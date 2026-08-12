Premium|Financial Independence : उत्पन्न वाढलं, पण आर्थिक सुरक्षितता किती? कुटुंबांनी स्वतःला हा प्रश्न विचारायलाच हवा

डॉ. अमेय खरे - ameykhare97@gmail.com भा रताच्या स्वातंत्र्याला यंदा ७९ वर्षे पूर्ण होत आहेत. देशाने आर्थिक विकास, तंत्रज्ञान आणि डिजिटल परिवर्तनात मोठी झेप घेतली आहे. मात्र, विकसित भारताचे स्वप्न केवळ वाढत्या ‘जीडीपी’ने पूर्ण होणार नाही. त्यासाठी प्रत्येक कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, सुरक्षित आणि स्वावलंबी असणे तितकेच आवश्यक आहे. उत्पन्न वाढणे ही प्रगतीची सुरुवात असली, तरी भीतीऐवजी आत्मविश्वासाने आर्थिक निर्णय घेण्याची क्षमता म्हणजेच खरे आर्थिक स्वातंत्र्य. स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने प्रत्येक भारतीय कुटुंबाने स्वतःला एक प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे, आपण आर्थिकदृष्ट्या खरोखर स्वतंत्र आहोत का?भारताने गेल्या सात दशकांत अन्नसुरक्षेपासून आर्थिक उदारीकरणापर्यंत आणि डिजिटल क्रांतीपासून जगातील वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक होण्यापर्यंत उल्लेखनीय प्रवास केला आहे. आर्थिक संधी वाढल्या, बँकिंग सेवा घराघरांत पोहोचल्या आणि गुंतवणुकीचे अनेक पर्याय उपलब्ध झाले. तरीही प्रत्येक भारतीय कुटुंबासमोर एक मूलभूत प्रश्न कायम आहे, आर्थिक सुरक्षिततेचा. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या ‘फायनान्शियल इन्क्लूजन इंडेक्स २०२५’नुसार मार्च २०२५ मध्ये देशाचा आर्थिक सर्वसमावेशन निर्देशांक ६७ वर पोहोचला, म्हणजेच अधिकाधिक नागरिक बँकिंग, विमा, पेन्शन आणि गुंतवणुकीसारख्या औपचारिक आर्थिक व्यवस्थेशी जोडले जात आहेत. हा सकारात्मक बदल असला, तरी आर्थिक सेवांचा वापर आणि आर्थिक स्वातंत्र्य या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. कल्पना करा, की पुढील सहा महिन्यांसाठी तुमचे नियमित उत्पन्न थांबले. घरखर्च, गृहकर्जाचा हप्ता, मुलांचे शिक्षण किंवा अचानक उद्भवलेला वैद्यकीय खर्च याचा सामना तुमचे कुटुंब किती निर्धास्तपणे करू शकेल? या प्रश्नांची उत्तरेच एखाद्या कुटुंबाच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचे खरे मोजमाप ठरतात..Premium|Startup India : भारताची स्टार्टअप क्रांती; वाढ, गुंतवणूक आणि नियमनाचा समतोल.आर्थिक यश व आर्थिक स्वातंत्र्यमोठा पगार, आलिशान घर किंवा महागडी गाडी म्हणजे आर्थिक स्वातंत्र्य, असा समज अनेकांचा असतो; पण आर्थिक यश आणि आर्थिक स्वातंत्र्य यात मूलभूत फरक आहे. समजा, दोन कुटुंबांचे उत्पन्न समान आहे. एका कुटुंबाचे बहुतांश उत्पन्न विविध कर्जांच्या हप्त्यांत खर्च होते, तर दुसऱ्या कुटुंबाने सहा महिन्यांचा आपत्कालीन निधी तयार केला आहे, पुरेसा आरोग्य विमा घेतला आहे आणि नियमित गुंतवणूक सुरू ठेवली आहे. बाहेरून दोघांचे जीवनमान सारखे दिसेल; पण संकटाच्या वेळी दुसरे कुटुंब अधिक सक्षम ठरेल. म्हणूनच आर्थिक स्वातंत्र्याचा संबंध बँक खात्यातील शिल्लकीपेक्षा निर्णय घेण्याच्या क्षमतेशी आहे. भीती, कर्ज किंवा आर्थिक असुरक्षिततेच्या दबावाशिवाय कुटुंबासाठी योग्य निर्णय घेता येणे, हीच त्याची खरी ओळख आहे. आजी-आजोबांच्या पिढीने ‘किती साठवले?’ याला महत्त्व दिले. पालकांच्या पिढीने ‘किती कमावले?’ यासाठी मेहनत घेतली. आजच्या पिढीसमोर मात्र वेगळे आव्हान आहे, ‘किती शहाणपणाने वापरतो?’ हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा झाला आहे. म्हणूनच ‘पगार हा उत्पन्नाचा पुरावा असतो; पण आर्थिक स्वातंत्र्य हा सवयींचा परिणाम असतो.’ ही गोष्ट कायम लक्षात ठेवावी लागेल.अदृश्य साखळ्यांपासून मुक्तीआपल्या पूर्वजांनी १९४७ मध्ये परकी सत्तेच्या दृश्यमान बेड्या तोडल्या. आजच्या काळातील आर्थिक बेड्या मात्र अदृश्य आहेत. त्या आपल्या सवयींमध्ये, खर्चाच्या पद्धतीत आणि आर्थिक निर्णयांत दडलेल्या आहेत.पहिली साखळी म्हणजे ‘लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन’. उत्पन्न वाढले, की खर्चही त्याच वेगाने वाढतो. नवी गाडी, मोठे घर, महागडा मोबाइल, वारंवार सुट्ट्या किंवा ब्रँडेड जीवनशैली यात काही गैर नाही; पण या इच्छा भविष्यातील बचतीच्या किमतीवर पूर्ण होत असतील, तर आर्थिक प्रगतीची गती मंदावते. अर्थशास्त्रात या प्रवृत्तीला Lifestyle Inflation असे म्हटले जाते. उत्पन्न वाढले, तरी खर्च त्याच वेगाने वाढल्यास आर्थिक प्रगतीचा लाभ बचतीत किंवा गुंतवणुकीत दिसून येत नाही.दुसरी साखळी म्हणजे सहज उपलब्ध होणारे कर्ज. घर, शिक्षण किंवा व्यवसायासाठी घेतलेले कर्ज आर्थिक प्रगतीचे साधन ठरू शकते. परंतु, प्रत्येक गरज आणि प्रत्येक इच्छा ‘ईएमआय’वर उभी राहू लागली, तर आर्थिक निर्णयांचे स्वातंत्र्य कमी होते. नोकरी बदलण्याचा निर्णय असो किंवा स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचे स्वप्न... जास्त कर्जामुळे अनेक चांगल्या संधी हातातून निसटू शकतात. खरा प्रश्न ‘ईएमआय’ असण्याचा नाही. प्रश्न असा आहे, की आपल्या आयुष्याचे नियोजन आपण करतो की आपल्या हप्त्यांचे वेळापत्रक?तिसरी साखळी म्हणजे पैशांच्या व्यवहारात आलेली सहजता. रिझर्व्ह बँकेच्या वार्षिक अहवालानुसार, भारत जगातील सर्वाधिक रिअल-टाइम डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. ‘यूपीआय’मुळे दैनंदिन व्यवहारांची पद्धतच बदलून टाकली आहे. आज गावातील किराणा दुकानापासून शहरातील मॉलपर्यंत एकच दृश्य दिसते. भारताने डिजिटल पेमेंटमध्ये जगासमोर आदर्श निर्माण केला आहे. वर्तनात्मक अर्थशास्त्रातील अभ्यास दर्शवतात, की व्यवहार जितके सहज होतात, तितके खर्चावरचे मानसिक नियंत्रण कमी होण्याची शक्यता वाढते. म्हणूनच डिजिटल व्यवहारांइतकीच डिजिटल शिस्तही आवश्यक आहे. महिन्याचा खर्च तपासणे, अनावश्यक सदस्यत्वे बंद करणे आणि आवेगाने होणाऱ्या ऑनलाइन खरेदीवर नियंत्रण ठेवणे या छोट्या सवयी आर्थिक स्थैर्य वाढवतात.आर्थिक स्वातंत्र्याची खरी परीक्षा मात्र संकटाच्या काळात होते. नोकरी जाणे, व्यवसायात मंदी येणे किंवा घरातील एखाद्या सदस्याला गंभीर आजार होणे अशा घटना सांगून येत नाहीत. त्या वेळी आपत्कालीन निधी आणि पुरेसे विमा संरक्षण हेच सर्वांत मोठे आधार ठरतात. किमान सहा महिन्यांच्या खर्चाइतका निधी आणि योग्य आरोग्य विमा ही आज प्रत्येक कुटुंबाची गरज आहे. आर्थिक स्वातंत्र्याची लढाई बँकेत सुरू होत नाही; ती आपल्या विचारांत सुरू होते आणि तिचा विजय मोठ्या पगाराने नव्हे, तर योग्य आर्थिक सवयींनी मिळतो..Premium|Life Cycle Hypothesis : आर्थिक प्राधान्यक्रम कसे बदलतात?.आर्थिक संस्कृतीची पायाभरणीआर्थिक स्वातंत्र्य हा केवळ एका व्यक्तीचा प्रवास नसतो; तो संपूर्ण कुटुंबाचा प्रवास असतो. म्हणूनच एखाद्या घराची आर्थिक ताकद केवळ उत्पन्नावर ठरत नाही, तर त्या घरात रुजलेल्या आर्थिक संस्कृतीवर अवलंबून असते. पैशांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन, खर्चाची शिस्त, बचतीची सवय, गुंतवणुकीचा विचार आणि आर्थिक निर्णयांमधील पारदर्शकता या गोष्टी मिळून आर्थिक संस्कृती घडवतात. काही घरांमध्ये महिन्याच्या सुरुवातीलाच बचत केली जाते, तर काही ठिकाणी बचत ही महिनाअखेरीस उरलेल्या पैशांवर अवलंबून असते. काही कुटुंबे प्रत्येक आर्थिक निर्णयावर एकत्र चर्चा करतात, तर काही ठिकाणी संपूर्ण आर्थिक माहिती एका व्यक्तीपुरतीच मर्यादित असते. या छोट्या वाटणाऱ्या सवयींचाच पुढे कुटुंबाच्या आर्थिक स्थैर्यावर मोठा परिणाम होतो. आजही अनेक कुटुंबांमध्ये बँक खाते, विमा, म्युच्युअल फंड, शेअर, कर्ज, निवृत्ती नियोजन किंवा महत्त्वाच्या आर्थिक कागदपत्रांची माहिती घरातील एका सदस्याकडेच असते. बदलत्या काळात ही पद्धत धोकादायक ठरू शकते. आकस्मिक संकट, अपघात किंवा कुटुंबातील प्रमुख व्यक्तीच्या अनुपस्थितीत आर्थिक माहितीचा अभाव हीच सर्वांत मोठी अडचण ठरते. त्यामुळे प्रत्येक प्रौढ सदस्याला कुटुंबाच्या आर्थिक आराखड्याची मूलभूत माहिती असणे आवश्यक आहे. पैशांबद्दलचा संवाद हा तणावाचा नव्हे, तर विश्वासाचा विषय झाला, तर आर्थिक निर्णय अधिक परिपक्व आणि जबाबदार होतात.महिलांचा वाढता सहभागभारतीय कुटुंबांच्या आर्थिक प्रगतीत महिलांची भूमिका अधिक महत्त्वाची होत आहे. प्रधानमंत्री जनधन योजनेमुळे महिलांच्या नावावर मोठ्या प्रमाणात बँक खाती उघडली गेली. हा आर्थिक समावेशनाचा महत्त्वाचा टप्पा असला, तरी पुढील पायरी म्हणजे गुंतवणूक, विमा, निवृत्ती नियोजन आणि दीर्घकालीन आर्थिक निर्णयांमध्ये त्यांचा सक्रिय सहभाग वाढणे. आर्थिक निर्णयांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढला, की कुटुंबाच्या आर्थिक नियोजनात अधिक स्थैर्य आणि संतुलन येते.मुलांचे पहिले आर्थिक शिक्षणआर्थिक संस्कृतीची सुरुवात शाळेत नव्हे, तर घरातून होते. मुलांना पैशाची किंमत पुस्तकांपेक्षा घरातील व्यवहारांतून अधिक समजते. बचत का करावी, गरज आणि इच्छा यांतील फरक काय, खर्चाचे नियोजन कसे करावे आणि प्रत्येक इच्छा तात्काळ पूर्ण करणे आवश्यक नसते, हे पालकांच्या वर्तनातूनच मुलांपर्यंत पोहोचते. आजच्या डिजिटल युगात मुलांना आर्थिक साक्षरता लहान वयातच मिळणे गरजेचे आहे. खिशातील पैशांचे नियोजन, बचतीची सवय आणि संयमाचे महत्त्व शिकवणारे पालक पुढील पिढीला केवळ संपत्ती नव्हे, तर आर्थिक शहाणपणाचा वारसा देतात..विकसित भारताची सुरुवात घरातूनभारताने २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. आधुनिक पायाभूत सुविधा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वेगवान औद्योगिकीकरण, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि जागतिक स्तरावरील स्पर्धात्मकता या प्रवासातील महत्त्वाचे टप्पे आहेत. मात्र, विकसित राष्ट्राचा पाया केवळ मोठ्या प्रकल्पांवर किंवा वाढत्या ‘जीडीपी’वर उभा राहत नाही. तो आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नागरिक आणि आर्थिकदृष्ट्या स्थिर कुटुंबांवर उभा राहतो. म्हणूनच भारतीय कुटुंबांचे आर्थिक स्वातंत्र्य हा केवळ वैयक्तिक विषय राहत नाही; तो राष्ट्रीय विकासाशी थेट जोडला जातो. ज्या देशातील कुटुंबांकडे आकस्मिक संकटांचा सामना करण्याची क्षमता असते, जिथे बचत आणि गुंतवणुकीची सवय असते, जिथे कर्जाचा वापर संयमाने केला जातो आणि आर्थिक निर्णय दूरदृष्टीने घेतले जातात, त्या देशाची अर्थव्यवस्थाही अधिक मजबूत आणि लवचिक बनते.आर्थिक सर्वेक्षण २०२४-२५ मध्ये भारताच्या वाढत्या औपचारिक अर्थव्यवस्थेचा, गुंतवणुकीचा आणि वित्तीय सर्वसमावेशनाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. गेल्या काही वर्षांत भारताने वित्तीय सर्वसमावेशन, डिजिटल व्यवहार आणि औपचारिक अर्थव्यवस्थेत मोठी झेप घेतली आहे. ही प्रगती आशादायी असली, तरी या प्रगतीचे खरे यश तेव्हाच मानता येईल, जेव्हा तिचा परिणाम प्रत्येक कुटुंबाच्या आर्थिक सुरक्षिततेत दिसू लागेल. आर्थिक स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ अधिक पैसा कमावणे नव्हे; तर संकटाचा सामना करण्याची क्षमता, भविष्यासाठी तयारी आणि आत्मविश्वासाने निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य होय. आर्थिक स्वातंत्र्य ही एका दिवसात मिळणारी गोष्ट नाही; ती आयुष्यभर जोपासायची सवय आहे. नियमित बचत, विचारपूर्वक खर्च, पुरेसे विमा संरक्षण, शिस्तबद्ध गुंतवणूक, कर्जाचा संयमी वापर आणि पैशांविषयीचा खुला संवाद या सवयी त्याचा पाया मजबूत करतात.आज भारताच्या स्वातंत्र्याला ७९ वर्षे पूर्ण होत असताना प्रत्येक भारतीय कुटुंबाने स्वतःला एक प्रश्न विचारायला हवा, ‘आपण आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र आहोत का?’ प्रत्येक घरात आपत्कालीन निधी असेल, योग्य विमा संरक्षण असेल, नियमित गुंतवणूक होत असेल, कर्जाचा विवेकपूर्ण वापर होत असेल आणि मुलांना पैशांचे मूल्य शिकवले जात असेल, तर विकसित भारताचे स्वप्न साकार होण्यासाठी आवश्यक असलेला सर्वात मजबूत पाया आपण तयार करत आहोत. कारण विकसित भारताची सुरुवात केवळ संसदेत आखल्या जाणाऱ्या धोरणांतून होत नाही; ती प्रत्येक भारतीय कुटुंबाच्या आर्थिक विचारांत, आर्थिक सवयींत आणि आर्थिक निर्णयांतून होते.स्वातंत्र्याचा नवा अर्थआपल्या पूर्वजांनी १९४७ मध्ये आपल्याला राजकीय स्वातंत्र्य मिळवून दिले. त्या स्वातंत्र्यामुळे विकासाची दारे खुली झाली. आता त्या स्वातंत्र्याला आर्थिक अर्थ देण्याची जबाबदारी आपल्या पिढीवर आहे. आपल्या आजी-आजोबांनी काटकसरीचा वारसा दिला. पालकांनी परिश्रम आणि प्रामाणिकपणाचा वारसा दिला. आता पुढील पिढीला आर्थिक शहाणपण, नियोजन, बचत आणि जबाबदार आर्थिक निर्णयांचा वारसा देणे ही आपली जबाबदारी आहे.नियमित गुंतवणूक : संपत्ती निर्माण करण्याचा पायाभारतीय कुटुंबांचा गुंतवणुकीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन वेगाने बदलत आहे. शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड आणि इतर वित्तीय साधनांकडे वाढता कल ही सकारात्मक बाब आहे. मात्र, कोणती योजना निवडली यापेक्षा नियमित आणि शिस्तबद्ध गुंतवणुकीची सवय अधिक महत्त्वाची आहे. अनेक जण सर्वोत्तम गुंतवणूक शोधण्यात वेळ घालवतात; पण प्रत्यक्ष गुंतवणूक पुढे ढकलतात. दीर्घकालीन संपत्ती निर्माण करण्यासाठी योग्य वेळी सुरू केलेली आणि सातत्याने सुरू ठेवलेली गुंतवणूक हीच सर्वाधिक प्रभावी ठरते. प्रत्येक पालकाने स्वतःला एक प्रश्न विचारायला हवा, आपण पुढच्या पिढीसाठी नेमका कोणता वारसा ठेवणार आहोत? घर, जमीन, दागिने आणि आर्थिक संपत्ती निश्चितच महत्त्वाची आहे; पण त्याहून अधिक मौल्यवान वारसा म्हणजे आर्थिक शिस्त, जबाबदारी आणि दूरदृष्टी. कारण संपत्ती वारशाने मिळू शकते; आर्थिक संस्कृती मात्र जाणीवपूर्वक घडवावी लागते.(लेखक सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये असिस्टंट प्रोफेसर आहेत. ९०२८१८०१६८).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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