Premium|Feeding pigeons: कबुतरांसाठीचा कृत्रिम पोषणाचा पिंजरा निसर्गाच्या संतुलनावर परिणाम करतोय का?

प्राणी-पक्ष्यांचं रक्षण म्हणजे फक्त त्यांना खायला देणं नव्हे; तर त्यांच्या नैसर्गिक जगण्याची परिस्थिती निर्माण करणं. कबुतरांसाठी एकाच सार्वजनिक ठिकाणी नियमितपणे मोठ्या प्रमाणात धान्य टाकणं म्हणजे त्यांच्या अन्न शोधण्याच्या नैसर्गिक प्रक्रियेला मारून टाकणं होय. तुमचा असा दयाभाव निसर्गाच्या दृष्टिकोनातून पाहू गेल्यास कबुतरांसाठी तो दयाळूपणाचा पिंजरा ठरतो...पृथ्वीतलावर प्रत्येक सजीवाची अन्न शोधण्याची एक पद्धत असते. ती क्रिया त्यांच्या दैनंदिन जगण्याशी जोडलेली असते. शिकार करणं, दाणे टिपणं, कीटक शोधणं, फळं तोडणं वगैरे... एखाद्याला या अन्न शोधण्याच्या संघर्षातून मुक्त केलं; तर त्याचं अलीकडच्या काळात जे मुंबईसारख्या शहरात कबुतरांचं झालं, ते होईल.प्रत्येक सजीवाचं जीवनचक्र त्याच्या पोटा-पाण्याच्या गरजांभोवती विणलेलं असतं. ज्या ठिकाणी त्याच्या मूलभूत गरजा भागवता येतात, त्यानुसार तो आपला अधिवास शोधत असतो. माणसंही त्यातून सुटलेली नाहीत. तोही रोजगार, धंदा जिथे मिळेल तिथे जातो आणि वास्तव्य करतो. यात कुणालाही फुकटात काहीच मिळत नसतं. त्यासाठीही तो आपलं कौशल्यं, कष्ट, श्रम पणाला लावून आपल्या उदरनिर्वाहासाठी झटत असतो..भारतीय संस्कृतीमध्ये कबुतरांना अन्न देणं हे धार्मिकतेशी जोडलं आहे. जीवदयेशी आणि प्राण्यांबद्दलच्या करुणेशी जोडलं गेलं आहे. काहींना वाटतं, की कबुतरांना खाऊ घालणं म्हणजे पुण्य मिळवणं. काहींसाठी ती सवय, काहींसाठी भावनिक समाधान आणि काहींसाठी श्रद्धेचा भाग आहे. मुंबईत फार आधीपासून याच भावनेतून कबुतरांना मोठ्या प्रमाणात धान्य टाकलं जात होतं. त्यासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी कबुतरखाने तयार करण्यात आले. व्यापारी धान्य दान करून जीवदया दाखवू लागले. हे दान करण्याचं प्रमाण जसं वाढलं त्याच प्रमाणात कबुतरांचे थवेच्या थवे मुंबईसारख्या शहरात मोठ्या प्रमाणात वाढू लागले. त्याचे दुष्परिणाम मानवी आरोग्यासह पर्यावरणावरही होऊ लागले आहेत. एखाद्या शहरात, गावात किंवा ठरावीक प्रदेशात अशा प्रकारे एखाद्या कुठल्याही पशू-पक्ष्यांची संख्या वाढण्याचा परिणाम पर्यावरणाच्या संतुलनावर होत असतो.मुंबईसारख्या महानगरात धार्मिक श्रद्धा, दयाभाव किंवा केवळ सवयीपोटी लोक सार्वजनिक ठिकाणी कबुतरांना दाणे टाकतात. सुरुवातीला हे एक साधं, निरुपद्रवी कर्म वाटतं; पण पर्यावरणशास्त्राच्या दृष्टीने पाहिलं तर ते संतुलन बिघडवणारं ठरतं. कबुतरांच्या या कृत्रिम पोषणामुळे त्यांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. एकाच ठिकाणी कबुतरांचा प्रचंड जमाव झाला, रोगप्रसार वाढला आणि इतर पक्ष्यांना तिथून हद्दपार व्हावं लागलं. यामुळे निसर्गाच्या विविधतेवर परिणाम झाला. जिथे आधी चिमण्या, बुलबुल, कोकीळ, घार, गरुड, पोपट, कावळे यांचं अस्तित्व होते, तिथे आता फक्त कबुतरांची गर्दी दिसते..आपण नेहमी म्हणतो, प्रत्येक सजीवाला जगण्याचा हक्क आहे; पण त्याच वेळी जगण्यासाठी प्रयत्न करणं हे त्या सजीवाचं कर्तव्य आहे, हेही विसरू नये. माणसाने जर कबुतरांना कृत्रिमरीत्या जगवलं, तर ते स्वतः अन्न शोधण्याची सवय गमावतात. हीच स्थिती माणसाच्या दयाभावाच्या मर्यादेचं उदाहरण ठरते. निसर्गात प्रत्येक सजीवाचं आपलं स्थान असतं. शिकारी प्राणी आणि शिकार प्राणी यांचं नातं संतुलन राखतं. जेव्हा माणूस हे संतुलन कृत्रिमरीत्या बदलतो - कुठे अतिपोषण करून, कुठे निर्दयतेने नष्ट करून - तेव्हा निसर्ग प्रतिक्रिया देतो.कधी काळी मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक इत्यादी शहरांमध्ये चिमण्यांचे थवे सहज दिसायचे. आज त्या शोधाव्या लागतात. मोबाईल टॉवरमधून येणाऱ्या किरणोत्सर्गामुळे आणि अधिवास नष्ट झाल्यामुळे चिमण्या जवळजवळ गायब झाल्या; परंतु काही स्वयंसेवी संस्थांनी ‘चिमणी परत आणूया’ मोहिमेअंतर्गत प्रयत्न केले. लोकांनी आपल्या घराच्या गच्चीवर, बाल्कनीत छोट्या कुंड्या, पाण्याच्या वाट्या, घरटी ठेवली. परिणामतः काही भागांत चिमण्या पुन्हा दिसू लागल्या. हे दाखवून देतं, की योग्य दृष्टिकोन आणि संयम असेल तर निसर्ग आपली संतुलन क्षमता परत मिळवतो..प्राणी-पक्ष्यांचं रक्षण म्हणजे फक्त त्यांना खायला देणं नव्हे; तर त्यांच्या नैसर्गिक जगण्याची परिस्थिती निर्माण करणं. यासाठी काही मूलभूत पावलं आवश्यक आहेत. शहरातल्या चौकात, मंदिरासमोर, रेल्वेस्थानकांच्या कडेला धान्य टाकणाऱ्या हातांचे थवे आणि त्या भोवती उडणाऱ्या कबुतरांची गर्दी ही आता आपल्या शहरी दृश्याची सवय झाली आहे. लोकांना वाटतं, आपण काहीतरी पुण्याचं काम करत आहोत, जीवदान देत आहोत; पण हा दयाभाव निसर्गाच्या दृष्टिकोनातून पाहिला तर दयाळूपणाचा अतिरेक ठरतो आणि अतिरेकी दयाभाव, माणसाच्या स्वार्थाप्रमाणेच, शेवटी विनाशच घडवतो..जेव्हा माणूस एका ठिकाणी नियमितपणे भरपूर अन्न पुरवतो, तेव्हा त्या प्रजातीची शोधक प्रवृत्ती कमी होते. कबुतरं सहज उपलब्ध अन्नावर अवलंबून राहतात... उड्डाणाचं अंतर कमी करतात, व्यायाम कमी होतो, रोगप्रतिकारशक्ती घटते. म्हणजेच एका प्रजातीला कृत्रिमरीत्या पोसून आपण संपूर्ण अन्नसाखळीचं संतुलन बिघडवत आहोत. हेच तत्त्व इतर प्राणी किंवा पक्ष्यांवर लागू झालं; तर निसर्ग स्वतःचं संतुलन राखण्यासाठी कठोर प्रतिक्रिया देईल - कधी रोगांच्या साथीच्या रूपात, कधी इतर प्रजातींच्या नाशाच्या रूपात... कबुतरांना खाऊ घालणं हे पुण्यकर्म मानलं जातं; पण ही भावना अंधश्रद्धेकडे झुकते, जेव्हा ती विचार न करता केली जाते. कोणत्याही धर्मात दया, करुणा आणि संवेदनशीलता यांना महत्त्व आहे; पण दयेला विवेकाची जोड नसली तर ती विध्वंसक ठरू शकते, याची जाणीव होणं आता गरजेचं आहे.सृष्टीतील प्रत्येक प्राणी-पक्षी पृथ्वीतलावर जगलाच पाहिजे. त्या प्रत्येकाचं जगणं सुखकर करणं बुद्धिजिवी मानवजातीचं कर्तव्य आहे, तो कुठल्याही धर्माचा असला तरी. स्वार्थासाठी जंगली प्राण्यांचे अधिवास संपवून टाकणं, वेगवेगळ्या कारणांसाठी प्राण्यांची शिकार करणं, तस्करी करणं सुरू आहे. त्यामुळे अनेक प्राणी दुर्मिळ झाले आहेत. काही प्राणी-पक्ष्यांच्या प्रजाती नष्ट होत आहेत..पृथ्वी ही केवळ मानवाची नव्हे; तर प्रत्येक सजीवाची आहे. या सृष्टीतील प्रत्येक जीव, प्रत्येक पक्षी, प्रत्येक वनस्पती ही या निसर्गचक्राची आवश्यक कडी आहे. या सर्व कड्या परस्परांवर अवलंबून आहेत. एक कडी तुटली की संपूर्ण पर्यावरणीय संतुलन बिघडतं. आपल्या बुद्धिमत्तेचा अभिमान बाळगणाऱ्या मानवाने या पृथ्वीवर स्वतःसाठी जणू वेगळं साम्राज्य उभारलं आहे. प्रगतीच्या नावाखाली जंगलं तोडली, नद्या वळवल्या, डोंगर पोखरले आणि सजीवांचा अधिवास संपवून टाकला. परिणामी, अनेक प्राणी व पक्षी नामशेष होण्याच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत. शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरणामुळे जंगलांचा नाश झपाट्याने झाला. शहरं वाढत गेली तसे नैसर्गिक अधिवास कमी होत गेले. जंगली प्राण्यांना आपली घरं, आपले मार्ग, आपलं अन्न, सर्व काही गमवावं लागलं. काही प्राणी मानवी वस्त्यांमध्ये शिरले; तर काहींनी भूक, तहान आणि भीतीने प्राण सोडले.या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, कबुतरांचं अनियंत्रित वाढणं हे वेगळंच संकट पर्यावरणाच्या दृष्टीने समोर आलं आहे. प्रत्येक सजीवाला जसा जगण्याचा अधिकार आहे तसाच त्याने जगण्यासाठी संघर्ष करणं त्या-त्या सजीवाचाही नैसर्गिक धर्म आहे. कबुतरांना जगवताना आपण त्यांच्या नैसर्गिक जगण्याची क्षमताच मारून टाकतो आहोत..Premium| Human mind evolution: भावना, विचार आणि समाज निर्मितीचा इतिहास.जर माणसांना एकाच ठिकाणी खायला, राहायला आणि जगायला सर्व काही सहज मिळालं अन् कष्ट करावे लागले नाहीत तर? सुरुवातीला ते आनंददायी वाटेल; पण हळूहळू त्या समाजात आळस, अवलंबित्व आणि निष्क्रियता येईल. संघर्ष संपल्यावर सर्जनशीलताही संपते... ही परिस्थिती फक्त पक्ष्यांपुरती नाही. जिथे कुठे एका जातीला, एका विचाराला, एका सवयीला प्राधान्य दिलं जातं तिथे विविधता मरते. विविधता मेली की संतुलन नष्ट होतं आणि निसर्गात, जसं समाजात संतुलनचं तुटणं म्हणजे संकट.निसर्गात करुणा म्हणजे संतुलित सहजीवन. प्रत्येक सजीवाचं जगणं दुसऱ्या सजीवाशी जोडलेलं आहे. कबुतरंही त्या साखळीतील एक घटक आहेत- ना वरचे, ना खालचे. करुणा ही समजुतीची, विवेकाची असावी. कबुतरांना खाऊ घालणं चुकीचं नाही; पण त्यांना अवलंबून ठेवणं चुकीचं आहे. खरा दयाभाव म्हणजे त्यांना त्यांच्या नैसर्गिक जगण्याची क्षमता परत मिळवून देणं..Premium|Narcissism: नार्सिसिझम म्हणजे काय.? तुम्ही तुमच्या मुलांबाबत अतिसुरक्षित वातावरण निर्माण करता, वाचा रिसर्च काय सांगतो...निसर्गाचं प्रत्येक तत्त्व सांगतं, संघर्षाशिवाय टिकणं नाही. कबुतराला उडायला, जगायला स्वातंत्र्य देणं म्हणजे त्याचं अन्न काढून घेणं नव्हे; तर त्याला स्वतः शोधू देणं. माणूस स्वतःच्या पुण्याच्या शोधात दुसऱ्यांचं नैसर्गिक अस्तित्व संपवतोय. करुणा म्हणजे सृष्टीला स्वतःचं संतुलन राखू देणं.मुंबईतील कबुतरखाने बंद करून, सार्वजनिक ठिकाणी अन्न टाकण्यावर बंदी घालून कबुतरांना त्यांच्या नैसर्गिक अन्न शोधण्याच्या प्रक्रियेला बळ मिळणार आहे. एखादं कबुतर जखमी झालं असेल, रस्त्यावर पडलं असेल, तर त्याला आवश्यक त्या सेवा द्यायला मुंबईकर मागे हटणारा नाही. त्याला नक्कीच खायला देईल. कबुतरं जगवायची आहेत; पण त्यांच्या नैसर्गिक अन्न शोधण्याच्या प्रक्रियेत कुठलीही बाधा येणार नाही, याचीजाणीव ठेवूनच!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 