिकतेचे महत्त्व भविष्यात आणखी वाढणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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