Premium|Study Room : वचनबद्धतेच्या जोरावर एक अधिकारी व्यवस्था बदलू शकतो!

commitment and ethics in public service Indian administration : लोकसेवेत वचनबद्धता ही नैतिकतेचा कणा असून ती लोकशाही मजबूत करते. नैतिक तत्त्वे, भारतीय इतिहासातील उदाहरणे आणि आधुनिक प्रशासनातील अनुभव दर्शवतात की प्रामाणिक वचनबद्ध सेवेमुळे भ्रष्टाचार रोखला जातो व विकास साध्य होतो.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लेखक : अभिजित मोदे

लोकसेवा ही एक पवित्र जबाबदारी आहे, ज्यात वचनबद्धता नैतिकतेचा मूळ आधार आहे. लोकसेवकाने जनतेच्या हितासाठी पूर्ण निष्ठा आणि समर्पण दाखवले पाहिजे. महात्मा गांधीजींनी म्हटले आहे, "सेवा हीच खरी भक्ती आहे आणि तोच खरा धर्म आहे." वचनबद्ध नसलेल्या अधिकाऱ्यांमुळे भ्रष्टाचार, भेदभाव आणि लोकांचा विश्वास नष्ट होतो. ही वचनबद्धता केवळ कर्तव्य नाही तर नैतिक मूल्यांची अभिव्यक्ती आहे, जी लोकशाहीला मजबूत करते.

नैतिक तत्त्वांच्या दृष्टिकोनातून वचनबद्धता

नैतिकतेच्या अभ्यासात वचनबद्धता ही कर्तव्यनिष्ठा (Duty Ethics) चे प्रतीक आहे. जर्मन तत्त्ववेत्ता इमॅन्युएल कांत यांच्या 'कॅटेगोरिकल इम्पेरेटिव्ह' सिद्धांतानुसार, प्रत्येक कृती अशी असावी की ती सर्वांसाठी सार्वत्रिक नियम बनू शकेल. लोकसेवकाने वैयक्तिक फायद्यासाठी नव्हे, तर सार्वजनिक हितासाठी निर्णय घ्यावेत. उदाहरणार्थ, दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल सरकारने भ्रष्टाचारविरोधी मोहिम चालवली, ज्यात आयएएस अधिकाऱ्यांनी वचनबद्धतेने ऑडिट केले आणि कोट्यवधी रुपयांची बचत झाली. हे नैतिक वचनबद्धतेचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे.

History

