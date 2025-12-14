Premium|Screen time : निन्टेंडोपासून स्मार्टफोनपर्यंत; स्क्रीनच्या अतिरेकाने बालपणावर घोंगावणारे धोके

डॉ भूषण पटवर्धन- saptrang@esakal.com‘युनेस्को’च्या एका अहवालानुसार सत्तरहून अधिक देशांनी शाळांमध्ये फोनवर प्रतिबंध किंवा मर्यादा आणल्या आहेत. वर्गात मोबाईल फोन नसल्यास विद्यार्थी अधिक लक्षपूर्वक बसतात, शिक्षकांचे बोलणे अधिक प्रभावी ठरते आणि मित्रांमधील संवाद वाढतो, असे अनुभव जगभरातील अनेक शिक्षक सांगतात. विद्यार्थ्यांचा फोनशिवायचा दिवस अधिक शांत, कलात्मक आणि उत्पादनक्षम असतो. तंत्रज्ञानाची भूमिका शिक्षणात निश्चित आहे, पण ‘सतत हातात फोन’ गरजेचा नक्कीच नाही, हा निष्कर्ष आता सार्वत्रिक बनू लागला आहे. यामध्ये भारतातील स्थिती काय आहे, याचा ऊहापोह...फेब्रुवारी १९९३ मध्ये अमेरिकेत निन्टेंडो गेम्सची लोकप्रियता पाहून मी ‘रविवार सकाळ’मध्ये एक लेख लिहिला होता. त्या काळात हे खेळ भारतात आलेही नव्हते, पण मुलांना स्क्रीनकडे ओढणारी ही लाट आपल्या समाजापर्यंत पोहोचणार हे स्पष्ट दिसत होते. निन्टेंडो हा केवळ एक खेळ नव्हता; तो बदलणाऱ्या काळाचा संकेत होता. त्या वेळी हा इशारा लहान वाटला असेल, पण तीन दशकांनी तोच धागा डिजिटल जीवनाच्या विस्तीर्ण जाळ्यात बदलला. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या न्यूयॉर्क टाइम्समधील लेखाने एक महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित केला. तंत्रज्ञानाबद्दल सुरुवातीला निर्माण होणारा ‘उत्साहाचा फुगा’ आता चिंता आणि काळजी मध्ये रूपांतरित होत आहे. गेल्या तीस वर्षांत स्क्रीनची शक्ती प्रचंड वाढली. स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, यूट्यूब, रील्स, वेगवान गेमिंग आणि आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स या सर्वांनी मुलांच्या खेळण्याच्या, शिकण्याच्या आणि नातेसंबंध निर्माण करण्याच्या पद्धतीच बदलून टाकल्या. एकेकाळी फक्त काही मुलांचे लक्ष आकर्षित घेणारे साधन आता संपूर्ण पिढीचे दैनंदिन जग बनले आहे..Premium|Aditya Sarpotdar Director Interview : ‘पुढची संधी हेच यश...’.आजची अल्फा जनरेशन जन्मापासूनच स्क्रीनसोबत वाढते आहे. टॉडलर्सना शांत करण्यासाठी, खाऊ घालण्यासाठी किंवा स्वतःला काही निवांत क्षण मिळवण्यासाठी अनेक घरांत स्क्रीनचा वापर स्वाभाविक झालेला आहे. जागतिक आरोग्य संघटना सांगते, की पाच वर्षांखालील मुलांनी स्क्रीनचा वापर खूप मर्यादेत ठेवावा कारण या काळात मेंदूची वाढ आणि शिकण्याची क्षमता अत्यंत संवेदनशील टप्प्यात असते. संशोधन दर्शवते की भाषाविकास, सामाजिक कौशल्ये आणि भावनिक समतोल या सर्वांवर स्क्रीनचा अतिरेक परिणाम करू शकतो. मुले कमी बोलू लागतात, लक्ष केंद्रित करणे कठीण होते आणि झोपेच्या सवयी बिघडू लागतात.वैज्ञानिक पुरावे काय सांगतात?जगभरातील अनेक अभ्यास आता एकाच दिशेने इशारा देत आहेत, की अतिरेकी स्क्रीनचा वापर मुलांच्या आरोग्यासाठी आणि विकासासाठी धोक्याचा आहे. सतत चमकणाऱ्या व्हिडिओ आणि रील्समुळे मुलांच्या मेंदूला विश्रांती मिळत नाही. त्यांची एकाग्रता तुटते, त्यांना सतत उत्तेजनाची सवय लागते. झोपेचा अभाव, स्थूलता, अस्वस्थता, चिडचिड आणि सामाजिक संवादात घट हे सर्व बदल मोठ्या प्रमाणात नोंदवले गेले आहेत. स्क्रीनच्या अतिरेकामुळे मुलांचे ‘खऱ्या वास्तविक जगाशी’ असलेले भावनिक आणि बौद्धिक नाते कमी होण्याची भीती तज्ज्ञ व्यक्त करतात. एकेकाळी डिजिटल व आभासी तंत्रज्ञानाला भविष्याचा चमत्कार मानणाऱ्या पाश्चिमात्य देशांत आता मोठी पुनर्विचाराची लाट उठली आहे. ऑस्ट्रेलियाने १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर कडक मर्यादा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. डेन्मार्क, मलेशिया आणि इतर देशही अशाच दिशेने पावले टाकत आहेत. पालकांचे नियंत्रण, वय पडताळणी, सुरक्षितता नियम, डेटा संरक्षण या सगळ्यांवर आता अधिक लक्ष दिले जात आहे. तीन दशकांच्या अनुभवातून आता समजले आहे की तंत्रज्ञानाचे दुष्परिणाम उशिरा कळतात, पण त्यांची भरपाई करणे खूप कठीण ठरते.‘युनेस्को’च्या एका अहवालानुसार सत्तरहून अधिक देशांनी शाळांमध्ये फोनवर प्रतिबंध किंवा मर्यादा आणल्या आहेत. वर्गात मोबाईल नसल्यास विद्यार्थी अधिक लक्षपूर्वक बसतात, शिक्षकांचे बोलणे अधिक प्रभावी ठरते आणि मित्रांमधील संवाद वाढतो, असे अनुभव जगभरातील अनेक शिक्षक सांगतात. विद्यार्थ्यांचा फोनशिवायचा दिवस अधिक शांत, कलात्मक आणि उत्पानक्षम असतो. शिकण्याचे वातावरण सुधारते आणि मुलांना समाजाचे खरे वास्तव समजायला मदत होते. तंत्रज्ञानाची भूमिका शिक्षणात निश्चित आहे, पण ‘सतत हातात फोन’ गरजेचा नक्कीच नाही. हा निष्कर्ष आता सार्वत्रिक बनू लागला आहे..भारतातील स्थितीभारतामध्ये स्मार्टफोनचा प्रसार मोठ्या वेगाने झाला. स्वस्त डेटा आणि कोरोना महामारीमुळे ऑनलाइन व स्क्रीन दैनंदिन जीवनाचा भाग बनली, मात्र पाश्चिमात्य समाज सावध होत असताना आपल्या अनेक कुटुंबांनी स्क्रीनला सहज उपाय म्हणून स्वीकारले. लहान मुलांना शांत करण्यासाठी स्क्रीन, जेवताना स्क्रीन, झोपताना स्क्रीन ही सवय झपाट्याने वाढत आहे. काही शाळा फोनवर निर्बंध लावत असल्या तरी यासाठी एकसंध राष्ट्रीय धोरण नाही. मुलांमध्ये लक्षभंग, झोपेचा अभाव, भावनिक अस्थिरता आणि बाहेर मैदानावर खेळण्याची कमी हे बदल आता भारतातही स्पष्ट दिसू लागले आहेत. या सर्वांमध्ये एक महत्त्वाचा मुद्दा आपण विसरत आहोत. आपली कौटुंबिक, संवादमय, कथासंपन्न परंपरा. आजी-आजोबांकडून सांगितल्या जाणाऱ्या गोष्टी, कुटुंबातील संवाद, पारंपरिक खेळ या आपल्या संस्कृतीने दिलेल्या अमूल्य देणग्या आहेत. कथा म्हणजे भाषेची शिदोरी, कल्पनाशक्तीची उभारी आणि मूल्यांची बीज. स्क्रीन कथा दाखवू शकते, पण ‘कथा सांगू शकत नाही.’ तिच्यात आपुलकीचा आवाज, भावभावनेचा स्पर्श व विरामांची जादू नसते..सकारात्मक दिशासुदैवाने, काही स्तुत्य उपक्रम हे हरवत जाणारे जग पुन्हा उजळवत आहेत. गायत्री गोडबोले यांची कहाणी किड्स लायब्ररी मुलांना स्क्रीनपासून दूर नेऊन पुस्तकांच्या, खेळांच्या आणि जिवंत संवादाच्या जगात परत आणते. येथे मुले हातात पुस्तके घेतात, एकमेकांशी बोलतात, वाचनात तल्लीन होतात, ही शिकवण कोणतेही अॅप देऊ शकत नाही. तसेच स्वाती राजे यांची कथाकथन परंपरा जपण्याची आणि वाढवण्याची चळवळ मुलांना पुन्हा नातेसंबंधांच्या आणि भाषेच्या खऱ्या आनंदाशी जोडते. हे उपक्रम दाखवतात की तंत्रज्ञानाच्या पलीकडे अजूनही एक रंगीबेरंगी, मानवी जग आहे.स्क्रीन नव्हे, संतुलन हवेतंत्रज्ञान नाकारायचे नाही. त्याचा उपयोग, फायदे आणि आधुनिक आयुष्याशी असलेली सांगड महत्त्वाची आहे. पण त्याला आपणच मर्यादा घालायच्या आहेत. घरात ‘नो स्क्रीन जेवण’, ‘कथा गप्पगोष्टी वेळ’, ‘खेळ वेळ’ अशा छोट्या नियमांनीही मोठा फरक पडतो. शाळांनी स्पष्ट फोननीती, डिजिटल साक्षरता आणि स्क्रीनमुक्त उपक्रम राबवायला हवेत. तंत्रज्ञानासोबत चालणे आवश्यकच आहे, पण दिशा द्यायची जबाबदारी मात्र आपल्या हातात आहे. स्क्रीनचा प्रकाश थोडा वेळ चमकतो, पण माणसांमधला संवाद आणि जपलेली नाती आयुष्यभर उजळत राहतात.आपण आज केलेल्या छोट्या निवडी उद्याची संवेदनशील आणि कल्पक पिढी घडवू शकतात. बालपण व निरागसता यांचे संवर्धन भविष्याच्या पायाभरणीसाठी महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक 