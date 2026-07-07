Premium|Study Room : फिफा विश्वचषक २०२६; फुटबॉल इतिहासातील सर्वात मोठी स्पर्धा

लेखक : प्रतिक बाबरफुटबॉल हा केवळ एक खेळ नसून जगभरातील अब्जावधी लोकांच्या भावनांचा महासागर आहे. दर चार वर्षांनी होणारा 'फिफा' (FIFA) विश्वचषक हा संपूर्ण जगाला खिळवून ठेवणारा सर्वात मोठा क्रीडा महोत्सव मानला जातो. ११ जून २०२६ पासून सुरू झालेला 'फिफा' विश्वचषक २०२६ हा फुटबॉलच्या इतिहासातील अनेक अर्थांनी वैशिष्ट्यपूर्ण, ऐतिहासिक आणि अभूतपूर्व सोहळा ठरत आहे. जागतिक एकात्मता, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि क्रीडा कौशल्याचा अनोखा संगम या स्पर्धेच्या माध्यमातून संपूर्ण जगाला अनुभवता येत आहे.स्पर्धेचे स्वरूप'फिफा' विश्वचषक २०२६ हा फुटबॉलच्या इतिहासातील सर्वात मोठा विश्वचषक ठरला आहे. इतिहासात प्रथमच ही स्पर्धा अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको या तीन यजमान देशांतील १६ शहरांमध्ये संयुक्तपणे आयोजित करण्यात आली आहे. १९९८ पासून ३२ संघांमध्ये खेळवली जाणारी ही स्पर्धा यंदा विस्तारित स्वरूपात खेळवली जात असून, यामध्ये एकूण ४८ संघ सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे सामन्यांची संख्या ६४ वरून १०४ वर पोहोचली असून स्पर्धेचा कालावधी ३९ दिवसांचा आहे. या स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या खेळाडूंची एकूण संख्या १,०४८ इतकी असून हा आजवरचा नवा विक्रम आहे.मेक्सिको सिटीतील ऐतिहासिक 'एस्टादिओ अझ्टेका' (Estadio Azteca) स्टेडियमने १९७०, १९८६ आणि २०२६ अशा तीन वेगवेगळ्या विश्वचषकांच्या उद्घाटन सामन्यांचे यजमानपद भूषवण्याचा अनोखा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. अंतिम सामना न्यू जर्सी येथील 'मेटलाइफ स्टेडियम'मध्ये खेळविण्यात येणार आहे..Premium|FIFA World Cup 2026 : ४८ संघांचा महासंग्राम; मेस्सी-रोनाल्डोचा अखेरचा वर्ल्डकप? फुटबॉल विश्वाच्या नव्या पर्वाला सुरुवात.अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापरयंदाच्या विश्वचषकाचे आणखी एक प्रमुख आकर्षण म्हणजे अधिकृत फुटबॉल 'त्रायोदा' (Triada). स्पॅनिश भाषेत 'तीन लाटा' असा अर्थ असलेल्या या चेंडूवर तिन्ही यजमान देशांचे रंग निळा, हिरवा आणि तांबडा तसेच त्यांची प्रतीकात्मक चिन्हे दर्शविण्यात आली आहेत.पाकिस्तानमधील सियालकोट येथे तयार करण्यात आलेल्या या चेंडूची किंमत सुमारे ₹१४,९९९ आहे.या चेंडूमध्ये अत्याधुनिक सेन्सर तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला असून तो ५०० हर्ट्झ क्षमतेने हालचालींची नोंद करतो. खेळाडूने चेंडूला केलेला स्पर्श, त्याचा वेग, दिशा आणि हालचालींची माहिती अत्यंत अचूकपणे व्हिडिओ सहाय्यक पंच (VAR) प्रणालीपर्यंत पोहोचविली जाते. त्यामुळे ऑफसाइड, हँडबॉल आणि इतर वादग्रस्त निर्णय अधिक अचूकपणे घेणे शक्य होते.'ग्रीन वर्ल्डकप' आणि पर्यावरणविषयक उपक्रमलाखो प्रेक्षकांचा प्रवास, विशाल स्टेडियम्स आणि ऊर्जेचा वाढता वापर यामुळे होणारे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी यंदाच्या विश्वचषकात पर्यावरणपूरक उपक्रमांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. अक्षय ऊर्जेचा वापर, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला प्रोत्साहन आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. क्रीडा स्पर्धांच्या माध्यमातून पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देण्याचा प्रयत्न या विश्वचषकातून केला जात आहे..जागतिक प्रभाव, आर्थिक उलाढाल आणि आव्हाने'फिफा'च्या अंदाजानुसार, जगभरात अब्जावधी लोक फुटबॉलशी जोडलेले आहेत. विश्वचषकामुळे पर्यटन, हॉटेल व्यवसाय, वाहतूक, प्रसारण, जाहिरात आणि क्रीडा उद्योगाला मोठी आर्थिक चालना मिळत आहे. अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको या तीन देशांमध्ये आयोजित स्पर्धेमुळे सीमाव्यवस्थापन, सुरक्षा, स्थलांतर आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित अनेक प्रशासकीय आव्हानेही समोर आली आहेत.भारत अद्याप मुख्य विश्वचषकासाठी पात्र ठरलेला नसला, तरी देशातील कोट्यवधी फुटबॉलप्रेमी या स्पर्धेचा उत्साहाने आनंद घेत आहेत. लिओनेल मेस्सी, ख्रिस्तियानो रोनाल्डो, किलियन एम्बाप्पे यांसारख्या स्टार खेळाडूंमुळे स्पर्धेबाबत प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे. अर्जेंटिना, फ्रान्स, स्पेन, इंग्लंड आणि पोर्तुगाल हे विजेतेपदाचे प्रमुख दावेदार मानले जात आहेत.भारत आणि फुटबॉल विश्वचषक'फिफा' विश्वचषकासारख्या जगातील सर्वात मोठ्या फुटबॉल स्पर्धेत भारताचा संघ अद्याप सहभागी झालेला नाही, हा भारतीय फुटबॉलप्रेमींसाठी कायम चर्चेचा विषय आहे.विश्वचषकासाठी प्रत्येक खंडातील संघांना पात्रता फेऱ्या खेळूनच प्रवेश मिळतो. भारताचा समावेश आशियाई फुटबॉल महासंघ (AFC) मध्ये होतो. पात्रता स्पर्धेत भारताने प्रयत्न केले; मात्र पुढील फेरीसाठी पात्र ठरता आले नाही..भारतीय फुटबॉलच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा संदर्भ म्हणजे १९५० चा विश्वचषक. त्या वेळी भारत पात्र ठरला होता. मात्र आर्थिक अडचणी, प्रवासाचा खर्च, प्रशासकीय कारणे आणि इतर विविध घटकांमुळे भारताने स्पर्धेत सहभाग घेतला नाही. केवळ 'अनवाणी खेळण्यास बंदी' हे एकमेव कारण होते, हा समज इतिहासकारांच्या मते पूर्णपणे अचूक नाही.आज भारतात फुटबॉलची लोकप्रियता सातत्याने वाढत असून, युवा खेळाडू, व्यावसायिक लीग, पायाभूत सुविधा आणि तळागाळातील प्रशिक्षण यांमध्ये सातत्याने गुंतवणूक झाल्यास भविष्यात भारतालाही विश्वचषकात स्थान मिळण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.