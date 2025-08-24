Premium| MKCL: भय, भीती आणि प्रलयाच्या छायेतही सृजनशील हात थांबत नाहीत. ‘एमकेसीएल’ने याच सृजनशीलतेला नवा आयाम दिला आहे

गिरीश कुलकर्णी writetogpk@gmail.comअविरत गतिमान काळ आपल्या प्रत्येक टप्प्यात नाना प्रकारची भीती जन्माला घालतो आणि ती भीती तत्कालीन माणसांचे वर्तमान ग्रासून टाकते. ‘सध्या तर या भयकारी वर्तमानाचा कहर झाला आहे,’ असे गेल्या कैक टप्प्यातल्या माणसांस अनेकदा वाटून गेले असेल.अमेरिका सापडली तेव्हाच कुणा द्रष्ट्यास, प्रलयक्षण तो हाच असे खात्रीने वाटले असेल. मग महायुद्धे आणि दुष्काळांच्या काळात, परचक्रे आणि यादव्यांच्या काळात, अणुबॉम्ब पडला त्या दिवसात किंवा प्लेग, कॉलरा अन् कोरोनासारख्या महामाऱ्यांच्या वर्षातही अनेकांना मानवी अस्तित्वासंबंधी विविध प्रकारची भीती वाटून गेली असेलच. तेव्हा, वर्तमान भयकारी असणे वा भासणे हे माणसांबाबत नित्याचे रहाटगाडगेच आहे, असे वाटते.चार दिवसांपूर्वी ज्यांनी मुंबईत पाऊस झेलला त्यांना किंवा मुखेडमध्ये कोसळते आकाश झेलताना जे वाकले, त्यांना उत्तराखंडात डोंगर गावावर धावून येताना थिजून जाणाऱ्यांना किंवा गाझा, युक्रेन, इराण अन् रशियात बदाबदा बॉम्बवर्षाव होताना पळता भुई थोडी होणाऱ्यांना भयाचे नानाविध प्रकार अनुभवायला मिळाले असतीलच. हाच तो, हाच तो प्रलय क्षण ! असेही वाटून गेले असेल..त्या त्या टापूतील लोकांना भयग्रस्त करणारे प्रादेशिक काळक्षण तसे अनेक. मात्र समस्त मानवजातीलाच एकसमयावच्छेदेकरून भय वाटावे अशी काळस्थानके जरा विरळाच. अगदी नजीकच्या, कोरोना महामारीच्या काळात निसर्गाने तसा एक चांगला प्रयत्न सादर केला आणि माणसांनी चतुरपणे त्याचे श्रेय लाटण्याचे प्रयत्न केले, की माणसांच्या फसलेल्या प्रयोगावर निसर्गाने आपलेपणाने पांघरूण घातले कुणास ठाऊक? खरे खोटे करण्यास तटस्थ पक्ष नसल्याने या स्पर्धेत कुणाचे पारडे जड याच्या चर्चा रंगवीत आम्ही सामान्यजन वाट्याला येणारे वर्तमान निमूट सोसत राहिलो. अर्थात, हेही नेहमीचेच.एकुणात, निसर्ग आणि माणूस या दोन भिडूंमध्ये निरंतर सुरू असलेल्या निर्मिती अन् लयाच्या स्पर्धेतून नित्य नवे, आभासी प्रलयक्षण निर्माण होत राहतात. मात्र या विलयासमक्ष जीवनाचा प्रवाहही काळाबरोबर सम साधत आपली निरंतरता नेहमीच टिकवून ठेवतो..सध्या मात्र तंत्रज्ञान नामे मानवनिर्मित आविष्काराने संपूर्ण मानव प्रजातीचे यंत्रात रूपांतर करण्याचे सर्वव्यापी भय पसरवले आहे. एआय ते क्वांटम कंप्युटिंग असा तंत्रज्ञानाचा विस्तार टप्पा, हवामानबदल नामे मानवी विकासात (?) आपसूक हाती लागलेल्या सर्वंकष लयकारकाशी स्पर्धा खेळू पाहतो आहे. पहिला, भवतालाच्या निरीक्षणातून ज्ञानसंचय करणाऱ्या मानवी अंतःप्रेरणेला नख लावू पाहतो आहे तर दुसरा, मानवी अस्तित्वाला पोषक असलेला भवतालच नष्ट करू पाहतो आहे. याची उस्त्फूर्त प्रतिक्रिया म्हणून प्रलयाची हाकाटी होतेच आहे. माणसांच्या या भयग्रस्ततेचे आता मुळीच नवल वाटत नाही. उलट त्यात कधी नव्हे ते तथ्य आहे असे वाटते आहे.पण हे घडत असतानाच, जन्मलेले मृत होणार आहे याची प्रचिती घेऊनही नूतन सौंदर्याविष्कारात रमणाऱ्या, सकारात्मक स्वीकारशीलता जोपासणाऱ्या प्रातिभ मनांची निर्मिती निसर्ग ज्या अविरततेने करत राहतो, त्या सातत्याचे मात्र खासच नवल वाटते..असा अनुभव देणारी माणसे नवतेला सहज स्वीकारतात आणि हरेक सृजनातले सुप्त लयतत्त्व नेमके ओळखूनही डगमगत नाहीत. सृष्टी टिकेल की संपेल अशा निरर्थक चर्चा न करता नवकल्पनांची कास धरून ती उत्साह पेरतात.आपल्या कृतिशीलतेने विणलेले आशेचे उबदार कवच घालून तत्कालीन भयाला सामोरे जात, इतरांनाही बळ देणारी व्रतस्थ वाटचाल करत राहतात.ही उपरोक्त विचारटकळी चालू होण्याचे कारण म्हणजे महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ (MKCL) नामे अद्वितीय संस्थेचा नुकताच पार पडलेला पंचविसावा वाढदिवस ! या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमास गेलो असता त्या संस्थेला आकार, दिशा देणाऱ्या माणसांची सृजननिष्ठा अनुभवण्याचा एक देखणा अवसर मला लाभला.वास्तविक या संस्थेच्या वाटचालीविषयी दीर्घ, साक्षेपी विवेचन व्हायला हवे. पण तूर्तास, न राहवून तोंडओळख तरी करून द्यावी म्हणून हा लेखनप्रपंच. लोकसंख्या नामे कळपातील एकेका समूहाला काळाबरोबर राहणं शक्य व्हावं यासाठी तंत्रप्रशिक्षण देत, त्या समूहाच्या जगण्याला प्रतिष्ठा देणारी टिकाऊ मानवी मूल्ये रुजवत, 'समाज' म्हणून समृद्ध करण्याचा वसा या ज्ञान महामंडळानं घेतला आहे..नफा हे साध्य नसून सेवेसाठीचं साधन आहे, हा विचार आजच्या हडेलहप्पी कॉर्पोरेट युगात कर्णाच्या दानशूरतेसम अव्यवहारी वाटू शकतो. मात्र आपल्या कार्यक्षम, आधुनिक आणि प्रगत कार्यसंस्कृतीनं संस्थेनं तो प्रत्यक्षात आणून दाखवला आहे. तिच्या उभारणीच्या संकल्पनेतच नवता आहे. आपल्या राज्यातील काही विद्यापीठे, सरकार आणि सामान्य नागरिक यांच्या एकत्रित बांधणीतून हे ज्ञानशिल्प आकाराला आलं आहे. काळाने समाजापुढे उभे केलेले प्रश्न, ज्ञानसंग्रहातून साधलेल्या समजुतीनं सोडवताना व्यक्तीसह समाज अन् राज्यासह देशाचा पर्यावरणस्नेही शाश्वत विकास घडवणे हा 'एमकेसीएल'चा ध्यास आहे.या ध्यासपर्वात बेगडी जाहिरातबाजीला स्थान नाही अन् व्यक्तिपूजेला वाव नाही. त्यामुळे इथला प्रत्येक कर्मचारी आणि सहयोगी हा एकसमान आपुलकीनं कार्यरत आहे. इथे व्यक्तिगत श्रीमंतीपेक्षा सामूहिक समृद्धीचं मोल अधिक आहे. समूहाची आर्थिक सुबत्ता साधताना ज्ञानतृष्णा उणावणार नाही यावरही करडी देखरेख आहे. ज्या तंत्रमालकीच्या जीवावर जगास भ्रमित करणारे दुफळ्या माजवून खोगीरभरती करत आहेत, त्याच तंत्रज्ञानाचे सृजनशील आविष्कार सादर करून, अनेकांचा एकोपा घडवत, दुर्बल समाज घटकांना ज्ञानाचा आधार देणारी ही संस्था यामुळेच अद्वितीय वाटते. हा केवळ शिक्षणाचा व्यवहार नसून माणूस घडवण्याची कलासिद्धी आहे. ज्ञानाधारित एकजिनसी समाज निर्माणाचा प्रयत्न आहे. तंत्रसक्षमीकरणातून समान संधी विकसित करण्याचा यत्न आहे. .'एमकेसीएल'नं तंत्रज्ञानाचा वापर सामाजिक सक्षमतेकरता करत असतानाच भाषा, साहित्य अशा सांस्कृतिक घटकांच्या संगोपनाद्वारे सक्षमांच्या सुसंस्कृततेचे संवर्धन करण्याचे महत्त्व आपल्या विविध प्रकल्पातून अधोरेखित केले आहे. 'एमकेसीएल'चा परीसस्पर्श झाल्यानं कायापालट झालेल्या जीवनांची संख्या कोट्यवधीत वाढत आहे.एखादी नवलकथा वाटावी अशीच ही रौप्य महोत्सवी वाटचाल आहे.खरं तर या वाटेवर चालणाऱ्या प्रत्येकाचाच गौरव व्हायला हवा. निदान, प्रातिनिधिक स्वरूपात या कार्याची कल्पना मांडणारे कै. प्रा. राम ताकवले आणि ती कल्पना समूर्त साकारणारे विवेक सावंत या दोघांचा तरी पद्म पुरस्कारानं यापूर्वीच सन्मान व्हायला हवा होता. पण मराठीपणात गुणग्राहकतेची दिलदारी वाईच कमी आहे, हेच खरं. अन्यथा आम्ही महाराष्ट्राच्या या सुपुत्रांनी कल्पकतेने उभ्या केलेल्या अन् देश-विदेशात लौकिक मिळवून देणाऱ्या संस्थेच्या कार्याला सन्मानित करण्यासाठी आग्रह धरला असता. असो. .सुदैवाने मला मात्र या दोघांनाही जवळून पाहण्याचं, ऐकण्याचं भाग्य लाभलं आहे. आपल्या गुणग्राहकतेनं समाजातील विविध क्षेत्रांतील जाणकार मंडळींना संस्थेच्या कार्यात जोडून घेत तिची विचारकक्षा बहुआयामी राहील याची दक्षता सावंत यांनी निगुतीनं घेतली आहे. पद्मविभूषण डॉ. अनिल काकोडकर हे देशातील अनेक महत्त्वाच्या संस्थाची धुरा सांभाळत असताना त्यांना 'एमकेसीएल'चंही अध्यक्षपद स्वीकारण्यास त्यांनीच राजी केलं.टागोर ते विनोबा अन् प्लुटो ते सार्त्र असे अनेक ज्ञानवंत सावंत यांच्या वाणीतून उद्धृत होताना प्रतीत होणाऱ्या त्यांच्या व्यासंगानं माणसं चकित होतात. त्यांच्या तंत्रविश्वातील अद्ययावत ज्ञानामुळे प्रागतिक कल्पनांची मांडणी आणि अंमलबजावणी सुलभ होते. महासंगणक बनवण्याचे आव्हान पेलणाऱ्या संघातील बिनीचे शिलेदार म्हणून त्यांनी केलेली कामगिरी तर केवळ अविस्मरणीय. विनम्र, मृदु निवेदनास रंजक उदाहरणांची जोड देत अवघड विषय समजावण्याची त्यांची हातोटी एकमेवाद्वितीय आहे. साहित्य, काव्यादि कलाव्यवहारात रस असणारे हे ज्येष्ठ व्यक्तिमत्त्व रौप्यमहोत्सवी सोहळ्यात जेव्हा नव्या आव्हानांचा धांडोळा घेत, उपलब्ध होणाऱ्या संधींबाबत उपस्थित श्रोतृवृदांस आश्वस्त करत होते, तेव्हा त्यांच्या स्वरातला आत्मविश्वास ज्ञानवंताला शोभेसा होता अन् या प्रसंगी मराठी भाषेला समृद्ध करण्यासाठी तंत्रज्ञान वापरण्याचा केलेला संकल्प अस्मितेचे सकारात्मक रूप दाखवणारा होता. समग्र प्रकाशित मराठी साहित्यसूचीसह अनेक विकल्प असलेल्या आंतरजालीय संकेतस्थळाचे विमोचन तसेच विविध क्षेत्रांत असाधारण योगदान देणाऱ्या मराठी ज्ञानवंताच्या कार्याचा गुणगौरव करणाऱ्या ग्रंथाचे प्रकाशन याच सोहळ्यात झाले. या वेळी समयोचित भाषण करताना माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सावंत यांचा जेव्हा 'द्रष्टा' म्हणून उल्लेख केला, तेव्हा समस्त सभागृहाची प्रशस्ती त्यांस लाभली. ब्रेन रॉटचा प्रादुर्भाव झालेल्या या काळात अन् कृत्रिम प्रज्ञेची बाधा मानवी जीवनात धोकादायक दखल देऊ पाहत असतानाच्या या दिवसात मी समारंभातून बाहेर पडलो, तो भरतवाक्य म्हणून सूत्रसंचालिका डॉ. रेवती नामजोशी यांनी उद्धरलेल्या -देखणे ते हात ज्यांना निर्मितीचे डोहळे।मंगलाने गंधलेले, सुंदराचे सोहळे॥देखणी ती पाऊले जी ध्यासपंथे चालती ।वाळवंटातूनसुद्धा, स्वस्तिपद्मे रेखिती ॥या बाकीबाबच्या ओळी मनात घोळवत आणि नव्याच उत्साहात ! 