CJP Protest Pune: पुण्यात ‘सीजेपी’कडून; ‘लहरा दो तिरंगा’ आंदोलन

पुणे: निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्याच्या प्रमुख मागणीसाठी पुण्यात शनिवारी सायंकाळी ‘सीजेपी’च्या कार्यकर्त्यांनी ‘लहरा दो तिरंगा’ हे आंदोलन केले. हातात राष्ट्रध्वज घेऊन रस्त्यावर उतरलेल्या तरुणाईने विविध घोषणा दिल्या..पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळ शनिवारी सायंकाळी ५ ते ६ या वेळेत हे आंदोलन पार पडले. ‘सीजेपी’च्या कार्यकर्त्यांसह या आंदोलनात शहरातील तरुणांचा सहभाग होता. संविधानाचे रक्षण आणि लोकशाही बळकट करण्याच्या उद्देशाने कार्यकर्त्यांनी तिरंगा फडकवत आपला विरोध नोंदवला..तसेच ‘सीजेपी’च्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या सुटकेची मागणी केली. सध्या देशभरात निवडणूक आयोगाच्या ‘एसआयआर’ प्रकरणी विविध राजकीय पक्षांकडून व सामाजिक संघटनांकडून सातत्याने शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, निवडणूक प्रक्रियेतील त्रुटींकडे लक्ष वेधण्यासाठी आणि लोकशाही प्रक्रियेवर नागरिकांचा विश्वास अबाधित राहावा, यासाठी ‘सीजेपी’ने हे आंदोलन केल्याचे सांगितले. यावेळी खबरदारीचा उपाय म्हणून पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त होता. यावेळी कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.