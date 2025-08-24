Premium| Shankar Jaikishan: १९५०च्या दशकात हिंदी चित्रपटसृष्टीत शंकर-जयकिशन यांचं संगीत नव्या उमेदीने बहरलं. त्यांच्या सुरांनी संगीतरसिकांना भुरळ घातली होती

सुलभा तेरणीकरबोलपटाची वीस वर्षे होऊन गेली होती; पण स्वातंत्र्यानंतर चित्रनिर्मितीस बहर आला होता. नव्या तंत्राशी, मायावी माध्यमाशी जवळीक करणाऱ्यांना मात्र यशस्वितेची कळ काही नक्की सापडत नव्हती. नित्य नव्या कथा शोधल्या जात होत्या, नवे चेहरे शोधले जात होते; पण लोकप्रियता, यश, संपत्तीची माळ गळ्यात पडेलच, याची शाश्वती नव्हती. एकत्र कुटुंबासारखं, गोकुळासारखं नांदणारं प्रभात फिल्म कंपनीचं अस्तित्वच संपलं. ‘बॉम्बे टॉकीज’ही पाठोपाठ इतिहासजमा झाले; पण जनमानसावर एकावेळी वीस संगीतकार मात्र राज्य करीत होते. बहार आयी, खिली कलियाँ, हँसे तारे चले आओ... ‘श्री गुरुदेव दत्त’ या चित्रपटाची निर्मिती सुरू झाली तीच काहीशा नैराश्याच्या सावटात. विख्यात लेखक गो. नी. दांडेकर यांची कथा होती. दिग्दर्शक रा. वि. राणे. संगीत स्नेहल भाटकर यांचे, तर मुख्य भूमिकेत युवा नट विवेक होते; पण दुर्दैवाच्या दशावताराला जणू सुरुवात झाली होती. चित्रपट प्रदर्शित झाला खरा; पण प्रेक्षकांनी त्याची दखल घेतली नाही. थोडक्याच दिवसांत म्हणजे १० ऑक्टोबर १९५३ या दिवशी प्रभात कंपनीचा कारभार गुंडाळावा, असा कोर्टानं आदेश दिला. पुढील कारवाईस सुरुवात झाली. .एकेक चित्रपट झपाटून करणाऱ्या निष्ठावंत लेखक, दिग्दर्शक, कलावंत, तंत्रज्ञ, कामगार यांची मोठी फळी भंगली, तुटली, विखुरली. ‘गोपाळकृष्ण’च्या वेळची प्रभात कंपनीत राहायला आलेली गाई-वासरे, ‘संत तुकाराम’ चित्रपटाच्या वेळी उभारलेले भव्य कलात्मक विमान, ‘संत ज्ञानेश्वर’च्या वेळी उभा केलेला पैठणचा यादवकालीन भव्य सेट, ‘शेजारी’च्या वेळी केलेला धरणाचा सेट, प्रभातकारांची उच्च अभिरुचीची जाण हे इतिहासजमा झालं. ‘एक होती प्रभातनगरी’ या बापू वाटवे यांनी लिहिलेल्या ‘प्रभात फिल्म कंपनी’च्या इतिहासाच्या पानात अनेक कथा दडल्या आहेत. त्या वेदनेच्या आहेत, उत्तुंग यशाच्या आहेत, परस्पर विश्वासाच्या आहेत आणि दुराव्याच्या आहेत.व्ही. शांताराम, दामले फत्तेलाल, विश्राम बेडेकर यांच्यासारखे दिग्दर्शक, गोविंदराव टेंबे, केशवराव भोळे, वसंत देसाई यांच्यासारखे संगीतकार, शांता आपटे, शाहू मोडक असे कलाकार, हिंदीमधले देव आनंद, गुरुदत्त, रेहमान असे कलाकार, व्यवहाराची आघाडी सांभाळणारे बाबूराव पै यांच्यासारखे भागीदार, वितरक यांची एक स्वतंत्र गाथा लिहावी लागेल; पण जगात चिरस्थायी असे काहीच नसते आणि परिवर्तनाचे चक्र थांबत नसते या न्यायाने चित्रनिर्मिती सुरू राहिली... संस्था उभ्या राहू लागल्या.दक्षिणेतील एस. एस. वासन यांनी ‘जेमिनी’चे भव्य ‘चंद्रलेखा’ निर्माण करून सगळ्यांचे डोळे दीपवले होते. त्यांनीच विख्यात लेखक आर. के. नारायण यांच्या एका कादंबरीवरून एका चित्रपटाची निर्मिती केली ‘मि. संपत!’ अत्यंत बुद्धिमान, सभ्य, सुशिक्षित पण चलाख, उलट्या काळजाच्या एका व्यक्तिरेखेसाठी त्यांनी सहज अभिनयाचे अभिनेते मोतीलाल यांना निवडले होते. कूटनीती आणि सभ्यतेचा बुरखा असलेल्या समाजातील काही प्रवृत्तींवर अतिशय सुरेख असे भाष्य त्यात होते; पण चित्रपट यशस्वी झाला नाही. गाणीही पसंत केली नाहीत; पण त्रावणकोर सिस्टर्स म्हणून गाजलेल्या पद्मिनी, ललिता, रागिणा यांमधल्या पद्मिनीने ‘मि. संपत’मधून पदार्पण केलं. नृत्यकुशल, सुंदर पद्मिनीसारखी अभिनेत्री चित्रपटसृष्टीला मिळाली. दाक्षिणात्य नृत्यकुशल, सुंदर अभिनेत्रींनी भारतीय चित्रपट सजवले. त्याची ही नांदी होती; मात्र मोतीलालची सुंदर, वैशिष्ट्यपूर्ण भूमिका काळाच्या पडद्याआड गेली ती कायमची! ते वर्ष होतं १९५२..तीच कथा ‘अनहोनी’ या चित्रपटाची झाली. ‘आवारा’नं यश मिळवून दिलेल्या लेखकानं के. ए. अब्बास यांनी दोन जुळ्या बहिणींची एक कथा लिहिली. जन्म आणि संस्कार, वातावरण याचा प्रभाव मानवी जीवनावर काय होतो हे सांगणारं कथानक होतं. राज कपूरना कथा आवडली; पण ती नायिकाप्रधान असल्याने त्यावर चित्रपट मात्र काढायचा नाही हे ठरवलं. खुद्द के. ए. अब्बास यांनी मात्र ‘अनहोनी’ काढला. अर्थात त्यात राज कपूरला घेऊन! ‘अनहोनी’ चालला नाही. रोशनने दिलेल्या संगीतातलं तलत मेहमूदचं ‘मैं दिल हूँ इक अरमान भरा’ मात्र आजही आठवलं जातं. नर्गिस ही एक ज्येष्ठ-श्रेष्ठ अभिनेत्री होती याचा पुरावा मात्र ‘अनहोनी’च्या अपयशात नष्ट झाला. चित्रपट अभ्यासक आजही नर्गिसच्या दुहेरी अभिनयाच्या ‘अनहोनी’ला शोधतात. सत्येंद्र अथय्या यांनी लिहिलेल्या काही थोडक्या गाण्यात ‘मैं दिल हूँ एक अरमान भरा’ खास आठवलं जातं.अशा वेळी ‘फिल्मीस्तान’ने मात्र बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ‘आनंदमठ’ या गाजलेल्या कादंबरीवर आधारित चित्रपट काढायचा ठरवला. अठराव्या शतकात क्रमाने प्रसिद्ध होणाऱ्या बंकिमचंद्रांच्या कादंबरीचे महत्त्व मोठे होते. पूर्व बंगालमधील संन्याशांच्या बंडाचा तो एक प्रेरणादायी इतिहास होता; पण कादंबरी आधी बंकिमचंद्रांना एक काव्य सुचलं होतं. कलकत्त्याजवळच्या गंगेचे नावाडी एक नौका गीत गात होते. आपलं सारं जीवनच गंगामातेवर अवलंबून आहे, अशा अर्थाचं ते गीत होतं. मातृभूमी ही जननीच आहे या संकल्पनेसारखंच ते होतं आणि १८७५च्या कार्तिक शुद्ध नवमीच्या दिवशी बंकिमचंद्रांनी ‘वंदे मातरम’ हे काव्य लिहिलं. पिठूर चांदण्यात सौंदर्यानं मंडित अशी भारतीय सृष्टी, वसंतात पाना-फुलांनी बहरलेली; पण तिची लेकरं मात्र पारतंत्र्यात खितपत, मलेरियाग्रस्त, निर्धनता याचा सामना करताहेत. .अशा वेळी बंकिमचंद्र ‘वंदे मातरम’ लिहून गेले. १९०५च्या वंगभंगाच्या वेळी कलकत्त्याच्या कॉलेज चौकात कुणी उद्गारलं ‘वंदे मातरम!’ आणि स्वातंत्र्यलढ्याचा हा वेदमंत्र झाला. हा उर्जस्वल इतिहास भारतीय सिनेमाच्या रजतपटावर आला. हेमेन गुप्ता दिग्दर्शक होते आणि पृथ्वीराज कपूर, गीता बाली, प्रदीप कुमार असे कलाकार होते; पण संगीताची जबाबदारी होती हेमंतकुमार मुखोपाध्याय या हिंदीत नवख्या वाटणाऱ्या संगीतकाराकडे! १७ जून १९२०ला वाराणसीत जन्मलेल्या हेमंतकुमार यांचे वास्तव्य कलकत्ता शहरात होते. जाधवपूर विद्यापीठात इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेण्यास प्रवेश घेतला तरी काव्य, संगीत, नाटक याकडे ओढा होता. रवींद्र संगीत, शास्त्रीय संगीत यात रूची होती. त्या वेळी कलकत्त्यात इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनचे रेडिओ केंद्र गजबजलेले होते. १९३७ मध्ये त्यांना रेडिओवर गायची संधी मिळाली. पाठोपाठ 'कोलंबिया'ने त्यांचे गाणेही ध्वनिमुद्रित केले. १९४० मध्ये संगीतकार हरिप्रसन्न दास यांचे सहाय्यक म्हणून संधी मिळाली. 'निमाई संन्यास' या बंगाली चित्रपटात पार्श्वगायनाची संधीही मिळाली. संगीतकार पंकज मलिक यांनी 'न्यू थिएटर्स'च्या 'मीनाक्षी' या हिंदी चित्रपटात गायला बोलावले. मग इंजिनिअरिंगची वाट सोडली ती सोडलीच. त्यांना आता मुंबईची ओढ लागली होती. व्ही. शांताराम 'शिवशक्ती' नावाचा चित्रपट करीत होते. त्याचे संगीत देण्याची संधी हेमंतकुमार यांना मिळाली; पण तो चित्रपट बारगळला. १९४७ मध्ये 'पूरबराग' या बंगाली चित्रपटाचे संगीतकार म्हणून हेमंतकुमार हे नाव झळकलं; पण मुंबईत थोडी प्रतीक्षा करावी लागली. 'आनंदमठ' या चित्रपटाचे संगीत ही एक जबाबदारीच होती. लतादीदींच्या तेजस्वी, लखलखीत, धारदार आवाजातलं 'वंदे मातरम' ऐकताना आजही रोमांच उभे राहतात, तसेच दश अवतारांची स्तुती असलेली महाकवी जयदेव यांची 'जय जगदीश हरे' गीता दत्त - हेमंतकुमार यांच्या धीरगंभीर स्वरात ऐकताना आजही मन मंत्रमुग्ध होते. 'आनंदमठ' या चित्रपटाने एक आगळावेगळा आवाज आणि एक गुणी संगीतकार भारतीय चित्रपटसृष्टीला लाभला. समुद्राची गाज असावी तसा धीरगंभीर आणि लतादीदी वर्णन करतात त्याप्रमाणे 'साधुचा आवाज' असे गायक हेमंतकुमार लाभले. त्याच वेळी गुरुदत्त, देव आनंद, गीता बाली आणि संगीतकार सचिनदेव बर्मन आणि गीतकार साहिर असा संच निर्माता टी. आर. फतेहचंद यांनी निवडला. चित्रपट होता 'जाल.' वर्ष होतं १९५२. सोन्याची चोरी करणारा अट्टल चोर आणि प्रेमाने त्याचे हृदयपरिवर्तन अशी कथा होती. टोनी आणि मारिया यांच्या भूमिकेत देव आनंद-गीता बाली आणि कल्पक दिग्दर्शक गुरुदत्त अशी 'जाल'ची टीम जमली. गोव्याच्या समुद्रातली तस्करी आणि पार्श्वभूमी असल्याने सचिनदांनी खास गोव्याच्या एन. दत्ता म्हणजे दत्ता नाईक यांना बोलावून घेतलं..भल्या पहाटे अंधारात रापण टाकणारे जाळे आणि त्या दृश्यासाठी एक सुंदर गीत साहिरनं लिहिलं; मात्र ते पहाटेचं गीत नव्हतं, तर संध्याकाळचं होतं. 'पिघला मै सोना दूर गगन पर, फैल रहे हैं शाम के साये' लता आणि कोरस आजही या गाण्यातून समुद्रातल्या सूर्यास्ताची जादू करतं; पण 'जाल'साठी आणखी एक जादू झाली. सचिनदेव बर्मन यांनी हेमंतकुमार यांचा आवाज वापरला. 'ये रात है चाँदनी फिर कहाँ? सुन जा दिल की दास्ताँ' हेमंतकुमार यांचे स्वतंत्र आणि लताबरोबरचं युगूलगीत याची मोहिनी त्या वेळच्या तरुणाईवर तर पडलीच; पण आजही सिनेरसिकांच्या ते ओठांवर आहे. ''या घडीला जो हृदयाचा, आतला आवाज आहे तो एकेक समोरची दृश्यं तर पालटतात आहे. वसंत येतो आहे - जातही आहे, तारुण्यही कुठं राहतंय... अशा वेळी हृदय काय म्हणत आहे, ते ऐक.'' साहिरच्या या शब्दांवर, बर्मनदांच्या चालीवर आणि हेमंतदा-लता यांच्या सुरांवर कोण विश्वास ठेवणार नाही? या शब्द-सुरांच्या जाळ्यात तरुणाईचं मन अडकलं. देव आनंद-गुरुदत्त जोडीनं आणखी एक बाजी जिंकली; पण भांडवलशाहीच्या समाजातल्या दुष्प्रवृत्तींवर कठोर भाष्य करणारा 'नवकेतन'चा 'आँधियाँ' मात्र लोकांनी स्वीकारला नाही. दिग्दर्शक चेतन आनंद आणि देव आनंद-कल्पना कार्तिक जोडीच्या चित्रपटाचं संगीत विख्यात सरोदवादक उस्ताद अली अकबरखाँ यांचे होते. त्यांचे सहाय्यक होते संगीतकार जयदेव. त्यातले लतादीदीचं एक गाणं 'है कहींपर शादमानी' अप्रतिम होतं; पण 'आँधिया'च्या अपयशाच्या वावटळीत ते वाहून गेलं..निर्माता दिग्दर्शक किशोर साहू यांनी एका वेगळ्या विषयावर चित्रपट काढला होता. एक विदेशी पती-पत्नी भारतात येतात. त्यातली स्त्री भारतातल्या राजघराण्यातल्या विवाहित पुरुषाच्या प्रेमात पडते. चित्रपटाचं नाव होतं 'मयूरपंख.' वर्ष होत १९५३. किशोर साहू आणि सुमित्रा देवी आणि परदेशी कलावंत याची कथाही प्रेक्षकांना रूचली नाहीच; मात्र शंकर जयकिशन यांचं संगीत बहरून आलं होतं. 'खुशियोंके चाँद मुस्कुराये रे', 'ये बरखा बहार', 'मैं तो चलू पच्छिम'... नुसती रेलचेल होती... पण 'मयूरपंख'कडे प्रेक्षकांनी पाठ फिरवली. 'पतिता'ची कथाही काळाच्या पुढची होती. अत्याचार झालेल्या युवतीला मातृत्व प्राप्त होतं आणि एक उमद्या मनाचा युवक तिचा स्वीकार करतो. 'याद किया दिल ने कहाँ हो तुम', 'है सबसे मधुर वो गीत', 'तुझे अपने पास बुलाती है', 'अँधे जहाँके अंधे रास्ते' शंकर जयकिशन यांनी मधुर गीतांची रास रचली होती. देव आनंद-उषा किरण अशी जोडी होती; पण अमिय चक्रवर्तींचा 'पतिता' चालला नाही.प्रत्येक अपयशातून काही तरी नवे रुजले. 'अलिफ लैला' करताना संगीतकार श्यामसुंदर अकाली गेले. युवा संगीतकार मदनमोहन यानं पुढे येऊन संगीत पुरं केलं. साहिरचे शब्द होते - 'बहार आयी खिली कलियाँ हँसे तारे...' ते नियतीनं खरे करून दाखवले. चित्रपटाचा अश्वत्थ सळसळत राहिला.(लेखिका ज्येष्ठ चित्रपट अभ्यासक आहेत.) 