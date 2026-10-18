पुणे

CJP Protest Pune: पुण्यात ‘सीजेपी’कडून; ‘लहरा दो तिरंगा’ आंदोलन

CJP Protest Pune, Gyanesh Kumar, Election Transparency : निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा मुद्दा उपस्थित करत पुण्यात सीजेपीच्या कार्यकर्त्यांनी ‘लहरा दो तिरंगा’ आंदोलन केले.
CJP Activists Hold the ‘Lahra Do Tiranga’ Protest Near the Pune District Collector’s Office

CJP Activists Hold the ‘Lahra Do Tiranga’ Protest Near the Pune District Collector’s Office

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्याच्या प्रमुख मागणीसाठी पुण्यात शनिवारी सायंकाळी ‘सीजेपी’च्या कार्यकर्त्यांनी ‘लहरा दो तिरंगा’ हे आंदोलन केले. हातात राष्ट्रध्वज घेऊन रस्त्यावर उतरलेल्या तरुणाईने विविध घोषणा दिल्या.

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