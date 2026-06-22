Premium|Study Room : विकासाचा वेग टिकवण्यासाठी ऊर्जेच्या बाबतीत आत्मनिर्भरता असायलाच हवी!

ऊर्जा सुरक्षा म्हणजे नेमके काय?अन्न, पाणी आणि संरक्षण यांच्याइतकीच ऊर्जा ही कोणत्याही देशाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक असते. घरातील दिवा पेटविण्यापासून उद्योगधंदे चालविणे, रेल्वे, मेट्रो, रुग्णालये, शेतीसाठी पाणीपुरवठा, दळणवळण व्यवस्था आणि आधुनिक डिजिटल सेवा यांसाठी सातत्याने आणि परवडणाऱ्या दरात ऊर्जा उपलब्ध असणे गरजेचे असते. देशाच्या नागरिकांना आणि उद्योगांना कोणत्याही संकटाच्या काळातही अखंडपणे ऊर्जा उपलब्ध राहणे, तिचा पुरवठा सुरक्षित असणे आणि त्यासाठी देशाला परदेशांवर अतिप्रमाणात अवलंबून राहावे लागू नये, यालाच व्यापक अर्थाने ऊर्जा सुरक्षा असे म्हणता येते. भारत हा जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक देश आहे. लोकसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण आणि वाढती जीवनशैली यांमुळे देशातील ऊर्जेची मागणी सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे ऊर्जा सुरक्षेचा प्रश्न केवळ आर्थिक विकासाशी संबंधित नसून राष्ट्रीय सुरक्षा, परराष्ट्र धोरण, पर्यावरण संरक्षण आणि सामाजिक कल्याण यांच्याशीही जोडला गेला आहे.वाढती ऊर्जामागणी आणि ऊर्जावापराचे बदलते चित्र!भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या ऊर्जा ग्राहक देशांपैकी एक आहे. वाढती लोकसंख्या, नवीन महामार्ग, वेगाने उभे राहणारे उद्योग, वाढणारी मोटारवाहने आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा विस्तार यामुळे ऊर्जेचा वापर झपाट्याने वाढत आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा क्षेत्रातील विविध अभ्यासांनुसार पुढील दशकात जगातील ऊर्जेच्या वाढत्या मागणीतील मोठा वाटा भारताकडून निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भविष्यातील विकासाचा वेग कायम ठेवण्यासाठी ऊर्जा क्षेत्रातील दीर्घकालीन नियोजन अधिक महत्त्वाचे ठरत आहे. भारतातील वीज उत्पादनामध्ये अजूनही कोळशाचा मोठा वाटा आहे.इंधन आयातीचे वाढते आव्हानभारताकडे कोळशाचे मोठे साठे असले तरी खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या बाबतीत देश मोठ्या प्रमाणात आयातीवर अवलंबून आहे. देशातील एकूण खनिज तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे पंच्याऐंशी टक्क्यांहून अधिक हिस्सा आयातीद्वारे भागविला जातो. नैसर्गिक वायूच्या वापरासाठीही परदेशी पुरवठ्यावर लक्षणीय प्रमाणात अवलंबून राहावे लागते. ही परिस्थिती भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी मोठे आव्हान मानली जाते. जागतिक पातळीवर युद्ध, राजकीय संघर्ष किंवा समुद्री मार्गांमध्ये अडथळे निर्माण झाले की त्याचा थेट परिणाम खनिज तेलाच्या किमतींवर होतो. पश्चिम आशियातील तणाव, रशिया-युक्रेन संघर्ष किंवा जागतिक व्यापारातील अनिश्चितता यामुळे इंधनाच्या किमतींमध्ये मोठे चढउतार दिसून आले आहेत. अशा परिस्थितीत भारतासारख्या आयातप्रधान देशावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडतो. आयात खर्च वाढल्याने परकीय चलनाचा वापर वाढतो, महागाईवर दबाव येतो आणि उद्योगधंद्यांच्या उत्पादन खर्चात वाढ होते. याच कारणामुळे भारताने गेल्या काही वर्षांत खनिज तेलाच्या आयातीचे स्रोत विविध देशांमध्ये विभागण्याचा प्रयत्न केला आहे..Premium|India economy crisis : आखाती युद्धाची ठिणगी आणि भारताची होरपळ! कच्च्या तेलाचा भडका सामान्य माणसाच्या खिशावर कसा परिणाम करणार?.ऊर्जा व्यवस्थेचा कणा : कोळसाऊर्जा संक्रमणाची चर्चा होत असली तरी भारताच्या वीज व्यवस्थेचा कणा आजही कोळसाच आहे. देशातील सुमारे सत्तर टक्क्यांहून अधिक वीज उत्पादन कोळशावर आधारित आहे. देशातील औद्योगिक उत्पादन, मोठ्या शहरांचा वीजपुरवठा आणि उन्हाळ्यातील वाढती मागणी लक्षात घेतल्यास कोळशाची भूमिका पुढील काही वर्षे महत्त्वाची राहणार आहे. गेल्या काही वर्षांत देशांतर्गत कोळसा उत्पादन वाढविण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. कोळसा उत्पादनात वाढ झाल्यामुळे आयातीत काही प्रमाणात घट झाली आहे. तथापि, कोळशाच्या अतिवापरामुळे वायू प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन आणि पर्यावरणीय हानी यांसारख्या समस्या निर्माण होतात. त्यामुळे ऊर्जा सुरक्षेसाठी कोळसा आवश्यक असला तरी त्यासोबत स्वच्छ आणि शाश्वत ऊर्जा स्रोतांचा विस्तार करणे ही काळाची गरज बनली आहे.अक्षय ऊर्जेची झेप आणि नवी आशाभारताने गेल्या दशकात अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. सौर ऊर्जा आणि पवन ऊर्जेच्या क्षमतेत मोठी वाढ झाली असून देशाने जगातील अग्रगण्य राष्ट्रांमध्ये स्थान मिळविले आहे. शासकीय माहितीनुसार देशाची एकूण वीज निर्मिती क्षमता चारशेहून अधिक गिगावॅटपर्यंत पोहोचली असून त्यातील जवळपास निम्मा वाटा अजीवाश्म स्रोतांवर आधारित स्थापित क्षमतेचा आहे. सौर ऊर्जेची क्षमता दहा वर्षांत अनेक पटींनी वाढली आहे. राजस्थान, गुजरात, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये सौर व पवन ऊर्जा प्रकल्पांचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार झाला आहे. घरांच्या छतांवर सौर यंत्रणा बसविणे, शेतकऱ्यांना सौर पंप उपलब्ध करून देणे आणि सार्वजनिक इमारतींमध्ये स्वच्छ ऊर्जेचा वापर वाढविणे यांसारख्या उपक्रमांमुळे ऊर्जेचे विकेंद्रीकरण होत आहे. भारताने दोन हजार तीसपर्यंत अजीवाश्म स्रोतांवर आधारित पाचशे गिगावॅट स्थापित वीज क्षमता निर्माण करण्याचे ध्येय ठेवले आहे. हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान विकासाची आवश्यकता आहे.ऊर्जा संक्रमणातील नवी आव्हानेअक्षय ऊर्जा क्षेत्र वेगाने वाढत असले तरी त्यासोबत काही व्यावहारिक अडचणीही आहेत. सौर ऊर्जा दिवसाच्या विशिष्ट वेळेतच उपलब्ध होते, तर पवन ऊर्जेचे उत्पादन हवामानावर अवलंबून असते. त्यामुळे या स्रोतांमधून निर्माण होणारी वीज साठवून ठेवण्यासाठी आणि आवश्यकतेनुसार वापरण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा साठवण यंत्रणा विकसित करणे आवश्यक आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ऊर्जा साठवण क्षमता, आधुनिक प्रसारण व्यवस्था आणि बुद्धिमान वीज जाळे यांमध्ये गुंतवणूक वाढविल्याशिवाय ऊर्जा संक्रमणाची प्रक्रिया अधिक प्रभावी होऊ शकत नाही..Premium|Blue Economy in India : नील अर्थव्यवस्था भारताच्या विकासाची नवी दिशा.हरित इंधन आणि नव्या संधीभारताने भविष्यातील ऊर्जा गरजा लक्षात घेऊन हरित इंधनाच्या विकासावरही भर दिला आहे. हरित हायड्रोजनच्या निर्मिती आणि वापरासाठी राष्ट्रीय स्तरावर विशेष धोरण आखण्यात आले आहे. भविष्यात पोलाद, रासायनिक उद्योग, खतनिर्मिती आणि अवजड वाहतूक क्षेत्रामध्ये या इंधनाचा वापर वाढू शकतो. यामुळे आयातीत इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय जैवइंधन, इथेनॉल मिश्रण, संपीडित जैव वायू आणि कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती यांसारख्या पर्यायांनाही चालना दिली जात आहे. ऊस, मका आणि कृषी अवशेष यांचा वापर करून तयार होणाऱ्या इंधनामुळे शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होऊ शकते, तसेच पर्यावरणीय समस्याही कमी होऊ शकतात.ऊर्जा सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरणभारताची ऊर्जा सुरक्षा ही केवळ देशांतर्गत धोरणांवर अवलंबून नाही, तर ती परराष्ट्र संबंधांशीही निगडित आहे. खनिज तेल उत्पादक देशांशी चांगले संबंध राखणे, समुद्री व्यापारमार्गांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे आणि ऊर्जा क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढविणे हे भारतासाठी तितकेच महत्त्वाचे आहे. पश्चिम आशियातील देश, रशिया, आफ्रिकेतील काही राष्ट्रे आणि इतर ऊर्जा उत्पादक देशांशी भारताने व्यापार आणि गुंतवणुकीचे संबंध मजबूत केले आहेत. तसेच सौर ऊर्जेच्या क्षेत्रात जागतिक सहकार्य वाढविण्यासाठी भारताने महत्त्वपूर्ण पुढाकार घेतला आहे. यामुळे स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रात तंत्रज्ञान, गुंतवणूक आणि संशोधनाला चालना मिळत आहे.कार्यक्षम वापरातून सुरक्षित भविष्यऊर्जा सुरक्षेचा विचार केवळ नवीन ऊर्जा निर्माण करण्यापुरता मर्यादित नाही. उपलब्ध ऊर्जेचा कार्यक्षम वापर करणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. कमी वीज वापरणारी उपकरणे, ऊर्जा बचत करणारी प्रकाशयोजना, ऊर्जा कार्यक्षम उद्योग आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा विस्तार यांमुळे ऊर्जेची मागणी नियंत्रित ठेवता येते. आंतरराष्ट्रीय अभ्यासांनुसार ऊर्जा कार्यक्षमतेतील सुधारणा ही ऊर्जा सुरक्षेसाठी सर्वात कमी खर्चिक आणि प्रभावी उपाययोजनांपैकी एक मानली जाते..ऊर्जा सुरक्षेसाठी आवश्यक पावलेभारतासमोरील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे वेगाने वाढणारी ऊर्जेची मागणी आणि पर्यावरणीय जबाबदाऱ्या यांचा समतोल राखणे. एका बाजूला देशाला उद्योग, शेती आणि नागरिकांसाठी स्वस्त व विश्वासार्ह ऊर्जा उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे, तर दुसऱ्या बाजूला आयातीत इंधनावरील अवलंबित्व कमी करून स्वच्छ ऊर्जेकडे वाटचाल करावी लागणार आहे.यासाठी देशांतर्गत खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू शोधमोहीमांना चालना देणे, कोळसा उत्पादनातील कार्यक्षमता वाढविणे, अक्षय ऊर्जेचा झपाट्याने विस्तार करणे, ऊर्जा साठवण तंत्रज्ञान विकसित करणे, विद्युत वाहनांना प्रोत्साहन देणे आणि ऊर्जा कार्यक्षमतेला जनआंदोलनाचे स्वरूप प्राप्त करून देणे आवश्यक ठरणार आहे. यासोबतच संशोधन, नवतंत्रज्ञान आणि कुशल मनुष्यबळ यांमध्ये सातत्याने गुंतवणूक करणेही गरजेचे आहे.निष्कर्षऊर्जा सुरक्षा हा केवळ वीज किंवा इंधनाचा विषय नाही, तर तो भारताच्या आर्थिक प्रगतीचा, राष्ट्रीय सुरक्षेचा आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनमानाचा आधारस्तंभ आहे. वाढती लोकसंख्या, झपाट्याने होणारे शहरीकरण आणि औद्योगिक विकास यामुळे भविष्यात ऊर्जेची मागणी आणखी वाढणार आहे. अशा परिस्थितीत पारंपरिक आणि पर्यायी ऊर्जा स्रोतांचा संतुलित वापर, आयात अवलंबित्वात कपात, स्वच्छ ऊर्जेला प्रोत्साहन आणि ऊर्जा कार्यक्षमतेवर भर या माध्यमातून भारत अधिक सक्षम आणि आत्मनिर्भर ऊर्जा व्यवस्था उभारू शकतो. भारताची ऊर्जा सुरक्षेकडे वाटचाल ही केवळ विकासाची गरज नाही, तर आगामी पिढ्यांसाठी शाश्वत आणि सुरक्षित भविष्य घडविण्याची एक व्यापक राष्ट्रीय प्रक्रिया आहे. आर्थिक प्रगती, पर्यावरणीय जबाबदारी आणि तांत्रिक नवकल्पना यांचा समन्वय साधत भारताने या दिशेने टाकलेली पावले भविष्यात देशाच्या सर्वांगीण विकासाला नवी ऊर्जा देणारी ठरू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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