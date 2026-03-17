Premium|Maratha Forts UNESCO : शिवछत्रपतींच्या दुर्गसृष्टीला युनेस्कोचा जागतिक वारसास्थळाचा दर्जा

प्रा. डॉ. गणेश राऊतछत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य स्थापनेनंतर सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये गिरिदुर्ग आणि जलदुर्ग बांधले आणि विकसित केले. या किल्ल्यांमुळे दख्खन क्षेत्राला व्यापणारी रक्षक साखळी तयार झाली. या किल्ल्यांच्या जाळ्याने मराठा साम्राज्याला राजकीय आणि लष्करी वर्चस्व मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. हे जाणून युनेस्कोने जागतिक वारसास्थळाचा दर्जा दिलेल्या १२ किल्ल्यांविषयी...'संपूर्ण राज्याचे सार ते दुर्ग’ अशा शब्दांत रामचंद्रपंत अमात्य यांनी किल्ल्यांचे महत्त्व सांगितले आहे. ‘हे राज्य तर तीर्थरूप कैलासवासी स्वामींनी गडावरूनच निर्माण केले.’ या दोन वाक्यांमध्ये स्वराज्याचे मर्म दडले आहे. गिरिदुर्ग, जलदुर्ग, स्थलदुर्ग, वनदुर्ग यांची साखळी करून स्वराज्य स्थापना व स्वराज्य विस्तार करण्याची कामगिरी मध्ययुगात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बजावली यातच त्यांचे मोठेपण दडले आहे. म्हणून तर शिवछत्रपतींना दुर्गराज असेही म्हटले जाते. मध्ययुगात जलदुर्ग बांधणारे ते एकमेव होत. या संदर्भात अमात्य लिहितात, ‘(जे शत्रू) जलदुर्गसहित होते यांस नूतनच जलदुर्ग निर्माण करून पराभविले.’ यामुळेच तर महाराज केवळ नूतन सृष्टीच निर्माण करू शकले. महाराज केवळ किल्ले निर्माण करून स्वस्थ बसले नाहीत, तर त्यांच्या डागडुजीसाठी तरतूद करणारे ते कुशल राजे होते. राज्याभिषेकापूर्वीच त्यांनी पुढील किल्ल्यांसाठी स्वतंत्र तरतूद केली होती. रायगडसाठी पन्नास हजार होन; सिंहगड, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, प्रतापगड, पुरंदर, राजगड यांसाठी प्रत्येकी दहा हजार होन; प्रचंडगड, प्रसिद्धगड, विशाळगड, महिपतगड, सुधागड, लोहगड, प्रबळगड, श्रीवर्धनगड, मनरंजन यांसाठी प्रत्येकी पाच हजार होन; तसेच कोरीगड, सरलगड, महिधरगड, मनोहरगड या किल्ल्यांसाठीही अशीच तरतूद केली होती. .Premium|Fonda Fort: छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जिंकलेला फोंडा किल्ला: गोवा आणि कर्नाटकातील हिंदवी स्वराज्याचे प्रतीक.शिवनेरी : अवघ्या विश्वाचे प्रेरणास्थानशिवछत्रपतींचे जन्मस्थान म्हणून शिवनेरीचे महत्त्व अपूर्व आहे. येथे शालिवाहन शके १५५१, फाल्गुन वद्य तृतीयेला शुक्रवारी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म (१९ फेब्रुवारी १६३०) झाला. इ.स. १६३६पर्यंत मातोश्री जिजाऊसाहेबांसमवेत बाल शिवरायांचे येथे वास्तव्य होते. महाराष्ट्राचे आद्य राजघराणे सातवाहनांनी नाणेघाट आणि जुन्नर, शिवनेरी परिसराला महत्त्व प्राप्त करून दिले. शिवनेरीचे वर्णन करताना कवींद्र परमानंद म्हणतात, ‘तो किल्ला निजामशहाचा आवडता, यशस्वी आणि बळकट असून, जणू काही दुसरा देवगिरी म्हणून लोकांमध्ये विख्यात होता.’ महादरवाजा, गणेश, परवानगीचा, पीर ऊर्फ हत्ती, शिपाई, फाटक, कुलाबकर ऊर्फ आरसे महाल असे दरवाजे गडाच्या भव्यतेची ग्वाही देतात. खालचा दरवाजा पुढील दरवाजाच्या माऱ्याच्या टप्प्यात येईल, अशारितीने बांधला आहे. प्रवेशद्वारांवर घोरपड, गंडभेरुंड, दुर्मीळ अशा शरभाचे शिल्प कोरलेले आहे. गडावर शिवाईदेवीचे मंदिर आहे. एका युरोपीय प्रवाशाच्या नोंदीनुसार गडावर ‘हजार कुटुंबांना सात वर्षे पुरेल एवढी शिधासामुग्री साठवू शकणारा’ भव्य अंबरखाना आहे. आधुनिक काळात उभारलेली शिवकुंज इमारत व मातोश्री जिजाऊसाहेब आणि बाल शिवाजी यांचे पुतळे, बदामी तलाव, कडेलोट जागा इत्यादी महत्त्वाच्या वास्तू गडावर आहेत.राजगड : राजधानीचा सुलक्षणी गड‘गडांचा राजा, राजांचा गड’ म्हणजे राजगड, स्वराज्याची पहिली राजधानी. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याचे तोरण बांधल्यानंतर उभारलेला हा पहिला किल्ला. अवघ्या पंधराव्या वर्षी दुर्गबांधणीचा उत्कृष्ट नमुनाच त्यांनी मध्ययुगात जगासमोर ठेवला. सह्याद्रीच्या उंच पर्वतरांगा आणि घनदाट जंगलाने वेढलेला हा किल्ला व परिसर गनिमीकाव्यासाठी आदर्श असून, बादशहा औरंगजेबाला त्याने हात टेकायला लावले. गडावर पाली, गुंजवणी, आळू व अनेक चोर दरवाजांच्या वाटांनी प्रवेश करता येतो. गडाला तीन माच्या आणि उत्तुंग बालेकिल्ला आहे. पद्मावती माचीचा विस्तार मोठा आहे. तिथे राजवाडा, सदर, कोठारांच्या इमारती, पद्मावतीदेवी व श्रीरामेश्वराचे मंदिर आणि पद्मावती तलाव आहे. पाली दरवाजाच्या कमानीवरील राजमुकुटाचे शिल्प, मराठी शिलालेख, पहारेकऱ्यांच्या देवड्या, घोडेतळे, गजलक्ष्मी आणि शरभांची शिल्पे महत्त्वाची आहेत. सुवेळा माची चिंचोळी आणि दीड-दोन किलोमीटर लांब पसरलेली आहे. त्यावरील त्रिकोणी उंचवट्यावर निसर्गतः पडलेले मोठे छिद्र (नेढे) आहे. माचीच्या मधल्या भागात झुंजार बुरूज आहे. तिसरी संजीवनी माची म्हणजे शिवरायांच्या दुर्गविज्ञानाचा सर्वोत्कृष्ट आविष्कार आहे. भरभक्कम दुहेरी नाळयुक्त तटबंदी व चिलखती बुरूज हे तिचे वैशिष्ट्य आहे. येथील हनुमान, गंडभेरुंड, वाघ-हरिण यांची शिल्पे आकर्षक आहेत. महाराष्ट्रातील एकाही किल्ल्याला न लाभलेला असा दुर्गम आणि अभेद्य बालेकिल्ला हे राजगडाचे वैभव आहे. या बालेकिल्ल्यावरून आजूबाजूचा परिसर अप्रतिम दिसतो..रायगड : गडाला उपमा नाही हे तो देवाघरचे लेणेज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी, शके १५९६ (आनंदनाम संवत्सर) (इंग्रजी दिनांक ६ जून १६७४) या दिवशी रायगडावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक झाला. ‘महऱ्हाटा पातशाह एवढा छत्रपती जाला, ही गोष्ट सामान्य झाली नाही,’ असे त्याचे वर्णन कृष्णाजी अनंत सभासदाने केले आहे. शिवरायांनी गड पाहताक्षणीच त्याचे महत्त्व ओळखले. बखरकार लिहितात, ‘राजा खासा जाऊन पाहता, गड बहुत चखोट, चौतर्फा गडाचे कडे तासिल्या प्रमाणे दीड गाव उंच, तक्तास जागा हाच गड करावा.’ रायरीचे राजधानीत रूपांतर करण्याची जबाबदारी ‘सेवेचे ठायी तत्पर’ हिरोजी इंदुलकरांनी चोख पार पाडली. हा गड वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक स्थान, सहजासहजी वेढा घालता न येणे, चढाईस अवघड, पाण्याचा भरपूर साठा, मोठा विस्तार यामुळे अजिंक्य ठरला. गडाचा महादरवाजा, राजसभा, सिंहासनाची जागा, शिर्काई देवीचे मंदिर, गंगासागर व कुशावर्त तलाव, टकमक टोक, जगदीश्वराचे मंदिर, प्रशस्त राजपथ, महाराजांची समाधी इत्यादी गोष्टी आवर्जून बघाव्यात. महात्मा फुले, लोकमान्य टिळक,डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर,पंतप्रधान, राष्ट्रपती असे अनेक मान्यवर किल्ल्यावर येऊन गेले.प्रतापगड : वाघनखांचा साक्षीदारशिवकाळात देशभर ख्यातकीर्त झालेला महाराष्ट्रातील पहिला किल्ला म्हणजे प्रतापगड. आदिलशाही सरदार अफझल खानाचे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी पारिपत्य केले. जावळीच्या घनदाट जंगलात महाबळेश्वरच्या पुढे रडतोंडी आणि पार घाटाच्या मधोमध हा किल्ला उभा आहे. चंद्रराव मोऱ्यांचे पारिपत्य केल्यावर महाराजांनी भोरप्या डोंगरावर हा किल्ला बांधून घेतला. दोन बुरुजांच्या अरुंद जागेतूनच गडाच्या महादरवाजाकडे जाता येते. प्रवेशद्वाराच्या उजव्या बाजूच्या तटबंदीतून शत्रूवर बाण, बंदुका, भाले, दगड इत्यादींचा मारा करण्याची सोय आहे. या गडावर महाराजांनी अष्टभुजा महिषासुरमर्दिनीची मूर्ती व मंदिर बांधले. मंदिराच्या गाभाऱ्यात महाराजांच्या नित्य पूजेतील स्फटिकाचे शिवलिंग आहे. गडावर केदारेश्वर व मारुतीचे मंदिर आहे. सदर आणि राजनिवासस्थान या वास्तू कालौघात नष्ट झाल्या. कडेलोट जागा, घोरपडीचे शिल्प असणारा दरवाजा, यशवंत बुरुज, टेहळणी बुरूज अशा वास्तू आजही इतिहासाच्या खुणा जपत उभ्या आहेत. स्वातंत्र्यानंतर मुंबईचे राज्यपाल हरेकृष्ण मेहताब यांच्या पुढाकारातून किल्ल्यावर शिवछत्रपतींचा अश्वारूढ पुतळा उभा राहिला. त्याचे उद्घाटन तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्या हस्ते झाले..साल्हेर : गगनचुंबी किल्लासह्याद्रीच्या उत्तरेकडील रांगेत वसलेला महाराष्ट्रातील सर्वांत उंच किल्ला म्हणजे साल्हेर. गडावर जाण्यासाठी दोन्ही बाजूंना एकापाठोपाठ पाच दरवाजे आहेत. त्यांच्या वाटेवर देवनागरी व मोडी लिपीतील अहिराणी, संस्कृत भाषांमधील शिलालेख आहेत आणि एक फारसी शिलालेखही आहे. गडमाथ्यावर तीन खोदीव गुहांचा समूह आहे. खाली रेणुकामाता मंदिर, पार्वती देवी, गंगासागर तलाव, मारुतीची मूर्ती अशा वास्तू आहेत. टेकडीवर सर्वोच्च ठिकाणी भगवान परशुरामाचे अनोखे मंदिर आहे. स्वराज्याचे एकनिष्ठ कारभारी व पुढे अष्टप्रधान मंडळातील पेशवे मोरोपंत पिंगळे यांनी १६७०मध्ये मुघल फौजेचा पराभव करून साल्हेर किल्ला जिंकला. या किल्ल्याच्या संदर्भात शिवकाळात मराठ्यांनी उघड्या मैदानात मुघलांविरोधात लढलेली व जिंकलेली सर्वांत मोठी लढाई झाली. मुघल इतिहासकार खाफीखानाने लिहिले आहे, ‘लाखो स्वारशिपाई जरी त्या गगनचुंबी किल्ल्याभोवती जमविले, तरी त्याला चहूकडून वेढा घालणे अशक्य होते.’पन्हाळा : अशक्य ते शक्य करतील मावळेकिल्ल्याची निर्मिती शिलाहार राजा भोज यांनी केल्याचे म्हटले जाते. या किल्ल्यासंबंधी पर्णालपर्वतग्रहणाख्यान या ग्रंथाची रचना जयराम पिंड्ये यांनी केली आहे. आज्ञापत्र लिहिणारे रामचंद्रपंत अमात्य यांनी याच गडावर अखेरचा श्वास घेतला. गडावर वीर शिवाजी काशीद, नरवीर बाजीप्रभू देशपांडे यांचे पुतळे आहेत. शिवमंदिरात छत्रपती शिवाजी महाराजांची संगमरवरी अश्वारूढ मूर्ती आहे. चार दरवाजा परिसर, पराशर व नागझरी तीर्थ, तीन दरवाजा, अंधारबाव, सोमेश्वर तलाव, महाराणी ताराराणी राजवाडा, तबक उद्यान, वाघ दरवाजा, अंबरखाना या गोष्टी पाहण्यासारख्या आहेत. मराठ्यांनी २८ नोव्हेंबर १६५९ रोजी पन्हाळा जिंकून घेतला. सिद्दी जौहरने पन्हाळ्याला वेढा घातला त्यावेळी शिवराय गडावर होते. महाराजांनी बुद्धी-युक्तीने पन्हाळ्याच्या वेढ्यातून स्वतःची सुटका करून घेतली. या मोहिमेत वीर शिवाजी काशीद आणि नरवीर बाजीप्रभू देशपांडे यांनी हौतात्म्य पत्करले. कोंडाजी फर्जंद यांनी १६७३मध्ये थोडक्या शिबंदीनिशी पन्हाळा जिंकून घेतला. या विजयाचा निरोप मिळताच महाराज तातडीने पन्हाळ्यावर आले, तेव्हा तीन दरवाजांच्या मधल्या चौकात कोंडाजींनी त्यांच्यावर सोन्याची फुले उधळली, असे बखरकार सांगतात.लोहगड : नाम ही काफी है!लोणावळ्याच्या जवळील या गडाची रचना वेगळी आहे. चक्रव्यूहाची आठवण करून देणारा गणेश दरवाजा इथलाच. नाना फडणीसांनी या दरवाजाचे काम करून घेतल्याचा उल्लेख आहे. किल्ल्यावर सर्वांत जुना हनुमान दरवाजा आहे. त्यावर मारुतीरायाचे सुबक शिल्प आहे. महादरवाजातून आपण गडमाथ्यावर पोहोचतो. सुरुवातीलाच खजिना व लक्ष्मी कोठी अशी दोन कोठारे दिसतात. पुढे पठारावर सोळा कोन असलेला तलाव आहे. तटाच्या कडेला एक प्रशस्त गुहा आहे. माथ्यावर किल्लेदाराच्या वाड्याचे अवशेष आणि त्र्यंबकेश्वर महादेवाचे मंदिर आहे. सूर्यास्ताच्या दिशेला लांबलचक सोंडेसारख्या माचीच्या शेवटी भक्कम बुरूज आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी १६६४मध्ये सुरतेवर स्वारी केली. त्यात मिळालेली संपत्ती लोहगडावर पाठवण्यात आली. तिचा वापर पुढे सिंधुदुर्गाच्या उभारणीसाठी झाला..Premium|Chandan Vandan Fort history: छत्रपती शिवाजी महाराजांचा शौर्यगाथा: चंदन-वंदन जोडदुर्गाचा इतिहास.सिंधुदुर्ग : अजिंक्य!चित्रगुप्ताच्या बखरीत सिंधुदुर्गाचे रोचक वर्णन आहे. त्यात म्हटले आहे, ‘चौऱ्याऐंशी बंदरात हा जंजिरा, अठरा अठरा टोपीकरांचे उरावर शिवलंका अजिंक्य जागा निर्माण केला. सिंधुदुर्ग जंजिरा, जगी अस्मानी तारा. जैसे मंदिराचे मंडन, श्री तुलसी वृंदावन. राज्याचा भूषणप्रद अलंकार, चतुर्दश महारत्नांपैकीच पंधरावे रत्न महाराजांस प्राप्त झाले...’ गोवेकर पोर्तुगिजांना शह देण्यासाठी शिवरायांनी मालवणजवळ सिंधुदुर्ग बांधला. २५ नोव्हेंबर १६६४ रोजी कुरटे बेटावर कातळात शिसे ओतून किल्ल्याची पायाभरणी झाली. त्याचे बांधकाम मार्च १६६७मध्ये पूर्ण झाले. बांधकामासाठी एक कोटी होन खर्च झाले. चार मीटर रुंद आणि आठ मीटर उंचीची दोन किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतराची तटबंदी करण्यात आली. त्यावर पन्नासपेक्षा अधिक बुरूज आहेत. किल्ल्यात पाण्यासाठी साखरबाव, दूधबाव, दहीबाव अशा तीन विहिरी आणि दोन तलाव आहेत. गडाचे प्रवेशद्वार गोमुखी रचनेचे आहे. बांधकामादरम्यान शिवरायांच्या उजव्या हाताचा आणि डाव्या पायाचा असे पवित्र ठसे घेण्यात आले. घुमटीत जपून ठेवलेली ही हस्तपादचिन्हे आजही शिवप्रेमींना पाहता येतात. शिवपुत्र छत्रपती राजाराम महाराजांनी येथे श्री शिवराजेश्वर हे शिवरायांची स्मृती जपणारे मंदिर उभारले आहे. गडावर काही काळ महाराणी ताराबाईंचे वास्तव्यही होते.खांदेरी : टोपीकरांस टोपी उतरवायला लावणारा दुर्ग‘ज्याचे आरमार आणि जलदुर्ग, त्याचीच समुद्र आणि समुद्री व्यापारावर सत्ता’ हे तत्त्व शिवरायांनी जाणले होते. सिंधुदुर्गाबरोबरच पोर्तुगीज, इंग्रज आणि सिद्दी यांना धाक बसवण्यासाठी जंजिरा किल्ल्यापासून थोड्या अंतरावर खांदेरी बेटावर हा किल्ला बांधण्यात आला. १४ ऑगस्ट १६७८ रोजी दुर्ग उभारणीचे साहित्य घेऊन मराठ्यांचे सैन्य तेथे आले. बांधकामास इंग्रजांनी मज्जाव केला. मात्र, मराठ्यांनी वेगाने एक मीटर उंचीचा तट बांधला. किल्ल्याच्या रक्षणासाठी १५० सैनिक व चार तोफा होत्या. पुढे या किल्ल्याच्या आधारे मराठ्यांनी इंग्रजांच्या नाकी दम आणला. युद्धजन्य परिस्थितीत मराठ्यांनी बांधकामात मोठे दगड वापरले. तटबंदीच्या पायात दगडी शिळा भरण्यात आल्या. दोन दगडांच्या फटीतही दगडाच्या कपच्या भरून मजबुती देण्यात आली. तटबंदी आयताकार असून, बैलगाडी जाईल एवढी रुंद आहे. तटबंदीला जंग्या करण्याइतपत वेळ नसल्यामुळे त्या उभारल्या नाहीत. भवतालच्या उथळ समुद्रात सर्व बाजूंनी लहान-मोठे दगड टाकल्याने बुरुजांवर लाटांचा मारा कमी होतो. खांदेरीवरील वर्चस्वामुळे १६८०मध्ये इंग्रजांना मराठ्यांशी तह करावा लागला. तसेच, पोर्तुगिजांना चौल येथे सत्ता काबीज करण्यास अडचण झाली. पुढे खांदेरीच्या लढाईत मराठ्यांनी कॅप्टन केग्विनचा पराभव केला. खांदेरी ताब्यात आल्यावर इंग्रजांनी १८६७मध्ये त्यावर दीपगृह उभारले. किल्ल्यात वेताळाचे मंदिर आणि आघात केल्यावर धातुनाद येणारा खडक हा आकर्षणाचा विषय आहेत.विजयदुर्ग : अभेद्य!बाराव्या शतकात शिलाहार राजांनी वाघोटन खाडीच्या दक्षिणेला हा बुलंद किल्ला बांधला. तो ‘घेरिया’ नावाने ओळखला जात असे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी इ.स. १६५३मध्ये हा किल्ला जिंकला, तेव्हा त्याचे नामकरण विजयदुर्ग असे करण्यात आले. संरक्षणासाठी तिहेरी तटबंदी उभारण्यात आली. याशिवाय एका तटबंदीची सव्वाशे मीटर लांबीची भिंत भर समुद्रात आहे. ती वरून दिसत नाही. युरोपीय बांधणीची निमुळती व खोल तळाची जहाजे त्यामुळे किल्ल्याजवळ येऊ शकत नसत व भिंतीला आदळून फुटत असत. तसेच, खाडीलगतच्या उथळ पाण्यात उभी असलेली मराठ्यांची गुराबे व इतर नौका शत्रूला सहजी दिसत नसत. त्यामुळे मराठी आरमाराच्या सागरी गनिमीकाव्याला शत्रूला तोंड द्यावे लागत असे. किल्ल्यावर १७ बुरूज (यात तीन तिमजली बुरूज) व तीन दरवाजे आहेत. तिसरा दरवाजा गोमुखी रचनेचा आहे. महादरवाजाच्या कमानीवरील नगारे-चौघडे वाजवण्याची जागा, हनुमान व महिषासुरमर्दिनीचे मंदिर, खोल समुद्रातली तटबंदी, गावातील धुळपवाडा, मराठा भित्तिचित्रे या गोष्टी पाहण्यासारख्या आहेत.सुवर्णदुर्ग : नावातच सर्वकाही!सुवर्णदुर्गाचे बांधकाम ज्या बेटावर झाले, तेथील कातळ उंचीनुसार काटकोनात असून त्यावर गरजेनुसार दगडी चिऱ्यांचे बांधकाम केलेले आहे. पायातील मूळ खडकालासुद्धा बुरुजासारखा आकार दिलेला आहे. एकमेकांत गुंफलेल्या पाच कमानींचे प्रवेशद्वार शत्रूच्या चटकन लक्षात येत नाही. तोफा, मुख्य दरवाजा, दहा मीटर उंचीचे द्वाररक्षक बुरूज याबरोबरच प्रवेशद्वारासमोर जमिनीवर कोरलेले कासव आणि भिंतीवर बलभीम हनुमान हे त्याचे वैशिष्ट्य आहे. किल्ल्यावर सरखेल कान्होजी आंग्रे यांची देदीप्यमान कारकीर्द सुरू झाली. कान्होजींचे वडील तुकोजी हे स्वराज्यसंकल्पक शहाजी राजांच्या सेवेत होते. जंजिऱ्याच्या सिद्दीने सुवर्णदुर्ग किल्ल्याला वेढा दिला. यावेळी कान्होजींनी सुवर्णदुर्ग राखला..जिंजी : तिसरी राजधानीजिंजी म्हणजे राजगिरी, कृष्णगिरी, चंद्रयानदुर्ग, कुत्थअरसीदुर्ग, चक्कीलादुर्ग, मुत्तलुनायकनदुर्ग, कुसुसमलाई यांना कवेत घेणारा तटबंदीयुक्त प्रदेश आणि सभोवतालचा खंदक असा मोठा परिसर. किल्ल्याचा इतिहास नवव्या शतकापर्यंत मागे जातो. तेराव्या शतकात विजयनगरच्या राजांनी तो ताब्यात घेतला. १६७७मध्ये शिवछत्रपतींनी हा किल्ला जिंकून घेतला. हा किल्ला सह्याद्री आणि पूर्व घाटरांगांच्या मधे आहे. तीन टेकड्यांना कवेत घेणारा ११ चौरस किलोमीटर पसरलेला व १३ किलोमीटर तटबंदीचा हा किल्ला आहे. राजगिरी या सर्वांत उंच टेकडीवर बालेकिल्ला आहे. महाराजांनी किल्ल्याचा काही भाग पाडून नव्याने बांधला. या संदर्भात आंद्रे फ्रेर लिहितो, ‘पहिले तट पाडून नवे तट आणि बुरूज असे कौशल्याने बांधले, की ते काम हिंदी लोकांचे नसून युरोपीयांचेच असावे असे वाटते.’ औरंगजेबाच्या मोहिमेदरम्यान छत्रपती राजाराम महाराज निसटून जिंजीला गेले. पण येथूनच त्यांनी स्वराज्याचा लढा दीर्घकाळ चालवला.संदर्भविविध पुस्तके, बखरी, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ दिनदर्शिका.तसेच या लेखासाठी प्रा. डॉ. संजय तांबट यांची मदत झाली.प्रा. डॉ. गणेश राऊत पुणेस्थित लेखक,संशोधक व इतिहास अभ्यासक आहेत. 