Premium|Women investors in India : शिस्तबद्ध एसआयपी, दीर्घकालीन नियोजन आणि आर्थिक साक्षरतेत आघाडीवर भारतीय महिला गुंतवणूकदार

नेहा खंडेलवालआधुनिक भारतात महिला केवळ कमावत्या नसून, आर्थिक निर्णय प्रक्रियेतही सक्रिय आणि सक्षम भूमिका बजावत आहेत. आर्थिक स्वातंत्र्य, शिस्तबद्ध गुंतवणूक आणि दीर्घकालीन नियोजनाच्या माध्यमातून त्या स्वतःबरोबरच कुटुंबाची आर्थिक पायाभरणी मजबूत करत आहेत. बदलत्या आर्थिक परिदृश्यात महिलांचा वाढता सहभाग, त्यांची गुंतवणूकविषयक शिस्त आणि सक्षमीकरणाचा प्रवास याविषयी एलआयसी म्युच्युअल फंडाच्या वरिष्ठ क्रेटिड ॲनालिस्ट नेहा खंडेलवाल यांची ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार वसंत कुलकर्णी यांनी खास ‘सकाळ मनी’साठी घेतलेली मुलाखत...प्रश्न : आधुनिक भारतातील कमावत्या महिलांसाठी आर्थिक स्वातंत्र्य का महत्त्वाचे आहे?नेहा : आधुनिक भारतातील महिलांसाठी आर्थिक स्वातंत्र्य अत्यंत महत्त्वाचे बनले आहे. आर्थिक स्वातंत्र्यामुळे महिलांचा आत्मविश्वास वाढतो आणि दीर्घकालीन सुरक्षिततेची हमी मिळते. जेव्हा एखादी महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असते, तेव्हा ती केवळ कुटुंबाच्या उत्पन्नात भर घालत नाही, तर महत्त्वाच्या आर्थिक निर्णयांमध्येही सक्रिय भूमिका बजावते. यामुळे कुटुंबाची एकूण आर्थिक ताकद वाढते. यामुळे महिलांना जीवनाच्या विविध यामुळे महिलांना जीवनाच्या विविध टप्प्यात स्थैर्य लाभते. शिक्षण, विवाह, घर खरेदी, वाहन खरेदी यांसारख्या जीवनातील महत्त्वाच्या टप्प्यांसाठी आर्थिक नियोजन करणे शक्य होते, तसेच कुटुंबातील लहान व ज्येष्ठ सदस्यांची जबाबदारी सांभाळताना किंवा करिअरमध्ये ब्रेक घेताना आर्थिक आधार मिळतो. विचारपूर्वक गुंतवणूक केल्यास जीवनातील बदल अनिश्चिततेऐवजी तयारीने हाताळता येतात. आर्थिक स्वातंत्र्य हे केवळ पैशांपुरते मर्यादित नसून, ते आत्मनिर्भरतेचे प्रतीक आहे. आर्थिकदृष्ट्या सजग महिला कुटुंबासाठी मार्गदर्शक ठरते आणि बचत व गुंतवणुकीची शिस्त निर्माण करण्यात मदत करते. अशा महिलांचे आर्थिक वर्तन इतरांसाठी प्रेरणादायी ठरते.

प्रश्न : महिला गुंतवणूकदारांनी सोने आणि बँक ठेवींपलीकडे का पाहायला हवे?
नेहा : पारंपरिक गुंतवणूक साधने सुरक्षित वाटली, तरी त्यातून मिळणारा परतावा अनेकदा महागाईपेक्षा कमी असतो. त्यामुळे दीर्घकालीन आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी महिलांनी विविध मालमत्तावर्गांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार करणे गरजेचे आहे. तुमच्या बचतीची क्रयशक्ती दीर्घकाळात टिकवून ठेवायची असेल, तर बचतीवरील परतावा महागाईदरापेक्षा अधिक असणे आवश्यक आसते. शेअर (इक्विटी), कर्जरोखे (डेट), आणि कमोडिटी यामध्ये गुंतवणूक करून जोखीम संतुलित करता येते. शेअरकेंद्रित म्युच्युअल फंड दीर्घकालीन उच्च परताव्याची क्षमता ठेवतात, तर डेट फंड स्थैर्य देतात. सोने आणि चांदी हे ‘नॅचरल हेज’ म्हणून उपयोगी ठरतात. अशी गुंतवणूक कर-कार्यक्षमता प्रदान करते, जे पारंपरिक साधनांतील गुंतवणुकीत शक्य नसते. सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅनद्वारे (एसआयपी) नियमित गुंतवणूक केल्यास छोट्या रकमेपासूनही मोठा निधी उभा करता येतो. तसेच, सिस्टिमॅटिक विथड्रॉवल प्लॅनद्वारे (एसडब्ल्यूपी) नियमित उत्पन्नही मिळवता येते.प्रश्न : पारंपरिक बचतीपेक्षा कमी जोखीम; पण चांगला परतावा हवा असल्यास डेट फंड योग्य आहेत का?नेहा : होय, पारंपरिक बचतीपेक्षा चांगली कामगिरी हवी असल्यास डेट म्युच्युअल फंड हा योग्य पर्याय ठरू शकतो. फिक्स्ड डिपॉझिटसारख्या साधनांमध्ये निश्चित परतावा मिळतो, पण तो महागाईवर मात करण्यात कमी पडतो. डेट फंड विविध निश्चित उत्पन्न साधनांमध्ये गुंतवणूक करतात, ज्यामुळे पारदर्शकता, तरलता आणि लवचिकता मिळते. योग्य कालावधीसाठी निवड केल्यास हे फंड जोखीम-समायोजित चांगला परतावा देऊ शकतात..प्रश्न : तरुणींनी लवकर गुंतवणूक सुरू करण्याचे फायदे कोणते?नेहा : कमाई सुरू होताच गुंतवणूक सुरू केल्यास चक्रवाढीचा (कंपाउंडिंग) मोठा फायदा मिळतो. गुंतवणुकीवरील परतावा पुन्हा गुंतवला गेला, की ‘व्याजावर व्याज’ मिळू लागते, ज्यामुळे दीर्घकालीन संपत्ती जलद वाढते. दीर्घकाळात, ‘बाजाराला दिलेला वेळ’ हा ‘बाजारातील योग्य वेळ’ शोधण्यापेक्षा अधिक महत्त्वाचा ठरतो. सुरुवात करण्याचा एक व्यावहारिक मार्ग म्हणजे आवश्यक खर्चानंतर जे काही शिल्लक आहे ते बाजूला ठेवणे आणि नियमितपणे गुंतवणूक करणे. ही सवय आर्थिक शिस्त निर्माण करते आणि हळूहळू एक सुरक्षित आर्थिक स्वातंत्र्य मिळते. हा निधी भविष्यातील अनपेक्षित घटनांना सामोरे जाण्याची सामर्थ्य देतो. लहान रकमेपासून सुरुवात केली, तरी सातत्य महत्त्वाचे असते. नियमित गुंतवणुकीमुळे आर्थिक शिस्त निर्माण होते आणि भविष्यासाठी सुरक्षित निधी तयार होतो.प्रश्न : छोट्या गुंतवणुकीतून ‘एसआयपी’ कशी मदत करते?नेहा : ‘एसआयपी’ हे संपत्ती निर्मितीसाठी अत्यंत प्रभावी साधन आहे. अगदी कमी रकमेपासून नियमित गुंतवणूक केल्यास मोठा निधी उभा करता येतो. ‘एसआयपी’मुळे आर्थिक शिस्त लागते आणि गुंतवणूक ही सवय बनते. यामध्ये ‘रुपी कॉस्ट ॲव्हरेजिंग’चा फायदा मिळतो, ज्यामुळे बाजारातील चढ-उतारांचा परिणाम कमी होतो. दीर्घकालीन गुंतवणूक आणि चक्रवाढीच्या शक्तीमुळे छोटी गुंतवणूकही मोठ्या संपत्तीत रूपांतरित होऊ शकते. थोडक्यात, ‘एसआयपी’ महिलांना लवकर सुरुवात करण्यास आणि वचनबद्ध राहण्यास मदत करते. आर्थिक स्वातंत्र्य निर्माण करण्यात ‘एसआयपी’ महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते..प्रश्न : एलआयसी म्युच्युअल फंडामध्ये महिला गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढत आहे का?नेहा : होय, महिला गुंतवणूकदारांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढत आहे. महिलांचा आर्थिक निर्णय प्रक्रियेत सहभाग वाढताना दिसत आहे. नवे फोलिओ आणि ‘एसआयपी’ सहभाग यामध्ये ही वाढ स्पष्टपणे दिसते. तरुण व्यावसायिक, गृहिणी, उद्योजक आणि निवृत्त महिला सर्वच गटांमध्ये गुंतवणुकीबद्दल जागरूकता वाढली आहे. विशेष म्हणजे, महिला गुंतवणूकदार पुरुष गुंतवणूकदारांच्या तुलनेत अधिक शिस्तबद्ध असल्याचे दिसत आहे. महिलांच्या ‘एसआयपी’ पुरुषांच्या तुलनेत जास्त काळ सुरू राहत असल्याचे दिसते. विशेष म्हणजे, महिला गुंतवणूकदार अधिक शिस्तबद्ध आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोन ठेवतात. हे बदल भारतातील बदलत्या समाज जीवनाचे प्रतिबिंब आहेत. दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी आवश्यक असलेले गुण- संयम आणि शिस्त महिलांमध्ये अधिक प्रमाणात दिसतात. महिलांचे सरासरी ‘एसआयपी’ योगदान आता पुरुषांपेक्षा जास्त आहे. महिला ‘गोल-बेस्ड’ गुंतवणुकीला प्राधान्य देतात आणि ‘एसआयपी’मध्ये सातत्य ठेवतात. त्यामुळे त्या दीर्घकालीन संपत्तीनिर्मितीत प्रभावी ठरत आहेत. त्यांच्यामुळे गुंतवणूक क्षेत्रात स्थिरता, परिपक्वता आणि विचारशील निर्णयक्षमता येत आहे.प्रश्न : महिलांच्या आर्थिक साक्षरतेसाठी एलआयसी म्युच्युअल फंडाचे उपक्रम कोणते?नेहा : महिलांची आर्थिक साक्षरता वाढवणे हे एलआयसी म्युच्युअल फंडाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. दक्षिण दिल्लीमध्ये सर्व महिला कर्मचारी असलेली शाखा सुरू करण्यात आली आहे. तसेच, ऑनलाइन आणि ऑफलाइन माध्यमांतून बजेटिंग, एसआयपी, मालमत्ता विभाजन, निवृत्ती नियोजन आणि जोखीम व्यवस्थापन यांसारख्या विषयांवर सत्रे आयोजित केली जातात. कॉर्पोरेट संस्था, शैक्षणिक संस्था आणि वितरक भागीदार यांच्या सहकार्याने विविध पार्श्वभूमीतील महिलांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला जातो. महिलांना स्वतंत्र आर्थिक निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक ज्ञान, साधने आणि आत्मविश्वास प्रदान करणे हेच या उपक्रमांचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. जास्त आहे. महिला 'गोल-बेस्ड' गुंतवणुकीला प्राधान्य देतात आणि 'एसआयपी'मध्ये सातत्य ठेवतात. त्यामुळे त्या दीर्घकालीन संपत्तीनिर्मितीत प्रभावी ठरत आहेत. त्यांच्यामुळे गुंतवणूक क्षेत्रात स्थिरता, परिपक्वता आणि विचारशील निर्णयक्षमता येत आहे. 