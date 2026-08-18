Premium|Far East History : पूर्व आशियाला ‘अतिपूर्व’ का म्हटले गेले? व्यापार, धर्मप्रसार आणि युरोपीय सत्ताविस्ताराची रंजक कहाणी

डॉ. पुलिंद सामंत - sakal.avtaran@gmail.comपूर्व आशियाला ‘अतिपूर्व’ म्हणण्यापासून ‘दक्षिण-पूर्व आशिया’ आणि पुढे ‘विशाल भारत’ म्हणून ओळखले जाण्यापर्यंतचा प्रवास केवळ नामकरणाचा इतिहास नाही. युरोपीय सत्तांच्या विस्ताराबरोबर बदलत गेलेल्या जगाच्या भौगोलिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक आकलनाचाही तो मागोवा आहे.आग्नेय असो वा ईशान्य, एकूण पूर्व आशिया पाश्चात्त्याच्या दूरस्थ नजरेतून ‘अतिपूर्व’ होता. १८व्या आणि १९व्या शतकात युरोप खंडात आकारास आलेल्या औद्योगिक क्रांतीतून घडून आलेल्या यंत्र-तंत्रसंबंधी पुष्टीकरणामुळे आणि तत्संबंधित परस्पर-चढाओढीतून निर्माण झालेल्या वाणिज्यिक ईर्षेमुळे बहुतेक सर्वच तत्कालीन युरोपीय देशांमध्ये उर्वरित जगाला गवसणी घालण्याची आस निर्माण झाली होती. त्या आसेला, त्यांच्यापैकी काहींनी एक शतकभर अगोदर पूर्वेकडच्या मसाल्यांच्या व्यापाराच्या निमित्ताने घेतलेल्या जगाच्या धांडोळ्याची / चाचपणीची ऊर्फ संबंधित गृहपाठाची उत्तम पार्श्वभूमी होती आणि त्याहून पूर्वी म्हणजे १५व्या शतकात, ख्रिस्ती-मताच्या प्रसारासाठी पूर्ण जग पादाक्रांत करण्यासाठी त्यांच्यापैकी दोघांमध्ये (पोर्तुगाल आणि स्पेन) जगाची वाटणी, युरोपला केंद्रस्थानी ठेवून पूर्व-पश्चिम अशी, तत्कालीन काथोलिक पंथ-पीठाच्या पीठाधीशांनी आशीर्वादासकट करून दिली होती. पुढे युरोपातील देशोदेशी आपापले वेगळे स्थान निर्माण करणाऱ्या ख्रिस्ती-मताच्या अन्य पंथांनी तेच धोरण कमी-अधिक प्रमाणात जगात सर्वत्र संचार करत असताना अंगीकारले. अशा या आक्रमक आणि महत्त्वाकांक्षी युरोपीय दर्यावर्दींनी त्यांच्या मुशाफिरीच्या सुरुवातीच्या काळात पूर्व आशियाला ‘अतिपूर्व’ (Far East) हे नामाभिधान दिले होते..या मुशाफिरीच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर या युरोपियांचा वेगवेगळ्या भूभागांशी, स्थानिक लोक-समूह आणि संस्कृतींशी जसजसा संबंध येत गेला, परिचय होत गेला तसतसा बदल त्यांच्या समजुतींत आणि पर्यायाने तो नामाभिधानांत घडत गेला. कालांतराने तो विसाव्या शतकाच्या मध्यावर ईशान्य आशियासाठी ‘पूर्व’ आशिया (East Asia) आणि आग्नेय आशियासाठी ‘दक्षिण-पूर्व’ आशिया (Southeast Asia) असा स्थिर झाला. हे नाम-स्थैर्य दुसऱ्या महायुद्धाच्या आसपासच्या काळात, पाश्चात्त्य वर्चस्वाला आव्हान देणाऱ्या जपानला नामोहरम करण्यासाठी आखण्यात आलेल्या रणनीतीचा एक भाग म्हणून ओघाने आले. महायुद्धानंतर ब्रिटिश-अंकित भारताचे शेवटचे व्हाइसरॉय म्हणून नियुक्त झालेले लॉर्ड माउंटबॅटन हेच त्या युद्धकाळात आखीव दक्षिण-पूर्व ऊर्फ आग्नेय आशियातील, दोस्त-राष्ट्रांच्या सैन्य-तळाचे / दलाचे प्रमुख होते. याच आग्नेय आशियाचा, जो या लेखमालिकेचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे, अधिकृत इतिहास प्रथमत: महायुद्धोत्तर काळात म्हणजे १९५५ मध्ये प्रकाशित झाला. त्याआधी तो समग्र स्वरूपात उपलब्धच नव्हता. पूर्वेच्या संबंधांचा मागोवा घेत असताना ही पाश्चात्त्यांसंबंधी चर्चाका चालू आहे, असा प्रश्न कदाचित कोणाला पडेल; मात्र गेल्या अनेक शतकांपासून जगाचे अर्थकारण आणि राजकारणासोबतच कथ्य-निर्माण / प्रसारणावर पाश्चात्त्यांनी पकड घेऊन स्वत:चे अद्वितीय स्थान निर्माण केले असल्यामुळे कोणत्याही जागतिक संदर्भात त्यांना वगळता येणे शक्य होत नाही, जे विशेषत: उपरोल्लेखित इतिहास-लेखनाच्या संदर्भात प्रकर्षाने समोर येते; असो..Premium|India Eastward Relations : भारताची पूर्वाभिमुखता; आग्नेय आशियापासून चीन-जपानपर्यंतचा प्राचीन संबंधांचा इतिहास.या नामकरणासंबंधी घडामोडीचा जो प्रवाही प्रवास घडला तो आजच्या भारतीयांसाठी मात्र उद्बोधक ठरावा असा होता. युरोपियांनी जसा अधिकाधिक पूर्व आशियाई प्रदेश काबीज केला आणि तिथे आपल्या वसाहती स्थापल्या तसा त्यांचा पूर्वदिशा-परिचय अधिकाधिक घट्ट होत गेला. त्या प्रक्रियेत त्यांना बहुतांश आग्नेय आशिया हा भारताचाच विस्तारित भाग वाटू लागला. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला सर चार्ल्स एलियट या इंग्लिश उमराव ऊर्फ आशियास्थित ब्रिटिश प्रतिनिधीने त्या भागाला ‘Further India’ (म्हणजे भारत-सीमेपुढचा भारत) संबोधत त्या भावनेला वाट करून दिली. प्रख्यात फ्रेंच इतिहासकार जॉर्ज सूडेसने थोडा वेगळा शब्द ‘Farther India’ वापरून तीच री ओढली. हीच भावना पुढे गडद होत गेली आणि आग्नेय आशिया पाश्चात्त्यांच्या दृष्टीने चक्क ‘Greater India’ (विशाल भारत) होऊन बसला. हा बदल अनेक फ्रेंच, डच आणि ब्रिटिश संशोधक / इतिहासकारांच्या प्रामाणिक शोध-प्रयत्नांचा परिपाक होता. त्याच काळात, म्हणजे साधारणत: स्वातंत्र्य-पूर्वकालीन पाव शतकभर, भारत ब्रिटिश-अंकित होता; मात्र तोच काळ पहिल्या महायुद्धानंतरचा आणि स्वातंत्र्यचळवळीच्या ऐन भराचा होता. अशा अस्थिर राजकीय / सामाजिक परिस्थितीत ‘विशाल भारता’चा पाश्चात्त्य-शोध सर्वसामान्य भारतीयांपर्यंत पोहोचणे शक्य नव्हते. आता, तो प्रदेश जर ‘विशाल भारत’ होता तर तो त्या अर्थाने भारतीयांना ज्ञात का नव्हता आणि तो पाश्चात्त्यांनीच शोधून काढण्याची गरज का पडली, असे प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. त्याचे थोडक्यात स्पष्टीकरण असे - बाराव्या शतकापासून पश्चिम आशियातील स्थलांतरितांच्या इस्लामी राजवटी जसजशा भारतात स्थिर झाल्या आणि वाढीस लागल्या तसतसा स्थानिक राजवटींशी आणि संस्कृतींशी त्यांचा संघर्ष वाढीला लागला, जो पुढे काही शतके चालू राहिला. त्याचे पर्यवसान अर्थातच भारताची एकूण प्रकृती क्षीण होण्यात आणि त्याचा बाह्य जगाशी संपर्क रोडावण्यात झाला. नंतरच्या ब्रिटिश सत्तेच्या काळात तर तो संपर्क पूर्ण नष्टच झाला. तो नष्ट होण्यामागे, आग्नेय आशियात ब्रिटिश धरून अन्य युरोपीय सत्तांच्या वसाहती निर्माण होण्याच्या कारणाची जोड अर्थातच होती. भारताच्या सामूहिक सांस्कृतिक विस्मृतीच्या काळाचा पाया त्याच संपर्क-विहीनताकृत पोकळीत रचला गेला.या अशा हतबलतेच्या पार्श्वभूमीवर जेव्हा युरोपीय संशोधक ‘विशाल भारत’ प्रयत्नपूर्वक शोधून जगापुढे आणत होते तेव्हा भारतीयांना त्याची खबर न लागणे अथवा ओळख न पटणे अत्यंत स्वाभाविक होते; मात्र सुदैवाने, त्या परिस्थितीतही काही मूठभर भारतीय अभ्यासकांनी, जेव्हा या जागतिक संशोधनाचा त्यांना सुगावा लागला तेव्हा त्या संशोधनाच्या पुढच्या टप्प्यांत उत्साहाने आणि अर्थातच आत्मीयतेने यथाशक्ती भाग घेतला, ज्यांचा आणि ज्यांच्या योगदानाचा परामर्श आपण यथावकाश घेऊच..या ‘विशाल भारत’ ऊर्फ आग्नेय आशियाची, अंतर्गत भौगोलिक रचनेच्या दृष्टिकोनातून ढोबळमानाने दोन भागांत विभागणी होते. एका भागाला म्हणतात mainland, म्हणजे भूमिज आणि दुसऱ्याला maritime, म्हणजे सामुद्रिक किंवा द्वीपकल्पीय. भूमिज भागात म्यानमार, थायलंड, लाओ, कंबोडिया, व्हिएतनाम हे पाच देश मोडतात; तर द्वीपकल्पीय भागात मलेशिया, सिंगापूर, इंडोनेशिया, ब्रूनय, फिलिपिन्स हे पाच देश येतात. त्याच धर्तीवर, त्या भूभागातील रहिवाशांचे वांशिकदृष्ट्यादेखील ढोबळमानाने दोन भाग मानले जातात - अनुक्रमे ऑस्ट्रो-एशियाटिक आणि ऑस्ट्रोनेशियन. त्यांच्या भाषा-गटांचे वर्गीकरणसुद्धा या वंश-गटांसारखेच केले जाते. जागतिक भाषा-तज्ज्ञांच्या मते, मध्य आणि ईशान्य भारतात वास करणाऱ्या जनजातींच्या बोली-भाषा ऑस्ट्रो-एशियाटिक भाषा-गटाशी जुळतात. भौगोलिक, वांशिक आणि भाषिक ओळख पटल्यानंतर एक महत्त्वाची ओळख शिल्लक राहते, ती म्हणजे सांस्कृतिक. आता ती कोणती हा प्रश्न खरे तर कोणाला पडायला नको; पण पडलाच तर (अपेक्षित आणि) निर्विवाद उत्तर आहे की या सर्वांची (अल्प अपवाद वगळता) सांस्कृतिक ओळख निखालस भारतीय होती. ती तशी का आणि नेमकी कशी याचा माग आपण या लेखमालिकेच्या पुढच्या लेखात काढणार आहोत.युरोपियांनी जसा अधिकाधिक पूर्व आशियाई प्रदेश काबीज केला आणि तिथे आपल्या वसाहती स्थापल्या तसा त्यांचा पूर्वदिशा-परिचय अधिकाधिक घट्ट होत गेला. त्या प्रक्रियेत त्यांना बहुतांश आग्नेय आशिया हा भारताचाच विस्तारित भाग वाटू लागला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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