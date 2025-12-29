Premium|Pasayadan by Saint Dnyaneshwar : पसायदान एक विश्वप्रार्थना

संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या संजीवन समाधी सोहळ्याला यंदा ७५० वर्षे होत आहेत. म्हणजेच हे समाधीचे सप्तशतकोत्तर सुवर्ण वर्ष आहे. योगायोगाने नुकतेच अमेरिकेचे भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी आपल्याला आवडलेल्या गीतांमध्ये ज्ञानेश्वरीच्या ‘पसायदाना’चा उल्लेख केला आहे. राजकीय किंवा इतर स्वरूपाचे मतभेद गृहीत धरूनही एक बाब निदर्शनास आणायला हवी, ती ही की, ओबामा यांना जगभर आदराने पाहिले जाते व त्यांची मते आणि कृती गंभीरपणे घेतली जाते. साहजिकच या उल्लेखामुळे मराठी माणसाची मने नक्कीच सुखावली असणार.पूर्वीच्या काळी एखाद्या ग्रंथाचा समारोप करताना, तो ग्रंथ वाचत असताना काय फळ मिळेल, याचा उल्लेख केला जाई. या प्रकाराला फलश्रुती असे म्हणत. कधी कधी प्रार्थनासुद्धा केली जाई. पसायदान ही अशा प्रकारे ज्ञानेश्वरांनी लिहिलेल्या ‘ज्ञानेश्वरी’ या मराठी गीताभाष्याच्या समाप्तीच्या वेळी केलेली प्रार्थना आहे. श्रेष्ठ अशा दैवी शक्तीची प्रार्थना करून तिच्याकडून आपली इच्छा पूर्ण करून घेणे यात नवे काहीच नाही. जगभर माणसे असे साकडे घालताना वारंवार दिसून येतात. पसायदान ही अशा प्रकारची प्रार्थना नाही. ज्ञानेश्वरांनी स्वतःसाठी काही मागितले नाही. इतकेच नव्हे तर त्यांचे मागणे नाथपंथीय, वारकरी सांप्रदायिक, महाराष्ट्रातील माणसे किंवा हिंदू धर्मीय अशा समूहांपुरतेही नाही. ते जे मागतात ते विश्वातील यच्चयावत मनुष्यासह वर्तमान भूतमात्रांसाठी आहे. म्हणजेच ती प्रार्थना विश्वप्रार्थना आहे. तिचा कोणत्याही धर्माशी वा पंथाशी संबंध नाही. हा मुद्दा ओबामा यांच्या बरोबर लक्षात आला व त्यासंबंधीची आदरयुक्त आवडीची भावना त्यांनी व्यक्त केली..Premium|Druv Bhatt Interview: ध्रुव भट्ट; 'ज्ञानेश्वरी' हा वारकरी पंथासाठी पवित्र प्रमाणग्रंथ आहे, हे वेगळे सांगायची गरज नाही. किंबहुना 'ज्ञानदेवे रचिला पाया' या संत बहिणाबाईंच्या उक्तीने पाया घालणे या क्रियेने ज्ञानेश्वरीचे लेखनच अभिप्रेत आहे. स्वतः बहिणाबाईंनी तर ज्ञानेश्वरीची आरतीच रचली आहे. इतरही संतांनी ज्ञानेश्वर आणि ज्ञानेश्वरी यांची प्रशंसा करण्यात हात कोठेही राखून ठेवला नाही. वारकरी सांप्रदायिकांच्या ज्ञानेश्वरी प्रेमाचा व निष्ठेचा उल्लेख १८५० मध्ये लोकहितवादी गोपाळ हरी देशमुख यांनीही केला आहे. बाळशास्त्री जांभेकरांना आपण मराठी पत्रकारितेचे जनक म्हणतो. त्यांनी १८३२ मध्ये 'दर्पण' पत्र सुरू केले. पण याच बाळशास्त्रींना महाराष्ट्रातील धर्मग्रंथ छापावा असे वाटले तेव्हा १८४५ मध्ये 'ज्ञानेश्वरी'चेच मुद्रण केले.'ज्ञानेश्वरी' मराठीत लिहिली जाणे हे तिच्या वैश्विकतेच्या आड येत नाही. मुख्यतः ज्या ग्रंथावरील ज्ञानेश्वरी हे भाष्य आहे तोच वैश्विक असल्याचे ज्ञानेश्वर आलंकारिकतेने सांगतात. 'तैसे गितेचे हे दूभते । वत्स करुनी पार्थाते । दुभीनाही जगापूरते । श्री कृष्ण गाय ।।' आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा असून संपूर्ण जगाची काळजी करणे हे मराठी माणसाच्या अंगवळणी पडते आहे. ते त्याचे एक अंगभूत वैशिष्ट्यच आहे. महाराष्ट्र धर्म हा त्रिविक्रम आहे, असे विनोबांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्र हे त्याचे स्वाभाविक असे पहिले पाऊल आहे, त्याचे दुसरे पाऊल हे भारतवर्ष हे आहे आणि तिसरे पाऊल जग आहे. त्यांच्या या म्हणण्याचा प्रत्यय आणणारी पसायदान ही रचना आहे. पसायदान ही विश्वप्रार्थना असल्याकडे पहिल्यांदा लक्ष गेले ते राजारामशास्री भागवत यांचे.एकोणीसाव्या शतकातील हे विचारवंत लिहितात ''हा महाप्रसाद आता कोणत्याही प्रकारच्या कोतेपणास वाव मिळाला नसल्यामुळे फारच सुरेख बनला आहे.'' त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे पसायदान म्हणजे ''भूपृष्ठावरील सार्वत्रिक उद्गार!''.'महाप्रसाद' हा शब्द शास्रीबुवांनी 'पसायदान' शब्दासाठी वापरला आहे, ते समजून घ्यायला हवे. पूर्वीच्या काळी यज्ञ करण्याची प्रथा होती. यज्ञ यथासांग झाला की यज्ञदेवता प्रगट होऊन एका पात्रातून त्या यजमानास प्रसाद देत असे, त्यास 'पसायदान' म्हणत. ज्ञानेश्वरी हा काय यज्ञ आहे, असा प्रश्न एखादा विचारू शकतो. होय, ज्ञानेश्वर आपण लिहिलेला भाष्य ग्रंथ हा 'वाग्यज्ञ' वाचेने केलेला यज्ञ असल्याचे सांगतात व आता त्यामुळे यज्ञदेवतेने म्हणजे अर्थातच विश्वात्मक देवाचे स्वरूप असलेल्या गुरूंनी प्रसन्न होऊन पसाय किंवा प्रसाद द्यावा, अशी मागणी करतात.आता विश्वात्मके देवे ।येणे वाग्यज्ञे तोषावे ।तोषोनि मज द्यावे । पसायदान हे ।।या मागितलेल्या पसायाचे स्वरूप किती वैश्विक आहे, याविषयी खरे तर काही वेगळे विवेचन करायची गरज नाही. जगात काही खल प्रवृत्तीचे, दुष्ट दुर्जन प्रवृत्तीचे लोक असतात, हे अनुभवसिद्ध भाग आहे. ज्ञानेश्वर असे मागत नाहीत की परमेश्वराने अवतार वगैरे घेऊन त्यांचा नायनाट करावा. ते म्हणतात, अशा खल प्रवृत्तीच्या लोकांची 'व्यंकटी', वाकुडपणा म्हणजेच खल प्रवृत्ती नष्ट होवो. इतकेच नव्हे तर त्यांना सत्कर्म करण्याची आवडनिर्माण होवो.तया सत्कर्मी रती वाढो ।सर्व प्राणीमात्रांमध्ये मैत्रभाव निर्माण होवो,भूता परस्परे पडो । मैत्र जीवांचे ।।पृथ्वीवरील पापाचा अंधकार नष्ट होवो, त्यासाठीच स्वधर्मारूपी सूर्याचा उदय होवो, असे त्यांचे मागणे आहे. ज्याची जी इच्छा आहे, ती पूर्ण होवो हे त्यांचे मागणे आहे. सर्वांना सदा सत्संगती लाभो, हे ही त्यांचे मागणे आहे. संतांच्या सहवासाने व उपदेशाने माणसाच्या वृत्तीत पालट होतो. तो सन्मार्गाकडे वळतो, याची त्यांना खात्री असल्याने ते असे मागणे मागतात, हे स्पष्ट आहे.या सर्व मागण्या सारांशाने सांगतच ते पसायदानाचा समारोप करतात-किंबहूना सर्व सुखी।पुर्ण होऊनी तिन्ही लोकी।भजिजो आदिपुरुषी अखंडित।अशा प्रकारची रचना वाचणारा बराक ओबामासारखा कोणीही सहृदय माणूस हेलावून जाईल आणि त्यास या रचनेविषयी तसेच तिच्या कार्याविषयी अत्यंत आदर वाटेल, हे काय सांगायला हवे? दुसरे असे की जगात शांतता नांदावी आणि जगातील लोक सुखी व्हावेत, यासाठी राजकारण करणाऱ्या लोकांनी प्रयत्न करावेत. आपल्याकडील सत्तेचा उपयोग त्यांनी यासाठी करावा, अशी सार्वत्रिक समजूत व अपेक्षाही आहे. 