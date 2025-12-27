Premium|Health insurance claim rejection reasons : सावधान! मद्यपान आणि धूम्रपानामुळे खिशाला बसणार कात्री; ३०-४० टक्क्यांनी महागणार आरोग्य विमा

दिलीप घाटे-dilipghate2@gmail.comकोणताही सण साजरा करणे हा सर्वांनी एकत्र येऊन आनंद लुटण्याचे निमित्त असते, परंपरेचा उत्सव असतो; पण आधुनिक काळात सण म्हणजे खरेदी, पार्ट्या आणि खर्च अशी मानसिकता झालेली दिसत आहे. त्यामुळे अलीकडे सण साजरे करताना मद्य, सिगारेट, खाद्यपदार्थ आणि मनोरंजनावर वारेमाप खर्च केला जात असल्याचे दिसते. नववर्षाचे स्वागत करताना, पार्टीमध्ये मद्यपान करणे, धूम्रपान करणे याचे प्रमाण वाढत असून, अति मद्यपान व धूम्रपानाचे आरोग्यावर आणि आरोग्य विम्यावर होणारे परिणाम गंभीर आहेत. त्याकडे वेळीच लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.ज बहुतेक लोकांकडे आरोग्य विमा आहे. परंतु, फार कमी जणांना माहिती आहे, की आपल्या जीवनशैलीतील सवयी विशेषतः मद्यपान, धूम्रपान, व्यायामाचा अभाव या गोष्टी विमा कंपन्यांच्या नजरेत ‘जोखीम घटक’ म्हणून पाहिल्या जातात. त्याचा परिणाम प्रीमियमवर आणि दावा मंजूर होण्यावरही होऊ शकतो..अल्पकालीन आनंद, दीर्घकालीन धोकाआपल्या देशात सुमारे २९.२ टक्के पुरुष (वय १५ ते ४९ वर्ष) मद्यपान करतात, तर महिलांमध्ये हे प्रमाण १.२ टक्के आहे. काही राज्यांमध्ये पुरुषांमधील मद्यपानाचे प्रमाण ५० टक्के किंवा त्याहून अधिकदेखील आहे. उदा. एका बातमीनुसार, २०१९-२१ मध्ये पुरुषांमध्ये सर्वदेशी सरासरी २२.४ टक्के होती; पण गोवा राज्यात पुरुषांमध्ये हे प्रमाण ५९.१ टक्के होते. आश्चर्य म्हणजे ‘मद्यपान आरोग्यास अपायकारक आहे,’ अशा जाहिराती सर्वत्र असतात आणि ‘धूम्रपान आरोग्यासाठी हानिकारक आहे,’ असेही जाहिरातीमध्ये दाखविण्यात येते. थोडेसे मद्यपान ‘सोशल ड्रिंकिंग’ म्हणून बऱ्याच जणांच्या आयुष्याचा भाग असते. परंतु, वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पाहता, अति मद्यपानामुळे शरीरावर गंभीर परिणाम होतात. अशा व्यसनांचे आर्थिक परिणामही गंभीर असतात. नियमित मद्यपान करणाऱ्या व्यक्तीचा मासिक खर्च काही हजारांपासून लाखांपर्यंत जाऊ शकतो.मद्यामुळे फॅटी लिव्हर, सिरॉसिस, लिव्हर फेल्युअर असे यकृताचे आजार, पचनसंस्थेचे विकार आणि मधुमेह, हृदयविकार असे आजार होऊ शकतात. अपघाताची शक्यता वाढते.मानसिक आरोग्यावरही परिणाम होऊ शकतो. यासाठीचा वैद्यकीय खर्च मोठा असतो. अशा मोठ्या खर्चामुळे कुटुंबाची आर्थिक स्थिरता डळमळते. कामावर अनुपस्थिती किंवा नोकरी गमावण्याची शक्यता वाढते, परिणामी उत्पन्न घटते. हे सर्व आजार विमा कंपन्यांच्या दृष्टीने उच्च जोखीम घटक (High Risk Factors) म्हणून नोंदवले जातात. परिणामी, आरोग्य विम्याचा प्रीमियम वाढू शकतो किंवा काही वेळा विमा सुरक्षा मर्यादित केली जाऊ शकते..Premium | Retirement Planning: साठीमध्ये कोटी जमवण्यासाठी आजच सुरू करा निवृत्ती नियोजन!.मद्यपान आणि विमा हप्तातुम्ही नियमितपणे किंवा मोठ्या प्रमाणात मद्यपान करत असाल, तर विमा कंपनी तुम्हाला जास्त हप्ता आकारते. कारण मद्याचे सेवन केल्याने अनेक आजार होऊ शकतात. जसे, लिव्हरचे आजार, उच्च रक्तदाब, स्ट्रोक, कर्करोग, पॅनक्रियाटायटिस आदी. या आजारांवरील उपचार महाग असतात, त्यामुळे विमा कंपनीचा धोका वाढतो आणि त्यानुसार प्रीमियमदेखील वाढतो. मद्यपान करणे हा वैयक्तिक निर्णय असला, तरी त्याचे आरोग्यावरील आणि आर्थिक स्थितीवर होणारे परिणाम गंभीर असतात. म्हणूनच, मद्यपान करत असाल, तरी वेळेवर आरोग्य विमा घ्या, खरी माहिती द्या आणि आरोग्यदायी जीवनशैली पाळा. यामुळे तुमचे आरोग्य सुरक्षित राहील आणि विमा हप्ताही नियंत्रणात राहील.धूम्रपानाचे लपलेले आरोग्यधोकेजागतिक आरोग्य संघटनेनुसार (WHO), धूम्रपान हे आज भारतात होणाऱ्या सर्वांत घातक गोष्टींपैकी एक आहे, ज्यामुळे दरवर्षी सुमारे १३.५ लाख मृत्यू होतात. धूम्रपान हळूहळू तुमच्या शरीराच्या जवळजवळ प्रत्येक भागावर परिणाम करते. त्वचा, नखांपासून ते विविध अवयव आणि अगदी ‘डीएनए’पर्यंत. चुलीवर स्वयंपाक करताना होणाऱ्या धुरामुळे १०-१२ फूट वर असलेले छत काळे होते, तर ओठ व फुप्फुस यातील अंतर किती तरी कमी असते. सिगारेट ओढल्याने फुप्फुसात काय होत असेल याची कल्पना न केलेली बरी..भारतात तंबाखूचा वापर हा मृत्यू व आजारांमध्ये पाचवा प्रमुख धोका आहे.२०२१ मध्ये तंबाखू वापरामुळे अंदाजे दहा लाख जणांचा मृत्यू झाला. याचे प्रमाण देशातील एकूण मृत्यूंच्या १७.८ टक्के आहे.२०१६-१७ च्या सर्वेक्षणानुसार, भारतात तंबाखू वापरकर्त्यांची संख्या मोठी आहे. सिगारेट वापरणारे व तंबाखू चघळणारे असंख्य लोक आहेत.विमा कंपन्या जोखीम कशी ओळखतात?आरोग्य विमा घेताना कंपनी तुमची वैयक्तिक माहिती आणि जीवनशैली तपासते, तसेच काही महत्त्वपूर्ण बाबींचे बारकाईने विश्लेषण करते.१. तुमचे वय आणि वैद्यकीय इतिहास२. तुम्ही धूम्रपान, मद्यपान करता का?३. लठ्ठपणा, रक्तदाब, मधुमेह आदी आजार४. यकृत आणि इतर तपासण्यांचे निकालया तपासणीत यकृत एन्झाइम्स (LFT) असामान्य आढळले किंवा वैद्यकीय इतिहासात मद्यपानाशी संबंधित त्रास दिसला तर कंपनी जोखीम वाढवून प्रीमियम ठरवते. अनेकदा अर्जदार आरोग्य विमा घेताना मद्यपानाबाबत माहिती देणे टाळतात; पण ही मोठी चूक ठरते. विमा नियंत्रक संस्थेनुसार, ग्राहकाने जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती दिली, तर विमा कंपनीला दावा नाकारण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. म्हणूनच, अर्ज भरताना ‘अधूनमधून मद्यपान करतो’ असे सांगणे अधिक योग्य ठरते. कंपनी ही माहिती तपासून योग्य जोखीम ठरवते आणि पारदर्शकतेमुळे भविष्यातील अडचणी टाळल्या जातात..Premium| Human lifespan: सुप्परमॅन सुप्परमॅन, अवघे दीडशे वयोमान....मद्यपान आणि दावा प्रक्रियेवरील परिणामआरोग्य विमा पॉलिसींमध्ये अपवाद अटी स्पष्टपणे दिलेल्या असतात. उदा. एखादा अपघात मद्यपानाच्या स्थितीत झाला असेल, तर विमा कंपनी तो दावा नाकारू शकते. अल्कोहोल विषबाधेमुळे झालेला आजार, दीर्घकालीन मद्यपानामुळे लिव्हर सिरॉसिससारखा आजार झाला असेल. अशा सर्व प्रकरणांमध्ये, दावा मंजुरीची शक्यता अत्यल्प असते.भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाच्या (इर्डा) अहवालानुसार, मार्च २०२४ ला संपलेल्या आर्थिक वर्षात भारतातील एकूण आरोग्य विमा दावे नाकारण्याचे प्रमाण (Claim Rejection Rate) ११ टक्के होते. अशा नाकारलेल्या दाव्यांची एकूण रक्कम २६ हजार कोटी रुपये होती. यावरून उत्तम आरोग्याचे आणि खऱ्या माहितीचे महत्त्व लक्षात येईल.आरोग्य विमा आणि ‘इर्डा’चे नियमभारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाच्या (इर्डा) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार विमा कंपन्यांनी ग्राहकांचे जोखीम प्रोफाइलिंग करताना वैद्यकीय तथ्यांवर आधारित निर्णय घ्यावा लागतो. ते ग्राहकांच्या जीवनशैलीचा विचार करू शकतात. तुम्ही अधूनमधून मद्यपान करता आणि तुमच्या आरोग्याच्या तपासण्या सर्वसामान्य आहेत, तर फक्त मद्यपानाच्या कारणावरून कंपनी तुमचा विमा नाकारू शकत नाही;पण वैद्यकीय तपासणीत मद्यपानाशी संबंधित आजार दिसले, तर ‘इर्डा’च्या नियमांनुसार कंपनीला उच्च प्रीमियम लावण्याचा अधिकार आहे. नियमित धूम्रपान करतो, तर किंवा अति मद्यपान करत असलेल्या व्यक्तीला प्रीमियम ३०‑४० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक लागू शकतो किंवा काही विशिष्ट अटी घातल्या जाऊ शकतात.आरोग्य आणि विमा सुरक्षित ठेवण्यासाठी...मद्यपान केले असल्यास वाहन चालवू नका.पुरेसे पाणी प्या, जेवणानंतर विश्रांती घ्या.दरवर्षी हेल्थ चेक-अप करा.विमा पॉलिसी घेताना खरी माहिती द्या.नियमित व्यायाम करा आणि आहारावर नियंत्रण ठेवा.या सवयी केवळ आरोग्य सुधारत नाहीत,तर भविष्यातील आरोग्य खर्चही कमी करतात.आरोग्यदायी सवयी आणि आर्थिक फायदाआज अनेक विमा कंपन्या ‘वेलनेस प्रोग्रॅम’ देतात. जसे, नियमित आरोग्य तपासणी, फिटनेस ट्रॅकिंग, योग किंवा मेडिटेशन यांसाठी सवलती. अशा कार्यक्रमांत सहभागी झाल्यास ग्राहकाला प्रीमियमवर सूट किंवा रिवॉर्ड पॉइंट मिळतात. म्हणजेच, तुम्ही जितके निरोगी राहाल, तितका तुमचा प्रीमियम कमी होईल..काही उपक्रम...१. उदाहरणाद्वारे संस्कार : मुलं आणि तरुण हे मोठ्यांकडून शिकतात. घरात मद्यपान न करणे किंवा नियंत्रणात राहून जबाबदारीने वागणे हा सर्वोत्तम संदेश असतो. तुमची कृतीच तुमचं शिक्षण असतं. म्हणून घरात संवाद, खेळ, सामूहिक वेळ यावर भर द्या.२. आरोग्यदायी पर्याय वाढवा : घरात सण-समारंभात नैसर्गिक पेये, फळांचे रस, हर्बल पेये वापरा.३. आवडीचे छंद : योगासने, प्राणायाम, ध्यानधारणा करा.४. प्रेरणादायी पुस्तकांचे वाचन करा: चांगल्या माणसांची संगत करा, जेणेकरून सकारात्मक विचार कायम राहतील.५. आर्थिक शिस्त : आपण मिळवलेला पैसा हा आपल्या कष्टाचा आहे.तो खर्च करताना तारतम्य बाळगा. व्यसन कमी करून वाचलेल्या पैशांतून ‘एसआयपी’, रिकरिंग (आरडी) केल्यास आरोग्य उत्तम राहील व दीर्घकाळात चांगली रक्कम जमा होऊ शकते अथवा काही रक्कम गरजूंना दान करू शकता. यातून फक्त आर्थिकदृष्ट्याच नव्हे, तर मानसिकदृष्ट्याही समाधान मिळेल.निष्कर्ष काय?नाताळ, नववर्ष आणि इतर सण म्हणजे जीवनाचा उत्सव. परंतु, तो जबाबदारीने साजरा केल्यासच परिपूर्ण होतो. मद्यपान हा सण साजरे करण्यातील एक भाग असू शकतो; पण त्याची मर्यादा राखणे, आरोग्य तपासणे आणि विमा अटी समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. आरोग्य हेच खरे धन आहे आणि विमा म्हणजे त्या धनाचे संरक्षण आहे, हे लक्षात ठेवा. ‘जिंदगी ना मिलेगी दोबारा!’ सुदृढ शरीर व सशक्त मन घेऊनच प्रत्येक क्षणाचा आनंद लुटा; पण जबाबदारीने! सणांचा आनंद साजरा करताना आरोग्य, विमा आणि आर्थिक नियोजन या तिन्ही गोष्टींचा समतोल ठेवा. कारण सण संपल्यानंतर केवळ आठवणीच नव्हे, तर सुदृढ शरीर आणि स्थिर आर्थिक स्थितीही आवश्यक आहे.सण साजरा करताना एकच मंत्र लक्षात ठेवा, ‘आनंद साजरा करा, पण जबाबदारीने!’.नियमित आरोग्य तपासणीचे महत्त्वसर्व मद्यपान करणारे ‘जोखीमदार’ नसतात. एखादी व्यक्ती अधूनमधून आणि मर्यादित प्रमाणात मद्यपान करते, तसेच त्याचे आरोग्य चांगले असेल, तर विमा कंपनी त्याला सामान्य जोखीम गटात ठेवते.तथापि, नियमित वैद्यकीय तपासणी अत्यंत आवश्यक आहे.लिव्हर फंक्शन टेस्ट (LFT)ब्लड प्रेशर आणि कोलेस्ट्रॉल तपासणीबीएमआय (Body Mass Index)ब्लड शुगर लेव्हलही तपासणी नियमित केल्यास कंपनीला तुमची आरोग्यस्थिती स्पष्ट दिसते आणि तुम्ही ‘responsible insured’ म्हणून ओळखले जाता.(लेखक निवृत्त बँक अधिकारी आहेत. ९९२३०५६६४६).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.