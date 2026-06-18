Premium|Europe Heatwave Crisis : हवामान बदलाचा इशारा; युरोपसमोर उष्णतेचे वाढते संकट

डॉ. मालिनी नायर - nairmalini2013@gmail.comउन्हाळ्यामुळे आपल्याला फक्त अस्वस्थ वाटते, असा एक गैरसमज असतो. वादळाने इमारती पडू शकतात, पुराने रस्ते वाहून जातात, वणव्यामुळे जंगले उद्ध्वस्त होतात तसे उष्णतेच्या लाटेमुळे काहीही दिसून येत नाही; मात्र तरीही उष्णतेच्या लाटा सध्या युरोपचा सर्वात मोठा पर्यावरण धोका बनत आहेत. यंदाच्या वर्षी मे आणि जूनमध्ये युरोपला कधी नव्हे तेवढ्या उष्णतेचा सामना करावा लागला. त्यामुळे उष्णतेच्या लाटेकडे फक्त हवामान बदल म्हणून न पाहता सार्वजनिक धोरणविषयक इशारा म्हणून ते गांभीर्याने घ्यायला हवे. नेहमी उन्हाळा सर्वोच्च पातळीला असताना जेवढे तापमान असते तेवढे स्पेन, फ्रान्स, जर्मनी, बेल्जियम, नेदरलँड, इंग्लंड आणि आयर्लंडमध्ये मे महिन्यातच आले होते. अनेक विभागांत पारा नेहमीच्या सरासरीपेक्षा १० ते १६ अंश सेल्सिअसने अधिक वर गेला होता. त्यातील महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे उन्हाळ्याची तीव्रता तर जास्त होतीच; पण त्याची वेळ चक्रावून टाकणारी होती. उन्हाळ्याच्या सुरुवातीलाच अनेक माणसांचा मृत्यू झाला.फ्रान्समध्ये उष्णतेच्या लाटेने अनेकांचा मृत्यू ओढवला. स्पेनमध्ये २०१५ पासून अधिकृतरीत्या उष्णतेच्या लाटेवर लक्ष ठेवण्यास सुरुवात झाली तेव्हापासून आतापर्यंत तेथे सर्वात जास्त उन्हाळी मृत्यू मे महिन्यात नोंदवले गेले. रुग्णालये तसेच आणीबाणीच्या सेवांना तापमानवाढीच्या परिस्थितीला अपेक्षेपूर्वी अनेक आठवडे आधीच तोंड द्यावे लागले. त्यामुळे संपूर्ण युरोप खंडातील आरोग्यसेवांनी सावधानतेचा इशारा दिला होता. तरीही हे, काही दिवसांचे नेहमीपेक्षा जास्त असह्य तापमान होते, असे म्हणून सोडून देण्यापेक्षाही यामागील खरी गोष्ट जास्त गंभीर आहे.ही उष्णतेची लाट म्हणजे, युरोपसमोरील वाढत असलेल्या अडचणींमधील एक नवा धडा आहे... पण तो पूर्णपणे मान्य करण्यास युरोप अजूनही तयार नाही. उष्णतेची लाट ही कधीतरीच होणारी गैरसोय नाही; तर ती २१व्या शतकातील सार्वजनिक आरोग्य आणि आर्थिक स्थिती यांच्यासमोरील नियमित गंभीर प्रश्न झाला आहे. या प्रश्नाची भयावह आकडेवारी विषण्ण करणारी आहे..Premium|Gen-Z Lifestyle Diseases : जेन-झी पिढीला ग्रासतोय 'सायलेंट किलर'; स्क्रीनचा अतिवापर आणि चुकीचा आहार तुमच्या मुलांचे भविष्य कसे धोक्यात आणतोय?.या संदर्भात २०२३ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका अभ्यास अहवालात असे दिसून आले, की २०२२च्या उन्हाळ्यात संपूर्ण युरोपात उष्णतेशी संबंधित कारणांमुळे ६१ हजार ६७२ व्यक्तींचा मृत्यू झाला. दुसऱ्या एका अभ्यासानुसार २०२३ मध्ये उष्णतेमुळे ४८ हजार व्यक्ती मृत्युमुखी पडल्या. प्राथमिक अंदाजानुसार २०२४ हे वर्ष त्याहूनही अधिक प्राणघातक ठरले असावे, कारण मृतांचा आकडा ६२ हजारपेक्षा अधिक असल्याचा अंदाज आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अंदाजानुसार, संपूर्ण युरोपियन प्रदेशात उष्णतेशी संबंधित कारणांमुळे दरवर्षी एक लाख ७५ हजारांहून अधिक नागरिकांचा मृत्यू होतो. या आकड्यांवर शांतपणे विचार केला तर एक भीषण वास्तव दिसते. काही देशांमध्ये या संपूर्ण दशकात नैसर्गिक आपत्तीमुळे जेवढे नागरिक मृत्युमुखी पडतात त्याहीपेक्षा जास्त युरोपात या एकाच वर्षातील तीव्र उन्हाळ्याच्या लाटेमुळे मरण पावले आहेत.अर्थात पूर, भूकंप यांच्यापेक्षा उष्णतेच्या लाटेमुळे होणाऱ्या हानीची चर्चा फार काळ होत नाही. कारण, त्याची बाधा पोहोचलेल्या व्यक्ती, त्यामुळे अन्य कोणतेही सामाजिक नुकसान न होता शांतपणे रुग्णालयात किंवा घरी शेवटचा श्वास घेतात. ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले, आधीच काही व्याधी असलेल्या व्यक्ती, बाहेर काम करणारे कामगार आणि अल्प उत्पन्न गटातील व्यक्ती यांना तापमानवाढीचा फटका नेहमीच बसतो. हे मृत्यू एकाच शहरात किंवा विभागात न होता ते युरोपभर विखुरलेले असतात. त्यामुळे ते पटकन दिसून येत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याकडे सहजपणे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे शास्त्रज्ञांनी या उष्णतेच्या लाटेला सायलेंट किलर असे नाव दिले आहे आणि ते किती यथायोग्य आहे हे गेल्या पंधरवड्यातील घटना दाखवून देतात.या कालावधीत ‘उष्णतेचा घुमट’ अशा पद्धतीची वातावरणातील अवस्था पश्चिम आणि मध्य युरोपवर निर्माण झाली होती. तिच्यामुळे युरोपमधील गरम हवा तिथेच राहिली आणि थंड हवा युरोपात येऊ शकली नाही. उत्तर आफ्रिकेतील गरम हवा आणखी उत्तरेकडे म्हणजे युरोपच्या दिशेने सरकली आणि त्यामुळे मे महिन्यातच तापमान असामान्यरीत्या वाढले. ही स्थिती दुर्मिळ असल्याचे हवामानतज्ज्ञांनी सांगितले. अर्थात तिचा अंदाज आधीच लावता येण्यासारखा आहे, असेही हवामान शास्त्रज्ञ सांगतात.युरोपचे तापमान वाढण्याचा दर हा अंदाजे जागतिक सरासरी दराच्या दुप्पट आहे. त्यामुळे तो जगातील सर्वात जास्त तापमान वाढ सहन करणारा खंड झाला आहे. हा भविष्याचा अंदाज नसून सध्याचे वास्तव आहे. हे वास्तव शास्त्रज्ञांच्या आताच लक्षात आले असून त्याचे चटके नागरिकांनाही बसत आहे. याचे परिणाम दुर्लक्षित करता येण्याजोगे नाहीत..उष्णतेच्या लाटा आधीच येऊन आदळत आहेत आणि त्या दीर्घकाळ राहत आहेत. तसेच त्यांची तीव्रतादेखील वाढत आहे. ज्या प्रदेशांना उन्हाळ्यात फार चटके बसत नव्हते, त्यांनाही आता तापमानाचा वाढता दाह सहन करावा लागतो आहे.गेल्या अनेक पिढ्या युरोपमधील नागरिक तापमान या विषयाकडे फार गांभीर्याने पाहत नव्हते. दक्षिण युरोपमधील तापमान थोडे उष्ण राहायचे; तर उत्तर युरोप त्या मानाने थंड होता; मात्र आता हा फरक वेगाने संपुष्टात येत आहे. लंडन, ॲमस्टरडॅम, डब्लिन आदी शहरांना मोठ्या प्रमाणावर गरमीचा त्रास सहन करावा लागतो आहे. अशी परिस्थिती त्यांच्याकडे अपवादानेच येत होती. अगदी पिढीमधून एकदाच येणारी अशी ती परिस्थिती आता भयावहरीत्या सर्वसामान्य होत आहे आणि त्याचे परिणाम केवळ व्यक्तींना जाणवण्यापेक्षा आणखी चटके देणारे आहेत. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे युरोपातील पायाभूत सुविधा या, आताच्या उष्ण परिस्थितीपासून लोकांचे संरक्षण करण्यापेक्षा, विसाव्या शतकातील थंड तापमानाला तोंड देण्यासाठी बनवल्या होत्या. आधीपासूनच उत्तर युरोपच्या बहुतांश घरामध्ये आतील उष्णता बाहेर न जाता ती आतमध्येच टिकून राहावी, अशा प्रकारची रचना आहे. शाळा, रुग्णालये, रेल्वे आणि सार्वजनिक इमारती या उष्णतेच्या तीव्रतेवर मात करतील अशा प्रकारे कधीच बनवल्या नव्हत्या. त्यामुळे आता उष्णतेच्या लाटा सतत आदळत असल्यामुळे या त्रुटी दिसू लागल्या आहेत. त्यामुळे इमारती थंड ठेवण्यासाठी ऊर्जेची मागणी वाढू लागली आहे. पाणीपुरवठा यंत्रणेवर ताण आला आहे. सुखद तापमान ठेवण्यासाठी रुग्णालयांना धडपड करावी लागते आहे. शाळा या अस्वस्थतेचे ठिकाण आणि चांगले शिक्षण देण्यासाठी घातक वातावरण बनू लागल्या आहेत. मोठ्या शहरांमध्ये ही आव्हाने अजूनच बिकट झाली आहेत. मोठी शहरे ही तर उष्णतेची गोदामे बनली आहेत. बांधकामातील काँक्रीट, डांबर, काचा आणि पोलाद या गोष्टी दिवसभर आपल्यात उष्णता शोषून घेतात आणि रात्री हळूहळू ती उष्णता बाहेर टाकतात. या गोष्टीला उष्णतेचा शहरी बेटांचा परिणाम, असे म्हटले जाते. यामुळे शेजारच्या ग्रामीण भागांपेक्षा शहरांचे तापमान अनेक अंश वाढू शकते. यातली विदारक अवस्था अशी आहे ती म्हणजे, सामाजिक आणि आर्थिक विषमता असलेल्या ठिकाणीच उष्णतेच्या लाटेचा फटका सर्वात जास्त बसतो.कमी उत्पन्न असलेल्या समाजांमध्ये त्यांच्या परिसरात कमी झाडे असतात, हिरवळ कमी असते आणि त्यांची घरेही कमी दर्जाच्या साहित्यापासून बनवलेली असतात. त्यांना वातानुकूल यंत्रणा परवडत नाही. अशा स्थितीत जास्त तापमानामुळे आरोग्याच्या समस्या त्या समुदायांमध्येच निर्माण होतात. त्यामुळे विषमता आणखी वाढविण्याचे काम उष्णता करते. ज्यांच्याकडे कमी सामग्री असते त्यांनाच जास्त धोके सहन करावे लागतात. अर्थात तरीही गेली अनेक वर्षे शास्त्रज्ञ इशारे देत असतानाही युरोपने त्याबाबत फारच अपुरी तयारी केली आहे. अनेक देशांनी आता हवामान बदल आराखडे तयार केले आहेत. अनेक शहरांमध्ये आता अहवाल तयार करण्यात आले आहेत. सल्लागार मंडळे निर्माण झाली आहेत आणि उन्हाळ्यात मात करण्याचे धोरणही आखले गेले आहे; पण तरीही जमिनीवरील वास्तवाच्या तुलनेत त्यांची अंमलबजावणी हवेतच राहिली आहे.समस्येची जाणीव नसणे ही खरी समस्या नाहीच; पण त्यावर मात करण्यासाठी कामे करण्याची तातडी सरकारला नाही, हा खरा प्रश्न आहे. काय करायला हवे हे सगळ्यांना ठाऊक आहे. शहरांना जास्त वनीकरणाची आवश्यकता आहे, शहरांमध्ये हिरवळ वाढली की तापमान कमी होते आणि त्याचबरोबर हवेची गुणवत्ता वाढते आणि लोकांचे आरोग्यही सुधारते, हे संशोधनातून सतत सिद्ध झाले आहे. लायब्ररी किंवा समाजमंदिरे याप्रमाणेच ही सार्वजनिक शीतकरण केंद्रे सर्वत्र तयार झाली पाहिजेत..Premium|Vidarbha Heatwave Capital Temperature Records : 'विदर्भातला उन्हाळा नको गं बाई!' १० वर्षांत प्रथमच एप्रिल महिन्यात पारा चाळिशीपार! .दीर्घकाळ टिकणाऱ्या उष्णतेच्या लाटेचा सतत फटका बसणाऱ्या लोकांचे संरक्षण करेल अशा प्रकारे शाळा, रुग्णालये यांनी आधुनिक शीतकरण यंत्रणा उभारली पाहिजे. भविष्यात उच्च तापमानापासून संरक्षण होईल, अशा प्रकारे इमारत बांधण्याचे नियम बदलले पाहिजेत. नव्या बांधकामांमध्ये, आत थंड तापमान राहील, बाहेरची उष्णता बाहेरूनच परावर्तित होईल, तसेच हिवाळा आणि उन्हाळा अशा दोन्ही तापमानांना सहन करता येईल, अशी बांधणी राहिली पाहिजे.सार्वजनिक आरोग्य सेवांमध्ये ही आपत्कालीन स्थिती आल्यानंतर धावपळ करण्याऐवजी आणीबाणीसारखी परिस्थिती येण्यापूर्वीच उन्हाळ्यावर मात करणारा सर्वंकष आराखडा जरुरी आहे. शेती, बांधकाम आणि दळणवळण या सेवांमध्ये इमारतीबाहेर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी उन्हाळ्यावर मात करता येईल, याचे निकष आणि संकेत पाळले पाहिजेत. उन्हाळ्यामुळे येणारा ताण ही एक टाळता येण्याजोगी गैरसोय मानण्याऐवजी, कामाच्या ठिकाणचा सुरक्षा मुद्दा म्हणून हाताळला पाहिजे.खरे पाहता इतर सार्वजनिक धोक्यांना सरकार जसे गंभीरपणे तोंड देते, तसेच या अतिउष्णतेच्या लाटेचा सामना करण्याची तयारीही त्यांनी ठेवली पाहिजे. जेव्हा वादळाचा इशारा मिळतो तेव्हा आपात्कालीन व्यवस्था सज्ज होते. पूर येतात तेव्हा सरकार साधनसामग्री गोळा करते. अशीच तयारी उष्णतेच्या लाटेविरोधातही केली पाहिजे. फक्त अशी तयारीच नव्हे; तर वृक्षारोपण, शीतकरण यंत्रणा बसवणे आणि शहरांची पुनर्रचना करणे यावर भर दिला पाहिजे. यामुळे समस्येचे मूळ कारण नष्ट होणार नसले तरीही बळींची संख्या कमी होऊ शकते.प्रदूषणकारी वायूंचे उत्सर्जन हे पृथ्वीचे तापमान वाढण्याचे मुख्य कारण असल्याचा इशारा पर्यावरण शास्त्रज्ञ आणि संयुक्त राष्ट्रसंघ वारंवार देत आहेत. एखादा अंश जरी तापमान वाढले तरी त्याने खूप मोठा फरक पडतो. प्रत्येक ठिकाणचे घातक प्रदूषित वायूंचे उत्सर्जन थांबविण्यास झालेला उशीर, हा भविष्यात वारंवार धोकादायक परिस्थिती निर्माण करण्याची शक्यता वाढवतो. एल निनोच्या परिणामांची चर्चा सुरू असतानाच आलेली ही सध्याची उष्णतेची लाट येत्या काही महिन्यांमध्ये जगात तापमान अधिकच वाढवू शकते. सध्या युरोपला जो उन्हाळा सहन करावा लागतो आहे, तो सर्वात जास्त त्रासाचा असेलच असे काही नाही. उलट ती फक्त एक झलक असू शकते, असा इशाराही शास्त्रज्ञ देत आहेत. ही शक्यता युरोपातील सर्वच धोरणकर्त्यांनी गांभीर्याने लक्षात घेतली पाहिजे.युरोपातील २०२६च्या उष्णतेच्या लाटेमुळे फक्त तापमानाचे विक्रम तोडले असेच नाही; पण पर्यावरण सुधारण्याचा प्रकल्प हा तातडीचा नसून काही दशकांनंतर त्यावर उपाय योजले तरी चालेल, या युरोपच्या समजालाही त्याने तडा दिला आहे. भविष्यातला तापमानवाढीचा धोका जवळ येत आहे असे नाही; तर तो आपल्याजवळ आलाच आहे. पुढची उष्णतेची लाट येईल का, हा युरोपसमोरील प्रश्न नाही. ती येईलच हे शास्त्रज्ञ ठामपणे सांगू शकतात..उष्णतेचा पुढील विक्रम मोडला जाण्यापूर्वी सरकारे ठोस कारवाई करणार का, हा मुख्य प्रश्न उपस्थित राहतो. शहरांमधील नागरिकांचे उष्णतेपासून संरक्षण करण्यासाठी शहरी परिसराची रचना पुन्हा विचारपूर्वक बदलली जाईल का, हादेखील तितकाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे. विसाव्या शतकातील गृहीतकांऐवजी एकविसाव्या शतकातील हवामान वास्तवाचे प्रतिबिंब इमारत बांधकाम नियमांमध्ये दिसून येईल का? उष्णतेच्या लाटेचे बळी ठरण्यापूर्वीच असुरक्षित नागरिकांची ओळख पटवून त्यांच्यापर्यंत सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा पोहोचेल का? सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना ही केवळ प्रशासकीय जबाबदारी न राहता राजकीय प्राधान्यक्रमाचा केंद्रबिंदू बनेल का?वरील प्रश्नांची सकारात्मक उत्तरे देण्यासाठीचे शास्त्रीय ज्ञान, तांत्रिक क्षमता आणि आर्थिक साधनसामग्री युरोपकडे नक्कीच आहे; मात्र ते करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती आहे का, हे अनिश्चित आहे. युरोपने पुढील उष्णतेच्या लाटेचा किती अचूक अंदाज वर्तवला, यावरून भविष्यातील पिढ्या त्याचे मूल्यमापन करणार नाहीत. ते काम हवामानतज्ज्ञ आजही मोठ्या अचूकतेने करत आहेत. खरे मूल्यमापन एका अधिक महत्त्वाच्या आणि मानवी निकषावर होईल. पुढील उष्णतेची लाट येण्यापूर्वी किती जीव वाचवण्यात यश आले, यावरूनच ते होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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