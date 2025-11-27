Premium|Mobile Use Time Wasting : टाईम इस मोअर दॅन मनी

विठ्ठल काळे mailvitthalkale@gmail.comआपण नेहमी आपल्याला आवश्यक असतं त्यापेक्षा कित्येक पटीने अधिक प्रमाणात मोबाईल वापरतो. खरं तर माणसाचा वेळ वाचावा म्हणून मोबाईलची निर्मिती केली गेली; परंतु आज आपला सर्वात जास्त वेळ त्यामुळेच वाया जातो. कितीतरी वेळा आपण उगाचच मोबाईल वापरतो, काही कारण नसताना...वसभराचा वेळ कसा जातो हेच कळत नाही यार. दिवस संपत आल्यावर आपल्या खूप गोष्टी करायच्या राहिल्यात असं लक्षात येतं; पण वेळ निघून गेलेली असते. उद्या तरी करू या, या विचाराने मी झोपतो. उद्याही तेच होतं. काय करावं तेच कळत नाही. वेळच पुरत नाही. कितीही प्रयत्न केला तरी मला माझ्या वेळेचं व्यवस्थापन करता येत नाही. काय करावं रे?’ मी मनमोकळेपणाने माझ्या मित्राला बोलत होतो. हा माझा मित्र म्हणजे वेळेचं नियोजन करण्यामध्ये एकदम तरबेज. काळ कितीही झपाट्याने बदलू द्या, रोज नवनवीन तंत्रज्ञान येऊ द्या; परंतु हा आपल्या वेळेचं नियोजन अगदी योग्य पद्धतीने आणि काटेकोरपणे करतो. आयुष्यात सर्वात मौल्यवान कोणती गोष्ट असेल, तर ती आहे वेळ, हे आपल्या सर्वांना माहीत आहेच आणि त्या वेळेचंच नियोजन जमलं नाही, तर क्षमता असूनही आयुष्य वाया जातं..Premium|Story: ऐरिनाच्या मेसेजने पुरूच्या मनात जागली खारकिव्हच्या दिवसांची आठवण.मी मित्राला विचारलं, ‘तुला आहे ना वेळ की नंतर फोन करू?’ तो हसतच म्हणाला, ‘एवढं काही नाही रे... आहे वेळ.’ मला मनोमन खूप आनंद झाला. कारण हा मितभाषी! त्यात वेळेचं नियोजन करणारा; परंतु झाला बोलायला तयार.मित्राचं बोलणं ऐकण्यासाठी मी कानात जीव आणला. मित्र म्हणाला, ‘थांब, मी जरा शांत ठिकाणी जातो म्हणजे तुला नीट ऐकू येईल.’ मी त्याला फोन करायचा आहे म्हणून आधीच कमी गोंगाट असलेल्या ठिकाणी उभा होतो. मित्र म्हणाला, ‘हॅलो... आवाज येतोय ना तुला नीट?’ मी ‘हो’ म्हणालो. मित्राने बोलायला सुरुवात केली, ‘मला एक सांग, तुला का करायचं आहे वेळेचं नियोजन?’.‘अरे हा काय प्रश्न आहे? का म्हणजे, प्रत्येकाला वाटतं आपण आपल्या वेळेचं नियोजन करावं.’ मी जरा कोरड्या सुरात त्याला उत्तर दिलं. त्यावर तो हसला आणि म्हणाला, ‘फक्त वाटून उपयोग नाही. आज प्रत्येकाला वाटतं, की आपण आपल्या वेळेचं योग्य नियोजन करावं; पण त्यासाठी आपण कृती काय करतो? कृती करायची ठरवतो. कागदावर लिहून काढतो. भिंतीवर-दरवाजावर आपल्याला सतत दिसत राहील अशा ठिकाणी आपण ते लावून ठेवतो; पण त्याचं पालन किती करतो? बरेच जण सुरुवातही करतात; पण त्यांचं नियोजन हे ‘अळवावरचं पाणी ठरतं’... कोणतीही चांगली गोष्ट करण्यासाठी वेळ द्यावा लागतो; सातत्य ठेवावं लागतं आणि हे सगळं अथक करावं लागतं. इच्छेला कृतीची जोड आणि त्याला सातत्य द्यावं लागतं आणि हे करण्यासाठी आपल्याकडे संयम हवा. १ जानेवारी, वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून मी जिममध्ये प्रवेश घेऊन व्यायाम सुरू करतो, असं ठरवायचं आणि जेमतेम अर्धा आठवडा जिममध्ये हजेरी लावायची! याने जसं आपलं शरीर घडणार नाही, अगदी तसंच वेळेचं नियोजन करून अगदी आठवडाभरात त्याला विसरून जाण्याने आयुष्य घडणार नाही. चांगलं आयुष्य घडवायचं असेल, तर आपण केलेलं वेळेचं नियोजन कायम आपल्या लक्षात असलं पाहिजे. त्यानुसार आपण आपला दिवस घालवला पाहिजे..मी मित्राला मधेच थांबवत म्हणालो, ‘हो, हे मलाही कळतं आहे की, आपण जे ठरवलं आहे ते केलं पाहिजे. पण, मला माझा वेळ नेमका कुठे वाया जातो हे समजत नाही. ते कळण्यासाठी काही कानमंत्र दे.’ माझा मित्र हसत हसत म्हणाला, ‘अरे कानमंत्र वगैरे काही नसतो यात. मी जे करतो वेळेच्या नियोजनाबद्दल तेच तुला सांगतो. एका कागदावर तू तुझा सबंध दिवस लिहून काढ. म्हणजे तू किती वाजता झोपेतून उठतो? सकाळी आवरायला किती वेळ लागतो? मोबाईल कधी हातात घेतो? तो किती वेळासाठी घेतो? सकाळी मोबाईल हातात घेण्याचं कारण काय? मोबाईलवरील काम झाल्यावर तो लगेच बाजूला ठेवतो, की तसाच रेंगाळत बसतो मोबाईलवर? किती वाजता जेवतो? टीव्ही बघत जेवतो का? मग जेवणासाठी किती वेळ जातो? कुठलं महत्त्वाचं काम करायचं असल्यावर त्याला किती वेळ देतो? की फक्त त्या कामालाच महत्त्व देतो? म्हणजे एखाद्या महत्त्वपूर्ण कामाला वेळ देणं योग्य; पण ते झाल्यावर उरलेल्या वेळेत तू काय करतो? दिवसभरात मोबाईल किती वेळा वापरतो?...'.'हो मी मोबाईलचा खूप वापर करतो, हे मला मान्य आहे; पण हे सगळं लिहून काढायचं?' मी मधेच म्हणालो... 'हो', माझा मित्र एकदम ठाम आवाजात म्हणाला... 'तुला सांगतो, नेमकं काय होतं ते. आपण नेहमी आपल्याला आवश्यक असतं त्यापेक्षा कित्येक पटीने अधिक प्रमाणात मोबाईल वापरतो. खरं तर माणसाचा वेळ वाचावा म्हणून मोबाईलची निर्मिती केली गेली; परंतु आज आपला सर्वात जास्त वेळ त्यामुळेच वाया जातो. कितीतरी वेळा आपण उगाचच मोबाईल वापरतो, काही करण नसताना!' काळानुसार आपण वागलं पाहिजे, बदललं पाहिजे हे मलाही मान्य आहे; परंतु त्यात वाहत गेलं नाही पाहिजे, हे पण आपण समजून घेतलं पाहिजे. आपल्या मोबाईलमध्ये असे बरेच ॲप्लिकेशन्स असतात जे आपल्याला गरजेचे नसतात किंवा असेल गरज तर किती असते? आणि आपण त्या ॲप्लिकेशनवर आपला किती वेळ खर्च करतो? आपण सोशल मीडियावर असायला पाहिजे; पण किती वेळ? आणि आपल्याकडे किती अकाउंट्स आहेत? आपला व्यवसाय त्या संदर्भातील असेल, तर ठीक आणि नसेल, तर एवढ्या सगळ्या वेगवेगळ्या ॲप्लिकेशन्सची गरज आहे का? हे आपणच आपल्याला विचारलं पाहिजे. बाजारात रोज काहीतरी नव्याने येत आहे आणि त्या येणाऱ्या नव्या गोष्टीसाठी आपण ग्राहक आहोत. आपला वेळ हे त्या वस्तूचं मूल्य आहे. बऱ्याचदा आपल्याला असं वाटतं, की कुठे पैसे लागतात या गोष्टी करायला? परंतु आपला मौल्यवान वेळ आपण देत असतो... ‘हो खरं आहे तुझं; पण त्यावर उपाय काय? काय केलं पाहिजे?’ मी विचारलं. क्षणभर विचार करून माझा मित्र बोलू लागला, ‘हे बघ, तुझा वेळ तू नेमका कसा घालवतो हे केवळ तुलाच माहीत असणार आहे. त्यामुळे त्यावर उपायसुद्धा तुलाच शोधावे लागतील. मी फक्त वेळ वाचवण्याची उदाहरणं देऊ शकतो. उदाहरणार्थ, आपण आपल्या घरात जसा कचरा साठवून ठेवत नाही, त्या पद्धतीनेच मोबाईलमध्ये पण कचरा आहे का, ते बघणं आणि असेल, तर तो फेकून देणं म्हणजे डिलीट करणं. सगळीच ॲप्लिकेशन्स न ठेवता अगदी अत्यावश्यक आहेत तीच ठेवणं आणि तेवढीच वापरणं. जे ॲप्लिकेशन आपण रोज वापरत नाही, त्यांची नोटिफिकेशन्स बंद करणं. मोबाईलमध्ये आपलं काम कमी वेळात कसं होईल याचे पर्याय तपासून बघणं. निव्वळ फॉरवर्ड मेसेज असणाऱ्या ग्रुपमधून बाहेर पडणं. बिनकामाचे मेसेज बघण्यात आपला वेळ न घालवणं. असे मेसेज पाठवणाऱ्यांना ते न पाठवण्यासाठी विनंती करणं. प्रसंगी त्यांना वाईट वाटलं किंवा राग आला तरी चालेल. आपलं काम झालं, की लगेच मोबाईल बाजूला ठेवणं. ठरवून घ्यायचं, की दिवसभरात किती वेळ मोबाईल वापरायचा. आता दिवसातून चार तास मोबाईल वापरत असाल, तर तो वेळ हळूहळू प्रयत्नपूर्वक कमी करा. साडेतीन तास, मग तीन तास असा कमी केला, तर जास्त फायदा होईल. मला आज दिवसभरात किती वेळ फोनवर बोलायचं आहे हे स्वतःला समजावून सांगा आणि त्यानुसार बोलणं आटोपतं घ्या. बराच वेळ आपण फोनवर तेच ते बोलत राहतो. महत्त्वाचं आणि मुद्द्याचं बोलून झाल्यावर फोनवरील संभाषण थांबवलेलं बरं. हा वाचलेला, खरं तर कमावलेला वेळ आपल्या आयुष्यातील आणखी काही महत्त्वाच्या गोष्टी करण्यामध्ये आपण खर्च करू शकतो.’.‘खरं आहे तुझं यार... मी कधी एवढा विचार केलाच नव्हता’ मी आदराची भावना मनात ठेवून त्याला बोललो. ‘तुला समजलं ना, मी सांगितलेलं?’ मित्राने विचारलं. ‘हो, समजलं मला, माझा वेळ नेमका कुठे जात होता ते! आणि तो वेळ कसा वाचवायचा हेसुद्धा समजलं आहे मला,’ मी उत्साहात उत्तर दिलं. ‘चला तर मग, महत्त्वाचं बोलणं झालं आहे. आता आपण आपलं संभाषण बंद करू या,’ असं म्हणत माझ्या मित्राने माझी परवानगी घेतली. म्हणजे तो वेळेच्या नियोजनाबाबत नुसता बोलत नाही, तर कृतीसुद्धा करतो. त्याच्याशी बोलून खूप छान वाटलं मला. माझा रोजचाच वेळ आता मी नव्याने वापरू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 