Premium|FIFA World Cup Europe : युरोपमध्ये फुटबॉल हा खेळ नव्हे; तो जीवनशैलीचा अविभाज्य भाग आहे

विश्वचषक फुटबॉल चालू असताना युरोपमध्ये असण्याचा अनुभव वेगळाच आहे. मान्य आहे मला की भारतात तरुणाई फुटबॉल प्रचंड प्रमाणात बघत असते. भारत आणि युरोपीय देशातील फुटबॉल प्रेमातील फरक इतकाच वाटतो, की भारतातील तरुण फुटबॉल बघतात युरोपिअन आणि लॅटिन अमेरिकन देशांतील तरुण आणि तरुणीही नुसता फुटबॉल बघत नाहीत तर ते खेळतात. भारतात प्रत्येक वस्तूच्या जाहिरातीमध्ये जर खेळाचा वापर केला गेला असेल तर त्यात बहुतांशी क्रिकेट आढळते. तसेच युरोप आणि लॅटिन अमेरिकन जाहिरातींमध्ये फुटबॉलचा अंतर्भाव केलेला दिसतो. युरोपातील बऱ्याच घरामागच्या अंगणात छोटे फुटबॉल गोलपोस्ट दिसते आणि अगदी लहान लहान मुले-मुली संपूर्ण फुटबॉलचा पेहराव करून योग्य बूट घालून खेळताना बघायला मिळाले.यंदाच्या माझ्या दौऱ्यात मजा अशी आली, की मला विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धेतील उपांत्य सामने इंग्लंडमध्ये बसून टीव्हीवर बघायला मिळाले आणि स्थानिक चाहत्यांच्या सुख-दु:खाचे हेलकावे अनुभवता आले. उपांत्य फेरीत पहिला गोल इंग्लंडने करून नंतर अर्जेंटिना समोर त्यांना २-१ पराभव स्वीकारावा लागला. त्यानंतर गर्दी असलेल्या रस्त्यांवरची शांतता बरेच काही सांगून जात होती. आता आज रविवारी रात्री युरोपमधील स्पेन आणि लॅटिन अमेरिकेतील अर्जेंटिना संघांदरम्यान अंतिम सामना होणार असताना स्पेनचा स्पर्धेतील प्रवास पद्धतशीर तर अर्जेंटिनाचा चमत्कारिक झाला असे वाटत नाही का तुम्हाला? .ही आकडेवारी बघाएक नक्की आहे ते म्हणजे सध्या सुरू असलेल्या विश्वकरंडक स्पर्धेने स्टेडियममधील उपस्थितीचे सर्व जुने विक्रम मागे टाकले आहेत. स्पर्धा अंतिम टप्प्यात पोहोचलेली असताना आणि १०० सामने पूर्ण झाल्यानंतर स्टेडियममधील एकूण प्रेक्षक संख्या ६५ लाखाला पार करून गेली आहे. कारण साधे आहे मेक्सिको आणि अमेरिकेतील स्टेडियम भव्य आहेत. प्रत्येक सामन्याला स्टेडियममध्ये सरासरी ६५ हजार प्रेक्षकांनी हजेरी लावली असल्याचे दिसते आहे. स्टेडियममधील तब्बल ९९.७% जागा पूर्णपणे भरलेल्या होत्या, ज्यात आश्चर्य वाटण्याचे काहीच कारण नाही. मेक्सिको सिटीमधील ऐतिहासिक एस्टाडिओ अझ्टेका स्टेडियममध्ये एका सामन्याला सर्वाधिक ८०,८२४ प्रेक्षकांची उपस्थिती नोंदवली गेली. लक्षात घ्या टीव्ही आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर या स्पर्धेला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला आहे. उपांत्यपूर्व फेरीपर्यंतच जगभरातील एकूण डिजिटल आणि टीव्ही प्रेक्षकांचा आकडा ११.५३ अब्ज आकडा पार करून गेला होता.अर्थकारणाचे मोठे आकडेफिफा २०२६ फुटबॉल इतिहासातील सर्वांत श्रीमंत आणि सर्वाधिक कमाई करणारा विश्वचषक ठरला आहे. कतारमध्ये झालेल्या विश्वचषकानंतरच्या ४ वर्षांच्या व्यावसायिक चक्रात फिफाला १३ अब्ज डॉलर्सचा महसूल मिळण्याचा अंदाज आहे. कतार २०२२ च्या तुलनेत ही कमाई जवळपास दुप्पट आहे. फिफाच्या कमाईमध्ये सर्वाधिक वाटा टीव्ही प्रक्षेपण हक्काचा... सुमारे ४.३ अब्ज डॉलर्सचा आहे. प्रायोजकांकडून २.७ अब्ज आणि तिकीट विक्री व पाहुणचारातून ३.१ अब्ज डॉलर्सची कमाई झाली आहे. फिफाने यंदा सहभागी संघांसाठी ऐतिहासिक बक्षीस रक्कम ठेवली आहे. विश्वचषक जिंकणाऱ्या संघाला तब्बल सुमारे ४१५ कोटी रुपये मिळणार आहेत. नुसत्या सहभागी झालेल्या आणि पहिल्या फेरीतून बाहेर पडलेल्या संघांनाही प्रत्येकी ७५ कोटी रुपये मिळाले आहेत. या सर्व आकड्यातून आपल्याला समजते, की फुटबॉल हाच खरा जागतिक खेळ आहे आणि त्याची लोकप्रियता वादातीत आहे. यजमान म्हणून अमेरिका, मेक्सिको आणि कॅनडा देशांनी मैदाने आणि दळणवळण सुविधा उभारायला पैसा खर्च केला असला, तरी त्याची पूर्ण वसुली दणकेबाज विश्वचषक स्पर्धेने झाली आहे..स्पेनचा पद्धतशीर प्रवासनजर टाकली तर स्पष्ट दिसते, की स्पेन संघाने योजना आखून आणि त्या मैदानावर तंतोतंत राबवून समोर आलेल्या प्रत्येक संघाचा बरोबर पाडाव केला आहे. उपांत्य सामन्यात त्यांची लढत गेल्या दोन विश्वचषक स्पर्धेत भन्नाट कामगिरी केलेल्या फ्रान्स संघाबरोबर होती. किलीयन एम्बापे २०१८ साली झालेल्या स्पर्धेतील विजेत्या तर २०२२ सालच्या स्पर्धेतील उप विजेत्या संघाचा मानकरी होता. तरीही उपांत्य सामन्यात स्पेन संघाने ना एम्बापेला हलून दिले ना बाकीच्या फ्रान्सच्या खेळाडूंना मुसंडी मारून दिली. स्पेन संघाने मिळवलेल्या विजयानंतर बोलताना एम्बापे म्हणाला, स्पेन संघ सामन्यावर नियंत्रण ठेवण्यात सर्वोत्तम ठरला. स्पेनच्या चेंडू स्वत:च्या नियंत्रणात आणि खेळावर पकड ठेवण्याच्या कौशल्याचा स्वीकार करत तो म्हणाला, "सामन्यावर नियंत्रण ठेवण्याच्या बाबतीत स्पेन आमच्यापेक्षा खूप सरस आहे, जे आम्हाला जमले नाही. आम्ही खूप तांत्रिक चुका केल्या. आम्ही त्यांना सामन्याची लय ठरवू दिली आणि जेव्हा स्पेन स्वतःच्या नियंत्रणाने खेळाचा वेग ठरवतो, तेव्हा त्यांना रोखणे खूप कठीण असते." जर समोरच्या संघाचा कप्तान इतकी प्रांजळ कबुली देत असेल, तर स्पेनचे अजून काय कौतुक करायचे मला सांगा.अर्जेंटिनाचा चमत्कारिक प्रवास३८ वर्षीय मेस्सीसाठी हा विश्वचषक सुखद धक्का देणारा ठरलाय. अर्जेंटिनाचा संघ साखळी स्पर्धेतून सहजी पुढे सरकला. पण बाद फेरीच्या पहिल्याच सामन्यात केप वर्दे संघाने मेस्सीच्या संघाच्या तोंडचे पाणी पळवले होते. उपांत्यपूर्व फेरीचा सामना वादग्रस्त झाला जेव्हा इजिप्त संघाने बाजी मारल्यात जमा होती. ७९व्या मिनिटापर्यंत इजिप्त २-० आघाडीवर असताना शेवटच्या ११ मिनिटांत अर्जेंटिना संघाने तीन गोल मारून कमाल केला. त्यातील २-२ बरोबरी करणारा गोल मारल्यावर मेस्सीने दोनदा उडी मारली त्यातून तो गोल त्याच्या कारकिर्दीतील किती महत्त्वाचा गोल होता हे समजले. मेस्सीने पेनल्टी किक चुकवूनही अर्जेंटिनाचा संघ अंतिम फेरीत आला आहे, हा चमत्कार नाही का? उपांत्य सामन्यातही इंग्लंड संघाने पहिला गोल मारला होता. सामन्यात मेस्सीच्या पायातून इंग्लंडच्या खेळाडूंनी अनेकवेळा चेंडू काढून घेतला होता. तरीही योग्य वेळी जे गोल मारले गेले त्यात मेस्सीने दिलेले अचूक पास कामी आले हे विसरून चालणार नाही..या सगळ्या मजेदार पार्श्वभूमीवर आज रविवारी स्पेन विरुद्ध अर्जेंटिना अंतिम सामना रंगणार आहे. स्पेनचा पद्धतशीर प्रवास त्यांना शेवटचा अडथळा पार करून विश्वविजेतेपदाला गवसणी घालून देतो का मेस्सीचे गेल्या जन्माचे पुण्य अजून एकदा अर्जेंटिनाच्या मदतीला धावून येते हे बघायला धमाल येणार आहे. अर्थात अर्जेंटिनाला विश्वचषक अंतिम सामन्यात खेळायचा असलेला अनुभव थोडा फरक पाडणार आहे. इतके दिवस चालू असलेला फुटबॉलचा महाकुंभ सोमवारी पहाटे संपणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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