Premium|Financial Freedom for Youth : तरुणांनी आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी काय करावे?

प्रा. कौस्तुभ खोरवाल - sakal.avtaran@gmail.comआपण सर्व भारतीय स्वातंत्र्यदिनी अभिमानाने तिरंगा फडकवतो. अनेक कार्यक्रम आयोजित करतो. मात्र, आपण सर्वांनीच विशेषतः आजच्या तरुणांनी स्वातंत्र्य दिनाचे औचित्य साधून स्वतःच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा संकल्प करायला हवा. कारण देशातील तरुण वर्ग हा आर्थिक प्रगतीचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. तरुण मुला-मुलींनी कमाईसोबत बचत, गुंतवणूक, आर्थिक साक्षरता आणि संपत्तीनिर्मितीची शिस्त आत्मसात केल्यास त्याचा लाभ केवळ त्यांच्या कुटुंबालाच नव्हे; तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेलाही होईल.भारतातील स्वातंत्र्यसैनिकांनी देशाला १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्य मिळवून दिले. पण, आर्थिक स्वातंत्र्य प्रत्येकाने आपल्या प्रयत्नांनी मिळवायचे असते. आज घेतलेला एक छोटा आर्थिक निर्णय उद्याच्या आयुष्यावर मोठा परिणाम करू शकतो. त्यामुळे पहिली गुंतवणूक किती मोठी आहे यापेक्षा ती किती शहाणपणाने, नियमितपणे आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून केली जाते, हे अधिक महत्त्वाचे असते. कारण, स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ परकीय सत्तेपासून मुक्त होणे नव्हे; तर आपल्या आर्थिक निर्णयांवर स्वतःचे नियंत्रण असणे, हेही खरे स्वातंत्र्य आहे. साहजिकच जीवनातील आर्थिक स्वातंत्र्याबाबत जागरूक राहणे आणि त्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.आजचा तरुण वर्ग नोकरी किंवा व्यवसाय सुरू करताच अधिक प्रमाणात खर्च करायला लागतो. त्यांच्या मनात आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाल्याची भावना निर्माण होते. पण, आयुष्यभर आर्थिक स्वातंत्र्य उपभोगण्यासाठी पैशाला योग्य दिशा देऊन भविष्यातील गरजांसाठी नियोजन करणे गरजेचे असते. आर्थिक स्वातंत्र्याचा उगम योग्य गुंतवणूक पर्याय निवडीवर अवलंबून असतो. सध्या गुंतवणूक म्हटल्यावर इक्विटी (शेअर) मध्ये पैसा गुंतवणे, असा एकच अर्थ घेतला जातो. भारतात हमी परतावा देणाऱ्या सरकारी गुंतवणूक योजनादेखील उपलब्ध आहेत. त्यामुळे तरुण वर्गाने (वय वर्ष ३५ पर्यंत) विविध गुंतवणूक पर्यायांचा योग्य विचार करून पोर्टफोलिओ तयार केला पाहिजे. थोडक्यात, गुंतवणूक स्वातंत्र्य म्हणजे कोणीतरी सांगितले म्हणून पैसा गुंतवणे नव्हे; तर स्वतः समजून घेऊन निर्णय घेणे..Investment Guide: परताव्याच्या मागे लागण्यापेक्षा रिस्क प्रोफाइलिंग का जास्त महत्त्वाचे आहे?.कमाईपेक्षा बचत महत्त्वाचीतरुण वयात मिळणारा पहिला पगार किंवा व्यवसायातील पहिली कमाई ही आनंदाची बाब असते; परंतु त्यातील संपूर्ण पैसे खर्च करण्याऐवजी त्यातील काही भाग नियमितपणे दीर्घकाळासाठी गुंतवावा. गुंतवणुकीमध्ये ‘वेळ’ हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. चक्रवाढीमुळे केवळ मूळ रकमेवरच नव्हे; तर त्यातून मिळालेल्या परताव्यावरही पुढील काळात परतावा मिळत असतो. त्यामुळे तरुणांनी ‘माझ्याकडे गुंतवणुकीसाठी मोठी रक्कम नाही’ असे म्हणण्याऐवजी ‘मी आजपासून किती नियमित गुंतवणूक करू शकतो?’ असा विचारला करायला हवा. उदाहरणार्थ, तरुण वयात दर महिन्याला दोन हजार रुपये नियमितपणे गुंतवण्याची सवय निर्माण झाल्यास आर्थिक शिस्त लागण्यास मदत होते आणि संपत्ती निर्मितीस सुरुवात होते.शेअर बाजार म्हणजे जुगार नव्हे!आज अनेक तरुण सोशल मीडिया आणि इतर डिजिटल माध्यमांवरील टिप्सच्या आधारे शेअर्स खरेदी करतात. तरुण वयात अशा पद्धतीने शेअरमध्ये केलेली खरेदी-विक्री जुगारी वृत्ती निर्माण करते. शेअर म्हणजे मालकी हक्क असतो, हा विचार मनात घट्ट धरून शेअर खरेदी केले पाहिजेत. आपले शिक्षण वाणिज्य शाखेतून झालेले नसले तरी उत्तम कार्य करणाऱ्या कंपन्यांची यादी शेअर बाजारातील प्रमुख निर्देशांकाद्वारे प्राप्त होते. उदाहरणार्थ, सेन्सेक्समधील टॉप ३० कंपन्या किंवा निफ्टीमधील टॉप ५० कंपन्यांची वेगळी ओळख द्यावी लागत नाही. कारण निफ्टी किंवा सेन्सेक्समध्ये सहभागी असणाऱ्या काही कंपन्यांचा मागील पाच वर्षांचा परतावा पाहिल्यास दीर्घकाळ गुंतवणूक करण्याची ओढ निर्माण होते. प्रत्यक्ष गुंतवणुकीपूर्वी कंपनीचा व्यवसाय, आर्थिक स्थिती, मूल्यांकन आणि जोखीम यांचा अभ्यास करण्याची सवय तरुणांनी लावून घ्यावी.नवोदित गुंतवणूकदार आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ताआज अनेक मोबाईल अॅप्स आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने तरुण वर्ग योग्य कंपन्यांचे शेअर्स निवडण्यासंदर्भात मार्गदर्शन घेत असतात. त्याचसोबत एआयच्या माध्यमातून संपूर्ण पोर्टफोलिओचे विश्लेषणदेखील करून घेतात; पण, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून कितीही जलद निर्णय घेता येत असले तरी काही मर्यादा कायम आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता नेहमी उपलब्ध माहितीच्या आधारे सल्ला देत असते. येथे एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. एआयद्वारे देण्यात येणारा सल्ला उपलब्ध माहितीच्या (डेटा) आधारावर अवलंबून असतो. शेअर बाजारात अचानक येणारे चढ-उतार अनेक परिस्थितींवर अवलंबून असतात. या सर्व परिस्थितीचा अंदाज एआय लावू शकत नाही. उदाहरणार्थ, जागतिक स्तरावर दोन देशांतील युद्ध किंवा युद्धजन्य परिस्थितीचा परिणाम (भारतीय) शेअर बाजारावर किती विपरीत परिणाम करू शकते याचा अंदाज एआयद्वारे लावता येऊ शकत नाही. तात्पर्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसाठी अत्यंत प्रभावी आणि उपयुक्त साधन असले तरीही अंतिम निर्णय हा मानवी विवेकबुद्धी, अनुभव आणि आर्थिक विषयातील ज्ञान यांच्या आधारेच घ्यावा लागतो..Premium|SpaceX Cursor Deal : स्पेसएक्स-कर्सर कराराने कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या नव्या युगाची दिशा कशी बदलली?.विमा : आर्थिक सुरक्षेचा महत्त्वाचा घटकतरुण वयोगटातील मुला-मुलींनी विमा संरक्षण घेण्यास प्रथम प्राधान्य दिले पाहिजे. भारतीय विमा क्षेत्रात खासगीकरणानंतर झपाट्याने बदल होऊ लागले आहेत. जनतेच्या गरजा लक्षात घेऊन अधिक सक्षम विमा संरक्षण योजना तयार करण्यावर अधिक भर देण्यात येऊ लागला. आज भारतात हमी परतावा देणाऱ्या विमा योजनादेखील उपलब्ध आहेत. मात्र, हा पर्याय निवडण्यापूर्वी गुंतवणूकतज्ज्ञांचा सल्ला जरूर घ्यावा. तात्पर्य, संपत्तीनिर्मितीची सुरुवात आर्थिक सुरक्षेद्वारे होते.इक्विटी म्युच्युअल फंड : शिस्तबद्ध गुंतवणुकीचा मार्गएखाद्या तरुण मुलाला किंवा मुलीला पहिला पगार मिळाल्यापासून शेअरमध्ये गुंतवणूक करण्याची इच्छा आहे; पण शेअर बाजार आणि विविध कंपन्यांचा सखोल अभ्यास करणे शक्य नाही. त्यांच्यासाठी इक्विटी म्युच्युअल फंड उत्तम पर्याय आहे. कारण म्युच्युअल फंडांमध्ये दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून गुंतवणूक करणे योग्य ठरू शकते. मात्र त्यातून मिळणाऱ्या परताव्याची हमी नसते. मात्र, एक गोष्ट नेहमी ध्यानात ठेवली पाहिजे, की म्युच्युअल फंड हा उत्तम गुंतवणूक पर्याय असला तरी जोखीममुक्त नसतो. त्यामुळे म्युच्युअल फंड योजना निवडताना उद्दिष्ट, कालावधी, जोखीम आणि खर्च यांचा विचार करणे गरजेचे आहे.लाखमोलाचा बँक मुदत ठेव पर्यायबँक मुदत ठेव पर्याय (फिक्स्ड डिपॉझिट) द्वारे मिळणारा परतावा इक्विटी (शेअर) परताव्याहून कमी वाटत असला तरीही मोलाचा आहे. आपण मुदत ठेवीदार असल्यास बँकेकडून मुदत ठेवी रकमेच्या ९० टक्के रक्कम कर्ज स्वरूपात मिळू शकते आणि या कर्जावर आकारले जाणारे व्याज मुदत ठेवीच्या व्याजदराहून एक टक्का अधिक असते. म्हणजेच मुदत ठेवीदाराला वार्षिक एक टक्का दराने कर्ज उपलब्ध होते. उदाहरण, आपली एक लाखाची मुदत ठेवी ७ टक्के दराने आहे. या मुदत ठेवीवर जास्तीत जास्त (कमाल) नव्वद हजाराचे कर्ज ८ टक्के दराने दिले जाते. तात्पर्य, आपत्कालीन फंड स्वरूपात बँक मुदत ठेव पर्याय निवडणे सुलभ आणि मोलाचे आहे..‘गुंतवणूक स्वातंत्र्या’चे दहा मंत्रकमाई सुरू होताच तरुणांनी बचत आणि गुंतवणूक करण्यावर भर द्यावा. गुंतवणुकीपूर्वी आर्थिक उद्दिष्ट निश्चित करावीत. आर्थिक जोखीम समजून गुंतवणूक पर्याय निवडावा. केवळ गुंतवणूक परताव्याकडे लक्ष केंद्रित करू नये. चौथा महत्त्वाचा मंत्र म्हणजे, शेअर आणि म्युच्युअल फंडमध्ये पैसा गुंतवण्यापूर्वी गुंतवणूकविषयक सामान्य ज्ञान प्राप्त करावे. म्युच्युअल फंडांमध्ये एसआयपीच्या माध्यमातून दीर्घकालीन गुंतवणुकीला प्राधान्य द्यावे. गुंतवणूक करताना विविध गुंतवणूक पर्याय निवडीस भर द्यावा. वारंवार कर्ज काढण्याच्या सवयीपासून दूर राहावे. भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेसाठी विमा संरक्षण घेण्यास विलंब करू नये. सोशल मीडियावरील गुंतवणूकविषयक टिप्सवर आंधळा विश्वास न ठेवता त्यांची योग्य पडताळणी करावी आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, गुंतवणुकीतून अपेक्षित परतावा मिळण्यासाठी संयम बाळगावा.थोडक्यात, आर्थिक स्वातंत्र्य म्हणजे करोडपती होणे, एवढेच नाही. आपल्या उत्पन्नापेक्षा खर्चाचे योग्य नियोजन करणे, अनावश्यक कर्ज टाळणे, आपत्कालीन निधी तयार करणे, योग्य विमा संरक्षण घेणे, नियमित गुंतवणूक करणे आणि भविष्यातील उद्दिष्टांसाठी पुरेशी आर्थिक तयारी करणे ही आर्थिक स्वातंत्र्याची खरी सुरुवात आहे..आर्थिक साक्षरता वाढविण्यासाठी शैक्षणिक मॉड्युल्सस्टॉक एक्सचेंजद्वारे आयोजित अनेक मॉड्युल्स भांडवली बाजार आणि गुंतवणुकीबाबत सखोल ज्ञान देणारी आहेत. कॉलेजमधील विद्यार्थी कला, वाणिज्य किंवा सायन्समध्ये शिकत असले तरीही प्राथमिक ज्ञान स्वरूपात फाउंडेशन मॉड्युल्स देऊ शकतात आणि इतर वयोगटातील व्यक्तींनीदेखील फाउंडेशन मॉड्युल्सद्वारे आर्थिक विषयावरील ज्ञान घेण्यास सुरुवात करावी.एनएससी ॲकडमी सर्टिफिकेशन इन फायनान्शियल मार्केट्स (एनसीएफएम) हे नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएससी) द्वारे आयोजित अनेक प्रमाणपत्र परीक्षा (मॉड्युल्स) उपलब्ध करून देतात. याबाबत अधिक माहितीसाठी हवी असल्यास www.nseindia.com या संकेत संकेतस्थळाला भेट द्यावी.नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सिक्युरिटीज् मार्केट्स (एनआयएसएम) ही सिक्युरिटीज् ॲण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने २००६ मध्ये स्थापन केलेली एक शैक्षणिक संस्था आहे. ज्याचा मुख्य उद्देश अनेक प्रमाणपत्र परीक्षा आयोजित करून आर्थिक साक्षरता वाढवण्याकडे आहे. एनआयएसएमद्वारे अनेक प्रमाणपत्र परीक्षा घेतल्या जातात. त्याबाबत अधिक माहिती हवी असल्यास www.nism.ac.in या संकेत संकेतस्थळाला भेट द्यावी. आर्थिकदृष्ट्याही पाहता, एका मॉड्युलचे शुल्क दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक नाही. म्हणजेच, अवघ्या दहा हजार रुपयांत पाच मॉड्युल्सची प्रमाणपत्रे सहज मिळवता येतात. केवळ शिकण्याची आणि अभ्यास करण्याची इच्छा कायम ठेवली, तर स्टॉक एक्सचेंजची शैक्षणिक दालने आपल्यासाठी सदैव खुली आहेत.कमाई सुरू होताच तरुणांनी बचत आणि गुंतवणूक करण्यावर भर द्यावा. आर्थिक स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने देशातील तरुणांनी काही उद्दिष्टे निश्चित करायला हवीत. तरुणांनो, संकल्प करा - ‘कमाई माझी, निर्णय माझा आणि माझ्या भविष्याची आर्थिक जबाबदारीही माझी!’लेखक गुंतवणूक आणि शेअर बाजार अभ्यासक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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