Premium|Imran Khan Adiala Jail : पाकिस्तानात इम्रान खानविरोधात लष्करी डावपेच, तुरुंगातूनही जनतेचा वाढता पाठिंबा

जतीन देसाई- jatindesai123@gmail.comएक कॅप्टन म्हणून इम्रान खान यांनी १९९२ मध्ये पाकिस्तानला क्रिकेटचा विश्वचषक जिंकून दिला. १९९४ मध्ये आपल्या आईची आठवण म्हणून त्यांनी लाहोरमध्ये कॅन्सर हॉस्पिटल स्थापन केले. साहजिकच ते तेव्हा प्रसिद्धीच्या शिखरावर होते. १९९६ मध्ये त्यांनी राजकीय पक्षाची स्थापना केली. भ्रष्टाचार संपवण्याच्या लोकप्रिय घोषणा त्यांनी दिल्या. पुढे ते पाकिस्तानचे पंतप्रधान झाले. लष्करापेक्षा आपण मोठे आहोत, असे दाखवण्याचा प्रयत्न त्यांनी केल्याने त्यांना पंतप्रधानपद सोडावे लागले आणि ‘अतिरेकी’ राजकारणामुळे राजकीय मैदानात त्यांची विकेट गेली.क क्रिकेटपटू म्हणून इम्रान खान पाकिस्तानात जेवढे लोकप्रिय होते त्याहून अधिक ते आज चर्चेत आहेत. इम्रान खान यांच्या ‘पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ’ (पीटीआय) पक्षाची खैबर-पख्तुनख्वा प्रांतात सत्ता आहे. संसदेच्या खालच्या सभागृहात इम्रान खान यांच्या नावाने जवळपास शंभर खासदार निवडून आले आहेत. २०२३च्या ऑगस्ट महिन्यापासून त्यांना रावळपिंडीमधील अडियाला तुरुंगात ठेवण्यात आले असले तरी त्यांच्या लोकप्रियतेची पाकिस्तान सरकार आणि लष्कराला भीती आहे. गेल्या १५-२० दिवसांपासून इम्रान यांच्या प्रकृतीची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर समाजमाध्यमात चर्चा आहे. अफगाणिस्तानच्या एका वेबसाईटने त्यांच्या मृत्यूच्या दिलेल्या चुकीच्या बातम्यांमुळे प्रचंड अफवा पसरली... इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाचा आदेश असला तरी इम्रान यांच्या बहिणींना त्यांना तुरुंगात भेटू दिले जात नव्हते; पण पाकिस्तानात इम्रान यांच्या बाजूने असलेल्या प्रचंड सहानुभूतीमुळे इच्छा नसतानाही २ डिसेंबरला त्यांची बहीण डॉ. उझमा खान यांना तुरुंगात त्यांना भेटायला दिले गेले..‘इम्रान यांची प्रकृती चांगली आहे; पण त्यांचा प्रचंड मानसिक छळ करण्यात येत आहे,’ असे नंतर उझमा यांनी सांगितले. इम्रान खान यांच्या लोकप्रियतेचा अर्थ त्यांचे राजकारण किंवा राजकीय विचार योग्य आहे, असा होत नाही. आपल्या राजकारणात ते दहशतवाद्यांचा उपयोग करत असल्यामुळे पाकिस्तानातील डाव्या विचाराचे लोक त्यांना ‘तालिबान खान’ म्हणतात.‘इम्रान खान यांच्यावर होणाऱ्या मानसिक छळासाठी लष्करप्रमुख असीम मुनीर जबाबदार आहेत,’ असा आरोप उझमा यांनी केला आहे. लोकनियुक्त सरकारचा नेता लोकप्रिय होत असेल तर ते पाकिस्तानच्या लष्कराला सहन होत नाही. लष्कर लोकप्रिय नेत्यांना सत्तेपासून दूर करतात, हा पाकिस्तानचा इतिहास आहे. अलीकडचा विचार केल्यास बेनझीर भुत्तो यांच्याविरोधात नवाज शरीफ यांचा उपयोग करण्यात आला होता. नवाज शरीफ यांना पंतप्रधानपदावरून हटविण्यासाठी लष्कराने इम्रान खान यांचा उपयोग केला होता. २०१८ मध्ये निवडून आलेल्या पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या विरोधात ‘लष्करा’ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) व इतर पक्षांच्या मदतीने २०२२ मध्ये संसदेत ‘अविश्वास प्रस्ताव’ आणला होता. तो मंजूर झाल्यानंतर शाहबाज शरीफ पंतप्रधान झाले. गेल्या वर्षी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ‘पीटीआय’ला पक्ष म्हणून निवडणूक लढण्याची मान्यता नव्हती. क्रिकेट बॅट हे त्यांचे चिन्हदेखील त्यांच्या उमेदवारांना देण्यात आले नव्हते. इम्रान खान तुरुंगात असल्यामुळे त्यांची छायाचित्रे लावून त्यांच्या उमेदवारांनी मते मागितली होती. असे असतानादेखील इम्रान खान समर्थक १०१ उमेदवार अपक्ष म्हणून निवडून आले; मात्र शाहबाज शरीफ परत पंतप्रधान झाले..Premium|Siddhapeeth Minimum Wage Dispute : सिद्धपीठातील कामगारांच्या किमान वेतनासाठी कायदेशीर लढा आणि अहिंसक आंदोलनाची रणनीती.एक कॅप्टन म्हणून इम्रान खान यांनी १९९२ मध्ये पाकिस्तानला क्रिकेटचा विश्वचषक जिंकून दिला. १९९४ मध्ये आपल्या आईची आठवण म्हणून लाहोरमध्ये शौकत खानुम मेमोरियल कॅन्सर हॉस्पिटल स्थापन केले. साहजिकच ते तेव्हा प्रसिद्धीच्या शिखरावर होते. १९९६ मध्ये त्यांनी ‘पीटीआय’ची स्थापना केली. ‘आपण भ्रष्टाचार संपवणार’ अशा लोकप्रिय घोषणा त्यांनी दिल्या. डाव्या विचाराच्या लेबर पार्टीनेदेखील सुरुवातीला इम्रान यांचे समर्थन केले होते. नंतर त्यातून ते बाहेर पडले. १९९९ मध्ये परवेझ मुशर्रफ यांचे त्यांनी समर्थन केले. नंतर काही वर्षांनी मुशर्रफ यांना विरोध करायला सुरुवात केली. इम्रान पश्तुन (पठाण) आहेत. अफगाणिस्तानला लागून असलेल्या खैबर पख्तुनख्वा प्रांतात पश्तुन बहुसंख्याक आहेत. ड्युरेन्ड लाईननी पश्तुन समाजाला अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानात विभाजित केले आहे. खान अब्दुल गफार खान ‘सरहद गांधी’ खैबर पख्तुनख्वाचे होते. १९८८ साली पेशावरमध्ये त्यांचा मृत्यू झाला; पण त्यांचा दफनविधी अफगाणिस्तानच्या जलालाबादमध्ये करण्यात आला. भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी त्यासाठी खास जलालाबादमध्ये गेले होते. सरहद गांधी यांचा विचार पुढे नेणारी अवामी नॅशनल पार्टी (एएनपी) अस्तित्वात आहे. लाल झेंडा असलेल्या या पक्षाचा २०१३ च्या निवडणुकीत ‘पीटीआय’ने खैबर पख्तुनख्वात पराभव केला आणि सत्ता काबीज केली. आजही ‘पीटीआय’ तिथे सत्तेत आहे. २०१३ च्या निवडणुकीत तालिबानने ‘एएनपी’च्या अनेक नेत्यांची आणि कार्यकर्त्यांची हत्या केली होती. ‘एएनपी’च्या उमेदवारांना आणि नेत्यांना प्रचारासाठी फिरणेदेखील जवळपास अशक्य झाले होते. तालिबानचे टार्गेट ‘एएनपी’ होते आणि म्हणून ‘पीटीआय’ला त्यांनी मदत केली होती. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, की २०१४ च्या डिसेंबर महिन्यात पेशावरमधील शाळेत हल्ला करून तालिबानने जवळपास १५० विद्यार्थी आणि शिक्षकांची हत्या केली होती. तेव्हा इम्रान खान तालिबानच्या विरोधात बोलले होते. खूप कमी वेळा त्यांनी तालिबानचा निषेध केला होता. २०२१ च्या १५ ऑगस्टला तालिबानने काबूलवर विजय मिळवला तेव्हा जगभर चिंतेचे वातावरण होते. तेव्हा इम्रान खान पाकिस्तानचे पंतप्रधान होते. तालिबानच्या विजयाचे स्वागत करताना ‘आज खऱ्या अर्थाने अफगाण जनता गुलामगिरीतून मुक्त झाली आहे’ असे त्यांनी म्हटले होते. आपसातील मतभेदामुळे तालिबानचे सरकार स्थापन होत नव्हते तेव्हा आयएसआयचा प्रमुख फैझ हमीदने काबूलला जाऊन सरकार बनवण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडली होती. फैझ हा इम्रान यांच्या खूप जवळ होता. त्याला लष्करप्रमुख बनवण्याचा इम्रान यांचा विचार होता; पण लष्करप्रमुख कमर जावेद बाजवा यांनी तसे होऊ दिले नाही. फैझचे तालिबानशी खूप जवळचे संबंध होते.फिल्ड मार्शल असीम मुनीर आणि इम्रान यांचे संबंध काही वर्षांपासून तणावाचे होते. पंतप्रधान झाल्यानंतर इम्रान यांनी मुनीर यांची आयएसआयचा प्रमुख म्हणून नेमणूक केली; पण मुनीर यांनी आपल्या पत्नीच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी सुरू केल्यामुळे आठ महिन्यांतच त्यांची हकालपट्टी करून इम्रान यांनी फैझ हमीद याची आयएसआयचा प्रमुख म्हणून नियुक्ती केली..इम्रान यांना अडियाला तुरुंगात एका कोठडीत एकट्यांना ठेवण्यात आले आहे. दिवसात थोड्या वेळासाठी त्यांना कोठडीतून बाहेर आणले जाते; पण कोणाशी बोलण्याची त्यांना परवानगी नाही. इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने कुटुंबातील सदस्यांना आठवड्यातून दोनदा त्यांना भेटण्याची सूट दिली असली तरी जेल प्रशासन त्यांना भेटू देत नाही. खैबर-पख्तुनख्वाचे मुख्यमंत्री मोहम्मद सोहेल खान आफ्रिदी यांनाही इम्रान यांना भेटू दिले जात नाही. इम्रान यांना भेटण्याचा एकूण आठ वेळा आफ्रिदी यांनी प्रयत्न केला आहे. काही दिवसांपूर्वी तुरुंगाच्या बाहेर सोहेल आफ्रिदी यांना पोलिसांनी मारहाण केली. इम्रान यांच्या तीन बहिणी - नोरीन नियाझी, अलिमा खान आणि डॉ. उझमा खान यांनी अनेकदा त्यांना भेटण्याची परवानगी मागितली; पण त्यांना भेटू दिले जात नव्हते. या सगळ्यामुळे इम्रान खान यांची प्रकृती चांगली नसल्याची अफवा पसरायला सुरुवात झाली. इम्रान यांचा मुलगा - कासिम खानने तर आपले वडील जिवंत आहेत, याचा पुरावा देण्याची मागणी सरकारकडे केली होती. ‘पीटीआय’चे कार्यकर्ते तुरुंगाच्या बाहेर व इतरत्र निदर्शने करत होते. आंदोलन करणाऱ्यांची संख्या रोज वाढत होती. सरकारसाठी कठीण परिस्थिती निर्माण झाली होती. या कारणांमुळे उझमा व्यवसायाने डॉक्टर असल्यामुळे त्यांना एकट्याला भेटण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यांच्यातील भेट जवळपास ३० मिनिटे चालली..इम्रान यांच्याविरोधात शंभरहून अधिक खटले आहेत. लष्करापेक्षा आपण मोठे आहोत, असे दाखवण्याचा प्रयत्न त्यांनी केल्याने त्यांना पंतप्रधानपद सोडावे लागले. ९ मे २०२३ रोजी इम्रान खान यांना करण्यात आलेल्या अटकेच्या विरोधात त्यांच्या समर्थकांनी पाकिस्तानच्या अनेक शहरांत रस्त्यावर उतरून तोडफोड केली. रावळपिंडीतील लष्कराच्या मुख्यालयावरही हल्ला करण्यात आला. लष्करासाठी ते अपमानास्पद होते. ‘पीटीआय’च्या कार्यकर्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात अत्याचार करण्यात आले आणि त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले. पाकिस्तान सरकार खैबर-पख्तुनख्वामध्ये गव्हर्नर राजवट लादण्याचा विचार करत आहे. अफगाणिस्तानला लागून तो प्रांत असल्याने सुरक्षिततेसाठी तसे करणे आवश्यक असल्याचे पाकिस्तानचे काही मंत्री सांगत आहेत. ‘टीटीपी’कडून सर्वात जास्त हल्ले या प्रांतात होत आहेत. अफगाण तालिबान त्यांना सर्व प्रकारे मदत करत आहे. अफगाण-पाकिस्तान सीमेवर दोन्ही देशांतील लष्करांत ‘युद्ध’ सुरू आहे. युद्धविरामासाठी दोन्ही देशांतील अधिकाऱ्यांमध्ये तुर्कीयेमध्ये चर्चा झाली; पण त्यातून काही निष्पन्न झाले नाही. रियाधमधील बैठकीतूनही युद्धविरामाच्या दृष्टीने काही प्रगती झाली नाही. सुरक्षिततेचे कारण पुढे करून गव्हर्नर राजवट तिथे लावली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असे झाल्यास, 'पीटीआय' अधिक आक्रमक होईल आणि इम्रान खान यांची लोकप्रियता अधिक वाढेल.... 