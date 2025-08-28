Premium| Gender Disparity: न्यायव्यवस्था आणि पोलीस दलात महिलांना अजूनही पुरेसे स्थान का नाही?

युगांक गोयल, पार्थ आंब्रेभारतातील न्यायव्यवस्थेतील स्त्री-पुरुष लिंग प्रतिनिधित्वाचा अन् गुणोत्तराचा आढावा पोलिस संशोधन अन् विकास विभागाचे आकडे, संसदीय प्रश्नोत्तरे, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांचे अहवाल आणि भारत न्याय अहवालासारख्या (इंडिया जस्टिस रिपोर्ट) स्वतंत्र अभ्यासांच्या आधारे पोलिस, कारागृह आणि न्यायालयांत सातत्याने असमानता असल्याचे दिसते. संसदेने २०२३ मध्ये नारीशक्ती वंदन अधिनियम मंजूर केला. यामुळे लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव ठेवणे आता घटनात्मक बंधनकारक झाले आहे. (जनगणनेनंतर होणाऱ्या क्षेत्रनिहाय मतदार पुनर्रचनेशी हे आरक्षण निगडित आहे.) या विधेयकामुळे महिलांना विधिमंडळांत अधिक सुस्पष्ट आवाज मिळणार असून, त्याच अनुषंगाने कार्यकारी मंडळात त्यांचा प्रभाव वाढू शकतो..न्यायव्यवस्था मात्र या सुधारणेला अपवाद राहिली आहे. भारतातील न्यायव्यवस्थेतील लिंग प्रतिनिधित्वाचा अन् गुणोत्तराचा आढावा पोलिस संशोधन अन् विकास विभागाचे आकडे, संसदीय प्रश्नोत्तरे, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांचे अहवाल आणि भारत न्याय अहवालासारख्या(इंडिया जस्टिस रिपोर्ट) स्वतंत्र अभ्यासांच्या आधारे पोलिस, कारागृह आणि न्यायालयांत सातत्याने असमानता असल्याचे दिसते. ही स्थिती पंचायती राज्य संस्था अन् नागरी स्थानिक संस्थांमध्ये साध्य झालेल्या ३३ टक्क्यांच्या पातळीपासून खूपच दूर आहे..३३ टक्के मानकाचा अर्थ काय?भारताच्या निवडून येणाऱ्या संस्थांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाचा प्रवास दशकांपूर्वी सुरू झाला. १९८७ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधींच्या सरकारने केंद्रीय मंत्री मार्गारेट अल्वा यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ सदस्यीय समिती नेमली होती. महिलांची स्थिती सुधारण्यासाठी या समितीने ३५३ शिफारसी मांडल्या. त्यापैकी एक महत्त्वाची शिफारस म्हणजे निवडणूक संस्थांमध्ये महिलांसाठी आरक्षित जागा. यावर कृती करत १९९२ मध्ये पी. व्ही. नरसिंहराव सरकारने पंचायती राज्य संस्थांत ३३.३ टक्के आरक्षण लागू केले. त्यानंतर १९९६ मध्ये एच. डी. देवगौडा सरकारने संसदेत महिलांसाठी आरक्षण विधेयक मांडले पण १९९७ मध्ये एकमत नसल्याने ते मागे पडले. .१९९८ व १९९९ मध्ये पुन्हा प्रयत्न झाले. मात्र, यश मिळाले नाही. १९९९ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी सरकारचा प्रयत्नही तीव्र विरोधामुळे अपयशी ठरला. २००८ मध्ये हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले पण २०१० मध्ये लोकसभेत न मांडल्यामुळे कालबाह्य झाले. २०११ च्या जनगणनेनुसार महिलांची लोकसंख्या जवळपास ४८.५ टक्के असताना ३३ टक्के आरक्षण माफक वाटू शकते पण तरीही ते लिंगसमानतेकडे जाणारे महत्त्वाचे पाऊल आहे. अलीकडच्या लोकसभांतील महिलांचे प्रमाण खूपच कमी आहे. २०२४ मध्ये १४ टक्के, २०१९ मध्ये १६ टक्के, २०१४ मध्ये ११ टक्के आणि २००९ मध्ये फक्त १० टक्के असे महिलांचे लोकसभांतील प्रमाण राहिले आहे..पोलिस क्षेत्रातील महिलाभारतासारख्या देशात स्त्रियांवरील हिंसाचाराच्या तक्रारी पोलिसांकडे जाण्याच्या अडचणीमुळे अनेकदा नोंदवल्याच जात नाहीत, त्यामुळे पोलिस ठाण्यांमध्ये महिला पोलिसांचे अस्तित्व न्यायव्यवस्थेच्या गुणवत्तेसाठी फार महत्त्वाचे आहे. ‘ब्युरो ऑफ पोलिस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट’च्या २०२३ च्या आकडेवारीनुसार बिहार (२५.३ टक्के) व तामिळनाडू (२०.७ टक्के) यांनी महिलांचे पोलिस दलातील प्रमाण चांगले राखले आहे, आणि महिला पोलिस अधिकाऱ्यांचे प्रमाणही जास्त आहे (बिहार १२.६ टक्के, तामिळनाडू २०.१ टक्के). .महाराष्ट्र (१८.७ टक्के), उत्तराखंड (१२.२ टक्के), गुजरात (१६.७ टक्के), हिमाचल प्रदेश (१४.५ टक्के), गोवा (१०.८% टक्के), ओडिशा (११ टक्के), पंजाब (११.१ टक्के) आणि अरुणाचल प्रदेश (११.३ टक्के) याठिकाणी महिला पोलिसांचे प्रमाण काहीसे जास्त आहे; पण महिला पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत (महाराष्ट्र - ६.८ टक्के, हिमाचल प्रदेश - ५.५ टक्के, पंजाब - ८.५ टक्के, अरुणाचल - ६.५ टक्के) ही राज्यांतील फारसे चांगले नाही. अपवाद म्हणून गोवा (१६.३ टक्के), उत्तराखंड (१०.२ टक्के), ओडिशा (१४.२ टक्के) आणि गुजरात (१० टक्के) या राज्यांतील प्रमाण थोडेसे चांगले आहे. आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाना, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, नागालंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्कीम आणि त्रिपुरा यांनी पोलिसांत महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण लागू केले आहे. .छत्तीसगड, महाराष्ट्र, राजस्थान आणि तामिळनाडू येथे हे प्रमाण ३० टक्के आहे. अरुणाचल प्रदेशात १० टक्के, कर्नाटकात २५ टक्के आणि उत्तर प्रदेशात २० टक्के आहे. मात्र प्रत्यक्षात ही आरक्षित पदे पूर्ण भरणारी राज्ये फारच कमी आहेत. उलट राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशात ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो’च्या भारतातील गुन्हे अहवाल २०२२ नुसार बलात्काराच्या तक्रारी जेथे सर्वाधिक नोंदल्या गेल्या तेथे महिला पोलिस दलात किंवा महिला अधिकारी पदांमध्ये प्रमाण खूपच कमी आहे..न्यायालयांतील स्त्रियांचे प्रमाणस्वातंत्र्यानंतर तब्बल ४२ वर्षांनी १९८९ मध्ये न्यायमूर्ती फातिमा बीबी या सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त झालेल्या पहिल्या महिला ठरल्या. गेल्या ३५ वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयात फक्त १० इतर महिला न्यायमूर्ती नेमल्या गेल्या. भारतात अजूनही महिला सरन्यायाधीश झालेल्या नाहीत, तरी न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना २०२७ मध्ये ज्येष्ठतेच्या तत्त्वानुसार सरन्यायाधीश होण्याची शक्यता आहे. देशातील २५ उच्च न्यायालयांमध्येही हाच कल दिसून येतो. ‘सुप्रीम कोर्ट ऑब्झर्व्हर (२०२४)’नुसार, एकूण ७५४ उच्च न्यायालयीन न्यायाधीशांपैकी १०६ महिला आहेत. जुलै २०२५ पर्यंत उत्तराखंड, मेघालय, मणिपूर आणि त्रिपुरा उच्च न्यायालयांत एकही महिला न्यायाधीश नाही. .छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा व सिक्कीममध्ये प्रत्येकी फक्त एकच महिला न्यायाधीश आहे. गुजरात उच्च न्यायालयात एकमेव महिला मुख्य न्यायाधीश कार्यरत आहेत. काही न्यायालयांत थोडीशी चांगली स्थिती आहे. तेलंगणात २६ पैकी ७ महिला, पंजाब-हरियानामध्ये ५१ पैकी १३, आणि गुजरातमध्ये ३९ पैकी ८ महिला न्यायाधीश आहेत. तरीही हे प्रमाण ३३ टक्के नाहीच. विशेषतः या न्यायालयांत एकूण ६३ पदे रिक्त आहेत. (गुजरात - १३, पंजाब-हरियाना - ३४, तेलंगणा - १६). जिल्हास्तरावर मात्र महिलांची संख्या तुलनेने समाधानकारक आहे..मानक ते वास्तवन्यायदानाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या व्यवस्थेत सत्तास्थाने अजूनही लोकसंख्येच्या जवळपास अर्धा भाग असलेल्या समाजघटक असलेल्या महिलावर्गाला सहज उपलब्ध नाहीत. हे केवळ आकडे नाहीत, तर आपल्या संस्थात्मक उणिवांचे प्रतिबिंब आहे. प्रतिकात्मक पावले न उचलता खऱ्या अर्थाने परिवर्तन घडवणाऱ्या धोरणांची आवश्यकता आहे. आता विधिमंडळांत ३३ टक्के प्रतिनिधित्व घटनात्मक बंधनकारक ठरले असल्याने, न्यायव्यवस्थेतही अशाच धोरणाची अंमलबजावणी होईल, अशी आशा वाटते..ठळक बाबीनारी शक्ती वंदन अधिनियम (२०२३): लोकसभा व राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३% आरक्षण घटनात्मक बंधनकारक.विधिमंडळात महिलांचा ठोस आवाज व कार्यकारिणीत प्रभाव वाढण्याची शक्यता.न्यायव्यवस्था या सुधारणेबाहेर, पोलीस, तुरुंग व न्यायालयांत लिंग प्रतिनिधित्व अजूनही असमान. ३३ टक्के मानक अजून गाठलेले नाही.१९८७ ः राजीव गांधी सरकारने मार्गारेट अल्वा समिती नेमली ( या समितीच्या ३५३ शिफारसींपैकी एक महत्त्वाची शिफारस – आरक्षण).१९९२ ः पंचायत राज्य संस्थांत ३३ टक्के आरक्षण लागू.१९९६-२०१० ः अनेक प्रयत्न झाले पण संसदेत यश न मिळाले.महिलांची लोकसंख्या ४८.५ टक्के असूनही संसद व विधानसभेत महिलांचे प्रमाण कमी २०२४ - १४ टक्के)..Premium| Dalit Politics: सत्तेच्या राजकारणामुळे आंबेडकरी चळवळीची वैचारिक फरपट का झाली आहे?.पोलीस क्षेत्रात महिलांची स्थिती :चांगले प्रमाण असलेली राज्ये : बिहार (२५.३%), तामिळनाडू (२०.७%).महिला अधिकाऱ्यांचे प्रमाणही तुलनेने जास्त – बिहार (१२.६%), तामिळनाडू (२०.१%).काही राज्यांत ३०–३३ टक्के आरक्षण धोरण; परंतु प्रत्यक्षात पदे रिक्त राहतात.ज्या राज्यांत महिला अधिकाऱ्यांचे प्रमाण कमी, तिथेच सर्वाधिक लैंगिक गुन्ह्यांची नोंद..Premium| Kashmir Economic Transformation: केंद्र सरकारच्या मदतीमुळे काश्मीरचा सामान्य माणूस खरोखरच नाराज आहे का?
.न्यायव्यवस्थेतील स्थिती :सर्वोच्च न्यायालय – स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंत फक्त ११ महिला न्यायमूर्ती; एकही महिला सरन्यायाधीश नाही (२०२७ मध्ये न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांची शक्यता).उच्च न्यायालये – ७५४ पैकी फक्त १०६ महिला न्यायाधीश (जुलै २०२५).काही न्यायालयांत अजिबात महिला न्यायाधीश नाहीत (उदा. उत्तराखंड, मेघालय, मणिपूर, त्रिपुरा).काही न्यायालयांत थोडे चांगले प्रमाण – तेलंगणा, पंजाब-हरियाना, गुजरात.जिल्हा व कनिष्ठ न्यायालये - तुलनेने चांगली स्थिती, काही राज्यांत ३३ टक्के मानक पूर्ण.न्यायव्यवस्थेत महिलांचे प्रतिनिधित्व अजूनही खूपच कमी.प्रतीकात्मक बदल नको; वास्तविक व धोरणात्मक बदल गरजेचे.विधिमंडळात ३३ टक्के आरक्षण झाले आहे, तसाच न्यायव्यवस्थेतही बदल होण्याची गरज. 