Premium|France Protests and Social Unrest : फ्रान्समधील हिंसक आंदोलनांनी कल्याणकारी अर्थव्यवस्थेपुढे उभे केले प्रश्न

निळू दामले - sakal.avtaran@gmail.comफ्रान्समधील विद्यार्थी आंदोलन, वाढती महागाई, बेरोजगारी आणि हिंसक निदर्शनांनी केवळ मॅक्रॉन सरकारपुढेच नव्हे; तर कल्याणकारी अर्थव्यवस्थेच्या मर्यादांपुढेही प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. नागरिकांच्या वाढत्या अपेक्षा, सरकारची आर्थिक कोंडी आणि डावे-उजवे राजकारण यांतून निर्माण झालेला असंतोष हा केवळ फ्रान्सपुरता मर्यादित नसून, जागतिक लोकशाही व्यवस्थेपुढील गंभीर आव्हान ठरत आहे.सिल्विया केल्वी गेली ४७ वर्षे पॅरिसच्या रिपब्लिक चौकात खाद्यपदार्थांचे दुकान चालवतेय. १८ ऑक्टोबरच्या सकाळी ती दुकान उघडायला गेली, तेव्हा ते उद्ध्वस्त झालेले पाहून ती मटकन खालीच बसली. आदल्या रात्री चौकात निदर्शने आणि दंगल झाल्याची बातमी तिने टीव्हीवर पाहिली होती. त्या बातमीचा संदर्भ खुद्द आपल्याच दुकानाशी असेल, अशी कल्पनाही तिने केली नव्हती. १७ ऑक्टोबरच्या रात्री पॅरिसभर काही लोकांनी उत्पात माजवला होता. दुकाने फोडली, लुटली आणि मोटारींना आगी लावल्या. पॅरिसमध्ये सुमारे दोन हजार दुकाने आणि कार्यालयांची नासधूस झाली होती.कसा विचित्र प्रकार घडतो पाहा. १७ ऑक्टोबरच्या आठवड्यात लुई व्हिटॉन, हर्मेस इत्यादी कंपन्यांनी आपली दुकाने, शोरूम आणि कार्यालये जनतेसाठी खुली केली होती. आपली उत्पादने लोकांनी पाहावीत, ती कशी तयार केली जातात हे समजून घ्यावे, अशी त्यामागची कल्पना होती. साधारणपणे माणसे दुकानात खरेदी करण्यासाठी येतात आणि खरेदी करून निघून जातात. त्याऐवजी लोकांनी उत्पादनांची माहिती करून घ्यावी, डिझायनर आणि कारागिरांशी संवाद साधावा, अशी कंपन्यांची अपेक्षा होती..लुई व्हिटॉन आणि हर्मेस या कंपन्या बॅगा, पर्स, चपला इत्यादी वस्तू तयार करतात. त्यांच्या किमती दीड-दोन लाख रुपयांपासून सुरू होऊन दहा लाख रुपयांपर्यंत जातात. तीन-चार लाख रुपयांची पर्स खरेदी करणारे कमीच असतात. अशा महागड्या वस्तू खरेदी करू न शकणाऱ्या सामान्य माणसांनाही या महागड्या कलाकृतींची माहिती करून देण्याचा खटाटोप कंपन्यांनी केला.गंमत अशी, की दुकाने बंद झाल्यानंतर कानटोप्या घातलेले काही लोक दरवाजे आणि काचा फोडून दुकानांमध्ये घुसले. लाखो रुपयांच्या पर्स, बॅगा, चपला आणि कोट्यवधी रुपयांचे दागिने त्यांनी लुटले. लुटणारे लोक या वस्तू स्वतः वापरणार नव्हते. चार-दोन दिवसांनी त्या वस्तू बाजारात स्वस्तात विकल्या जाणार होत्या.किमती वस्तूंचे एक वेळ समजू शकते; मात्र काही लोकांनी अगदी सामान्य वस्तूही लुटल्या. उदाहरणार्थ, वाइन आणि दारूच्या बाटल्या. महागड्या नव्हे तर स्वस्त बाटल्या. दारू लुटणाऱ्या एका दंगलखोर तरुणाला पोलिसांनी पकडून न्यायालयात उभे केले. त्या तरुणाने गुन्हा कबूल केला. तो म्हणाला, ‘माझा वाढदिवस मी त्या दारूने साजरा केला. माझा वाढदिवस छान साजरा झाला.’१७ सप्टेंबरला कामगार वस्त्यांमधील काही विद्यार्थ्यांनी आपल्या शाळा बंद पाडल्या. शाळांच्या दरवाजांबाहेर ठिय्या दिला आणि शिक्षकांना आत जाण्यास मज्जाव केला. कचऱ्याचे डबे रस्त्यावर आणून बॅरिकेड्स उभारले. तिसऱ्या-चौथ्या दिवसापर्यंत फ्रान्सभरातील सुमारे ४०० शाळा विद्यार्थ्यांनी बंद पाडल्या होत्या. विद्यार्थी वैतागले होते. त्यांची संख्या इतकी वाढली होती, की वर्ग अपुरे पडू लागले होते. वर्गांमध्ये मुलांना बसायला जागा नव्हती. त्यांना अक्षरशः कोंबून बसवले जात होते. अनेक वर्गांच्या भिंतींना कित्येक वर्षे रंग दिलेला नव्हता. छताचे पोपडे पडत होते. वातानुकूलन यंत्रणा नादुरुस्त झाली होती. गेल्या वर्षभरात फ्रान्समध्ये उष्णतेची लाट आली होती. वर्गांमध्ये बसणेही कठीण होईल, इतका उकाडा असायचा. थंडीच्या दिवसांत मरणाची थंडी. काही शाळांमध्ये तर उंदीर मुलांच्या पायांखालून बागडत असत.अभ्यासक्रमही अतिशय गुंतागुंतीचा होता. किती तरी विषय. इतर काहीही करायला वा खेळायला मुलांना वेळच मिळत नसे. शिक्षकांची संख्याही कमी झाली होती. इतकी अव्यवस्था असूनही शैक्षणिक शुल्क मात्र वाढत होते..Premium|Electoral Merit in Politics : चुकीच्या नजरा रोखण्यासाठीच.विद्यार्थी आणि पालकांनी तक्रारी केल्या होत्या. आंदोलनेही केली; मात्र त्यावर कोणत्याही उपाययोजना झाल्या नव्हत्या. १७ सप्टेंबरला अखेर उद्रेक झाला. फ्रान्सभरातील विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. मग पालकही रस्त्यावर आले. लाखोंच्या संख्येने मोर्चे निघू लागले. पॅरिसमधील एका मोर्चात आठ लाख नागरिक सहभागी झाले होते, असा आंदोलकांचा दावा आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, दोन लाखांच्या आत नागरिक होते. दोन लाख संख्याही काही कमी नव्हती. महागाई वाढली होती, पेट्रोल महागले होते; मात्र वेतन वाढत नव्हते. फ्रेंच कामगार संघटनाही सरसावल्या.ऑक्टोबर उजाडला. सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नव्हता. लाठीमार आणि अश्रुधुराचा वापर, एवढाच सरकारचा प्रतिसाद होता. विद्यार्थी गेली तीन-चार वर्षे मागण्या करीत होते; मात्र सरकार गप्प होते. पंधराएक दिवस सरकार कामच करीत नव्हते. फ्रान्स आंदोलनात अडकला होता. अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आंदोलनाबद्दल काही बोलत नव्हते. ते आंतरराष्ट्रीय राजकारणातच अडकले होते. युक्रेन, अमेरिका, इराण, इस्राईल इत्यादी प्रश्नांमध्ये ते व्यग्र होते. पॅरिसच्या रस्त्यांवर आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये जुंपली असताना मॅक्रॉन आखाती देशांच्या दौऱ्यावर गेले होते. पेट्रोल मिळवण्याची खटपट करीत होते.आंदोलन सुरुवातीला शांततेत सुरू होते. पोलिस आंदोलकांची कोंडी करून त्यांना मारहाण करीत होते; तरीही लाखोंचे मोर्चे शांततेत पार पडत होते. मात्र, १८ ऑक्टोबरला गोंधळ उडाला. काही जणांनी लुटालूट केली, हिंसा केली. सुमारे सात हजार नागरिकांना अटक करण्यात आली. जवळपास दोन हजार जण जखमी झाले.दुकानदार, नागरिक आणि कामगार अशा सर्वांच्याच मनात आता सुरक्षिततेबद्दल भीती निर्माण झाली होती. राज्य नागरिकांची काळजी घेत नाही आणि सरकारने त्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे, अशी त्यांची भावना होती. मॅक्रॉन गेली नऊ वर्षे सत्तेत आहेत. काही महिन्यांत त्यांची कारकीर्द संपणार आहे. राज्यघटनेनुसार, त्यांना आता राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक लढवता येणार नाही. नागरिकांच्या मते, तेही बरेच आहे. आता मॅक्रॉन त्यांच्या मानगुटीवरून हटतील. नागरिकांची मॅक्रॉन यांच्यावर नाराजी आहे. आजचा विद्यार्थी आणि नागरिकांचा असंतोष दीर्घकाळापासून उफाळत आलेला आहे. महागाई वाढली आहे. पेट्रोलचे भाव सतत वाढत आहेत. पेट्रोल किंवा कार आता श्रीमंतांची मक्तेदारी राहिलेली नाही. घरकामासाठी येणारी मंडळीही कारने घरी येतात. कामगार कारने रेल्वे स्थानकापर्यंत जातात. इराणमधील युद्ध आणि होर्मुझची नाकेबंदी काल-परवाची आहे. मॅक्रॉन यांनी २०१८ मध्ये पेट्रोलवर कर लावला. पेट्रोल महाग झाले की लोक त्याचा वापर कमी करतील आणि मागणी-पुरवठ्यात समतोल निर्माण होईल, असे मॅक्रॉन यांचे म्हणणे होते. पेट्रोलवरील करातून सरकारचे उत्पन्न वाढेल आणि देशाचे अर्थसंकल्पीय चित्र सुधारेल, अशीही त्यांची अपेक्षा होती; मात्र लोकांना हे पटले नाही. पेट्रोल महाग झाल्यामुळे त्यांच्या खिशाला फटका बसला; पण त्यातून देशाचे कल्याण झाल्याचे त्यांना दिसले नाही. त्यामुळे त्यांनी आंदोलन केले.मॅक्रॉन यांनी निवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी वाढवले. नागरिकांनी आणखी दोन वर्षे काम केले, तर उत्पादन आणि उत्पन्न वाढेल, असे त्यांचे आर्थिक गणित होते. पेन्शनची रक्कम देण्याची वेळ दोन वर्षे पुढे ढकलणे, हाही एक फायदा होता. डाव्यांनी आक्षेप घेतला. अधिक वर्षे काम करावे लागल्यास त्या काळात तेवढ्या कमी लोकांना रोजगार मिळतो. परिणामी बेरोजगारी कमी होण्याऐवजी वाढते, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. निवृत्तीचे वय वाढवण्याचा निर्णय रद्द करावा, या मागणीसाठी लोकांनी देशव्यापी आंदोलन केले होते. मॅक्रॉन यांनी कर कमी केले. मध्यमवर्गीय, श्रीमंत आणि उद्योगपतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे त्यांची गुंतवणूक वाढेल आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, असे मॅक्रॉन यांचे गणित होते. मात्र, लोकांनी या निर्णयाचा अर्थ मॅक्रॉन भांडवलशाही विचारसरणीनुसार वागत आहेत, असा घेतला. त्यांनी मॅक्रॉन यांचा प्रस्ताव नाकारला आणि आंदोलन केले..पंचाईतच झाली. कर वाढवले की उजवे संतापतात. कर कमी केले की डावे नाराजी व्यक्त करतात. मॅक्रॉन ना डावे ना उजवे. ते मधलेच. मॅक्रॉन राजकीय कार्यकर्ते कधीच नव्हते. त्यांची पार्श्वभूमी उद्योग, बँकिंग आणि सल्लागार क्षेत्रातील आहे. ते सामान्य लोकांमध्ये वाढलेले नाहीत. त्यामुळे ते पुस्तकी वळणाचे निर्णय घेतात. परिणामी सामान्य नागरिकही त्यांच्या बाजूने ठामपणे उभे राहत नाहीत. डावे त्यांना नाकारतात, तर उजवे झिडकारतात.म्हटले तर ही पंचाईत केवळ मॅक्रॉन यांचीच आहे, असे नाही. अमेरिका असो, जर्मनी असो, इटली असो की स्पेन... जगभरातील लोकशाही देशांमध्ये एक प्रकारची कल्याणकारी अर्थव्यवस्था प्रचलित आहे. फ्रान्समध्ये ती अति-कल्याणकारी आहे; तर अमेरिकेत तिचे स्वरूप तुलनेने मर्यादित आहे.कल्याणकारी राज्यात नागरिकांची सर्वांगीण काळजी सरकार घेते. शिक्षण, आरोग्य, नागरी पायाभूत सुविधा, म्हातारपण, आजारपण अशा अनेक बाबींची जबाबदारी सरकारवर असते. या काळजीसाठी मोठा खर्च करावा लागतो आणि तो करांच्या माध्यमातून उभा केला जातो. फ्रान्समध्ये नागरिक आपल्या उत्पन्नातील ४७ टक्के रक्कम कराच्या रूपाने सरकारला देतात. त्या बदल्यात सरकारने सर्व काही व्यवस्थित करावे, अशी नागरिकांची अपेक्षा असते.महागाई वाढलेली असते. लोकांच्या गरजा आणि मागण्याही वाढलेल्या असतात. त्या एकत्र केल्या; तर त्यासाठी लागणारा खर्च सरकारच्या आवाक्याबाहेर जातो. हल्ली युद्धेही वारंवार होतात. देशांतर्गत व्यवस्थाही बिघडत असते. पुढारी आणि राजकीय पक्षांची भूक फार वाढली आहे. सार्वजनिक पैशांतूनच पुढारी स्वतःचे खिसे भरत असतात. समाजाला चंद्रावर आणि मंगळावरही जायचे असते. त्यासाठीही भरमसाट खर्च करावा लागतो.अलीकडे खर्चाच्या आणखी दोन बाबी वाढल्या आहेत. त्यांपैकी एक म्हणजे स्थलांतरित. जगात कुठे ना कुठे काहीतरी घडत असते. असहाय्य झालेली माणसे चांगली परिस्थिती असलेल्या देशांकडे धाव घेतात. म्हणजेच युरोप, अमेरिका इत्यादी ठिकाणी जातात. बांगलादेशी भारतात येतात. बाहेरून आलेली माणसे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत जितकी भर घालतात, त्यापेक्षा अधिक लाभ घेतात. अर्थव्यवस्थांना ते ओझे पेलवत नाही. दुसरी बाब म्हणजे पर्यावरण. जगाचा पर्यावरणीय समतोल बिघडत चालला आहे. नेपाळमध्ये लागोपाठ तीन-चार हिमनद्या कोसळल्या आणि पूर आले. नेपाळची आर्थिक घडी पुन्हा व्यवस्थित बसवण्यासाठी पुढील कित्येक वर्षे खर्च करावी लागणार आहेत. इंग्लंडमध्ये दुष्काळ पडला असून, पाण्याची भीषण टंचाई निर्माण झाली आहे. इंग्लंडमधील घटनांबाबत वाचताना आपण मराठवाड्यातील बातम्या तर वाचत नाही ना, असे वाटते. युरोपमध्ये उष्णतेमुळे काही हजार नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. पर्यावरणाचे संकट हे अर्थव्यवस्थेपुढील एक मोठे आव्हान बनले आहे. नैसर्गिक संकटांवरील उपाययोजना हा सरकारच्या खर्चाचा एक मोठा भाग होऊन बसतोय. ‘आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया’ अशी स्थिती झाली आहे. कर्ज काढून देश चालवले जात आहेत. जगातील सर्वाधिक कर्जबाजारी देशांमध्ये अमेरिकेचा क्रमांक बराच वरचा आहे. श्रीमंत देशही कर्जबाजारी झाले आहेत. कल्याणकारी अर्थव्यवस्थेकडे या परिस्थितीवरचे ठोस उपाय नाहीत. समाजवादी किंवा बाजारवादी अर्थव्यवस्थाही या संकटांवर प्रभावी उपाय सुचवत नाहीत. म्हणूनच केवळ फ्रान्सच नव्हे; तर युरोप, आशिया आणि आफ्रिकेतही जेन-झीची आंदोलने सुरू आहेत.काय करणार मॅक्रॉन?१९६८ मध्ये नेमके असेच संकट फ्रान्सचे तत्कालीन अध्यक्ष डी गॉल यांच्यासमोर उभे राहिले होते. शिक्षणव्यवस्थेतील दोष आणि महागाई या दोन मुद्द्यांवर विद्यार्थी आणि नागरिक आंदोलनात उतरले होते. सुरुवातीला डी गॉल यांनी दडपशाही करून पाहिली. एक दिवस तर ते देश सोडून निघून गेले होते. नंतर ते सावरले. त्यांनी सरकार बरखास्त करून नव्याने निवडणुका घेतल्या. त्यात त्यांना भरघोस बहुमत मिळाले. त्यांनी वेतनवाढ इत्यादी आश्वासने दिली; मात्र त्यांचा उपयोग झाला नाही. वर्षभरातच त्यांना अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. मॅक्रॉन यांचा स्वतःचा पक्ष नाही. ते वाढले बँकिंग क्षेत्रात. गुंतवणूक सल्लागार म्हणून काम केले. समाजवादी पक्षाचे ते सदस्य झाले. तेही समाजवादी विचारसरणीमुळे नव्हे; तर राजकारणात कारकीर्द घडवण्यासाठी. त्यांनी ‘आँ मार्च’ हा स्वतःचा पक्ष स्थापन केला. नंतर त्या पक्षाचे ‘रेनेसान्स’ असे नामकरण केले. ते म्हणजचे पक्ष. त्यामुळे अध्यक्षपदाची कारकीर्द संपल्यानंतर त्यांना करण्यासारखे काहीच नाही. पक्ष नावापुरताच उरला तर अध्यक्षपदही पुन्हा मिळणार नाही. त्यामुळे सध्याचे आंदोलन लांबले; तरी त्याचा मॅक्रॉन यांच्या राजकीय भविष्याशी थेट संबंध राहणार नाही. डी गॉल यांच्या कारकिर्दीपासून मॅक्रॉन यांच्या काळापर्यंत विकसित झालेल्या कल्याणकारी व्यवस्थेत बदल करावे लागतील किंवा नव्या व्यवस्थेचा पाया घालावा लागेल. तरच विद्यार्थी आंदोलन आटोक्यात येईल. विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सुटण्याची शक्यता नाही. महागाई, घरांची टंचाई, बेरोजगारी आणि विषमता हे प्रश्नही सहज सुटण्यासारखे नाहीत. परिस्थिती सुसह्य करण्याचे उपाय योजणे एवढेच सरकारांच्या हातात असेल. अशा परिस्थितीत टोकाचे डावे आणि टोकाचे उजवे यांच्यामधून एखाद्या गोंगाट करणाऱ्या पक्षाला लोक निवडून देतील. आंदोलन थांबेल. पुन्हा उफाळून येईल. पुन्हा थांबेल. पुन्हा उफाळून येईल. पुन्हा अशीच लक्षणे दिसत आहेत.damlenilkanth@gmail.comलेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून, आंतरराष्ट्रीय घटना-घडामोडींचे विश्लेषक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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