Premium|Part time Job: नोकरी करत अधिकचा पैसा कोणत्या माध्यमातून आणि कसा कमावता येईल?

Boost Your Income; Part-Time Work Beyond Your 9-to-5 Job: रोज उठल्यावर तुम्हालाही आपण काहीतरी अधिकचे करायला हवे असे वाटते का..? पोटापाण्यासाठी रोजची नोकरी तर आपण करतच असतो पण त्याहीपलिकडे जाऊन जास्त पैसा मिळायला हवा यासाठी अनेक जण पर्यायांच्या शोधात असतात. त्यानिमित्ताने आपल्या कामाव्यतिरिक्त आपण काय काम करू शकतो याची देखील आपल्याला जाणीव होते.आपली ८ तासांची नोकरी सांभाळून फावल्या वेळात मी काही ऑनलाईन ऑफलाईन बिझनेस करू शकतो का किंवा शकते का याचे पर्याय आता अनेकांकडून शोधले जात आहे. ऑनलाइनच्या या युगात तुमच्यासाठी अनेक पर्याय देखील पुढे आले आहेत. काय आहेत हे पर्याय.. ते कसे मिळवता येतील या गोष्टींची माहिती या लेखाच्या माध्यमातून समजावून घेऊया. .पार्ट-टाईम कामाचे विविध पर्याय१. फ्रीलान्सिंग: तुमच्या कौशल्याला योग्य मोबदलाफार पुर्वी ज्यांना लिखाणाची आवड असे ते मासिकात, वृत्तपत्रात, साप्ताहिकात लेखन करत असत, त्यातून त्यांना महिन्याकाठी काही ठाराविक रक्कम मिळत असे. आजही ते पर्याय उपलब्ध आहेत. केवळ त्याचा फॉर्म बददला असून आता हे पर्याय ऑनलाइन स्वरूपात उपलब्ध आहेत.लेखन (Content Writing): जर तुमची मराठी, हिंदी किंवा इंग्रजी भाषेवर चांगली पकड असेल, तर अनेक कंपन्यांना त्यांच्या वेबसाइट्स, ब्लॉग किंवा सोशल मीडियासाठी लेखकांची गरज असते. एका लेखामागे तुम्ही ५०० ते १५०० रुपये किंवा त्याहून अधिक पैसे कमवू शकता. तसेच तुम्ही तुमचा स्वत:चा ब्लॉगदेखील सुरू करू शकता.ग्राफिक डिझाइनिंग : तुम्हाला फोटोशॉप, कॅनव्हा किंवा इलस्ट्रेटरसारखे सॉफ्टवेअर येत असल्यास, तुम्ही लोगो, जाहिराती किंवा सोशल मीडिया पोस्ट्स डिझाइन करून पैसे कमवू शकता.वेब डेव्हलपमेंट: लहान व्यवसायांसाठी वेबसाइट तयार करणे किंवा त्यात सुधारणा करणे हे कामही चांगला मोबदला देते..२. व्हर्च्युअल असिस्टंटज्या लोकांकडे प्रशासकीय कौशल्ये आहेत त्यांच्यासाठी हा एक चांगला पर्याय आहे. तुम्ही उद्योजकांना किंवा कंपन्यांना त्यांच्या दैनंदिन कामांमध्ये उदा. ई-मेल तपासणे, मीटिंगचे शेड्युलिंग करणे, डेटा एन्ट्री करणे अशी ऑनलाइन मदत करू शकता. यासाठी तुम्हाला फक्त एक लॅपटॉप आणि इंटरनेट कनेक्शनची गरज असते. यासाठी तुम्ही एआयची मदत देखील घेऊ शकता.या कामांचा शोध कुठे घ्याल.?Upwork, Fiverr, LinkedIn यांसारख्या विश्वसनीय प्लॅटफॉर्मचा वापर करून तुम्ही काम शोधू शकता. या ठिकाणी तुम्ही तुमचा पोर्टफोलिओ (कामाचे नमुने) तयार करून ठेवल्यास काम मिळवणे सोपे होते..३. ऑनलाइन शिकवणीपुर्वा ज्याप्रमाणे अनेकजण संध्याकाळच्या वेळी घरगुती क्लासेस घेत होते त्याचप्रमाणे तुम्ही देखील एखाद्या विशिष्ट विषयात पारंगत असाल (उदा. गणित, विज्ञान, भाषा, संगीत) तर तुम्ही विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिकवू शकता. अनेक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्स तुम्हाला विद्यार्थी शोधायला मदत करतात. यामध्ये तुम्ही प्रति तास शुल्क आकारू शकता, जे तुमच्या कमाईत लगेच भर टाकू शकते. गावाहून पुण्यामुंबईकडे आलेले अनेक विद्यार्थी सध्या असे पर्याय निवडताना दिसत आहेत.ही माहिती कुठे मिळेल?Nokari.com, indeed, facebook या प्लॅटफॉर्मवर असे अनेक पर्याय उपलब्ध असतात. अनेक छोट्या मोठ्या जाहिराती सविस्तर वाचून तुम्ही योग्य तो पर्याय निवडू शकता. मात्र हे करत असताना आपली फसवणूक होऊ नये यासाठी काळजी घेणे देखील आवश्यक आहे..४. सोशल मीडिया मॅनेजमेंटआजकाल प्रत्येक लहान-मोठ्या व्यवसायाला सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्यांचे मार्केटिंग करायचे असते. ते त्यासाठी फ्री लान्सरच्या शोधात असतात. त्यांच्यासाठी सोशल मीडियावरील पोस्ट्स तयार करणे, कमेंटला उत्तरे देणे आणि फॉलोवर्स वाढवणे यांसारखी कामे तुम्ही करून देऊ शकता. यासाठी दिवसातून १-२ तास पुरेसे असतात आणि तुम्ही एकाच वेळी अनेक क्लायंट्ससाठी काम करू शकता.असे क्लाएंट कुठे मिळतील..?अशा जाहिराती तुम्हाला इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, एक्स सारख्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मवर मिळतील. त्यासोबतच LinkedIn सारख्या प्रोफेशनल साइटवर देखील तुम्हाला ही सगळी माहिती मिळेल.तुम्ही कोणत्या गोष्टी करणे आवश्यक..?वेळेचे व्यवस्थापन : तुमच्या मुख्य नोकरीसोबत अतिरिक्त काम करताना वेळेचे योग्य नियोजन करणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. तुम्ही कामासाठी एक ठाराविक वेळ ठरवून त्याचे त्याप्रमाणे काम करण्याची सवय स्वत:ला लावून घ्या.योग्य प्लॅटफॉर्म निवडा : Upwork, Fiverr, LinkedIn यांसारख्या विश्वसनीय प्लॅटफॉर्मचा वापर करून तुम्ही काम शोधू शकता. या ठिकाणी तुम्ही तुमचा पोर्टफोलिओ (कामाचे नमुने) तयार करून ठेवल्यास काम मिळवणे सोपे होते.स्वतःला सतत अपडेट ठेवा : तुम्ही निवडलेल्या क्षेत्रात नवीन काय ट्रेंड्स येत आहेत, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. तुम्ही ऑनलाइन कोर्सेस करून तुमची कौशल्य वाढवू शकता.सुरूवातीच्या टप्प्यावर असे वाटू शकते की काहीच काम मिळत नाही किंवा तुम्हाला या गोष्टी ऑनलाइन या गोष्टी जमत नाहीत. मात्र यासाठी सतत प्रयत्न करत रहा. सुरूवातीला कामे कमी मिळतील, पैसे कमी मिळतील पण तुमचे मिळालेले काम उत्तम करा त्यातूनच ओळखीतून तुम्हाला नव्या संधी मिळू शकतील.