Premium|Netoji Palkar Adilshahi Campaigns : वाई ते पन्हाळा, दाभोळ ते राजापूर : शिवसैन्याच्या त्रिशुळ मोहिमेतून आदिलशाहीवर स्वराज्याची अभूतपूर्व घोडदौड

अनिकेत यादव इतिहास अभ्यासक जावळी व वाई येथील शत्रूसैन्याचा निःपात करून शिवाजीराजांनी आपल्या सैन्यतुकड्या आदिलशाही मुलूख पादाक्रांत करण्यासाठी पाठविल्या. नेतोजींची घोडदळाची तुकडी कृष्णेच्या पट्ट्यात पाठविण्यात आली. पायदळाची तुकडी घाटमाथ्याजवळील ठाणी घेण्यासाठी धाडण्यात आली. तिसरी पायदळ व घोडेस्वारांची संयुक्त तुकडी कोकणात पाठविली गेली. तर एका तुकडीचे नेतृत्व महाराजांनी स्वतः करून थेट पन्हाळा गाठला.देशावरील मोहिमासुपे, पुणे इ. प्रांतावर ताबा ः वाईला आल्यानंतर अफजलखानाने सुपे, शिरवळ, सासवड, पुणे या प्रांतांवर अनुक्रमे कल्याणजी यादव (जाधव), नाईकजी पांढरे, नाईकजी खराटे (खराडे), सिद्दी हिलाल यांना पाठवून तो प्रदेश जिंकला होता. अफजलखान ठार झाल्याने धैर्य गळाल्यामुळे सिद्दी हिलाल (खेळोजींचा क्रीतपुत्र) याला पुढे करून हे सर्व आदिलशाही सरदार शिवाजीराजांना सामील झाले व त्यायोगे तो प्रदेश देखील पुनश्च स्वराज्यात सामील झाला.नेतोजींच्या मोहिमा ः नेतोजींची ७००० घोडेस्वारांची तुकडी ११ नोव्हेंबरच्या सुमारास वाईहून निघाली. कृष्णेच्या काठाने पुढे आग्नेयेस सुमारे २० कि.मी. वरील चंदन व वंदन किल्ल्याला त्यांनी वेढा दिला. नेतोजींच्या मोहिमा ः नेतोजींची ७००० घोडेस्वारांची तुकडी ११ नोव्हेंबरच्या सुमारास वाईहून निघाली. कृष्णेच्या काठाने पुढे आग्नेयेस सुमारे २० कि.मी. वरील चंदन व वंदन किल्ल्याला त्यांनी वेढा दिला. (किल्ले जिंकण्यास वेळ जात आहे हे पाहून पुढे वेढा उठविण्यात आला) वेढ्यासाठी काही सैन्य ठेऊन ते वर्धनगडाकडे निघाले. वर्धनगडाजवळच्या चिमणगाव येथे खटाव परगण्याचा आदिलशाही सरदार फडतरे याच्यासोबत त्यांचा संघर्ष झाला. येथून ५०० होनांची वसुली करून एक तुकडी पूर्वेला नेर, खटाव, म्हसवड व वेळापूरला पाठविली. म्हसवड परिसरात गेलेल्या सैन्याची गाठ माण दहिगाव परगण्यातील आदिलशाही सैन्यप्रमुख रताजी माने याच्याशी पडली. त्यांच्यात हातघाईची लढाई होऊन मराठ्यांनी माघार घेतली व वेळापूरकडे कूच केले. वेळापूरहून ही तुकडी पुन्हा माघारी फिरून मुख्य सैन्याला येऊन मिळाली..इकडे वर्धनगडाहून निघालेल्या नेतोजींच्या मुख्य तुकडीने दक्षिणेकडे आपला मोर्चा वळविला. आणि कोरेगाव, रहिमतपूर व कृष्णेकाठच्या कामेरी, तारगाववर छापे टाकले. येथून पुन्हा आपली नजर पूर्वेकडे वळवून ते पुसेसावळीला आले. आणि एका तुकडीला येरळा नदीच्या पट्ट्यात पाठविले, त्या तुकडीने मायणी, कलेढोण, विटा, विसापूर, रामापूर येथून लूट मिळविली. पुसेसावळी येथील मुख्य तुकडीने पुन्हा आपला मोर्चा दक्षिणेस वळविला व मसूर, सदाशिवगड, कडेगाव येथे लूट करून सर्व सैन्य कृष्णेकाठच्या मच्छिंद्रगडाभोवती जमा झाले. कृष्णेलगतच्या कोळे, बोरगाव, कुंडल, औदुंबर येथून लूट करून सर्व सैन्याने कृष्णा नदी ओलांडली. व पुन्हा नदीपलीकडील आष्टा, वाळवा, कामेरी, उरण (ईश्वरपूर), नेरला येथून महसूल जमा करून नेतोजींचे सर्व सैन्य २६ नोव्हेंबरच्या सुमारास शिराळा येथे येऊन पोहोचले. मागोमाग शिवरायांच्या व इतर सर्व तुकड्या शिराळा येथे जमा झाल्या. शत्रूच्या हालचालींची हेरांकरवी माहिती घेऊन राजांनी पुन्हा नेतोजींची तुकडी कोल्हापूरच्या दिशेस पाठविली. त्यानुसार त्यांनी वारणा नदी ओलांडून वडगाव, कोल्हापूर व हळदी येथे छापे मारले व पुन्हा पन्हाळ्याकडे माघारी आले. नेतोजींच्या तुकड्यांनी अशी नागमोडी वळणे घेऊन छापे टाकल्याने शत्रूच्या गोटात चांगलाच गोंधळ उडाला.घाटमाथ्यावरील मोहिमा ः पायदळाची एक तुकडी ११ नोव्हेंबरच्या सुमारास जावळीहून निघाली व कोयना नदीच्या तीराने प्रवास करीत चतुर्बेटाजवळील मकरंदगड येथे पोहोचली. कोयनेजवळूनच प्रवास करत तापोळे, बामणोली मार्गे कांदाटी नदीजवळून महिमंडणगडाकडे तिने आपला मोर्चा वळविला. येथून पुढे जावळी प्रांत संपून आदिलशाही प्रदेशात त्यांनी प्रवेश केला. आणि वासोट्याला वेढा घातला. (पुढे ८ जून १६६० रोजी हा किल्ला स्वराज्यात दाखल झाला.)काही सैन्य वेढ्यासाठी ठेवून इतर सैन्य कोयना नदी व घाटमाथ्यादरम्यान प्रवास करत दक्षिणेकडे निघाले. जंगली जयगडमार्गे ते हेळवाकला (सध्याचे कोयनानगर, धरण इथे आहे) आले. हेळवाक येथून एक तुकडी पूर्वेला पाठविण्यात आली. तिने कोयनेच्या अलीकडे व पलिकडे असणाऱ्या दातेगड (सुंदरगड) व गुणवंतगड (मोरगिरी) यावर धडक दिली. हेळवाक येथील तुकडीने दक्षिणेकडे प्रवास करत घाटमाथ्यावरील भैरवगड (बहिरवगड), प्रचितगड, महिमतगड या घाटवाटांच्या रक्षणकर्त्या ठाण्यांवर हल्ले केले. महिमतगडावरून त्यांनी दक्षिण दिशा सोडली व पूर्वेकडील वारणेच्या खोऱ्यात प्रवेश केला. आणि वारणेकाठच्या कोकरूड येथील ठाण्यावर हल्ला केला. येथून सर्व सैन्य बिळाशी गावामार्गे २६-२७ नोव्हेंबरच्या दरम्यान शिराळा येथे पोहोचली. अशाप्रकारे सुमारे २०० कि.मी.चा प्रवास करीत वाटेवरील किल्ले घेण्याकरीता काही सैन्य ठेऊन १५ दिवसांच्या प्रवासानंतर ही तुकडी शिराळा येथील शिवाजीराजांच्या तुकडीजवळ एकत्र आली..शिवाजीराजांच्या मोहिमा ः शिवरायांच्या नेतृत्वाखाली ७००० घोडेस्वार व पायदळाची तुकडी ११ नोव्हेंबर रोजी वाई येथून निघाली. त्यांनी दक्षिणेकडील जास्तीत जास्त प्रदेश ताब्यात घेऊन सुमारे १५० कि.मी.वरील पन्हाळ्यापावेतो मुसंडी मारण्याचे ध्येय ठेवले होते. त्यानुसार सर्व सैन्य दक्षिणेस मार्गस्थ झाले. बावधन, वैराटगड, कुडाळमार्गे वेण्णा नदी ओलांडून हे सैन्य मेढा मार्गे साताऱ्यास आले. एका तुकडीला परळीला पाठवून इतर सैन्याने उरमोडी नदी ओलांडली व त्यांनी आष्टे गावावर छापा टाकला. पुढे तारळी नदी ओलांडून सर्व सैन्य पाल (पाली) येथे येऊन पोहोचले. पुन्हा तराळे येथून महसूल गोळा करून तारळी नदीच्या तीराने, मांड नदीच्या काठावरील नाणेगाव, चाफळ व चरेगाव येथे लूट करून उंब्रज येथे पोहोचले. उंब्रजच्या जवळ सैन्याने मांड नदी ओलांडली व कृष्णेच्या काठाकाठाने तळबीड येथे आले. जवळच असणाऱ्या मल्हारपेठवर छापे टाकून या तुकडीने कोयनेकाठच्या वसंतगडावर हल्ला केला. येथे झालेल्या लढाईत सुलतानजी जगदळे हा आदिलशाही सरदार मारला गेला. आणि पुरेसे आदिलशाही सैन्य नसलेला वसंतगड शिवसैन्याने चुटकीसरशी जिंकून घेतला.येथून काही सैन्य कराडकडे धाडण्यात आले होते, त्या तुकडीने कोयना व कृष्णेच्या संगमावरील आदिलशाही ठाण्यावर हल्ला करून गडगंज लूट मिळविली. इकडे वसंतगडाची व्यवस्था लावून शिवसैन्याने कोयना ओलांडून पलीकडील तांबवे, सुपाने व पुढे सवादे, येळापूर येथे छापे टाकले व शिराळा (श्चालय) येथे येऊन पोहोचले. (शि.भा.२३/५३).कराडच्या दिशेला गेलेल्या सैन्याने संगमाच्या अलीकडून कोयना ओलांडली व कृष्णेच्या जवळून ते दक्षिण मांड नदीजवळ आले. या नदीकाठावरील ओंड, नांदगाव व काळे या भागांत छापे घालण्यात आले. पुढे कासेगाव, वाटेगाव येथील महसूल गोळा करून ही सैन्यतुकडीही शिराळा येथे येऊन पोहोचली.आदिलशाही मुलुखात चौफेर छापे घालणारे बहुतेक सैन्य २७ नोव्हेंबरपर्यंत शिराळा येथे एकत्र करण्यात आले. येथे महाराजांनी झालेल्या सर्व मोहिमेचा आढावा घेतला, मिळालेल्या लुटीची व जिंकलेल्या प्रदेशाची व्यवस्था लावली. हेरांकरवी मिळालेल्या बातम्यांच्या आधारे सर्व सैन्यास पन्हाळा घेण्याची आज्ञा देण्यात आली. त्यानुसार सर्व सैन्य चिकुर्डे व ठाणापुडे गावांतून वारणा नदी ओलांडून कोडोली गावात पोहोचले. आणि सर्व सैन्याने एकत्रितपणे चहूबाजूंनी २८ नोव्हेंबरच्या पहाटेच पन्हाळ्यावर जोरदार हल्ला केला.पन्हाळा जिंकला (२८ नोव्हेंबर) ः राजांनी आपले सैन्य सभोवती योग्य रितीने ठेवून अचानक पन्हाळ्याला वेढा घातला. किल्ल्यातील आदिलशाही सैनिकांनी तोफगोळ्यांचा, दारूच्या बाणांचा व मोठमोठ्या दगडांचा मराठ्यांवर भडिमार केला. किल्ल्यावरून तीव्र प्रतिकार होत असूनही मराठ्यांनी किल्ल्यावरील सैनिकांवर दारूच्या बाणांचा मारा करतकरत ते किल्ल्यावर चढून गेले. थोड्या झटापटीनंतर सोमवार, २८ नोव्हेंबर १६५९च्या रात्री पन्हाळा जिंकून घेतला गेला. शिवभारतात याचे सुंदर वर्णन आले आहे, ‘आपल्या सैनिकांसह पन्हाळगडावर गर्वाने येऊन तेथे सैन्य ठेवून शिवाजीराजांनी ती संबंध रात्र दिवसाप्रमाणे घालविली आणि तट, वाडे, विहिरी, सुंदर बागा, अपार तलाव यांच्या योगे वृद्धिंगत अशी ती गडाची अप्रतिम शोभा वारंवार पाहूनही पुन्हा पुन्हा पाहिली.’ (शि.भा.२३/७२). पन्हाळा स्वराज्यात आल्यामुळे वारणा खोरे व कृष्णा-वारणा नद्यांमधील प्रदेशही शिवाजीराजांच्या ताब्यात आला..कोकणावरील मोहिमाशिवाजीराजे सह्याद्रीच्या पूर्वेचा, म्हणजे देशावरील भाग पादाक्रांत करीत असताना एक तुकडी सह्याद्रीच्या पश्चिमेचा, म्हणजे कोकणातला आदिलशाही मुलूख जिंकत होती. त्यांच्या मदतीला नुकत्याच बांधलेल्या युद्धनौका देखील दोरोजींच्या (दर्यासारंग?) नेतृत्वाखाली सहभागी झाल्या होत्या. पारघाटातून खाली कोकणात उतरल्यानंतर त्याची विभागणी केली गेली. एका तुकडीने उत्तरेकडे जात, किल्ल्यांना वेढा घालून बसलेल्या सिद्दीच्या सैन्याला हाकलून दिले. उर्वरीत सैन्य कोंढवी किल्ला, विन्हेरे मार्गे मंडणगडाजवळ आले. पुढे भारजा नदी ओलांडून नातू पळवण येथे व पुन्हा पालगडमार्गे जगबुडी नदीच्या काठावरील खेडपर्यंतचा मुलूख ताब्यात घेतला. येथून हे सैन्य आदिलशाही मुलूखातील महत्त्वपूर्ण अशा दाभोळ बंदराजवळ येऊन पोहोचले.दाभोळवर कब्जा ः दाभोळ बंदरातून वाशिष्ठी नदीमार्गे व कुंभार्ली घाटाद्वारे सर्व मालवाहतूक विजापूराला होत असे. त्यामुळे हे बंदर म्हणजे आदिलशाहीची आर्थिक नाडी होती. फाजिलखानाकडे मुकासा म्हणून असलेल्या या महत्त्वपूर्ण बंदरावर १० डिसेंबर १६५९च्या सुमारास शिवसैन्याने ताबा मिळविला. येथील टेकडीवर असणारे ठाणे जिंकून घेण्यात आले. (सध्या येथे जीर्ण स्थितीतील किल्ला असून, श्रीचंडिका देवीचे मंदिर व आंब्यांची बाग आहे.)अफजलखानाच्या मृत्यूची बातमी ऐकून सर्वत्र घबराट पसरली होती आणि त्यातच शिवसैन्य दाभोळकडे येत असल्याची बातमी कळताच येथील बंदरात असणारी अफजलच्या मालकीची ३ जहाजे घेऊन महमूद शरीफ नावाचा येथील अधिकारी राजापूरला पळून गेला. ही बातमी मराठ्यांना कळताच नौदलासह एक तुकडी त्यांच्यामागे राजापूरकडे धाडण्यात आली. आणि दाभोळची सर्व व्यवस्था लावून उर्वरित सैन्य शास्त्री (जयगड) व काजळी नदी ओलांडून मुचकुंदी नदीच्या काठावरील साटवली/साठवली बंदराजवळ येऊन पोहोचले.साटवली जिंकले ः नव्याने विकसित केलेले साटवली बंदरही शिवसैन्याने जिंकून घेतले. येथील आदिलशाही अधिकारी सैन्यासह राजापूरला पळून गेला. मराठे देखील त्यांच्यामागोमाग गेले. निष्कर्षअफजलवधानंतर १८ दिवसांत शिवरायांनी पन्हाळा जिंकला, तर ४७ दिवसांत वाई ते कोल्हापूरपावेतो सुमारे १५० कि.मी. पर्यंत झेप घेतली. उत्तरेला रानशीळ घाट (भीमाशंकर) ते दक्षिणेकडील अंबाघाटापर्यंत (विशाळगड) सुमारे २५० कि.मी.च्या घाटमाथ्यावर तसेच कल्याणपासून ते राजापूरपर्यंतच्या ३०० कि.मी. लांबीच्या समुद्रकिनाऱ्यावर वर्चस्व मिळविले. अफजलवधानंतर आदिलशाही प्रदेशात उडालेल्या गोंधळाचा पुरेपूर फायदा शिवाजीराजांनी घेतला. स्वतःच्या राज्याइतकाच, किंबहुना त्याहून जास्तीचा (सुमारे १५-२०,००० चौ.कि.मी.) प्रदेश आक्रमिला. काही प्रदेशांवरील ताबा फार काळ राहिला नसला तरी युद्धतंत्राच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण किल्ल्यांवर व घाटमाथ्यावर स्वामित्व मिळविले. 