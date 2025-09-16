प्रीमियम आर्टिकल

Premium| Freedom fighters of India: झेंडावंदनाला गुन्हा ठरवल्यानंतर शासनाला माघार घ्यावी लागली. लोकशाही मूल्यांच्या विजयाचा तो सोहळा ठरला

Gallows gate history: क्रांतिकारकांच्या स्मृतींच्या पार्श्वभूमीवर अन्यायग्रस्त कैद्यांच्या कहाण्यांनी लेखकाला हेलावलं. अखेरीस शासनाच्या माघारीनंतर संघटना नव्या जोमाने सामाजिक हक्कांच्या लढ्यासाठी उभी राहिली
Freedom fighters of India

Freedom fighters of India

विवेक पंडित

कारागृहामध्ये असताना ते पूर्णपणे बघण्याची विशेषतः जिथे स्वातंत्र्यवीरांना फाशी दिली ती पवित्र जागा, फाशी गेट पाहण्याची तीव्र इच्छा होती. स्वातंत्र्यवीरांचा फाशी गेट पाहायचा आहे, हे ऐकून कारागृह अधीक्षक मित्रा यांना आश्चर्य आणि कौतुक वाटलं. त्यांनी दुसऱ्याच दिवशी कारागृह बघण्याची व्यवस्था केली. अशा प्रकारची परवानगी त्यांच्याकडे प्रथमच कुठल्या कैद्याने बहुधा मागितली असावी.

परवानगी मिळाल्यानंतर मी आनंदून मनोमन त्यांचे आभार मानले. विनय लिमये या एका तरुण कैद्याची कारागृह दाखवण्याकरिता नेमणूक केली गेली. हा कैदी जेमतेम तिशीतला उच्च पदवीधर तरुण होता. आर्थिक गुन्ह्यातील आरोपाखाली सहा महिन्यांपूर्वी तो कारागृहात आला होता. त्याच्यावरील खटला सुरू असल्यामुळे तो अंडर ट्रायल होता. आधीच्या तुरुंग अधीक्षकांनी त्याची विद्वत्ता लक्षात घेऊन कारागृहाच्या व्यवस्थापनाला मदतीसाठी जबाबदारी त्याच्याकडे दिली होती. त्याने आम्हाला पूर्ण कारागृह दाखवलं.

worker
Labor Laws
Adivasi

