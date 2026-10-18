Premium|Father’s Health Emergency : मिटलेल्या पापणीत माझी ओळख नेली नाही...

डॉ. मिलिंद शिंदे - saptrang@esakal.com वडिलांबरोबर गावी जायचा संकल्प केलेल्या मिलिंद यांना एक फोन आला आणि त्या दिवसाचा नूरच बदलला. नियतीचा खेळ विचित्र होता. आपले कोण आणि परका कोण? याची परीक्षा होण्याचा तो कालखंड... अखेरचा निरोप इतक्या विचित्र परिस्थितीत. दवाखान्यात दाखल केलेल्या वडिलांच्या अंतिम प्रवासाचा मनावरचा ओरखडा न मिटणारा... काय घडलं, माणुसकीचा गहिवर आणि तीच पणाला लावणारी परिस्थिती सारंच अघटित आणि अतर्क्य...खूपच क्रिटिकल आहे...मग आत्ताच ऑपरेशन..? त्याचा काय रिझल्ट..?मी घायकुतीला येऊन डॉक्टरांना विचारलं..आत्ता जे ऑपरेशन केलं... त्याचा काही फायदा झाला की नाही...?हे बघा, तसं लगेच सांगता येत नाही. ड्युरिंग ऑपरेशन त्यांचं बीपी कमी झालं. त्यामुळे ऑपरेशनमध्ये प्रॉब्लेम आला.. lets see..lets see..?डॉक्टर निघून जायला निघाले. त्यांना अडवून मी म्हणालो, क्रिटिकल आहेत ते तुम्ही सांगितलं पण ते चालू बोलू शकतील ना..?न्युरोची केस आहे. असं नाही सांगता येत. lets see...नसांमध्ये स्फोट घडू लागले. हा माझा बाप, याला जर चालता-बोलता नाही आलं तर हा माणूस जगणंच त्यागेल... स्वतःहून स्वतःला संपवेल.डॉक्टर निघून गेले.स्ट्रेचर आयसीयूच्या दिशेने धावू लागलं.सोबत आमचे पाय..पटापट यंत्राचं चिमटे वडिलांच्या बॉडीला चिकटू लागले. बटणं चालू झाली.. यंत्र निर्वाकार घोंगावू लागली. एक खटका ओढला...पोट हलू लागलं..शांतता चलबिचल करू लागली..काय झालं काय होतं...?.CJP Protest Pune: पुण्यात ‘सीजेपी’कडून; ‘लहरा दो तिरंगा’ आंदोलन .कॉलनीच्या लेनमधून मुख्य रस्त्याला लागले आणि एका सीक्स सिटरनं (टमटम म्हणतात नगरमध्ये) मागून धडक दिली. जमिनीवर पडले. कुठं खरचटलं नाही काही नाही... डोक्याला मार लागला होता. एका टमटमला पुढच्या टमटमचं गिऱ्हाईक पळवून दोन रुपये जास्त कमवायचे होते. त्या संपत्ती स्पर्धेत माझे वडील जमिनीवर आदळले होते. नेहमी वाहतुकीचे नियम पाळणारे, त्याच दिवशी हेल्मेट घालायला विसरले होते... डोक्याला मार लागला होता. नंतर डॉक्टर बोलताना म्हणाले, कवटीच्या आतला मेंदू.. कवटी जाग्यावरच राहिली आतला मेंदू खर्रकन विरुद्ध बाजूला फिरला. त्यांनी दोन्ही हात वापरून तो मेंदू कवटीमध्ये कसा खर्रकन फिरला ते दाखवलं...डॉक्टर मित्रांचा समूह चर्चा करतच होता. ते हॉस्पिटलमधल्या संबंधित डॉक्टरशीही बोलत होते. त्यांचं काहीतरी बोलणं सुरू होतं.निर्णय घ्यावा लागेल.काय...? कसला...? - मीत्या सगळ्यांनी एकमेकांकडे पाहिले.काय झालंय काय..? सांगा ना.. - मीसगळं संपलं आहे... ऑक्सिजनमुळे फक्त पोट हलतंय.He is gone..काळी ठिक्कर उल्का डोक्यावर आदळावी तसं झालं.सुन्न..बाप गेला..पुढचं सगळं पुसट.. अस्पष्ट ऐकू येत होतं.सुचेना.. काय करावं कळेना.. कोलाहलाची स्पर्धाआईकडे पाहिलं. नुसतं शरीर बसलं होतं. घेता येतो म्हणून श्वास घेत होतं.मित्रांकडे पाहिलं. कुठलीही मान हलली नाही ना डोळे.आत गेलो. डॉक्टरांना विचारलं.खरं आहे का..? - मीहो - डॉक्टर.आयसीयूमधले यंत्राचे आवाज एकदम थांबल्यासारखे वाटले.. फक्त लाल हिरवे छोटे ठिपके लुकलुकत होते. एका स्टूलवर टेकलो नकळत. डॉक्टरकडे पाहिलं ठीक आहे... पुढचं बोलूच शकलो नाही. सटासट बटणं बंद झाली.बापू ...... कांडेकरांनी धीर दिला..हॉटेलची रूम सोडल्यावर जशी लाँड्री घेऊन जातात, तसं वडिलांच्या बॉडीला तिथल्या मंडळींनी सराईतपणे बांधलं.बाहेर तोवर बातमी गेली होतीच.रडण्याच्या आवाजाने शांतता सैरभैर झाली. भिंतीशी रेलत होती. अभिजितनं हॉस्पिटलचे सगळे कागदपत्राचे सोपस्कार पार पाडले.पोस्टमार्टमसाठी अँब्युलन्स सरकारी दवाखान्याकडे निघाली.बाप गेला होता. कारणाचा सरकारी शिक्का द्यायला. सरकारी दवाखान्याच्या आवारात गाडी शिरली. दोन रुपये जास्तीचे कमावून जागतिक श्रीमंतांमध्ये नाव कमावणाऱ्या त्या सिक्स सिटर (टमटम) वाल्याच्या आर्थिक उन्नतीसाठी माझे वडील कामी आले होते. जास्तीचे दोनतीन रुपये कमावून तो कुबेर झाला होता. आपल्या मुलांसाठी कमावताना त्यानं माझा बाप हिरावून घेतला होता.एक काम राहिलंय... सोडा एक काम राहिलंय...हे वाक्य कानात आक्राळ विक्राळ घुमू लागलं. घोंगरणारं....Premium|Rahul Gandhi vs Narendra Modi : मोदींना राहुल गांधी आव्हान देऊ शकतील ?.पोस्टमार्टम करून फाडून निघालेली बॉडी सरकारी दवाखान्यातल्या एका अंधारलेल्या खोलीत आणली. तिथं एक कॉन्स्टेबल मफलर लावून बसला होता. त्याच्या पायाशी सोलापुरी चादरीत गुंडाळलेली एक डेडबॉडी होती. बोलताना त्या पोलिसाचा पाय त्या बॉडीच्या डोक्याला लागत होता.. त्यामुळं ती हलकेच हलायची. साप चावून ती व्यक्ती मृत्युमुखी पडली होती. असं ऐकू आलं. त्याच्याच बाजूला रामदास शिंदेंना अंथरण्यात आलं. पोलिसाला मुक्त हालचाल करता येईना म्हणून डोक्याच्या बाजूला धरून त्यांची वडिलांची बॉडी सरकवली... आणि सोडली. शहाबादी फर्शीवर ‘टक’ असा आवाज आला. टोचला... अणकुचीदार जीव कळवळला.अहो माझे वडीलय ते.. असं अनाहूतपणे तोंडातून बाहेर पडलं.जा, आता सकाळी या...रेंगाळत.. पांगापांग झाली.ज्यानं आम्हाला घर दिलं. शिक्षण केलं... संगोपन केलं तो आज एका अंधाऱ्या खोलीत थंडगार फरशीवर एकटाच पडला होता... पायाशी... त्यांच्याही डोक्याला त्या पोलिसाचा बूट लागत असेल का..?बेचैनी शरीरात धुमाकूळ घालायची.एक काम राहिलंय... सोडा मला... जाऊ द्या...रात्रभर मेंदूभर पिसाळत होतं.आईशी बोलून गावी जायचं ठरलं..सकाळी गाड्या बीडच्या दिशेनं निघाल्या..अँब्युलन्स पाठोपाठ मित्राची एस्कॉर्ट..वडिलांचे काही अध्यापक मित्र... कांबळेसर, परदेशीसर दोघे ठळकपणे आठवतायत..गावात तोवर निरोप पोहचला होता... काहींनी तयारी केली होती... पेन्शनच्या फंडातून मिळालेल्या पैशातून बांधलेल्या ‘राजगृह’ या दोन खोल्यांच्या घराच्या अंगणात... रामदास शिंदे..पन्नास टक्के खऱ्या आणि पन्नास टक्के खोट्या रडण्याच्या फेऱ्या झाल्या... क्षणात रडणारी, क्षणात हसणारी पुन्हा हुकमी रडणारी काही....... हुन्नरबाज रायरंद मंडळी हजेरीला आली होती.तिरडी तयार झाली. मी पुढे गाडगं घेऊन.कमी-अधिक उंचीच्या लोकांनी तिरडी उचलल्यानं भीती वाटली थोडी. अजून नको आबाळ..तिरडी मागोमाग आलेले निघाले..राजगृहातून रामदास शिंदे निघाले. ज्या घराचा कण अन् कण ज्यानं जातीनं बांधला होता. त्याला त्या राजगृहाकडे पाहताही नाही आलं अखेरचं.नदीच्या पात्रात अंत्ययात्रा उतरली. म्हणायला पाणी.. नुसते गोटे.. हळूहळू विष्ठेनं माखलेले गोटे पायाखाली येऊ लागले. मग त्यांची संख्या वाढू लागली.. सगळ्यांनाच त्या घाणीला चुकवत पाऊल टाकावं लागत होतं. जसजसं पुढे जाऊ लागलो विष्ठेचा दर्प सहन होईना... बहुतेकांचे रुमाल बाहेर आले. नाकावर टेकले.हागणदारी (मला दुसरा सुसंस्कृत शब्द सुचला नाही) होती ती..घाणीला चुकवत चुकवत. जिथं रचलं होतं तिथं आलो. घाणीचा वास असह्य करत/होता.माझ्या मित्रांसाठी हे सगळं अगदीच नवंच आणि चकित करणारं होतं. हागणदारीत का जाळतायत ?बेटर जागा नाही का?नदीला लागून असलेल्या घाणीचा दर्प असलेल्या वातावरणात मी वडिलांना अग्नी दिला आणि आपल्या बापाला आपण हागणदारीत जाळतोय. निरोप देतोय. विषाद वाटला फार. पराभूत वाटलं फार. गावातला पहिला तहसीलदार. पहिला डेप्युटी कलेक्टर, पहिला डेप्युटी कमिशनर, पहिला वकील कुठे जळतोय?हागणदारीत...माझे मित्र आजही या प्रसंगाची आठवण काढून हळहळतात. आजही असं वाटतं कधी एकदा कवटी फुटतेय आणि कधी इथून काढता पाय घेतो, असं बऱ्याच जणांना झालं असेल इतका दर्प माजला होता.घाणेंद्रिय गुदमरली होती..निर्जीव मांसाची राख झाली.. नुसता धूर त्यातून घोघरा आवाज ओकत होता.एक काम राहिलंय... सोडा मला... एक काम राहिलंय...वाटण्याचं बघा आता लौकर..दुसऱ्या दिवशी सावडताना एक नातेवाईक...... दुहीचा टिकाव घेऊन टोकरत होता..कायय... गोष्टी वेळेत झालेल्या बऱ्या. एकदा सगळे पांगले... जिकडं-तिकडं झाले की हाती लागत नस्तं काही... आता हायतच सगळे जमले तर काढा विषय, करून टाका वाटण्या...काहींचे डोळे चमकले... काहींनी चमकू दिले नाही. काही बुरख्यातले काही बांधावरचे...उपरे सावडलेलं ढवळू लागले. राखेशी खेळू लागले. मनात राख पेरू लागले...आता किती मजा येईल याचा अंदाज बांधू लागले. या सगळ्यात एखादा तुकडा आपल्या हाती लागेल का...? याचा ठोकताळा, ताळेबंद मांडू लागले..गाडग्यानं राखेला कवटाळून छप्पर धरलं... तसे हुकमी रायरंद बांधाबांध करू लागले. वाट धरू लागले.बरं.. पुढचं कसं..? - एक जणकाय..? - मीदहावा-बारावा-तेरावा..?नाही, काही नाही... झालं संपलं. उद्या मी निघणार आहे.. माझा या सगळ्यावर विश्वास नाही. उद्या कुलूप लावणार इथं. आईला घेऊन जाणार नगरला...असंतोष धुमसला....याला पैसे खर्च करायला नको... जपून ठेवून काय करणार आहे? बापासाठी याला इतकंही जमना? किडे वगैरे पडतील अशी भविष्यातील व्याधीचं सूतोवाच त्यांनी माझ्यापर्यंत पोहोचवलं..आईला म्हणालो.काय किडे पडायचेत, रक्तपिती व्हायची ती मला होईल. उद्या आपण जायचंय... आईनं होकार भरला.भुरटे दुःखखोर नाराज झाले. अनेकांनी माझ्या नावानं बोटं मोडली.. दूषणं दिली.विज्ञानवादाची कास धरणाऱ्या वडिलांचं अपत्य मी. प्रामाण्यवादाचा पुरस्कार छपराला चिकटलेल्या राखेला भावला असेल.एक काम राहिलंय... जाऊ द्या मला ची आस सतावत होती. दोनतीन महिन्यांनी बाजरी काढली... तूर काढली... शेंगा काढल्या...त्यांच्या इच्छेनुसार वितरित केल्या...गावातल्या आबालवृद्धांच्या जिभेवर शेंगदाणा वाचला.इकडे राख समाधान पावली असेल..एक काम जे पूर्ण करायचं होतं. राहिलं होतं..ते झालंय असं वाटतंय..काही लोक किडे पडायची, मला कोप व्हायची वाट पाहतायत. माझ्या वडिलांनी त्यांच्या वडिलांचं काहीही केलं नाही... मी माझ्या वडिलांचं काही केलं नाही, करणार नाही... माझ्या मुलानंही माझं करू नये. ते गेले पण त्यांचे अनोळखी डोळे माझ्या डोक्यात रुतून बसले आहेत.त्यांनी मला शेवटपर्यंत ओळखलंच नाही. अपघातानंतर मी त्यांना खूप वेळा सांगितलं.. ओरडलो.. माझं नाव सांगितलं..त्यांनी मला न ओळखताच डोळं मिटले...मिटलेल्या पापणीत माझी ओळख त्यांनी नेली नाही.माझ्या पोरक्या डोळ्यात तो क्षण ती घटना कुरूप (foot corn) म्हणून वाढतीये...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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