Impact of flat pitches and short boundaries on cricket : आपण पाहतोय ते क्रिकेट आहे का? हा प्रश्न पडण्यामागे एक कारण आहे... आताचं क्रिकेट हे फलंदाज फ्रेंडली झालेलं पाहायला मिळतंय. न्यूझीलंडमधील वेलिंग्टनच्या मैदानावर भारताने ट्वेंटी-२०त १९९ धावांचे लक्ष्य १३ षटकांत पार केले. पाकिस्तानातील रावळपिंडीत श्रीलंकेने वन डेत ४३० धावांचे लक्ष्य यशस्वीरित्या गाठून इतिहास रचला. तेच नवी दिल्लीत एका शालेय क्रिकेट सामन्यात ट्वेंटी-२०त फलंदाजाने त्रिशतक झळकावले. हा गोलंदाजांवरील मानसिक अत्याचार असल्याचे अनेकांचे मत आहे. इंडियन प्रीमिअर लीगमध्ये चौकार-षटकारांसाठी चाहते येतात आणि त्यामुळे सपाट खेळपट्टी तयार केल्या जातात, इथपर्यंत ठिक आहे. पण, हे आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्येही दिसू लागल्याने चिंता व्यक्त करावी लागतेय.क्रिकेटचे हे बदलेले स्वरूप, हे मनोरंजनासाठी आहे. पण, खेळाचा गाभा हरवतोय आणि त्याचा विचार व्हायला हवा.. याचा आढावा घेणारा सकाळ प्लसचा हा लेख... .बदलांचे वादळ: ४०० धावा आता सुरक्षित का नाहीत?गेल्या आठवड्यात सूर्यकुमार यादव मुंबईच्या अंधेरी क्रीडा संकुलात बेसबॉल खेळताना दिसला. त्याला पाहून आताचं क्रिकेट अन् बेसबॉल यात फार काही फरक उललेला नाही, असं वाटू लागलं. क्रिकेटमध्ये आता गोलंदाजांना तुच्छ वागणुक मिळताना दिसतेय आणि ही गोष्ट क्रिकेटला मारक ठरणारी आहे. कपिल देव यांची १९८३ मधील झिम्बाब्वेविरुद्ध १७५ धावांची खेळी, सचिन तेंडुलकरने शाहजाहमध्ये उठवलेले वादळ, दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातला ४३५ धावांचा यशस्वी पाठलाग... हे असे फार क्वचितच पाहायला मिळायचे... २००३ मध्ये जेव्हा त्या रिकी पाँटिंगने भारतीय गोलंदाजांची धुलाई केलेली, तेव्हा त्याच्या बॅटमध्ये स्प्रींग लावल्याच्या अफवा पसरल्या.. कारण, तेव्हा वन डे क्रिकेटमध्ये एवढ्या धावा कधी झालेल्या नव्हत्या.. ३०० चेंडूंत ३०० धावा झाल्या तरी त्या खूप जास्त वाटायच्या. पण, आता ४०० धावाही सुरक्षित नाहीत... मागील आठवड्यात श्रीलंकेने इंग्लंडच्या ४३० धावांचे लक्ष्य पार केले. सप्टेंबरमध्ये भारताने ४०६ धावांच्या लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग केला... त्यामुळे आपण जे पाहतोय, ते क्रिकेट आहे का? हा प्रश्न पडतोय. .Premium : Ajit Agarkar| रोहित, विराटच्या निवृत्तीपासून सूर्याची गच्छंती; अजित आगरकरची निवड समितीतली इनिंग अधिक का गाजली?.गौतम गंभीरची नाराजी...भारताने वन डे क्रिकेटमध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध ४०६ धावांच्या लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग केला तेव्हा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरने नाराजी व्यक्त केली होती. 'This is not cricket, this is only batting' हे त्याचं विधान होतं आणि ते खरंही आहे. तो पुढे म्हणाला, 'क्रिकेट ही फलंदाज व गोलंदाज यांच्यातली तुल्यबळ स्पर्धा असायला हवी.एक युवा गोलंदाज या खेळपट्टीवर गोलंदाजी करतोय आणि ४०० हून धावा होतात आणि नंतर त्या लक्ष्याचा पाठलागही केला जातो. विक्रम म्हणून हे सर्व ठिक आहे आणि लोकांना हे पाहण्यासाठी, ब्रॉडकास्टर्ससाठी उत्तम आहे. पण, तुम्ही दर्दी क्रिकेट चाहत्यांना विचाराल, तर हे क्रिकेट नाही.. असंच उत्तर येईल. ते गोलंदाजांप्रती सहानभुती व्यक्त करतील.'भारताचा माजी फलंदाज व समालोचक आकाश चोप्रा यानेही गौतमच्या विधानाशी काहीअंशी सहमती दर्शवली. पण, त्याचवेळी ४०० धावा या रोज होत नाही आणि त्याचा पाठलाग, हा रोज होत नाही. पण, कधीतरी असा सामना ठिक आहे, मात्र वारंवार होत असेल तर नक्कीच चिंतेचं कारण आहे..क्रिकेटचं बदलतं स्वरूप अन् फलंदाजांचे वर्चस्व...सुरुवातीच्या क्रिकेटमध्ये गोलंदाजांनी वर्चस्व गाजवलं. बाऊन्सरच्या माऱ्याने फलंदाज जखमी होण्याचे अन् जीव गमावण्याचे प्रकारही तेव्हा घडले. त्यामुळेच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने ( ICC) महत्त्वाचे नियम आणले. फलंदाजांच्या सुरक्षिततेची त्यामागे काळजी होती, पण त्यामागे क्रिकेटला मनोरंजक करण्याचा छुपा हेतू होता. सुरुवातीच्या काळात मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये संपूर्ण डावात क्षेत्ररक्षणाची रचना कशी असावी याचे कठोर नियम नव्हते किंवा कर्णधारांना आपल्या मर्जीनुसार क्षेत्ररक्षक कुठेही उभे करण्याचे स्वातंत्र्य होते. आयसीसीने खेळ अधिक रंजक करण्यासाठी 'पॉवरप्ले'ची संकल्पना आणली. वन डेत सुरुवातीचे १० षटके आणि ट्वेंटी-२० मध्ये पहिले ६ षटके ३० यार्ड वर्तुळाबाहेर केवळ २ खेळाडू ठेवण्याची सक्ती केली. याशिवाय वन डेच्या मधल्या आणि अंतिम षटकांतही वर्तुळाबाहेर असणाऱ्या क्षेत्ररक्षकांची संख्या मर्यादित करण्यात आली..मैदानावरील मोकळ्या जागांचा फायदा उठवत चेंडूला सहज सीमापार पाठवणे किंवा पॉवरप्लेच्या फायदा घेऊन आरामात फटकेबाजी करणे फलंदाजांसाठी सोपे झाले. गोलंदाजांकडे फलंदाजांना रोखण्यासाठी बचावात्मक क्षेत्रररचना सजवणे अशक्य झाले. वन डे क्रिकेटमध्ये दोन्ही बाजूंनी एकच जुना चेंडू वापरला जायचा. जसजसा सामना पुढे सरकायचा, तसतसा चेंडू जुना, मऊ आणि खडबडीत होत जायचा. २०११ पासून आयसीसीने वन डे सामन्यात डावाच्या सुरुवातीपासूनच दोन्ही टोकांकडून दोन नवीन चेंडू वापरण्याचा नियम अनिवार्य केला. चेंडू जुना होत नसल्यामुळे, गोलंदाजांना मिळणारा 'रिव्हर्स स्विंग' पूर्णपणे नष्ट झाला. फिरकीपटूंना चेंडूवर ग्रिप मिळवणे कठीण झाले आणि डेथ ओव्हर्समध्ये जुन्या चेंडूची मदत मिळणे बंद झाले. परिणामी, फलंदाजांना संपूर्ण ५० षटके कडक आणि नव्या चेंडूवर फटकेबाजी करणे अत्यंत सुकर झाले..गोलंदाजाने ओव्हरस्टेपनुसार 'नो-बॉल' टाकला, तर फलंदाजाला केवळ एक धाव अतिरिक्त मिळायची. पण, मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये ओव्हरस्टेपच्या नो-बॉलवर 'फ्री हिट'ची देणगी देण्यात आली, फलंदाजांना कोणतीही भीती न बाळगता फ्री हिट चेंडूवर बिनधास्तपणे षटकार-चौकार वसूल करण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले.व्यावसायिक मनोरंजनासाठी आयसीसी आणि फ्रँचायझींनी खेळपट्ट्या जाणीवपूर्वक सपाट आणि फलंदाजांना अनुकूल बनवण्यास सुरुवात केली. तसेच मैदानांच्या सीमाारेषा छोट्या केल्या गेल्या. क्रिकेटच्या या बदललेल्या नियमांमुळे खेळ पूर्णपणे 'बॅट्समन सेंट्रिक' बनला आहे, जिथे गोलंदाजांचे कौशल्य मागे पडून केवळ फलंदाजांच्या धावांचा पाऊस पाहायला मिळत आहे. पण, त्याचवेळी कसोटी क्रिकेटमधील तो थरार अजूनही कायम असल्याचे सध्या सुरू असलेल्या दक्षिण आफ्रिका - ऑस्ट्रेलिया मालिकेतून पाहायला मिळतोय... न्यूझीलंड अ विरुद्ध भारत अ सामन्यातही ती चुरस, प्रत्येक विकेटसाठीचा संघर्ष... पाहायला मिळाला, तेव्हा क्रिकेट कसोटीतून जीवंत आहे, याचे समाधान वाटले..Premium : Asian Games 2026: ८०० कोटींचा खर्च, ८५ पदकं! १३७ खेळाडू रिकामी हाताने परतले; भारताचं नेमकं काय चुकलं?.आर्थिक खेळ...क्रिकेटला मनोरजंक करण्यामागे आर्थिक 'खेळ' आहे, तो जाणून घ्यायला हवा. Wisden च्या The Scoop या पॉडकास्टवर या विषयी गंभीर चर्चा झाली. चर्चासत्रात सहभागी झालेल्या अंजली दोशी यांनी सांगितले की, ब्रॉडकास्टर्स व राज्य संघटना त्यांच्या फायद्यासाठी फलंदाजीसाठी पोषक खेळपट्टी तयार करत आहेत. प्रेक्षकांना चौकार-षटकार बघायला आवडतात असा ब्रॉडकास्टर्सचा विश्वास आहे आणि त्यामुळे तशा खेळपट्ट्या असतात.आयपीएलच्या एका सामन्यासाठी ब्रॉडकास्टर ११८ कोटी खर्च करतात... २०२३ ते २०२७ साठी फक्त आयपीएलचे प्रसारण हक्क मिळवण्यासाठी ब्रॉडकास्टर्सनी ४८,३९० कोटी रुपये मोजले आहेत. आता एवढा पैसा ओतल्यानंतर तो वसूलही केला जाणार आणि त्यामुळेच आयपीएलमध्ये 'मसाला' आणायला हवाच. त्यामुळेच आयपीएलमधील फार कमी सामने एकतर्फी झालेले दिसतात... फिक्सिंग असल्याचा दावा आम्ही करत नाही, पण, मनोरंजनाच्या नावाखाली फक्त चौकार-षटकारांचा खेळ केला जातो आणि हेच समीकरण आता आयसीसी स्पर्धा आणि द्विदेशीय मालिकांमध्ये दिसतेय...क्रिकेट हा जगातील दुसरा सर्वात प्रसिद्ध खेळ आहे आणि येत्या काही वर्षात तो फुटबॉलला मागे टाकून नंबर वन बनेलही. पण, हा नव्याने जोडला जाणारे प्रेक्षकवर्ग याला किती क्रिकेट कळते, हा चर्चेचा विषय ठरेल. कोणत्याही खेळाचा आत्मा मारून चालणार नाही आणि सध्यातरी क्रिकेटच्या बाबतीत दुर्दैवाने तसे होताना दिसतेय.क्रिकेटला अधिक प्रेक्षक मिळावेत, सामन्यांत चौकार-षटकारांची आतषबाजी व्हावी आणि विक्रमांची नवी शिखरं गाठली जावीत, यात गैर काहीच नाही. प्रश्न आहे तो या सगळ्या धावांच्या उत्सवात गोलंदाजांच्या कौशल्याला किती जागा उरते, याचा. कारण क्रिकेट हा केवळ बॅटचा खेळ नाही; तो बॅट आणि बॉल यांच्यातील संघर्ष आहे. हा संघर्षच संपला, तर धावांचे विक्रम वाढतील; पण क्रिकेटचा थरार कमी होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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