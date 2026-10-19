Premium|France Student Protests : शाळांतील अपुऱ्या सुविधांमुळे विद्यार्थी रस्त्यावर; फ्रान्समधील आंदोलनातून शिक्षणव्यवस्थेवर प्रश्न

रोहिणी गोसावी - sakal.avtaran@gmail.comफ्रान्समध्ये शाळांमधील शिक्षकांची कमतरता, अपुऱ्या सुविधा आणि शिक्षणासाठी निधीची मागणी करीत विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. भारतातही विद्यार्थ्यांचा असंतोष वेगवेगळ्या प्रश्नांतून व्यक्त झाला आहे. दोन्ही देशांतील प्रश्न वेगळे असले, तरी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित निर्णयांमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि शिक्षणव्यवस्थेवरील विश्वास यांचे महत्त्व अधोरेखित होते. फ्रान्समधील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन देशाच्या ढासळत्या आर्थिक स्थितीचे द्योतक आहे.सप्टेंबरमध्ये फ्रान्समध्ये नव्या शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात झाली. मात्र, महिनाभराच्या आतच सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात पॅरिसच्या उपनगरातील क्रेतेईमधील (Créteil) एका शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेशद्वार बंद करून आंदोलन सुरू केले. शाळेत पुरेसे शिक्षक नसणे आणि वर्गांमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांची गर्दी असणे इत्यादी प्रश्नांवरून सुरू झालेले त्यांचे आंदोलन हळूहळू पॅरिसमधील अनेक शाळांमध्ये पसरले. पुढे आंदोलनाने व्यापक स्वरूप धारण केले आणि मोठ्या संख्येने विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले.आठवडाभरातच फ्रान्समधील इतर शहरांतील विद्यार्थीही आंदोलनात सहभागी झाले. लिऑन, मार्सेई, नॉन्त आणि तुलूजसारख्या प्रमुख शहरांमध्येही आंदोलनाचे लोण पसरले. हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले, तर अनेक शाळांचे कामकाज ठप्प झाले. पाहता पाहता काही ठिकाणी आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. आंदोलक विद्यार्थी आणि पोलिसांमध्ये चकमकी झाल्या. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराचा वापर केला आणि लाठीमारही केला. या झटापटींत काही विद्यार्थी जखमी झाले, तर अनेकांना अटक करण्यात आली. अटक झालेल्यांमध्ये अल्पवयीन विद्यार्थ्यांचाही समावेश होता. आतापर्यंत जवळपास सहा हजार आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. .Premium|Lata Mangeshkar and Asha Bhosle: ‘‘ हे सरस्वतीचे दास, सच्चे सेवक, माझ्या मुलांबरोबर अक्षय राहतील’’.दरम्यान, २९ सप्टेंबरला सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीची मागणी आणि प्रस्तावित वेतन गोठवणुकीला विरोध करण्यासाठी फ्रान्समध्ये देशव्यापी संप पुकारण्यात आला. शिक्षकांसह विविध सरकारी विभागांतील कर्मचारी या संपात सहभागी झाले. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील असंतोषाला व्यापक सार्वजनिक आंदोलनाची जोड मिळाली.आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार, फ्रान्समधील सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या अपुरी आहे. एका वर्गात ३० ते ४० विद्यार्थी असल्याने अध्यापनावर परिणाम होत असल्याची त्यांची तक्रार आहे. काही शाळांच्या इमारतींची अवस्थाही चिंताजनक आहे. अनेक इमारती मोडकळीस आल्या असून, अशा धोकादायक वातावरणात विद्यार्थ्यांना जीव मुठीत धरून शिक्षण घ्यावे लागते. शाळांमध्ये वातानुकूलनाची व्यवस्था नसल्याने काही महिन्यांपूर्वी फ्रान्सला बसलेल्या उष्णतेच्या लाटेचा विद्यार्थ्यांना मोठा फटका बसला. अशा परिस्थितीवर प्रशासनाने पुरेशा उपाययोजना केल्या नसल्याच्या तक्रारी विद्यार्थ्यांनी केल्या आहेत.शाळांच्या वेळांबाबतही विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी आहे. दिवसाचा मोठा भाग शाळेतच जात असल्याने अभ्यासासाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही. त्याचा परिणाम अभ्यासाबरोबरच मानसिक आरोग्यावरही होत असल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.शाळेनंतर विद्यापीठात प्रवेश मिळवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘पार्कूरसुप’ (Parcoursup) ऑनलाइन प्रवेशप्रणालीबद्दलही विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी आहेत. या प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. याच काळात फ्रान्सच्या नॅशनल असेंब्लीत आगामी अर्थसंकल्पावर चर्चा सुरू होती. शिक्षणासाठी अधिक निधीची तरतूद करावी, नव्या शिक्षकांची भरती करावी आणि शाळांमधील पायाभूत सुविधा सुधाराव्यात, अशा विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या होत्या. पंतप्रधान आणि शिक्षणमंत्र्यांनी सुरुवातीला विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी रास्त असल्याचे मान्य केले. मात्र, प्रत्यक्षात सरकारने शिक्षणावरील खर्चात कपात करण्याचे संकेत दिल्याने विद्यार्थ्यांच्या मागण्या पूर्ण होणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला..विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामागील कारणे समजून घेण्यासाठी सर्वप्रथम फ्रान्सची शिक्षणव्यवस्था जाणून घेणे आवश्यक आहे. फ्रान्समध्ये सरकारी शाळांमधील शिक्षण मोफत असून, ते धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांवर आधारित आहे. शिक्षकांचे वेतन केंद्र सरकारकडून दिले जाते; तर शाळांच्या इमारतींची देखभाल आणि आवश्यक सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनावर असते.फ्रान्समध्ये ३ ते १६ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी शिक्षण सक्तीचे आहे. ३ ते ६ वर्षांच्या मुलांसाठी बालवाडीची व्यवस्था, ६ ते ११ वर्षांच्या मुलांसाठी प्राथमिक शाळा आणि ११ ते १५ वर्षांच्या विद्यार्थ्यांसाठी कनिष्ठ माध्यमिक शिक्षण अशी शैक्षणिक रचना आहे. त्यानंतर विद्यार्थी १५ ते १८ वर्षे वयोगटात लिसे (Lycée) म्हणजेच उच्च माध्यमिक शिक्षण घेतात. फ्रेंच शिक्षण व्यवस्थेत २० पैकी गुण (Scale of ० to २०) दिले जातात, ज्यामध्ये १० गुण म्हणजे उत्तीर्ण होण्याचा निकष असतो. विद्यार्थ्यांवरील गुणांचा ताण कमी करण्यासाठी अनेक शाळांमध्ये आणि सुरुवातीच्या टप्प्यांवर लेटर ग्रेड (Letter Grade) पद्धती वापरली जाते. त्या पद्धतीत ‘A’ म्हणजे सर्वाधिक गुण (Acquis), ‘B’ किंवा ‘S’ म्हणजे समाधानकारक गुण (Satisfaisant) आणि ‘C’ किंवा ‘I’ म्हणजे अपुरे गुण (Insuffisant) अशा ग्रेड दिल्या जातात. आंदोलक विद्यार्थ्यांची मुख्य तक्रार अशी आहे, की वर्गात शिक्षक व पायाभूत सुविधांचा अभाव असताना आणि वर्ग तुंडुंब भरलेले असताना शैक्षणिक गुणवत्तेत A ग्रेड किंवा उच्च गुण मिळवणे हे खूप आव्हात्मक आहे.आजवर फ्रान्सच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी भरीव तरतूद केली जात होती. २०२५मध्ये देशाने शिक्षणावर सुमारे १९२ अब्ज युरो खर्च केले. हा खर्च देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) सुमारे ६.७ टक्के होता. मात्र, शिक्षक आणि विद्यार्थी संघटनांच्या मते, बदलत्या शैक्षणिक गरजा, शिक्षकांची कमतरता आणि शाळांमधील पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी तो पुरेसा ठरत नाही..Premium|Bank Statement Transaction Details : बँक स्टेटमेंटमधील अस्पष्ट नोंदींचा फटका; जुन्या व्यवहारांचा हिशेब कसा द्याल?.युरोस्टॅटच्या तुलनेत फ्रान्सचा सार्वजनिक शिक्षण खर्च जीडीपीच्या फक्त ५.१ टक्के आहे, जो स्वीडन (७.३ टक्के) सारख्या देशांपेक्षा तुलनेने खूपच कमी आहे. खरी अडचण म्हणजे कर्मचाऱ्यांची भरती न करणे व पगार गोठवणे. गेल्या अर्थसंकल्पात शिक्षण मंत्रालयाच्या निधीत वाढ करण्यात आली. मात्र, २०२७च्या अर्थसंकल्पात सरकारी खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामध्ये शिक्षकांच्या पगाराचाही समावेश आहे. त्यामुळे नवीन शिक्षकांची भरती आणि शाळांमधील सुविधांवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. शिक्षणावर होणारा खर्च मोठा दिसत असला तरीही प्रत्यक्ष शाळांमध्ये आवश्यक असलेल्या सुविधा वेळेवर उपलब्ध होत नाहीत, अशी शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांची तक्रार आहे.दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे फ्रान्सची वाढती सरकारी तूट. २०२५ मध्ये देशाची सरकारी तूट जीडीपीच्या ५.१ टक्के होती, जी युरोपियन युनियनच्या तीन टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा बरीच जास्त होती. त्यातच २०२५ मध्ये फ्रान्सच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ केवळ ०.८ टक्के होती. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (IMF) अंदाजानुसार, २०२६ मध्ये फक्त ०.०६ टक्के वाढीचा अंदाज आहे. वाढती तूट आणि मंद आर्थिक विकासामुळे फ्रान्सच्या सार्वजनिक वित्तव्यवस्थेवर दबाव वाढला आहे. त्यामुळे युरोपीय संघाने फ्रान्सला ‘अतिरिक्त तूट प्रक्रिया’ (Excessive Deficit Procedure) अंतर्गत आणले आहे..शाळांमधल्या या समस्या फ्रान्सच्या खालावलेल्या आर्थिक स्थितीशी जोडलेल्या आहेत. फ्रान्स ही युरोपीयन महासंघातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे; पण तिची आर्थिक स्थिती सध्या नाजूक आहे. फ्रान्सवर सध्या अवाढव्य सार्वजनिक कर्ज झाले असून, देशाचा अर्थसंकल्पीय तोटा युरोपियन महासंघाने ठरवून दिलेल्या तीन टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा खूप जास्त म्हणजेच जीडीपीच्या पाच टक्क्यांच्या वर गेला आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग संस्था आणि वित्तीय बाजारांचा सरकारवर तीव्र दबाव आहे. सरकारला कर्जापोटी व्याज भरण्यात अधिक खर्च करावा लागतो. या आर्थिक संकटामुळे सरकारने देशातील प्रशासकीय आणि सामाजिक खर्चांवर मर्यादा आल्या आहेत. त्याचा थेट फटका शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्राला बसला आहे. शाळांच्या इमारतींची दुरुस्ती, शाळांसाठी लागणारे नवीन तंत्रज्ञान, ग्रंथालये आणि नवीन शिक्षकांचे वेतन देण्यासाठी सरकारकडे पुरेसा निधीच उपलब्ध नाही. युरोपीयन महासंघाने फ्रान्सला सरकारी तूट कमी करण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यामुळे सरकारसमोर अर्थव्यवस्था सुधारण्याचे एक मोठे आव्हान आहे. एकीकडे सरकारी कर्ज कमी करायचे आहे; तर दुसरीकडे शिक्षण, आरोग्य आणि इतर सार्वजनिक सेवांसाठी पुरेसा निधीही उपलब्ध करून द्यायचा आहे.फ्रान्सचे एकूण कर्ज जून २०२६ पर्यंत जवळपास साडेतीन हजार (३,५९५) अब्ज युरोंवर पोहोचले आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार २०२६ मध्ये देशाचे कर्ज त्याच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ११९.३ टक्के आणि २०२७ मध्ये १२१.७ टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. या कर्जाचे केवळ व्याज फेडण्यासाठी सरकारला दरवर्षी अब्जावधी युरोंचा महसूल खर्च करावा लागतो आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, फ्रान्स हा सध्या दुहेरी संकटात सापडला आहे. एका बाजूला संथ गतीने होणारा आर्थिक विकास आणि दुसऱ्या बाजूला वाढती महागाई व महाकाय कर्ज. २०२७ च्या अर्थसंकल्पात सुमारे ५४ अब्ज युरोंची आर्थिक बचत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी सरकारी खर्चात कपात करण्यावर भर दिला जात आहे. मात्र, तसे झाले तर त्याचा परिणाम सामान्य नागरिकांवर होणार आहे. दुसरे म्हणजे फ्रान्समध्ये निवृत्त झालेल्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. निवृत्तीच्या सुविधा व निवृत्तिवेतनाचा खर्च फुगत चालला आहे..दुसरीकडे, शाळांना पुरेसा निधी मिळाला नाही तर शिक्षकांची कमतरता, वर्गांमधील विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधा या समस्या अधिक गंभीर होऊ शकतात. सरकारी कर्ज वाढत राहिले आणि अर्थव्यवस्थेची वाढ संथच राहिली, तर सरकारला सार्वजनिक खर्चावर आणखी मर्यादा घालाव्या लागू शकतात. त्याचा परिणाम शाळा, रुग्णालये आणि इतर सरकारी सेवांवर होण्याची शक्यता आहे. मात्र, खर्चात कपात करताना शिक्षणाकडे दुर्लक्ष झाल्यास त्याची किंमत भविष्यातील पिढ्यांना मोजावी लागू शकते.एकंदर पाहता फ्रान्समधील विद्यार्थी आंदोलन केवळ शाळांमधील समस्यांपुरते मर्यादित नाही. देशाची आर्थिक परिस्थिती आणि सरकारी खर्चाबाबतचे निर्णयही या आंदोलनाच्या मुळाशी आहेत. सरकार खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न करीत असताना विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, शिक्षकांना आवश्यक सुविधा आणि शाळांना पुरेसा निधी कसा उपलब्ध करून द्यायचा, हा खरा प्रश्न आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सरकार काय भूमिका घेते आणि त्यानुसार कोणते निर्णय घेते, यावरच फ्रान्सच्या शिक्षणव्यवस्थेची पुढील दिशा अवलंबून असेल.लेखिका पॅरिसमध्ये वास्तव्यास असून मुक्त पत्रकार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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