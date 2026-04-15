Premium|Tata Resources and Energy Fund : उच्च जोखीम पण दमदार परतावा; टाटा रिसोर्सेस अँड एनर्जी फंडातून कमोडिटी सायकलचा लाभ कसा घ्यावा?

वसंत कुलकर्णी-vasant@vasantkulkarni.comजिन्नस आणि वस्तूंशी संबंधित कंपन्यांच्या शेअरच्या भावात अलीकडे चांगली वाढ झाली आहे. ज्यामध्ये लोह खनिज, कच्चे लोखंड, पोलाद कोबाल्ट, टायटॅनियम, टंगस्टन, मॅंगनीज यासह कच्चे तेल, सिमेंट-केंद्रित कंपन्या यांचा समावेश आहे. ऊर्जा बाजारपेठेतील अस्थिरता, जागतिक स्तरावर भू-राजकीय तणाव, कमकुवत होत असलेला डॉलर आणि विस्कळित झालेल्या पुरवठा साखळीच्या पार्श्वभूमीवर जिन्नस हा केंद्रबिंदू मानून गुंतवणूक करणाऱ्या कमोडिटी फंडात वाढ झाल्यामुळे या बाजारांना चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.जिन्नस आणि वस्तूंच्या किमती एका विशिष्ट आवर्तनात फिरत असतात. याचा अर्थ असा, की कमोडिटी फंडांमध्ये गुंतवणूक केल्यावर मिळणारा परतावा गुंतवणुकीच्या वेळेवर (आवर्तनाच्या कोणत्या टप्प्यात गुंतवणूक करता) यावर अधिक अवलंबून असतो आणि फंड व्यवस्थापकाच्या कौशल्यावर कमी अवलंबून असतो. त्या मापदंडासह, आपण उद्योगाच्या तीन घटकांकडे पाहतो, जेणेकरून ते ‘कमोडिटी सायकल’मधील कोणत्या टप्प्यात आहेत, याचे मूल्यांकन करू शकतील. कोरोनापश्चात सोन्याच्या भावात मोठी वाढ झाली. इराणबरोबर युद्ध सुरू झाल्याने पुरवठासाखळी विस्कळीत झाल्याने इंधनाच्या किमतीत वाढ झाली आहे. वर्षाच्या सुरुवातीला ‘बेस मेटल’मध्ये वाढ झाली आहे. ‘एलएमईएक्स’ (लंडन मेटल एक्स्चेंज) हा निर्देशांक जो ॲल्युमिनियम, तांबे, जस्त, शिसे आदी धातूंच्या किमतीचा मागोवा घेतो, तो जानेवारी २०२६ मध्ये त्याच्या कोविडनंतरच्या उच्चांकाला मागे टाकत आतापर्यंतच्या उच्चांकी पातळीवर गेला. फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत हा निर्देशांक पाच टक्क्यांनी वधारला आहे आणि तो मागील सरासरीपेक्षा अधिक राहण्याची अपेक्षा आहे. कमकुवत डॉलरमुळे ईव्ही, बॅटरी, ऊर्जा साठवणूक आणि पुरवठ्यातील कमतरता यांसारख्या मागणी घटकांना चालना मिळाली आहे. परंतु, युद्धाला तोंड फुटल्यानंतर डॉलर इंडेक्स वधारला असल्याने आणि येत्या काळात अमेरिकी ‘फेड’कडून अपेक्षेपेक्षा कमी व्याजदरकपात होण्याची शक्यता आणि चीन व जागतिक अर्थव्यवस्थेकडून कमी होणारी मागणी यामुळे बेस मेटलमध्ये आणखी तेजी टिकू शकणार नाही. गेल्या सहा महिन्यांत ‘निफ्टी इंडेक्स’मध्ये ३० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. .Premium|Indian stock market outlook 2026 : युद्ध, तेलदर आणि अस्थिरतेतही भारतीय बाजाराची ‘ग्रोथ स्टोरी’ कायम; २०२६ पर्यंत मोठ्या तेजीची शक्यता.पोलादाच्या घसरणीला आळादेशांतर्गत पोलादाचा साठा वाढत आहे. स्वस्त पोलादाच्या (विशेषत: चीनकडून होणारे डंपिंग टाळण्यासाठी) आयातीतील वाढ रोखण्यासाठी भारताने विविध पोलाद उत्पादनांवर तीन वर्षांसाठी (२०२५-२०२८) ‘सेफगार्ड ड्युटी’ लादली आहे, मुख्यतः चीन, व्हिएतनाम आणि नेपाळमधून होणारी आयात रोखण्यासाठी आणि देशांतर्गत उत्पादकांना उत्तेजन देण्यासाठी हे धोरण आखण्यात आले आहे. यामुळे पोलादाच्या किमतीतील तीव्र घसरणीला आळा बसेल. ऑक्टोबरमध्ये आलेल्या अनेक वर्षांच्या नीचांकी पातळीवरून पोलादाच्या किमती आता सावरल्या आहेत. मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमधील कमकुवत मागणी आणि देशांतर्गत साठा वाढल्याने वाहन आणि घरगुती उपकरणांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या पोलादी पत्र्याच्या किमती नऊ महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर आल्या होत्या, तर बांधकाम आणि पायाभूत सुविधांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या पोलादाच्या (राउंड प्रॉडक्ट) किमती जवळपास पाच वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आल्या होत्या. आता किमती स्थिर होण्यास सुरुवात झाली आहे. आकडेवारीनुसार, हॉट-रोल्ड कॉइलच्या देशांतर्गत किमती सध्या प्रति टन ४९,८०० रुपयांच्या आसपास आहेत, तर चिनी हॉट-रोल्ड कॉइलची लँडिंग कॉस्ट प्रति टन सुमारे ५५,४०० रुपये आहे..दीर्घकालीन भांडवली लाभाचा प्रयत्नकेंद्रीय अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांसाठीच्या भांडवलीखर्चात वाढ झाल्याने आणि प्रवासी वाहनांच्या विक्रीत वाढ झाल्याने पोलादाची मागणी वाढण्याची अपेक्षा आहे. त्याचप्रमाणे, सिमेंट क्षेत्रालाही इनपुट किमती कमी होणे, सिमेंटच्या किमतीत सुधारणा आणि पायाभूत सुविधांच्या बांधकामातून मजबूत मागणी चांगली कामगिरी अपेक्षित आहे. उद्योगात एकत्रीकरण आणि विस्ताराचा (कन्सॉलिडेशन) फायदा दोन्ही क्षेत्रांना (तेलवायू आणि पोलाद) होण्याची अपेक्षा आहे. ब्रेंट क्रूडचा भाव २०२५ च्या अखेरीस प्रति बॅरल ६० डॉलरच्या सर्वांत कमी पातळीवर होता. सध्याच्या भू-राजकीय तणावामुळे ब्रेंट क्रूडने प्रति बॅरल १०० डॉलरचा भाव ओलांडला आहे. हा लेख लिहीत असताना कच्च्या तेलाच्या किमती किती वर जातील, हे सांगणे कठीण आहे. देशांतर्गत तेल शुद्धीकरण आणि विपणन कंपन्यांसाठी ही बाब धोक्याची घंटा आहे. तेल शुद्धीकरण कंपन्यांच्या नफ्याचे विश्लेषण केले असता, पेट्रोकेमिकल्सच्या मागणीवर अवलंबून असलेली नफाक्षमता (ग्रॉस रिफायनिंग मार्जिन) आज समाधानकारक असली, तरी कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या आणि युद्धामुळे आर्थिक उलाढाल घटल्यास इंधनाची मागणी कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तेल शुद्धीकरण कारखान्यांची नफाक्षमता कमी होईल. एकंदरीत, युद्धाचे कमोडिटीवर परिणाम मिश्र स्वरूपाचे आहेत. टाटा रिसोर्सेस अँड एनर्जी फंडाचे उद्दिष्ट, त्यांच्या निव्वळ मालमत्तेपैकी किमान ८० टक्के मालमत्ता संसाधने आणि ऊर्जा क्षेत्रात असलेल्या कंपन्यांच्या इक्विटी/इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये गुंतवून दीर्घकालीन भांडवली लाभ मिळविण्याचा प्रयत्न करतो..टाटा रिसोर्सेस अँड एनर्जी फंडटाटा रिसोर्सेस अँड एनर्जी फंडाची मालमत्ता २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी १२६४ कोटी रुपये होती. हा एक ‘थीमॅटिक इक्विटी फंड’ आहे. या फंडाची गुंतवणूक धातू आणि खाणकाम (२४.८४ टक्के), तेल आणि वायू (१८.४२ टक्के) आणि जिन्नस (१६.२५ टक्के) या उद्योगक्षेत्रात आहे. हे उद्योग चक्रीय आवर्तानांशी निगडीत आहेत. या आवर्तनांचा (cyclical Trend) लाभ घेण्यासाठी या फंडाने लार्ज-कॅप शेअरमध्ये (५२.२६ टक्के) गुंतवणूक केली आहे. यात जोखीम घेण्याचा दृष्टिकोन उच्च पातळीचा असतो आणि ऊर्जा, पायाभूत सुविधा क्षेत्रांतून भांडवलीवृद्धी साध्य करण्याचे उद्दिष्ट असते. सर्वाधिक १० गुंतवणुका एकूण मालमत्तेच्या अंदाजे ४४ ते ८८ टक्के असतात. फंडाच्या आघाडीच्या गुंतवणुकींमध्ये वेदांता (७.६७ टक्के), अल्ट्राटेक सिमेंट (७.०२ टक्के), टाटा स्टील (५.०४ टक्के), अंबुजा सिमेंट (४.३६ टक्के) आणि एनटीपीसी (४.२३ टक्के) यांचा समावेश आहे..कामगिरी आणि जोखीमया फंडाची अलीकडील कामगिरी दमदार राहिली आहे; फंडाच्या सुरवातीपासून (२८ डिसेंबर २०१५) आतापर्यंत (२५ मार्च २०२६) फंडाने वार्षिक १५.३५ टक्के दराने परतावा दिला आहे. फंडाचे 'थीमॅटिक' स्वरूप आणि ज्या उद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक केली आहे, ती उद्योग क्षेत्रे आवर्तनाशी निगडित असल्याने जोखीम पातळी अत्यंत उच्च आहे. हा फंड 'खरेदी करा आणि दीर्घकाळ राखून ठेवा' (बाय अँड होल्ड) या धोरणाचा अवलंब करतो. सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीत या फंडाची शिफारस केली आहे.(डिस्क्लेमर : म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक ही बाजारातील जोखमीच्या अधीन असते. गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजनेशी संबंधित सर्व कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचावीत.)(लेखक ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार आहेत. ९७०२४९०९००)जिन्नस हा केंद्रबिंदू मानूनगुंतवणूक करणारे कमोडिटी फंडबडोदा बीएनपी परिबा एनर्जी ॲपॉर्च्युनिटीज फंडडीएसपी नॅचरल रिसोर्सेस अँड न्यू एनर्जी फंडआयसीआयसीआय प्रुडेंशियल कमोडिटी फंडएसबीआय एनर्जी ॲपॉर्च्युनिटीज फंडटाटा रिसोर्सेस अँड एनर्जी फंड. 