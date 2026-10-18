Premium|Lata Mangeshkar and Asha Bhosle: ‘‘ हे सरस्वतीचे दास, सच्चे सेवक, माझ्या मुलांबरोबर अक्षय राहतील’’

हृदयनाथ मंगेशकर पंडित हृदयनाथ मंगेशकर आपल्या बालपणीच्या आठवणीतले रक्षाबंधन सांगत आहेत. लतादीदी आणि आशाताई यांच्या सहवासातल्या रक्षाबंधनाच्या आठवणी आजही त्यांच्या मनात तितकाच ताज्या आहेत. आईने त्यांना त्या दिवशी काय संगितले, या सगळ्यांचे वडील अर्थातच मास्टर दीनानाथ मंगेशकर यांच्या शिकवणीबद्दल तसेच त्यांच्या तत्त्ववादी वागण्याबद्दल माईंनी जे संगितले ते अलौकिक होते. काय सांगितले माईंनी? उलगडला आहे आठवणींचा तो पट स्वतः पंडितजींनी...अग ! आमच्यावर अशी गुरुकृपा आहे, कीआम्हाला मरुभूमीत जरी फेकले, तरी मृगजळ सुद्धा आम्हाला पाणी पाजेल. कारण आमचे बाबा,मेघमल्हाराची एक अशी आलापी घेतील, की त्या आलापीच्या मृदुलतेने, आकाशाच्या हृदयाला निर्झरु फुटेल,खळाळ् आवाज करीत कोसळण्याऐवजी घुणघुणा निनादत तो मरुभूमीत निर्मल जलाशय निर्माण करील..असे आमुचे सद् गुरू बाबा आणि त्याबाबांची धर्मपत्नी, शुद्धमती तू आणि...अन्नाच्या, दाण्याच्या, भुकेच्या गोष्टी करतेस‘‘चुकलं लता बाय ! तू म्हणतेस ते खरेआहे, तुझे बाबा मालक देहातीत सद् गुरू होते.पैसा, सोनं, मालमत्ता, कपडा अडकाकशाचाच त्यांना लोभ नव्हता. लोभ होता तोफक्त संगीताचा, प्रज्ञेचा, प्रतिभेचा, निर्मितीचा.कंपनीचा लिलाव झाला. गावातले कर्जदार,सावकार, कलाकार, सारे सारे मालकांवरतुटून पडले, तो पडका वाडा, ते भयाण गाव,ती धूळ, तो अंधार कसाबसा ढकलत बसलेला,जुनाट, धुरकट कंदील.एका फाटक्या सतरंजीवर मालक बसलेहोते. सर्व कर्जदार, सावकार, कलाकारदीन ऽऽऽ दीन ऽऽऽ ओरडत मालकांच्याअंगावर धाऊन आले. पण मालक एखाद्यानित्यमुक्त योग्यासारखे बसले होते.त्यांची ती स्थितप्रज्ञ मूर्ती बघून सारे गप्पझाले. काहींनी ‘मालक मालक’ म्हणतमालकांचे पाय धरले. मालकांनी सर्वांनाबसविले आणि थंड आवाजात विचारले‘‘किती कर्ज आहे?’’सावकारांनी, कर्जदारांनी, कलाकारांनीआपापल्या रकमेचे आकडे सांगितले.ते कर्जाचे आकडे ऐकून माझी छातीच बसली.पण मालक शांत होते. शांतपणे म्हणाले,‘‘रक्कम फार मोठी आहे. एवढी रक्कममी आज देऊ शकत नाही. पण मी हे कर्जनाकारत नाही. तुमचे ऋणही नाकारत नाही.माझ्याकडे श्रीमंतीचे काही दागिने आहेत.आणि कंपनीचे १४ वर्ष साठलेले सामानआहे. ज्या वेळी मी ते सामान विकत घेतले,त्या वेळी स्वस्ताई होती. पण आज ते सामानमौल्यवान आहे, संन्यस्त खङ्गग नाटकातीलसुलोचना नायिकेच्या हातातील,तलवारींच्या मुठी तर सोन्याच्या आहेत.राजसंन्यास नाटकातील शिवांगीनायिकेच्या पायातल्या साखळ्या पण अस्सलसोन्याच्या आहेत. चांदीची अनेक भांडी आहेत.जरीचे शालू, साड्या, राजकपडे आहेत,विंग्ज आहेत. पडदे आहेत,संपूर्ण कपडेपट आहे, जर्मन ऑर्गन आहे.हे सारे विका. जे पैसे येतील ते आपसातवाटून घ्या आणि जर थोडेफार पैसे उरले,तर ते एखाद्या गरीब कलाकाराला द्या.आणि जर यातूनही कर्ज फिटत नसेल, तरमला सांगा, मी कर्ज फेडण्याचा पूर्ण प्रयत्नकरीन आणि जर जमले नाही, तर माझेसांगलीमधील घर विकून मी तुमचे सारेऋण फेडेन. माझ्या शब्दावर विश्वास ठेवा.आणि उद्या सारे सामान विकूनमला ऋणमुक्त करा..Premium|Reverse Migration During Covid : शहरातून गावाकडे परतीचा प्रवास; कोरोना काळातील स्थलांतराचा अनोखा अभ्यास.हां ! आणि हे श्रीमंतीचे दागिने घेऊन जा.हे सारे सोन्याचे आहेत, कुठलाही सराफतुम्हाला यांचे तत्काळ पैसे देईल. जा आताघरी जाऊन जेवा आणि स्वस्थ विश्रांती घ्या.हां ! आणि माझ्यामुळे जो तुम्हाला मनस्तापसोसावा लागला, त्या बद्दल मला क्षमा करा.’’आणि अचानक कंपनीचे जुने आणिगुणी कलाकार परशुराम सामंत उठले आणिमालकांवर ओरडून म्हणाले,‘‘मास्तर ! बस्स करा ही फकीर गिरी.तुम्हाला काही नको असेल तर नका घेऊ.पण त्या माईंकडे बघा. त्यांना मिठी मारूनबसलेल्या त्या लहान अश्राप जीवांकडे पाहा.कंपनीचे सर्व सामान तर तुम्ही दिले आहे,मग हे दागिने का देता? मास्तर!हे दागिने तुमचे नाहीत, ते माईंचे स्रीधन आहे.मी तुम्हाला विनंती करतो,ते माईंचे दागिने आहेत, ते तरी देऊ नका."मालक हसले, म्हणाले‘‘सामंत! मला तुमचे प्रेम कळते आणि मीत्या प्रेमाचा आदरही करतो. पण तुमचीविनंती मात्र मान्य करणार नाही.माझी कंपनी. ते नाटककार, ते गुरुजन,तुम्ही सारे कलाकार, हे माझे धन, माझे श्रेय.तेच जर आज मला सोडून जात आहेत,तर मला या दागिन्याचा कसला मोह?आणि कसला उपयोग ?सामंत ! ही कंपनी माझी शुभलक्ष्मी.तीच जर आज मला सोडून जात असेल,तर तिच्या पायातले हे घुंगुरवाळे ठेवून मीकाय करू?’’सामंत गलबलून म्हणाले.‘‘मास्तर ! हे घुंगुरवाळे सोन्याचे आहेत.ते तुमच्या कामी येतील. नका, नका मास्तरअसे निःसंग होऊ नका. आपल्या मुलांचातरी विचार करा."मालक खळखळून हसले, म्हणाले.‘‘सामंत ! तुम्ही समजता तितका मी नि:संगनाही. मी तुम्हाला माझी लक्ष्मी दिली,पण मी, माझी सरस्वती तुम्हाला दिली नाही.ती फक्त मुलांसाठी ठेवली आहे.सामंत ! लक्ष्मी चंचल असते. एका ठिकाणीराहत नाही, पण सरस्वती गंभीर आणि स्थिर असते.ते बघा माझ्या त्या सरस्वतीचे सेवक."मालकांनी कोपऱ्यात ठेवलेल्या त्या दोनतंबोऱ्यांकडे बोट केले..‘‘सामंत ! हे सरस्वतीचे दास, सच्चे सेवक,वृद्ध, जीर्ण, अंगावर रंगफकिरा ल्यालेले साधुपुरुष.हे माझ्या मुलांबरोबर अक्षय राहतील.त्यांना कधीही, काहीही कमी पडू देणारनाहीत. तुम्ही माझे कलाकार, साथीदार,मैत्र जीवाचे, म्हणून तुम्हाला माझी काळजीवाटते, पण माझी काळजी करू नका.निर्धाराने नवा मार्ग शोधा. यश दूर नाही.’’सारे खालच्या मानेने त्या पडक्या वाड्याबाहेर पडले.तोच चंद्रकांत गोखले धावत आले.मालकांच्या पायाला मिठी मारून रडत रडतते म्हणाले.‘‘मालक ! तुम्ही माझे गुरू, मी तुम्हालासोडून जाणार नाही."मालक हसले. प्रेमाने म्हणाले.‘‘चंद्रकांत ! इथे थांबू नको.ही रजनी रंगली काळोखानीहे गाव भरले अंधकारानीहा पडका वाडा, काळोखाचे अंगांगही धूळ वाट तमाचे रंगांगतो बघ! दूर दूर क्षितिजापल्याडएक प्रकाशतुकडा धुळीवर झगझगतोय.ही घे माझी शेवटची अंगठी,माझी लक्ष्मी. विकून टाक.प्रकाशाच्या शोधालाही अलीकडे पैसे लागतात.जा त्या झगझगत्या प्रकाशाकडे."घनदाट काळोखात केवढ्या संयमानंदिवा ठेवायचा असतो ! ती खुर्चीहीदिसत नाही जिच्यात मी तासनतास बसतो.सर्व दिशांना दया दाखवून ब्रुटस् माझी हत्याकरीत राहील तर मीही सीझर होणार नसतो.यात काय करायचे असते आत्मसात ?माझ्या धैर्याचा पुरावा? फकिराचा उरुस?वसंताच्या पूर्वार्धातील पाऊस? हात सोडवूनघेतानाची बातमी? छातीवरला तीळ?संन्याशाची आत्मपीडा ?जिथे तुम्हाला सत्य सापडेलतिथून मला निरोप धाडा.(क्रमश:).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.