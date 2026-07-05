Premium|Foreign Investment India : परदेशी भांडवलाचा ओघ कमी का होतोय?

डॉ. दिलीप सातभाई - dvsatbhaiandco@gmail.comपरदेशी गुंतवणूकदार केवळ करामुळे भारतातून बाहेर पडत आहेत असे नाही. परंतु जागतिक निधीकडे अनेक पर्याय उपलब्ध असताना करातील हा फरक भारताच्या स्पर्धात्मकतेवर परिणाम करतो याची नोंद घेण्यास अर्थ मंत्रालय कमी पडले आहे असे वाटते. गुंतवणूकदार अंतिम परतावा पाहतो आणि त्यावर कराचा थेट परिणाम होतो. परदेशी भांडवलाचा ओघ कमी झाल्याचा सर्वांत मोठा परिणाम भारतीय रुपयावर होतो. जेव्हा परकीय चलनाचा पुरवठा कमी होतो, तेव्हा रुपयावर दबाव वाढतो. रुपयाची घसरण हा केवळ चलन बाजारातील विषय नसून संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणारा घटक आहे.गेल्या दोन दशकांत भारताने जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली. मजबूत आर्थिक वाढ, विशाल ग्राहक बाजारपेठ, तरुण लोकसंख्या आणि लोकशाही व्यवस्थेतील स्थैर्य यांमुळे भारत जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षणाचे केंद्र बनला. तथापि, गेल्या काही वर्षांत काही चिंताजनक आर्थिक संकेत दिसू लागले आहेत. परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा (FII) भारतीय बाजारातील सहभाग कमी होत आहे, रुपयावर सातत्याने दबाव निर्माण होत आहे आणि बँकांना पुरेशा ठेवी आकर्षित करण्यासाठी झगडावे लागत आहे. या तीन घटना स्वतंत्र नसून त्या भारतीय अर्थव्यवस्थेत घडत असलेल्या एका मोठ्या संरचनात्मक बदलाच्या विविध बाजू आहेत. परदेशी गुंतवणूकदार भारतातून बाहेर पडत आहेत, याचे स्पष्टीकरण अनेकदा मजबूत होत असलेला डॉलर, जागतिक भू-राजकीय तणाव किंवा व्याजदरातील बदल यांपुरते मर्यादित ठेवले जाते. नुकतीच तैवान व दक्षिण कोरिया शेअर बाजाराने भारतीय बाजारापेक्षा वरचढ प्रगती दाखवून वरचा नंबर पटकावला याचेही कारण दिले जात आहे. तथापि, हे सर्व घटक महत्त्वाचे असले, तरी संपूर्ण चित्र समजून घेण्यासाठी जागतिक भांडवलाच्या बदलत्या प्रवाहाचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे..Premium|Study Room : विकासाचा वेग टिकवण्यासाठी ऊर्जेच्या बाबतीत आत्मनिर्भरता असायलाच हवी!.आज जगात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) ही केवळ तांत्रिक क्रांती राहिलेली नाही; ती आर्थिक शक्ती, औद्योगिक नेतृत्व आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे प्रमुख साधन बनली आहे. जागतिक गुंतवणूकदार आता केवळ वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांचा शोध घेत नाहीत, तर भविष्यातील तंत्रज्ञानावर नियंत्रण असलेल्या देशांमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य देत आहेत. याच कारणामुळे तैवान, दक्षिण कोरिया आणि अमेरिका या देशांनी गेल्या काही वर्षांत जागतिक भांडवलाचा मोठा हिस्सा आकर्षित केला आहे. तैवानने सेमीकंडक्टर उद्योगात जवळपास जागतिक वर्चस्व निर्माण केले आहे. एआय साठी आवश्यक असलेल्या अत्याधुनिक चिप्सच्या उत्पादनात तैवानचा मोठा वाटा आहे. दक्षिण कोरिया मेमरी चिप्स आणि प्रगत इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात आघाडीवर आहे. अमेरिकेने एआय मॉडेल्स, क्लाउड कॉम्प्युटिंग, सॉफ्टवेअर प्लॅटफॉर्म्स आणि संशोधन क्षेत्रात निर्विवाद नेतृत्व मिळवले आहे.याउलट भारताकडे प्रतिभावान अभियंते आणि संशोधकांची कमतरता नाही, परंतु भारताने प्रामुख्याने तंत्रज्ञान सेवा पुरवणारी अर्थव्यवस्था म्हणून विकास केला आहे. भारतीय आयटी कंपन्यांनी जागतिक स्तरावर मोठे यश मिळवले असले, तरी त्या मुख्यतः ग्राहकांना सेवा देतात. जगभर वापरले जाणारे एआय मॉडेल्स, एआय चिप्स किंवा मूलभूत तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्म्स निर्माण करण्यात भारत अद्याप खूप मागे आहे. भारतीय वंशाचे अनेक संशोधक आज जगातील अग्रगण्य एआय कंपन्यांमध्ये नेतृत्वाच्या भूमिकेत आहेत. परंतु त्यांचे संशोधन, बौद्धिक संपदा आणि नवकल्पनांचा आर्थिक लाभ प्रामुख्याने इतर देशांना मिळतो. यामागे दीर्घकालीन संशोधनासाठी अपुरी गुंतवणूक, सेमीकंडक्टर उद्योगाचा अभाव, उच्च जोखीम स्वीकारणाऱ्या भांडवलाची कमतरता आणि संशोधन संस्था व उद्योग यांच्यातील मर्यादित सहकार्य ही कारणे आहेत.जागतिक गुंतवणूकदारांची पसंती आज अशा देशांना आहे, जे एआय तंत्रज्ञानाचे केवळ वापरकर्ते नसून त्याचे मालक आहेत. भारत एआय चा मोठ्या प्रमाणावर वापर करीत असला, तरी एआय तंत्रज्ञानाची मालकी, संशोधन आणि जागतिक उत्पादने विकसित करण्याच्या बाबतीत अजून मोठा लांबचा पल्ला गाठायचा आहे. त्यामुळे जागतिक भांडवलाचा काही हिस्सा भारतातून तैवान, दक्षिण कोरिया आणि अमेरिकेकडे वळत असल्याचे दिसते. मात्र तंत्रज्ञान हा या प्रकरणाचा केवळ एक भाग आहे. करप्रणालीचाही त्यात महत्त्वाचा वाटा आहे. भारतात सूचिबद्ध शेअर्सवरील दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर १२.५ टक्के आणि अल्पकालीन नफ्यावर २० टक्के कर आकारला जातो. याउलट सिंगापूर, हाँगकाँग आणि तैवानसारख्या अनेक आशियाई वित्तीय केंद्रांमध्ये सूचिबद्ध शेअर्सवरील भांडवली नफ्यावर शून्य किंवा अत्यल्प कर आहे. दक्षिण कोरियातही बहुतांश किरकोळ गुंतवणूकदारांना अशा नफ्यावर सवलत दिली जाते..याचा अर्थ असा नाही, की परदेशी गुंतवणूकदार केवळ करामुळे भारतातून बाहेर पडत आहेत. परंतु जागतिक निधीकडे अनेक पर्याय उपलब्ध असताना करातील हा फरक भारताच्या स्पर्धात्मकतेवर परिणाम करतो याची नोंद घेण्यास अर्थ मंत्रालय कमी पडले आहे असे वाटते. गुंतवणूकदार अंतिम परतावा पाहतो आणि त्यावर कराचा थेट परिणाम होतो. परदेशी भांडवलाचा ओघ कमी झाल्याचा सर्वांत मोठा परिणाम भारतीय रुपयावर होतो. जेव्हा परकीय चलनाचा पुरवठा कमी होतो तेव्हा रुपयावर दबाव वाढतो. रुपयाची घसरण हा केवळ चलन बाजारातील विषय नसून संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणारा घटक आहे. भारत आपल्या गरजेपैकी मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आयात करतो. रुपया कमकुवत झाल्यास तेल महाग होते. तेल महाग झाल्यावर वाहतूक खर्च वाढतो, उद्योगांचा उत्पादन खर्च वाढतो आणि शेवटी महागाई वाढते. इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक यंत्रसामग्री, खत आणि इतर आयातींचा खर्च वाढतो. परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा खर्च वाढतो. विदेशी चलनात कर्ज घेतलेल्या कंपन्यांचे दायित्व वाढते. सरकारला इंधन, खत आणि ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित अनुदानांसाठी अधिक खर्च करावा लागू शकतो.रुपयाच्या घसरणीचा आणखी एक महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे परदेशी गुंतवणूकदारांचा परतावा कमी होणे. एखाद्या गुंतवणूकदाराला भारतीय बाजारातून नफा मिळाला, तरी रुपया कमकुवत झाल्यास डॉलरमधील त्याचा प्रत्यक्ष परतावा घटू शकतो. परिणामी नवीन गुंतवणूक आणखी कमी होण्याची शक्यता निर्माण होते. अशा प्रकारे रुपयाची घसरण आणि भांडवलाचा ओघ कमी होणे हे एकमेकांना बळ देणारे दुष्टचक्र तयार करू शकतात. या काळात भारतात आणखी एक महत्त्वाचा बदल घडला आहे. भारतीय कुटुंबांची बचत बँक ठेवींपासून म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजाराकडे वळू लागली आहे. SIP संस्कृतीने देशात गुंतवणुकीची नवी चळवळ निर्माण केली आहे. यामुळे भारतीय शेअर बाजाराला स्थैर्य मिळाले आहे. पूर्वी FII विक्री करताच बाजारात मोठी घसरण होत असे; आज देशांतर्गत गुंतवणूकदार त्या धक्क्याचा मोठा भाग शोषून घेत आहेत.मात्र या बदलाची दुसरी बाजूही आहे. जे पैसे पूर्वी बँक ठेवींमध्ये जमा होत होते ते आता मोठ्या प्रमाणावर इक्विटी बाजाराकडे वळत आहेत. परिणामी बँकांच्या ठेवींची वाढ कर्जवाढीच्या तुलनेत कमी होत आहे. बँकांना ठेवी आकर्षित करण्यासाठी अधिक व्याजदर द्यावे लागत आहेत. ठेवींचा खर्च वाढल्यावर कर्जाचे व्याजदरही वाढतात. याचा सर्वाधिक फटका लघु आणि मध्यम उद्योगांना बसतो, कारण त्यांच्याकडे भांडवल उभारणीसाठी शेअर बाजाराचा पर्याय नसतो. या प्रक्रियेला करप्रणालीही काही प्रमाणात प्रोत्साहन देते. बँक ठेवींवरील व्याज हे पूर्णपणे करपात्र असते, तर दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर तुलनेने कमी कर आकारला जातो. परिणामी बचतींचा ओघ नैसर्गिकरीत्या इक्विटीकडे वळतो. ही परिस्थिती शेअर बाजारासाठी सकारात्मक असली, तरी बँकिंग क्षेत्रासाठी आव्हानात्मक ठरू शकते..आज भारतासमोरचे खरे आव्हान केवळ परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याचे नाही, तर जागतिक भांडवलासाठी भारताला अधिक स्पर्धात्मक बनवण्याचे आहे. त्यासाठी करप्रणाली अधिक संतुलित करणे, दीर्घकालीन संशोधनाला चालना देणे, सेमीकंडक्टर आणि एआय क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करणे, विद्यापीठे आणि उद्योग यांच्यातील सहकार्य वाढवणे आणि रुपयाला अधिक स्थैर्य देणे आवश्यक आहे. भारताकडे विशाल बाजारपेठ, उत्कृष्ट मनुष्यबळ आणि विकासाची प्रचंड क्षमता आहे. मात्र आजची जागतिक स्पर्धा केवळ आर्थिक वाढीची नाही; ती तंत्रज्ञान, संशोधन, भांडवल आणि नवकल्पनांच्या मालकीची आहे. भारताने सेवा-आधारित तंत्रज्ञान अर्थव्यवस्थेतून संशोधन व उत्पादन-आधारित तंत्रज्ञान अर्थव्यवस्थेकडे यशस्वी वाटचाल केली, तरच तो जागतिक गुंतवणुकीचा पुढील मोठा केंद्रबिंदू बनू शकेल. अन्यथा जागतिक भांडवल अधिक आकर्षक पर्यायांकडे वळत राहील आणि त्याचा परिणाम रुपया, गुंतवणूक आणि आर्थिक विकास या तिन्ही आघाड्यांवर सतत जाणवत राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.