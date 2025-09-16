Premium| Freedom fighters of India: झेंडावंदनाला गुन्हा ठरवल्यानंतर शासनाला माघार घ्यावी लागली. लोकशाही मूल्यांच्या विजयाचा तो सोहळा ठरला

विवेक पंडितpvivek2308@gmail.comकारागृहामध्ये असताना ते पूर्णपणे बघण्याची विशेषतः जिथे स्वातंत्र्यवीरांना फाशी दिली ती पवित्र जागा, फाशी गेट पाहण्याची तीव्र इच्छा होती. स्वातंत्र्यवीरांचा फाशी गेट पाहायचा आहे, हे ऐकून कारागृह अधीक्षक मित्रा यांना आश्चर्य आणि कौतुक वाटलं. त्यांनी दुसऱ्याच दिवशी कारागृह बघण्याची व्यवस्था केली. अशा प्रकारची परवानगी त्यांच्याकडे प्रथमच कुठल्या कैद्याने बहुधा मागितली असावी. परवानगी मिळाल्यानंतर मी आनंदून मनोमन त्यांचे आभार मानले. विनय लिमये या एका तरुण कैद्याची कारागृह दाखवण्याकरिता नेमणूक केली गेली. हा कैदी जेमतेम तिशीतला उच्च पदवीधर तरुण होता. आर्थिक गुन्ह्यातील आरोपाखाली सहा महिन्यांपूर्वी तो कारागृहात आला होता. त्याच्यावरील खटला सुरू असल्यामुळे तो अंडर ट्रायल होता. आधीच्या तुरुंग अधीक्षकांनी त्याची विद्वत्ता लक्षात घेऊन कारागृहाच्या व्यवस्थापनाला मदतीसाठी जबाबदारी त्याच्याकडे दिली होती. त्याने आम्हाला पूर्ण कारागृह दाखवलं..वसलेल्या गावासारखा कारागृहाचा परिसर होता. अत्यंत नीट-नेटका, स्वच्छ... मोठ्या मोठ्या चौकांमध्ये दोन-तीन हॉल... त्या हॉलला दगडी भिंती. मधे मैदान. पाण्याची जागा, अशी ऐसपैस वाड्यासारखी रचना. त्यात एखादं तरी देऊळ होतंच. तुरुंग अधीक्षकांच्या कार्यालयाच्या बाजूलाच कारागृहाचा दवाखाना. बेकरी. तिथंच हातमागाचं आणि फर्निचरचं काम सुरू होतं.आमच्या विनंतीनुसार माझ्यासोबत आलेला विनय आम्हाला फाशी गेटकडे घेऊन गेला. फाशी गेटच्या पायऱ्या चढताना नकळतच मी त्या पायऱ्यांपाशी नतमस्तक झालो. गेली अनेक वर्षं इथे कुणालाच फाशी देण्यात आली नसल्याने या वास्तूचा वापर केला गेला नव्हता; परंतु क्रांतिवीरांच्या मनातल्या स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या केशरी ज्वालेची धग आजही तिथे जाणवत होती. स्वातंत्र्यासाठी स्वतःच्या प्राणाचीही आहुती देण्यामागचं त्यांचं ध्येयवेड अंशभर तरी स्वतःत झिरपावं, असं आम्हाला वाटत होतं. फाशी गेटपाशी मन अधिक विचारांनी गलबलून गेलं... वाटलं, फासापर्यंत चालत जाताना प्रत्येक पावलागणिक क्रांतिवीरांची व्यक्तिगत स्वप्नं, आकांक्षा मागे पडत असतील आणि स्वातंत्र्याचं स्वप्न तेवढं समीप येत असावं... पावलागणिक ते त्यांचंच उभं आयुष्य मागे सोडत आणि स्वतःच स्वतःच्या अंताच्या दिशेने जात होतं आणि याला मोठं धैर्य लागत असावं. .समोर फास आहे. तो स्वतःहून गळ्याभोवती एखाद्या चाफा-मोगऱ्याच्या हारासारखा कमालीच्या निग्रहाने घालून घ्यायचा. मग काळ्या कपड्याने पूर्ण डोकं झाकलं गेल्यावर प्रकाशाच्या अभावातल्या त्या मिट्ट काळोखातही या वेड्यापीरांना स्वातंत्र्याची तेजस्वी ज्योतच दिसत असावी. क्षणा-क्षणाने फास गळ्याशी घट्ट होत जाताना अखेरच्या त्या क्षणांमध्ये सारा जीवनपट समोर येत असावा, तेव्हाही स्वातंत्र्यासाठी काय काय करायचं राहून गेलं, याचंच एकमात्र शल्य त्यांच्या मनात असेल आणि मग पायाखालची फळी निसटल्याक्षणी संवेदनांचे सारे दिवे विझताना ‘पुन्हा तुझ्याच कामी येण्यासाठी पुढचा जन्म दे’ ही एकमेव कामना मनात तरळली असेल.‘दिवे लागले रे दिवे लागलेतमाच्या तळाशी दिवे लागले...दिठींच्या दिशा खोल तेजाळतानाकुणी जागले रे कुणी जागले’...कवी शंकर रामाणींच्या या कवितेच्या अर्थाची अनुभूती या फाशीच्या गेटपाशी येत असावी. जीवनदायी मृत्यू कसा असतो? असंख्यांच्या आयुष्यात प्रकाश आणण्याकरिता तिमिराला कवटाळणारा तेजोमय अंत कसा असतो? मृत्यू हा जीवनाचा सोहळा कसा असतो? याचे सारे अन्वयार्थ तिथे आठवतात. तिथे स्तब्ध उभं असताना वाटलं, देशासाठी काम करताना यश-अपयश नसतंच मुळी... कोंदणात बसू शकते ती व्यक्ती; पण कार्य नव्हे, हे तिथे कळतं. फासावर जाणारे हे सारे स्वातंत्र्यवीर त्यांच्या ध्येयाशी इतके एकरूप होते, की त्यांना स्वतःचाही विसर पडला होता. उरलं होतं ते फक्त ध्येयावरलं अपार प्रेम... त्यामुळेच ‘क्रांतिकारक’ किंवा ‘क्रांतिवीर’ यापलीकडे कोणत्याच उपाधीच्या कोंदणात त्यांना बसवता आलं नाही. .साऱ्यांना एकच उपाधीचं कोंदण, ‘क्रांतिकारक’... क्रांती करणारे. सशस्त्र किंवा निशस्त्र वगळता त्यांच्यात कोणतंही वर्गीकरण नाही. त्यांच्या योगदानाचा पदानुक्रम नाही. त्या वेळी वाटलं, की ध्येयाशी इतकी तादात्म्यता हवी. म्हणजे मग ध्येयपथावर आलेल्या मृत्यूसारख्या अडचणींचंही भय उरत नाही; कारण पडलेलं प्रत्येक पाऊल ध्येयप्राप्तीसाठी असतं, याचा आनंदच केवळ भरून राहतो. बाकी जाणिवा गोठून जातात. त्या फाशी गेटपाशी इतकं सारं स्वतःत झिरपवून आम्ही समृद्ध झालो... याच विचारांच्या तंद्रीत त्या फाशी गेटसमोर उभं राहून मी साष्टांग दंडवत घातला. माझ्या मागोमाग सर्वांनी साष्टांग दंडवत घालून क्रांतिकारकांना अभिवादन केलं. ज्या ठिकाणी त्यांना फाशी देण्याकरिता टांगण्यात आलं आणि जिथून फळ्या खाली खेचण्यात आल्या, ते पाहिल्यानंतर माझ्या डोळ्यातील अश्रूंचा बांध फुटला. माझ्या डोळ्यासमोर खुदीराम बोस, अनंत कान्हेरे यांच्यासारखी मिसरूड न फुटलेली, केवळ अठरा वर्षांची तरुण मुलं उभी राहिली. विनायक देशपांडे, कृष्णाजी कर्वे, भगतसिंग, सुखदेव, राजगुरू असे अनेक ऐन तारुण्यात भारतमातेच्या मुक्तीसाठी हसत हसत फासावर गेले. केवळ इंग्रज या देशातून जावेत म्हणून नाही, तर या देशातील भारतमातेच्या लेकरांना खरे स्वातंत्र्य मिळावे, कुणी गुलाम राहू नये या स्वप्नासाठी... त्यांचं एक स्वप्न १५ ऑगस्ट १९४७ ला पूर्ण झालं. इंग्रज गेले, भारतमाता स्वतंत्र झाली; परंतु भारतमातेची लेकरं स्वतंत्र होतील, हे त्यांचं स्वप्न आजही केवळ स्वप्नच राहिलंय, हे आम्ही स्वतंत्र भारतात अनुभवत होतो. ज्या स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी क्रांतिवीरांनी प्राणाची आहुती दिली, त्या स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर झेंडावंदन हा गुन्हा ठरत होता, हे क्लेशदायी होतं....लाखो वेठबिगार गुलामीत असताना भारतमाता स्वतंत्र कशी? भारतमातेची लेकरं झेंड्याला वंदन करीत असताना त्यांना तुरुंगात पाठवणारं प्रशासन आणि शासन अस्तित्वात असताना भारतमाता स्वतंत्र कशी? अशा अनेक प्रश्नांचं काहूर मनात होतं. त्यामुळे या क्रांतिवीरांना केवळ अभिवादन करून चालणार नाही, तर त्यांचं अपुरं राहिलेलं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी माझ्या अखेरच्या श्वासापर्यंत झटण्याची आवश्यकता आहे, अशी प्रतिज्ञा मी मनोमन तिथे घेतली.ब्रिटिश जिल्हाधिकारी असलेल्या जॅक्सनच्या खुनाखाली आरोपी असलेले तीन क्रांतिवीर अनंत कान्हेरे, विनायक देशपांडे आणि कृष्णाजी कर्वे या तिघांना याच कारागृहात १९ एप्रिल १९१० रोजी फाशी देण्यात आलं होतं.कारागृहातील माझे सर्व सहकारी आणि संघटनेच्या तमाम सभासदांच्या वतीने मला फाशी गेटचं दर्शन घेता आलं. एक कार्यकर्ता म्हणून संपन्न होता आलं.आमच्या बराकचा वॉर्डर गणपत चौधरी हा जन्मठेपेचा कैदी होता. त्याच्या मदतीला तुरुंग अधीक्षक काही कच्चे कैदी देत असे. वॉर्डर गणपतसोबत सय्यद हा एक तरुण कच्चा कैदी होता. एक-दोन दिवसांतच वॉर्डर गणपतचा आमच्यावर लोभ जडला. बराक पाच वाजता बंद होण्याआधी जेवण येत असे. तिसऱ्या-चौथ्या दिवशी रात्री आठच्या सुमारास आम्ही सर्व जण झोपेच्या तयारीत होतो तेव्हा गणपत माझ्याजवळ आला. माझ्यासोबतचे मला ‘भाऊ’ म्हणत, त्यामुळे गणपतनेही मला ‘भाऊ’ म्हणून हाक मारली आणि मला तो ज्या कोपऱ्यात झोपत असे तिथे घेऊन गेला. .कोपऱ्यातली जागा त्याने छान स्वच्छ केलेली होती. तिथे जेवणासाठी वापरायचे थाळीसोबतचे तीन कटोरे लावलेले होते. गणपत डोळ्यात पाणी आणून मला म्हणाला, ‘भाऊ, आज तुम्ही माझे पाहुणे आहात. मी तुम्हाला आज पार्टी देणार आहे. तुम्ही गाणी घेता, गोष्टी सांगता त्याने आम्हाला खूप बरं वाटतं; परंतु आता लवकरच तुमची तुरुंगातून सुटका होणार’... मी त्याला म्हटलं, ‘आम्ही कधी जाणार, हे आम्हाला कुठे माहितीय’. तो म्हणाला, ‘नाही, तुमच्यासारखे लोक लवकर जातात. फार काळ राहत नाहीत’... मी त्याला विचारलं, ‘तू मला काय पार्टी देणार?’... ‘भाऊ, दहा वर्षं झाली मी कारागृहात आहे. अजून दहाएक वर्षं काढावी लागतील. आमच्या शेजारी एकाचा खून झाला. आई शपथ सांगतो, माझा त्याच्याशी काहीएक संबंध नव्हता. मी माझ्या एक वर्षाच्या लेकराला खेळवत होतो. माझ्यासमोर खून झाला, तर मला साक्षीदार करण्याऐवजी आरोपी केलं गेलं... खरे आरोपी पैसेवाले होते. त्यांनी महागडे वकील केल्यामुळे ते निर्दोष सुटले. माझ्याकडे वकिलाला द्यायला पैसे नव्हते. मला सरकारने वकील दिला, तोही खऱ्या आरोपींना फितूर झाला आणि मला जन्मठेप लागली. ती मी निमूट सहन करतोय’... तो बोलत असताना मी सुन्न झालो. याच कारागृहात फाशीवर चढवलेल्या क्रांतिकारकांपाशी नतमस्तक होताना आलेला गहिवर ताजाच होता... क्रांतिकारकांच्या त्यागाच्या या स्मृतींच्या पार्श्वभूमीवर कोडग्या, भ्रष्ट व्यवस्थेचा नाहक बळी ठरलेल्या गणपतची कहाणी ऐकताना मी बधिर झालो. त्या बधिरतेतून मला जागं करीत तो म्हणाला, ‘भाऊ, तुम्ही आलात म्हणून जेवण तरी थोडं सुधारलं. नाही तर वर्षानुवर्षं हेच जेवण खाऊन कंटाळलो होतो. म्हणून मग आम्ही ही अशी ‘हंडी’ बनवतो’... त्याने चपातीचे सुकवलेले तुकडे मला दाखवले. मी त्याला विचारलं, ‘याचं काय करणार तू?’... तो म्हणाला, की ‘हे आमचं जळण’. जेवणासाठी दिलेल्या तीन कटोऱ्यांची त्याने चूल केली. ते सुकवलेले चपातीचे तुकडे त्या तीन कटोऱ्यांच्या चुलीत ठेवले. मेसमधून आगपेटीतल्या एक-दोन काड्या तो घेऊन आला आणि ते तुकडे त्याने पेटवले आणि त्यावर भांडं ठेवलं. .ते गरम झाल्यावर मेसमधून आणलेलं तेल, मसाला, मीठ त्यात टाकून त्याने फोडणी दिली आणि या फोडणीत त्याने ताज्या चपातीचे तुकडे टाकले. ते चांगले परतवून ते भांडं खाली उतरवलं. मग त्याने दुसरं भांडं ठेवलं. त्यात त्याने पुन्हा तेल, मसाला, हळद-मीठ टाकून त्यात पाण्यासारखी पातळ डाळ टाकली आणि म्हणाला, की ही झाली ‘हंडी’... ‘हंडी’ म्हणजे पार्टी. ‘आम्ही अशाच पद्धतीने इथल्या बेचव जेवणाला चव आणतो आणि खातो. आज तुम्ही आमची ही पार्टी घ्या’... मी त्याला म्हणालो, ‘अरे, मी जेवलोय’... ‘तुम्ही आज परत जेवा’ त्याने हट्टच धरला. मी त्याची ती प्रेमाने दिलेली पार्टी घेतली. मी घास घेतल्याशिवाय सय्यद आणि गणपत घास घेत नव्हते. मी त्यांनी बनवलेलं खाल्ल्यानंतर त्यांना मिळालेलं समाधान त्यांच्या चेहऱ्यावर मला दिसत होतं. परिस्थितीच्या टोकाच्या विपरीत स्थितीतही गणपतचं ते ‘पार्टी’ देऊन प्रेम व्यक्त करणं, याने माझं मन हेलावून गेलं. फाशी गेटपाशीच्या क्रांतिवीरांच्या आठवणीने आधीच नाजूक झालेलं मन गणपतच्या प्रेमाने ओथंबून गेलं..आमचा तुरुंगातला हा काळ सुरू असताना बाहेर माजी शिक्षणमंत्री आणि समाजवादी नेते प्राध्यापक सदानंद वर्दे हे मुख्यमंत्र्यांना भेटल्याचं आम्हाला कळलं. बाकी बाहेर काय सुरू आहे, हे आम्हाला कळण्याचा काहीही मार्ग नव्हता. माधव गडकरी संघटनेच्या सुरुवातीपासूनच संघटनेला पाठिंबा देणारे संपादक होते. त्यांनी या घटनेवर ‘झेंडावंदन गुन्हा ठरला’ हा अग्रलेखही लिहिला. अग्रलेख आल्यानंतर शासन तत्काळ दखल घेई, असा तो बऱ्यापैकी संवेदनशील काळ होता. ‘हे चुकीचं काम शासनाने केलेलं आहे’ हे अतिशय स्पष्ट शब्दांत माधव गडकरींनी अग्रलेखात लिहिलं होतं. ‘शासनाने करायचं काम ही मुलं करीत असताना त्यांच्या झेंडावंदनावर जर बंदी येत असेल, तर स्वातंत्र्याला अर्थ काय आहे? आणि स्वातंत्र्याच्या सदतीस वर्षांनंतर झेंडावंदन जर गुन्हा ठरत असेल, तर मग देश कोणत्या दिशेने चालला आहे?’ असे टोकदार प्रश्न शासनाला विचारणारा तो आशयपूर्ण अग्रलेख होता. त्याचा योग्य परिणामही झाला. २ ऑक्टोबरला गांधी जयंतीदिनीच शासनाने आमच्या विरोधी असलेला गुन्हा मागे घेण्याचा आदेश काढला. २ ऑक्टोबरच्या रात्रीच आम्हाला जेलरकडून याची माहिती मिळाली. आमच्या आनंदाला पारावर उरला नाही की, ज्यासाठी आम्ही लढून तुरुंगात गेलो शेवटी ते साध्य झालं. झेंडावंदनासाठी आम्हाला शासनाने विरोध केला होता. मात्र, सरकारला आता माघार घेऊन त्यांची चूक मान्य करावी लागली. याच्याएवढा आनंद आम्हाला दुसरा कोणताच नव्हता..३ तारखेला आम्ही तुरुंगातून सुटेपर्यंत दुपार होऊन गेली. देपिवलीला पोहोचेपर्यंत जवळपास आम्हाला सहा वाजून गेले; परंतु आम्ही येणार, ही माहिती कळल्यामुळे पारोळला संघटनेचे जवळपास पाच-सातशे लोक जमा झाले. आम्ही ठाण्याहून सुटल्यानंतर रेल्वेने विरारमार्गे सरळ पारोळला आलो. विद्युल्लताही स्वप्नाला घेऊन थेट तिथेच आली. जिंकल्याचा प्रचंड विश्वास, आनंद लोकांच्या चेहऱ्यावर होता. आपल्या छोट्याशा संघटनेपुढे भल्यामोठ्या सरकारला आपण माघार घ्यायला लावली, याचा आनंद प्रत्येकालाच झाला होता. खरं तर इथे लोकशाही मूल्याची जीत होती... ‘स्वातंत्र्याच्या मूल्या’चा तो विजय होता.तिथून कारागृहात गेलेल्या आमच्या आठही जणांची मिरवणूक झेंडावंदनाकरिता जशी निघाली होती तशीच ती पारोळहून देपिवलीला वाजत-गाजत निघाली. जिथे आम्ही पोलिसांची फळी तोडून झेंडावंदन केलं होतं, त्याच ठिकाणी देपिवलीला आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. संघटनेच्या पुढच्या लढ्याची तयारी यानिमित्ताने आनंद साजरा करून करण्यात आली. जसा सर्प कात टाकून नवी त्वचा धारण करतो किंवा दर चोवीस तासांत माणसांच्या पेशीचं विभाजन होऊन नवी पेशी तयार होत असते, तसंच संघटनेचंही असतं. संघटना धडपडत असते. पडते. उभी राहते. शिकते... परंतु त्याही पलीकडे संघटना क्षणोक्षणी जुनं रूप सोडून नव्या रूपात येते. बाहेरच्या जगातील प्रत्येक घटनेचा, बदलाचा तिच्यावर परिणाम होत असतो. तिच्यात अंतर्गत चलनवलन होत राहतात. आंतरिक घुसळण होत असते आणि त्यातूनच प्रत्येक वेळी संघटनेचं नवं रूप जन्माला येत असतं. .Premium| France Crisis: युक्रेन युद्ध आणि महागाई फ्रान्समधील असंतोषाला कारणीभूत?.पेशी विघटन आणि नूतनीकरणाची प्रक्रिया संघटनेबाबतही तंतोतंत आणि अव्याहत सुरू असते. संघटना केवळ विस्तारत नाही, ती नव्या रूपात समोर येत राहते. त्यात विस्तारणंही असतं आणि अवगुंठनही... सारी तिचीच रूपं. झेंडावंदनाच्या गुन्ह्याकरिताचा कारावास, तिथलं अनुभवसंपन्न वास्तव्य, शासनाने घेतलेली माघार, आमच्या स्वातंत्र्याच्या हक्काचा विजय या साऱ्या घुसळणीनंतर संघटना नव्या रूपात, नव्या जोमाने पुढील लढ्याकरिता सज्ज झाली आणि स्वतंत्र भारतातल्या संघटनेसमोर अनेक प्रश्न उभे होते. वेठबिगारांच्या मुक्ततेचे. भुकेने मरणाऱ्या गरिबांचे... कोणताही आवाज नसलेल्या पिचलेल्या आदिवासींचे... झेंडावंदन गुन्हा ठरवणाऱ्या ब्रिटिश मानसिकतेच्या शासनाचे. स्वातंत्र्यातल्या गुलामीत खितपत पडलेल्या असंख्य भारतीयांचे. संघटना या साऱ्यांच्या हक्कांसाठी नित्य नव्याने सज्ज होत होती...आम्ही तुरुंगातून सुटून देपिवलीला पोहोचेपर्यंत आम्हाला सहा वाजून गेले; परंतु आमच्या येण्याची माहिती कळल्यामुळे पारोळला संघटनेचे जवळपास पाच-सातशे सदस्य जमा झाले. आम्ही ठाण्याहून सुटल्यानंतर रेल्वेने विरारमार्गे सरळ पारोळला आलो. जिंकल्याचा प्रचंड विश्वास लोकांच्या चेहऱ्यावर होता. आपल्या छोट्याशा संघटनेपुढे भल्यामोठ्या सरकारला आपण माघार घ्यायला लावली, याचा आनंद प्रत्येकालाच झाला होता. खरं तर इथे लोकशाही मूल्याची जीत होती... ‘स्वातंत्र्याच्या मूल्या’चा तो विजय होता.(क्रमशः)(लेखक सामाजिक कार्यकर्ते आणि श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 