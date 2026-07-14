Premium|Forest Rights Act : आदिवासींचा एल्गार; ‘तया पलाट हाय गं आमचं’ म्हणत जंगलाशी अतूट नात्याची हाक

विवेक पंडित - pvivek2308@gmail.comजंगल हे आदिवासींसाठी केवळ उपजीविकेचे साधन नाही; तर ती त्यांची ओळख, संस्कृती, श्रद्धा आणि अस्तित्वाची मुळं आहेत. वनहक्क कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि ऐतिहासिक अन्याय दूर करून नवा इतिहास निर्माण करण्याकरिता श्रमजीवी संघटना व्यापक आंदोलन उभं करण्यासाठी मोर्चेबांधणी करीत आहे; कारण वनहक्काचं आदिवासींच्या जगण्यातलं महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.महाभारताच्या शांतिपर्वात म्हटलंय,‘अरण्ये निवसतः शान्तिः प्रकुर्यात् सुखमात्मनः |न हिंसन्ति न हिंस्यन्ते वने सर्वत्र निर्भयाः |’‘जंगलात राहणाऱ्या व्यक्तीला खरी सुख-शांती लाभते. तिथे राहणारे कोणाचीही हिंसा करीत नाहीत आणि तिथले हिंस्र पशूही तिथे राहणाऱ्यांची हिंसा करीत नाहीत. ते स्वतः वनात राहून वनाला कोणत्याही प्रकारची हानी पोहोचवत नाहीत...’ आदिवासी आणि जंगल हे नातं असंच अतूट आहे.आदिवासी हा निसर्गपूजक आहे. आदिवासीत वाघोबा देव, हिरवा देव, चेडोबा देव, पालघाता देवी पुजले जातात. हे सारे जंगलाचे रक्षक. विशेषतः पालघर जिल्ह्यात वारली समाजात ‘बातवाला’ असतो. बातवाला म्हणजे आदिवासींची परंपरा, पूर्वजांच्या इतिहासाची कथा सांगणारी ज्येष्ठ व्यक्ती. एखाद्या घरी मयत झालं की रात्र जागवली जाते. रात्र जागवताना हा ‘बातवाला’ मनुष्याच्या जन्म-मृत्यूचे चक्र महाभारतातील पांडवांच्या कथेमध्ये गुंफून सांगतो. या त्याच्या कथेतले पांडव हे राजगृहात राहणारे राजपुत्र नसतात; तर ते सह्याद्रीच्या घनदाट जंगलात राहणारे वनवासी असतात. हे पांडव आदिवासींचे मार्गदर्शक आहेत, ज्यांच्याकडून त्याने वनांशी सहजीवनाची शिकवण घेतली आहे. आदिवासींच्या साऱ्या लोककथा या जंगलाशी जोडलेल्या... अगदी महाभारत-रामायणही! दारिद्र्यामुळे भुकेशी झुंज हा स्थायीभाव असल्याने दिवसभर राबून थकलेला आदिवासी श्रमपरिहारासाठी सामूहिक नृत्य करतो. पालघर भागात त्याला गौरी नाच, कामडी नाच, तारपा नाच म्हणतात. या नाचाची गाणीही जंगलाशी जोडलेली आहेत. त्यामुळे आदिवासी आणि जंगल यांतला एकजिनसीपणा अत्यंत स्वाभाविक आणि उत्कट आहे. आदिवासी जन्माला येतानाच या सहअस्तित्वाचं गुणसूत्र घेऊनच जन्माला येतो. त्यामुळे ‘न हिंसयन्ति वनम्’ हा त्यांच्या जीवनपद्धतीचा गाभा आहे. त्यामुळे वनापासून आदिवासीला बेदखल करणं म्हणजे त्याचा आत्मा त्याच्या देहापासून विलग करण्यासारखं आहे. नेमका हाच धागा संघटनेने ऐंशीच्या दशकात पकडला आणि संघटनेचा वन अधिकारासाठीचा संघर्ष सुरू झाला, जो अजूनपर्यंत अव्याहत सुरू आहे..Premium|Goa tourism corruption : बेकायदा क्लब, भ्रष्ट साखळी आणि बेबंदशाहीने ग्रासलेला गोवा .संघटना असलेला संपूर्ण भाग म्हणजे वसई, वाडा, भिवंडी, पालघर भाग. या भागात संघटना वाढत होती. हा भाग घनदाट जंगलाने व्यापलेला होता. आदिवासींचे पाडे जंगल-डोंगरांच्या कुशीत वसलेले. जंगलतोड झालेल्या काही ठिकाणी आदिवासी भाताची लागवड करून त्यावर आपली गुजराण करीत होते. वेठबिगार मुक्तीनंतर या भागातील शेतमजूर मोठ्या प्रमाणात संघटनेत सहभागी होऊ लागले. हे सर्व शेतमजूर भूमिहीन होते. खूप कमी आदिवासी असे होते, ज्यांच्या स्वतःच्या जमिनी होत्या. किमान वेतनाचा लढा, वेठबिगारीचा लढा हा सन्मानाचा लढा होता. जागोजागी किमान वेतनासाठी संप होत होते. वेठबिगार मुक्त होत होते. अशा वेळी त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्नही निर्माण होत होता. त्यामुळे संघटनेने १९८३मध्ये सर्वसाधारण सभेत वनजमिनीवर शेती करायला सुरुवात करण्याचं आवाहन आपल्या सदस्यांना केलं. त्यानुसार शेकडो आदिवासी जंगलावर शेती करू लागले होते. ‘फक्त सपाट असणाऱ्या जागेवर, झाडं नसलेल्या जागेवर लागवड करायची; मात्र जंगलातील बाकीच्या झाडांना हातही लावायचा नाही,’ असं धोरण संघटनेने जाहीर केलं होतं.‘ते पाय दूरचं, टेकडीवरचं, खोपट दिसतंय लांबचं, तया ‘पलाट’ हाय गं आमचं...’ अशी गाणी म्हणत ३० जानेवारी १९८४ रोजी वसई तालुक्यातील पारोळहून ठाण्याला अकराशे आदिवासींचा लाँग मार्च संघटनेने काढला. कार्यकर्ते भिवंडीला रात्रीच्या मुक्कामाला थांबले आणि दुसऱ्या दिवशी पुन्हा सगळ्यांनी ठाण्याकडे कूच केली. ‘वन जमिनीवरील आदिवासींची कब्जे वहिवाट मान्य करा’ ही या लाँग मार्चची मुख्य मागणी होती. वनहक्कासाठीचा संघटनेचा हा पहिला एल्गार होता. त्या काळात ठाणे आणि विशेषकरून रायगड जिल्ह्यात अनेक छोट्या-मोठ्या संघटना कार्यरत होत्या. या संघटनांनी एकत्र येऊन ‘शोषित जनआंदोलन’ या नावाचं एक व्यासपीठ तयार केलं होतं. ‘श्रमजीवी संघटना’ त्या व्यासपीठाचा एक भागही झाली. वांद्र्याला नॅशनल लायब्ररीजवळ गांधी सेवा मंदिर हे सर्वोदय कार्यकर्त्यांचं कार्यालय होतं. त्या कार्यालयात दरमहिन्याला या संघटनांच्या बैठका होत असत. शासनाने वेळोवेळी वनजमिनी आदिवासींच्या नावे करण्याबाबत ठराव केले होते. त्या ठरावांच्या अंमलबजावणीचा आग्रह ‘शोषित जन आंदोलन’ करीत होते. संघटना तालुक्या-तालुक्याला जाऊन वनहक्कासाठी झगडत होतीच.‘नको आश्वासन, नको ते भाषन, बोल वचन देशील काय?आरं तहसीलदार सायबा, पलाट देशील काय?नागली वरई पिकवतो मी भात, मुलं-बाळं राबवली मी त्यात,जर का पलाटं गेली, मुलां-बाळांची दशाही होणार हायआरं तहसीलदार सायबा, बोल पलाट देशील काय?’अशी संघटनेची गाणी ठाणे जिल्ह्यातल्या प्रत्येक तहसील कचेरीसमोर ‘पलाटं’ म्हणजे वनपट्टे मिळवण्यासाठी दुमदुमू लागली. संघटनेचे कार्यकर्ते वनपट्टे मंजूर करून घेण्यासाठी तहसील कचेरीसमोर चूल मांडून रात्र-रात्र वस्तीला राहू लागले आणि वनहक्कांसाठीचा संघर्ष अधिकाधिक तीव्र झाला. याचदरम्यान भारतरत्न राजीव गांधी यांच्या काळात पर्यावरणाच्या अनुषंगाने वृक्षलागवडीचा कार्यक्रम देशभर मोठ्या प्रमाणात हाती घेण्यात आला होता. शासनाच्या सर्व विभागांमार्फत आणि स्वयंसेवी संघटनांमार्फत या कार्यक्रमाने चांगली गतीही घेतली. श्रमजीवी संघटनाही विधायक संसदमार्फत वनीकरणाच्या या मोहिमेत सहभागी झाली होती. केंद्र सरकारने झाड लावणं, झाड लावण्यासाठी खड्डे खोदणं, लावलेल्या झाडाला कुंपण करणं, झाडाला पाणी देऊन त्याचं संवर्धन करणं यासाठी आदिवासींना प्रोत्साहित केलं आणि साहाय्यही देऊ केलं. त्या वेळी धान्याची उपज संघटनेमार्फत दिली गेली. त्यातूनच या भागात मोठ्या प्रमाणावर वनीकरण झालं. पन्नास लाखांहून अधिक झाडं या परिसरातील वनजमिनीवर लावण्यात आली..शासन कोणत्याही विचारधारेचं असो, जेव्हा जेव्हा वृक्षलागवडीचे किंवा बांबू लागवडीचे देशव्यापी, राज्यव्यापी कार्यक्रम हाती घेतले तेव्हा तेव्हा सत्तेला आदिवासींची आठवण येते. मात्र तोच आदिवासी त्याचा वनावरचा नैसर्गिक हक्क मागतो, तेव्हा मात्र सत्तेला त्याचा विसर पडतो, हे नित्याचंच. आदिवासींनी घरासाठी लाकडाचा एक वासा जरी जंगलातून कापून आणला तरी वन विभाग त्यांना त्रास देत असे; परंतु संघटनेच्या संघटित प्रयत्नांमुळे आणि प्रभावामुळे ठाणे जिल्ह्यात आदिवासींनी त्यांच्या नैसर्गिक हक्कासाठी मोठ्या प्रमाणात जंगलावर कब्जा करूनसुद्धा वन खात्याचा त्याला फारसा विरोध होत नव्हता. काही ठिकाणी तुरळक विरोध झाला, मात्र तिथेही आंदोलनाने प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न संघटनेने केला. आदिवासींचा वनजमिनीवरील कब्जा हे वन खात्यामार्फत ‘अतिक्रमण’ ठरवलं गेलं होतं. याबाबतीत वन खातं ब्रिटिशांच्या मानसिकतेतून काम करीत होतं. देशात इंग्रज आल्यानंतर त्यांनी सर्वप्रथम १८६५मध्ये आदिवासींकडून जंगल काढून ते सरकारच्या ताब्यात घेतलं. ब्रिटिशांच्या काळात जंगलाकडे महसूल उत्पन्नाचं साधन म्हणून पाहिलं गेलं. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोडही केली गेली.भारतीय वन कायदा १९२७ या कायद्याने आदिवासींचे वनांवरचे पारंपरिक हक्क मर्यादित केले. ‘राखीव आणि संरक्षित जंगल’ या व्याख्येच्या नावाखाली आदिवासी आणि जंगल यांच्या सहजीवनावर गदा आली. आदिवासींना जंगलाच्या कोणत्याही प्रकारच्या वापरासाठी सरकारी परवानगीची गरज भासू लागली. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर १९२७चा हा कायदा लगेच रद्दबादल झाला नाही, तर तो अनेक बदलांसह बराच काळ लागू राहिला. १९७० ते ९०च्या दशकांतील विविध आदिवासी चळवळींचा ‘जल, जंगल, जमीन’ हा परवलीचा शब्द होता. आदिवासी आणि जंगल यांच्यामध्ये ‘शासन’ नावाची संस्था आली आणि आदिवासी त्याच्या पिढ्यान्-पिढ्यांच्या जंगलातील मुक्त जगण्यालाच पारखा झाला.आदिवासी हा जंगलाशी इतका जोडलेला आहे, की सुमारे तीन हजार वर्षांपूर्वी निर्माण झालेल्या महाभारतासारख्या अजरामर महाकाव्यातही जंगलात राहणाऱ्या पात्रांचा समावेश महर्षी व्यासांनाही टाळता आला नाही. आदिवासी आणि जंगल यातलं अतूट नातं हे हजारो वर्षांपूर्वीपासूनचं आहे. आधुनिक साहित्यालाही ते टाळता आलेलं नाही. ज्ञानपीठकार पद्मश्री महाश्वेतादेवी यांच्या ‘आरण्येर अधिकार’ ही बिरसा मुंडा यांच्या जीवनावरील साहित्यकृती प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे ‘आदिवासी - जंगल’ हा अन्योन्य संबंध अनेक शतकांपासूनचा आहे, जो कोणत्याही शासन-प्रशासन व्यवस्थेने नाकारून संपुष्टात येणार नाही आणि ज्याचा कोणत्याही कायद्याच्या वेष्टनात संकोच करता येणार नाही.ब्रिटिश सरकारची परंपरा पुढे सुरू ठेवत भारत सरकारनेही जंगलावर पूर्ण ताबा प्रस्थापित केला आणि जंगलाचे खरे रक्षक असलेल्या आदिवासींनाच ‘अतिक्रमण’ करणारे ठरवलं. ज्यांनी जंगल निर्माण केलं, ज्यांनी जंगल जोपासलं त्यांना जंगलात जाण्यासाठीही शासनाची परवानगी घ्यावी लागत होती. १९८ मध्ये वनसंवर्धन कायदा संसदेत मंजूर करून शासनाने वनावरील आपली पकड अधिक घट्ट केली. या साऱ्या जुलमाला वेळोवेळी विरोध होतच होता. संघटनेनेही तो आपल्यापरीने सुरू ठेवला. वनांच्या हक्कासाठी पुकारलेल्या लढ्यांचा जाज्वल्य इतिहास आहे. १९२७च्या वन कायद्यानुसार भारतीय वन कायद्याला विरोध करण्यासाठी देशात सर्वप्रथम रायगड जिल्ह्यातील चिरनेर इथल्या आदिवासींनी आवाज उठवला. आदिम कातकरी जमातीतील नाग्या कातकरी हा कातकरी तरुण या उठावाचा कर्ता होता. त्याने चिरनेर इथे सत्याग्रह केला, जो पुढे ‘चिरनेर सत्याग्रह’ म्हणून प्रसिद्ध झाला. सत्याग्रहावेळी नाग्या कातकरीला गोळ्या झाडून मारलं गेलं आणि आदिवासींच्या वनांच्या अधिकारासाठी तो शहीद झाला. ब्रिटिशांची आदिवासीला जंगलातून बेदखल करण्याची हीच मानसिकता स्वातंत्र्यानंतरही स्वतंत्र भारतातील राज्यकर्त्यांमध्ये फारशी बदललेली दिसली नाही. संविधानाने सामाजिक न्यायाचं स्वप्न जरूर दाखविलं; परंतु अनेक दशकांपर्यंत आदिवासींना त्यांच्या पारंपरिक वनहक्कापासून वंचितच राहावं लागलं. विकासाच्या नावाखाली धरणं आली, उद्योग आले, आदिवासींचं विस्थापन झालं; परंतु त्यांच्या वाट्याला विकासाऐवजी दारिद्र्यच आलं. वनांशी नाळ जोडलेला आदिवासी विकासाच्या, प्रकल्पाच्या नावाखाली जंगलातून हुसकावून लावला जात होता; परंतु आदिवासी जंगलाबाहेर गेला नाही. तो आश्रयाला जंगलाच्या अधिक आत आत गेला. पालघरमधील गांजेढेकाळे इथल्या वांद्री धरण प्रकल्पामुळे पिढ्यान्-पिढ्या जंगलात राहणारा आदिवासी त्याच्या वस्तीपासून विस्थापित जरूर झाला; परंतु तो तिथून अधिक खोल, निबिड जंगलाकडे सरकला. जंगलाची वेस त्याने ओलांडली नाही. तो जंगलाच्या अधिक गाभ्यात शिरला, जिथे प्रकल्पांचं भय नव्हतं. दुर्गम जंगलाचा त्याने आश्रय घेतला, जे विकासाच्या भयापासून मुक्त होतं. ‘आदिवासींना विकास नकोय’ असं नाहीय; परंतु त्यांचं जंगलाशी नातं तोडणारा, त्याचं माय-बाप असलेलं जंगल भकास करणारा विकास त्यांना नकोय. ज्या अंगणात आपण नांदलो-खेळलो-वाढलो ते अंगणच कुणीतरी एक दिवस हिसकावून घेतलं, तेव्हा जी वेदना होते तीच वनजमिनीवरील कब्जे वहिवाटीसाठी आदिवासींना ‘अतिक्रमणदार’ ठरविले गेल्यावर होत असते..Premium|Thane labour movement case : स्वतःच्या झाकूनी भेगा मनुष्ये सांधतो आम्ही....आदिवासींनी या जागेत केवळ भातशेती केली नाही; तर मोठ्या प्रमाणात जंगलाचं रक्षण केलं. जंगला जंगलातील झाडं त्यांनी वाचवली. याशिवाय आंबा, काजू, फणस, जांभूळ इतकंच नाही; तर काही ठिकाणी नारळ आणि केळीसुद्धा वनपट्ट्यामधील या जागेत ते घेत आहेत. यामुळे खाण्याची आबाळ असलेल्या अशा बहुसंख्य आदिवासींच्या घरामध्ये आता भुकेचा प्रश्न तरी मिटला आहे. काही ठिकाणी तर पिकवलेला भात घरासाठी वापरून शिल्लक राहतो, असे आशादायी चित्र असंख्य ठिकाणी निर्माण झालेले आहे. हे सारं केवळ वनपट्ट्यांच्या मंजुरीमुळे!वन अधिकार कायदा मंजूर होताना संसदेने अत्यंत महत्त्वाचा मसुदा मान्य केला. भारतीय संविधानातील सामूहिक न्यायाच्या तत्त्वाला मान्यता देणारा हा कायदा होता. तो मंजूर होतानाच्या चर्चेवेळी आदिवासी आणि पारंपरिक वननिवासी यांच्यावर सरकारकडून अन्याय झाल्याचे मान्यही केले गेले. कायद्याचा हेतू स्पष्ट करताना आदिवासीवर झालेला वन अधिकाराबाबतीतील ‘ऐतिहासिक अन्याय’ दूर करणारा कायदा, असं त्याचं वर्णनही केलं गेलं. हा ‘ऐतिहासिक अन्याय’ दूर करण्याच्या दृष्टीने वनसंवर्धन आणि वनहक्क याचा समतोल कशा पद्धतीने राखला जाईल, यादृष्टीने व्यक्तिगत दावे, सामूहिक वन दावे, वनातील उपजवार, पारंपरिक हक्क आणि गावासाठी लागणाऱ्या सार्वजनिक सुविधा या निर्माण करून देण्यासाठीची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली. जुलै २०२४ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संघटनेची आणखी एक विनंती मान्य करीत आदिवासींना वस्तीवाढीसाठी वन जमिनीतून गावठाण देण्याबाबतचा प्रस्तावही मान्य केला आणि त्यानुसार शासन निर्णयही जारी केला. असे असले तरी पर्यायी वनजमीन दिल्याशिवाय वनजमिनीवरील कब्जे वहिवाट अन्य कामासाठी वर्ग करता येणार नाही, या २००४ सालच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आजही वनजमिनीतून आदिवासींना द्यावयाची शेकडो गावठाणे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि ऐतिहासिक अन्याय दूर करून नवा इतिहास निर्माण करण्यासाठी श्रमजीवी संघटना व्यापक आंदोलन उभं करण्यासाठी मोर्चेबांधणी करीत आहे. कारण वन हक्काचं आदिवासींच्या जगण्यातलं महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.‘जंगल हे आदिवासींसाठी केवळ उपजीविकेचं साधन नसून त्यांचे घर, संस्कृती, धर्म, स्मृती आणि जीवनपद्धती आहे,’ अशी मानववंशशास्त्रात एक महत्त्वाची संकल्पना मांडली जाते. त्यामुळे आदिवासींना जंगलातून विस्थापित केलं जातं तेव्हा तो फक्त त्याच्या कब्जे वहिवाटीतील जमिनीचा प्रश्न नसतो; तर तो त्यांची ओळख, संस्कृती आणि त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न बनतो. वनावरच त्यांचं भरण-पोषण झालंय. आदिवासीसाठीची कोणतीही व्यापक चळवळ पाहिली, तर लक्षात येतं की ‘जंगल’ हे या चळवळींच्या केंद्रस्थानी राहिलं. ‘जंगल’ आदिवासींचं व्यक्तिमत्त्व आहे. त्यामुळे श्रमजीवी संघटनेच्या आजवरच्या सर्व लढ्यांचा ‘वनहक्क’ हा अविभाज्य भाग राहिला. परंतु दुर्दैवाने ४३ वर्षांनंतरही या वनहक्कासाठी संघटनेला संघर्ष करावा लागतोय. प्रशासनाच्या अनेक पिढ्या सेवानिवृत्त झाल्या, राजसत्तेच्या मस्तकावरील विविध विचारधारांचे मुकुट उतरवले आणि चढवले गेले; परंतु आदिवासी त्याच्या वनांवरल्या अधिकाराच्या प्रतीक्षेत आजही ताटकळतोय. कायद्याच्या संरक्षणानंतरही वनांवरला त्याचा नैसर्गिक अधिकार मिळवून देण्यासाठी संघटनेला संघर्ष ‘अटळ’ आहे.‘पलाटवाल्यांनो, असे बसू नका थंड,पलाट जाणार आहे, करू चला बंड...किती मोर्चे सरकारवर नेले, खोटे भरवसे आम्हाला दिले...नाही पलाट नावे झाले, करून फसवणूक आता सरकार बसलंय थंडपलाट जाणार आहे, करू चला बंड...’ (क्रमशः).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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