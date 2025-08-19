Premium| Miss Moneypenny: लुइस मॅक्सवेल ते नेओमी हॅरिस, मिस मनीपेनीचा प्रवास कसा घडला?

प्रसाद नामजोशीमनीपेनीचं सगळ्यात क्रांतिकारी म्हणावं असं चित्रण नेओमी हॅरिसनं केलं. काळ बदलला होता आणि इऑन फिल्म्सनं पहिली कृष्णवर्णीय मनीपेनी प्रेक्षकांपुढे आणली होती. नेओमी ही मिस मनीपेनीची भूमिका साकारणारी पहिली कृष्णवर्णीय अभिनेत्री तर आहेच, पण एमची सेक्रेटरी होण्यापूर्वी बॉन्डबरोबर प्रत्यक्ष कामगिरीवर दिसलेलीही ती पहिलीच मनीपेनी आहे.जेम्स बॉन्डचा निर्माता इऑन फ्लेमिंग याची पहिली कादंबरी होती कसिनो रोयाल. ही त्यानं वयाच्या ४४व्या वर्षी लिहिली. मुळात दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात ब्रिटिशांच्या नेव्हल इंटेलिजन्स डिव्हिजनमध्ये नोकरी करत असल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय कटकारस्थानं, वेगवेगळ्या राष्ट्रांची धोरणं, युद्ध या सगळ्या गोष्टी त्याच्या परिचयाच्या होत्या. .आजूबाजूचं वातावरण आणि लिखाणाची खुमखुमी यातूनच लेखक घडत असतो. त्यामुळे ब्रिटिश इंटेलिजन्स सर्व्हिसेसचा गुप्तहेर ‘झीरो झीरो सेव्हन जेम्स बॉन्ड’ आणि त्याची कामगिरी अशी धमाल कादंबरी फ्लेमिंगनं लिहिली आणि ती वाचकांना आवडून गेली. पहिल्याच कादंबरीमध्ये एमआय सिक्सचा प्रमुख ‘एम’ आणि त्याची सेक्रेटरी ‘मिस मनीपेनी’ ही दोन्ही पात्रं आलेली आहेत. लौकिकार्थानं मिस मनीपेनीला बॉन्ड गर्ल म्हणायची पद्धत नाही. मात्र बॉन्डचा बॉस असलेल्या एमची ती सेक्रेटरी असल्यामुळे जेम्स बॉन्ड ऑफिसमध्ये आला की त्याला एमच्या आधी तीच भेटते. ती एक सुंदर मुलगी असल्यामुळे आणि बॉन्ड रंगीला रतन असल्यामुळे एकमेकांना चिडवणं आलंच. .जाता येता बॉन्ड तिला काहीतरी सूचक बोलणार आणि ती त्याला गप्प करणार असे प्रसंग जेम्स बॉन्डच्या सर्व कादंबऱ्यांमध्ये आणि चित्रपटांमध्ये येत गेले, ते लोकप्रियही होत गेले. बॉन्ड आणि बॉन्ड गर्ल यांच्याप्रमाणेच मिस मनीपेनीसाठी बॉन्डप्रेमी रसिकांच्या मनात एक विशिष्ट जागा निर्माण झाली. त्यामुळे बॉन्ड गर्ल्सच्या मालिकेत बॉन्ड गर्ल नसलेल्या या मनीपेनीचा उल्लेख आवश्यक आहे. फ्लेमिंगनं निर्माण केलेल्या या मिस मनीपेनीचं मूळ नाव मिस पेटी असं होतं. कॅथलिन पेटीग्रू या खऱ्या नावावरून फ्लेमिंगनं ते उचललं. १९३९ ते १९५२ यादरम्यान, म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धाच्या अतिशय महत्त्वाच्या काळात खऱ्या एमआय सिक्सचे प्रमुख सर स्टुअर्ट मेंझिस यांची ती सेक्रेटरी होती. अर्थात फ्लेमिंगनं पेटीग्रूचं पेटी करून घेतलं. .मात्र फक्त पेटीवरूनच फ्लेमिंगनं मनीपेनी रंगवली असं नाही, तर तिच्या पात्रासाठी त्यानं घेतलेल्या मदतीमध्ये आणखी काही ललनांचा समावेश होता. व्हेरा ॲटकिन्स, पॅडी रिड्सडेल आणि जॉन ब्राइट एस्टले या आणखी तीन महिला फ्लेमिंगनं बघितल्या होत्या. त्यातल्या पहिल्या दोघी दुसऱ्या महायुद्धामध्ये ब्रिटिश हेरखात्याच्या अधिकारी होत्या. पॅडी तर इऑन फ्लेमिंगचीच सेक्रेटरी होती आणि जॉन त्याची मैत्रीणच होती. .अर्थात फ्लेमिंग स्वतः या सगळ्या हुशार, सुंदर आणि गुप्तहेर खात्यामध्ये काम करणाऱ्या ललनांबरोबर रमत असल्यामुळे त्यानं त्या सगळ्यांच्या हुशारीची आणि सौंदर्यांची बेरीज केली असणार आणि मग त्याला चारनं भागून जो काही मालमसाला तयार झाला, त्यावरून मिस मनीपेनी तयार केली असणार!मिस मनीपेनी जरी पर्सनल सेक्रेटरी असली, तरी ती कुणा चालचलाऊ कंपनीच्या लुंग्यासुंग्या डायरेक्टरची सेक्रेटरी नव्हे, की आपली नऊ ते पाच नोकरी झाल्यावर संध्याकाळी उनाडक्या करायला मोकळी! ती ज्याची पर्सनल सेक्रेटरी आहे ती व्यक्ती एम, म्हणजे चक्क ब्रिटिश इंटेलिजन्स सर्व्हिसेसचा प्रमुख आहे! .त्यामुळे अर्थातच आजूबाजूला घडणाऱ्या असंख्य हेरगिरीच्या कामगिऱ्यांकडे तिचं लक्ष असणार. त्या सगळ्या फाइल्स तिच्या ताब्यात असणार. आणि म्हणून याव्यतिरिक्त संध्याकाळी उनाडक्या करणं हे तिच्या प्रोफाइलमध्ये बसण्याची शक्यता इल्ले! त्यामुळे जेम्स बॉन्ड ऑफिसमध्ये आला की त्याच्याबरोबर दोन-चार वाक्यांच्या देवाणघेवाणीमध्ये झालेली थट्टा-मस्करी एवढंच तिच्या नशिबात आहे. अर्थात ती मिस मनीपेनी असल्यामुळे जेम्स बॉन्डच्या शाब्दिक टोमण्यांना लडिवाळ उत्तर देण्याची चतुराई तिनं साधलेली आहे. .थंडरबॉल या कादंबरीमध्ये मनीपेनी बॉन्डवर फिदा असून ती कधीही सफल न होणाऱ्या त्याच्या वाटेकडे डोळे लावून बसलेली आहे, असा उल्लेख आहे. बॉन्ड सहसा कुठल्याही स्त्रीमध्ये न गुंतणारा असल्यामुळे मनीपेनीची ही आशा सफल होणार नाही असा साधारण अर्थ. बहुतेक बॉन्डपटांमध्ये मनीपेनीचं काम मर्यादित आहे. तिच्या साध्या नावाचा उल्लेखही कुठे नाही. मात्र २०१२मध्ये आलेल्या स्कायफॉल या चित्रपटामध्ये तिची पार्श्वभूमी दाखवून आजवर फक्त आडनावानं उल्लेख होत असलेल्या मिस मनीपेनीचं ‘इव्ह’ हे नावही उघड करण्यात आलंय. यात मनीपेनीला फील्ड ऑफिसर म्हणून बॉन्डबरोबर एका कामगिरीवरही पाठवण्यात येतं. .तेव्हा बॉन्ड एकाशी हाणामारी करत असताना बंदूक चालवण्याचा आदेश तिला ऐकावा लागतो आणि तिनं चालवलेली गोळी बॉन्डला लागते. बॉन्डचा मृत्यू झाला असं वाटल्यामुळे तिचं निष्कासन करण्यात येतं. अर्थात बॉन्ड मरत नाहीच (तो कसला मरतोय! तोच गेला तर सिनेमा कसा होणार?) त्यामुळे तिला पुन्हा नोकरीत घेऊन आता एमची पर्सनल सेक्रेटरी करण्यात येतं, तीसुद्धी ही भूमिका चोख पार पाडते. या चित्रपटात नेओमी हॅरिस या अभिनेत्रीनं मिस इव्ह मनीपेनी ही भूमिका केली आहे. गेल्या अनेक दशकांत चार प्रतिभावान अभिनेत्रींनी मनीपेनीची भूमिका साकारली आहे. प्रत्येकीनं आपल्या अभिनयानं मिस मनीपेनीला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. लुइस मॅक्सवेलपासून ते नेओमी हॅरिसपर्यंत मिस मनीपेनीचा प्रवास बॉन्डएवढाच रंजक ठरावा. .कनेडियन अभिनेत्री लुइस मॅक्सवेल ही पहिली आणि सर्वात जास्त काळ टिकलेली मिस मनीपेनी होती. डॉक्टर नोपासून ते अ व्ह्यू टू किलपर्यंत एकूण चौदा बॉन्डपटांमध्ये ती दिसली. विशेष म्हणजे लुइस मॅक्सवेलनं जेम्स बॉन्ड झालेल्या शॉन कॉनरीबरोबरच लंडनमधल्या रॉयल ॲकॅडमी ऑफ ड्रामॅटिक आर्टमध्ये एकत्र अभिनयाचं प्रशिक्षण घेतलं होतं. त्यांच्या पडद्यामागच्या मैत्रीनं पडद्यावरही कॉनरी बॉन्ड असलेल्या सर्व चित्रपटांमध्ये रंगत आणली. एकेकाळी वयाच्या पंधराव्या वर्षी कॅनडातल्या सैन्यदलात भरती होण्यासाठी घरून पळून गेलेली लुइस अभिनय प्रशिक्षण घेऊन विसाव्या वर्षी हॉलिवूडला आली. १९४७च्या दॅट हेगन गर्ल या चित्रपटासाठी प्रथम पदार्पणाचा गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिळवूनही पुढे मात्र तिला छोट्या-मोठ्या भूमिकांवर समाधान मानावं लागलं. .लोलिता या १९६२च्या गाजलेल्या चित्रपटामध्येही तिनं एक छोटी भूमिका केली. पहिल्या बॉन्डपटात, म्हणजे डॉक्टर नोमध्ये आपल्याला मुख्य भूमिका मिळावी यासाठी तिने भरपूर प्रयत्न केले. मात्र दिग्दर्शक टेरेन्स यंग याला ती त्यासाठी अजिबात योग्य वाटली नाही. त्यामुळे बॉन्डची मैत्रीण किंवा एमची सेक्रेटरी मिस मनीपेनी अशा दोन भूमिका त्यानं तिच्यापुढे ठेवल्या. बॉन्डची मैत्रीण होणं म्हणजे काही अवघड दृश्यं आलीच. शिवाय पुढच्या चित्रपटात दिसेल न दिसेल, त्यापेक्षा प्रत्येक चित्रपटात दिवसाला शंभर डॉलर पगाराची आणि किमान दोन दिवस कामाची हमी देणारी मिस मनीपेनीची भूमिका तिला परवडणार होती. .पहिल्या बॉन्डपटाच्या चित्रीकरणासाठी कपडेसुद्धा स्वतःचे घेऊन आलेली लुइस पुढचे १४ बॉन्डपट मिस मनीपेनी करत राहिली आणि बॉन्डपटांत सगळ्यात जास्त वेळा अवतरलेल्या पात्रांमध्ये आपलं नाव अजरामर करून गेली! तिच्यानंतर जास्त वेळा बॉन्डपटांत दिसलेलं एकमेव पात्र होतं डेस्मंड लेव्हलिननं सतरा बॉन्डपटांत साकारलेला ‘क्यू!’ लुइस मॅक्सवेलनं तीन वेगवेगळ्या बॉन्डसह मनीपेनी साकारली. शॉन कॉनरी, जॉर्ज लेझेन्बी आणि रॉजर मूर! १९८१मध्ये एम साकारणाऱ्या बर्नार्ड ली यांच्या निधनानंतर तिनं एमची भूमिका करण्याची इच्छा बोलून दाखवली होती. .पण तसं झालं नाही. (कदाचित तोवर एम एक स्त्रीही असू शकते इथपर्यंत इऑन फिल्म्सच्या निर्मात्यांची मानसिक प्रगती झाली नसणार.) १९८५मध्ये चौदाव्यांदा आणि शेवटची मनीपेनीची भूमिका साकारून निवृत्ती घेताना त्या चित्रपटात आपल्या पात्राचा मृत्यू होतो असं दाखवावं ही तिची विनंतीसुद्धा निर्मात्यांनी फेटाळून लावली. बॉन्डपटांच्या व्यतिरिक्त लुइसनं वेलकम टू जपान मिस्टर बॉन्ड या १९६७मध्ये आलेल्या टीव्ही मालिकेतसुद्धा मनीपेनीची भूमिका केली. ओके कॉनरी या इटालियन चित्रपटामध्येही लुइसची भूमिका आहे आणि १९७५च्या एका फ्रेंच चित्रपटातसुद्धा तिनं मनीपेनीचीच भूमिका केलेली आहे. .मनीपेनी साकारतानाच्या काळात १९७३मध्ये तिच्या नवऱ्याचा मृत्यू झाल्यानंतर ती एकटी पडली होती. टोरंटो सन या वर्तमानपत्रात ‘मिस मनीपेनी’ याच नावानं तिनं १९७९पासून १९९४पर्यंत नियमित सदर लिहिलं. हे लोकप्रिय सदर होतं. अभिनयातून निवृत्त झाल्यावर २००१मध्ये ती ऑस्ट्रेलियाला राहायला गेली आणि २९ सप्टेंबर २००७ रोजी वयाच्या ऐंशीव्या वर्षी तिचा मृत्यू झाला. ‘ती एक चांगली अभिनेत्री होती आणि एमची भूमिका साकारण्यासाठी तिला बढती मिळायला हवी होती,’ अशी खंत रॉजर मूर यानं नंतर बोलून दाखवली होती. .चौदा बॉन्डपट करून लुइस निवृत्त झाल्यानंतर कॅरोलिन ब्लिसनं मनीपेनी साकारली. यावेळी बॉन्ड होता टिमोथी डाल्टन. हे दोन चित्रपट होते द लिव्हिंग डेलाइट्स (१९८७) आणि लायसन्स टू किल (१९८९) या दोन्ही चित्रपटांत बॉन्ड जसा अधिक रांगडा आणि अधिक धडाडीचा होता तशी मनीपेनी अधिक आकर्षक, मात्र बॉन्डशी वागताना अधिक संयमित होती. डाल्टनबरोबर दोन बॉन्डपटांत मिस मनीपेनीची भूमिका करणारी कॅरोलिन त्यानंतरसुद्धा आणखी फक्त दोनच चित्रपटांत दिसली. त्यानंतर काही टीव्ही मालिकांमध्ये दिसली आणि या सगळ्या झगमगाटापासून दूर गेली. सर आर्थर ब्लिस या संगीतकाराची ही नात आता साठी पार करून आपला नवरा आणि दोन मुलं यांच्यासह निवृत्त जीवन जगते आहे..त्यानंतरचा बॉन्ड होता पिअर्स ब्रॉस्नन आणि मिस मनीपेनी होती समँथा बॉन्ड! अभिनेता फिलीप बॉन्ड याची ही मुलगी. अभिनयाचं रीतसर प्रशिक्षण घेऊन वयाच्या एकविसाव्या वर्षी ती रंगमंचावर आली. रॉयल शेक्सपिअर कंपनी या जगप्रसिद्ध नाटक कंपनीमध्ये तिनं आपलं काम सुरू केलं आणि गेली चाळीस-बेचाळीस वर्षं ती रंगमंचावर वावरते आहे. तिच्या या दीर्घ कारकिर्दीमध्ये तिनं केलेले चार बॉन्डपट ही केवळ एक वेगळ्या प्रकारची विश्रांती म्हणावी लागेल. जेम्स बॉन्डनं तिला प्रसिद्धी मिळवून दिली हे खरं असलं, तरी तिचा खरा वावर रॉयल शेक्सपिअर कंपनीबरोबर ब्रिटिश रंगभूमीवरच राहिलेला आहे. .ब्रॉस्ननबरोबरच्या या मनीपेनीमध्ये अधिक आत्मविश्वास दिसतो. ती अधिक बुद्धिमान तर आहेच, पण त्या काळानुसार स्त्रीवादी विचारसरणीनंतरच्या (पोस्ट-फेमिनिस्ट) प्रेक्षकांशी सुसंगत अशी तिच्या पात्राची मांडणी केलेली दिसते. गोल्डनआय (१९९५) ते डाय अनादर डे (२००२) या चार बॉन्डपटांतली ही मनीपेनी प्रेक्षकांच्या निश्चितच लक्षात राहिली आहे. ता. २७ नोव्हेंबर १९६१ रोजी लंडनमध्ये जन्मलेल्या समँथानं १९८९मध्ये अलेक्झांडर हॅन्सन या ब्रिटिश रंगभूमीवरच्या अभिनेत्याशी लग्न केलं. आजही ती लंडनमध्येच राहते. युनिव्हर्सिटी ऑफ नॉर्दम्पटननं २०१४मध्ये तिच्या कामासाठी तिला मानद डॉक्टररेट देऊन सन्मान केला. .मनीपेनीचं सगळ्यात क्रांतिकारी म्हणावं असं चित्रण नेओमी हॅरिसनं केलं. काळ बदलला होता आणि इऑन फिल्म्सनं पहिली कृष्णवर्णीय मनीपेनी प्रेक्षकांपुढे आणली होती. डॅनियल क्रेग जेम्स बॉन्ड झाला आणि कसिनो रोयाल आणि क्वांटम ऑफ सॉलेस या पहिल्या दोन बॉन्डपटांमध्ये मिस मनीपेनीचं पात्र नव्हतंच. त्यानंतर आलेल्या स्कायफॉलमध्ये (२०१२) नेओमी ही मनीपेनी म्हणून दिसली. त्यानंतर स्पेक्टर (२०१५) आणि नो टाइम टू डायमध्येही (२०२१) ती होती. नेओमी ही मिस मनीपेनीची भूमिका साकारणारी पहिली कृष्णवर्णीय अभिनेत्री तर आहेच, पण एमची सेक्रेटरी होण्यापूर्वी बॉन्डबरोबर प्रत्यक्ष कामगिरीवर दिसलेलीही ती पहिलीच मनीपेनी आहे..नेओमी हॅरिस लहानपणापासूनच अभिनय करते आहे. योगायोग म्हणजे, तिच्या आधी मनीपेनी साकारणारी समँथा बॉन्ड ही ज्या ब्रिस्टॉल ओल्ड विक थिएटर स्कूलमध्ये अभिनय शिकली, तिथंच नेओमीनंही अभिनयाचं प्रशिक्षण घेतलं आहे. वयाच्या नवव्या वर्षापासून तिनं चित्रपट, टीव्ही मालिका आणि रंगमंचावर ढीगभर भूमिका केलेल्या आहेत. २०१६मध्ये आलेल्या मूनलाइट या चित्रपटासाठी तिला गोल्डन ग्लोब आणि ऑस्करचं नामांकनही मिळालेलं आहे. .ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायरसाठी तिची निवडही झालेली आहे. केवळ पहिली कृष्णवर्णीय मनीपेनी एवढीच तिची ओळख नाही, तर बॉन्डपटांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच मिस मनीपेनीच्या पहिल्या नावाचा उल्लेख तिच्यासाठीच झालेला आहे! वयाच्या अकराव्या वर्षी झालेल्या पाठीच्या मणक्याच्या आजारानं ग्रासलेली नेओमी आज ताठ कण्यानं अतिशय व्यग्र अभिनेत्री म्हणून हॉलिवूडमध्ये वावरते आहे. .मिस मनीपेनी हे पात्र फक्त बॉन्डपटांपुरतंच मर्यादित नाही, तर कार्यक्षम, निष्ठावान आणि चटपटीत पर्सनल सेक्रेटरींसाठी एक परवलीचा शब्द झाला आहे. बॉन्डपटांव्यतिरिक्त मिस मनीपेनी विनोदी प्रहसनं, रेडिओ रूपांतरं अशा अनेक ठिकाणी दिसली आहे. समँथा वाइनबर्गनं केट वेस्टब्रुक या टोपणनावानं लिहिलेल्या द मनीपेनी डायरीज या पुस्तक मालिकेतही ती आहे. यात मनीपेनीच्या जीवनाचं, तिच्या कामगिरीचं आणि अगदी बॉन्डवर असलेल्या तिच्या अव्यक्त प्रेमाचं प्रथम-पुरुषी वर्णन आहे. यात तिचं पहिलं नाव जेन आहे..बॉन्डपटांसारख्या दे-दणादण चित्रपटांमध्ये बॉन्ड आणि मनीपेनीच्या भेटीसारखी काही दृश्यं मधेमधे आवश्यक असतात. एका जोरदार दृश्यातून बाहेर पडून दुसरं नवं काहीतरी दाखवण्यापूर्वी प्रेक्षकांना श्वास घेण्यासाठी म्हणून अशा हलक्याफुलक्या दृश्यांचा वापर होतो. याला चित्रभाषेत 'नॅरेटिव्ह ब्रीदर' असं म्हटलं जातं. मनीपेनी आणि बॉन्डचा एमच्या ऑफिसबाहेर होत असलेला हा संवाद एक प्रकारचा नॅरेटिव्ह ब्रीदर असतो. जेम्स बॉन्ड आणि मनीपेनी यांच्यातलं नातं गेल्या पंचवीस चित्रपटांमध्ये तरी एका विशिष्ट अंतरावरच राखलं गेलं आहे. भविष्यातली मनीपेनी इऑन फ्लेमिंगनं आखून दिलेली ही मर्यादा पाळते की त्याच्यापुढे जाते हे आता बघायचं!(प्रसाद नामजोशी पुणेस्थित चित्रपट दिग्दर्शक, पटकथाकार व चित्रपटकला अध्यापक आहेत.). 