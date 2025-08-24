Premium| Saket Prakashan: एका प्रवासवर्णनापासून सुरू झालेली स्वप्नयात्रा, आज सुवर्णमहोत्सवी टप्प्यावर पोचली आहे. ‘साकेत प्रकाशन’ हे याचे जिवंत उदाहरण आहे

आशा बाबा भांडsaptrang@esakal.comआमच्या लग्नानंतर मी घर आवरत असताना मला एक रजिस्टर सापडले. त्यात वृत्तपत्रातील कात्रणे चिकटवलेली होती. बाबा दहावीत असताना दहा देशांचा प्रवास करून आले होते. कॅनडा, जपान, अमेरिका वगैरे देशांचे प्रवासवर्णन त्या वेळच्या ‘अंजिठा’ पेपरमध्ये ओळीने छापून आले होते. माझ्या मनात एक विचार आला, ह्याचे पुस्तक केले तर...! आणि मी त्यांना तो विचार बोलून दाखवला. त्यांना पण पटले. पण पुस्तक काढायचे तर आर्थिक तरतूद कुठून करणार? मग प्रकाशक शोधणे सुरू झाले; पण फार गमतीदार अनुभव येत गेले. कोणी म्हणायचे, ‘आम्ही छापतो, पण खर्च तुम्ही करा.’ दुसरे म्हणायचे, ‘अर्धा खर्च आम्ही करतो. अर्धा तुम्ही करा.’ अहो हा खर्च करण्याची ताकद असती, तर प्रकाशक कशाला शोधत फिरलो असतो. एके दिवशी बाबांचे मित्र सुरेंद्र जोंधळे आमच्याकडे आले होते. त्यांना पण ही कल्पना आवडली.ते म्हणाले, ‘सर, तुम्ही पुनर्लेखन करा. छापायचे नंतर बघू.’ यांनी लगेच, काही दिवसांत त्याचे पुनर्लेखन पूर्ण केले. एक दिवस विद्यापीठातील क्वॉर्टरमध्ये भालचंद्र नेमाडे सरांकडे गेलो. त्यांना पुस्तक काढण्याविषयी विचारले. प्रकाशक मिळत नाही काय करावे?.सर म्हणाले, ‘तुच प्रकाशक हो आणि पुस्तक छापून टाक.’ पण पैसे कुठून आणायचे? मग आम्ही चर्चा करून असे ठरवले, की अॅडव्हान्स बुकिंग करायचे. माझे आणि बाबांचे ओळखीचे लोक खूप होते. आम्ही पावती पुस्तक छापले. आणि घरोघरी फिरायला सुरुवात केली. छापल्यानंतर पुस्तकाची किंमत दहा रुपये ठेवणार होतो. आम्ही पाच रुपयेप्रमाणे बुकिंग सुरू केले. असे ४०० ते ५०० रुपये जमा झाले; पण तेवढ्यात पुस्तक छापून होणार नव्हते. मग यांना कोणीतरी सांगितले, की विद्यापीठात पहिल्या ग्रंथ प्रकाशनास मदत योजना आहे. त्यातून काही मिळतात का बघ. त्यातून थोडे पैसे मिळाले. तरी भागेना. मग यांच्या परदेशातील कुटुंबाने काही डॉलर पाठवले.असे सर्व मिळून मग आम्ही पुस्तक छापणे सुरू केले. पुस्तकाचे कव्हर जी. एस. पैठणकर या चित्रकारांनी काढून दिले. पुस्तकाचे शीर्षक नेमाडेसरांनी सुचविले - ‘लागेबांधे’. प्रिंटिंग प्रेसमध्ये पुस्तक छापणे सुरू झाले. पुस्तक छापून आले. ११०० प्रती घरी आणल्या. सर्वांना खूप आनंद झाला. प्रकाशनाचे नाव ‘धारा प्रकाशन’ असे ठेवले. धारा आमची मुलगी. तिच्या नावाने प्रकाशन सुरू केले आणि प्रकाशिका झाली आशा भांड. लग्नानंतर ११ महिन्यांतच धाराचा जन्म झाला. तिचा पायगुण छान लाभला. आता प्रश्न होता पुस्तके विकण्याचा. सर्व प्रथम ज्यांचे अॅडव्हान्स बुकिंग होते, त्यांना घरी जाऊन पुस्तके दिली.आता उरलेली पुस्तके बाबांनी विकणे सुरू केले. शाळा करून उरलेल्या वेळात बाबा सायकलवर शाळाशाळांतून फिरू लागले. .लोक पुस्तक बघत. तोंडभरून स्तुती करीत; पण एकही पुस्तक घेत नसत. असे आठ दिवस बाबा वणवण फिरले; पण नाउमेद झाले नाही. नवव्या दिवशी नूतन माध्यमिक शाळेतील मुख्याध्यापक गायकवाड यांनी दोन पुस्तके विकत घेतली. त्याचे २० रुपये आले. पुस्तक विक्रीचा शुभारंभ झाला.आम्ही दोघांनी शाळा सुटल्यावर संध्याकाळी औरंगाबाद सरकारी बँक, औरंगपुरा गाठली. मॅनेजरना भेटून सांगितले, ‘आम्हाला जॉइंट अकाउंट काढायचे आहे.’ मॅनेजर खूश झाले. आम्ही त्यांना २० रु. दिले. ते आश्चर्याने बघू लागले. २० रुपये आणि जॉइंट अकाउंट. मग त्यांना आम्ही सांगितले, ‘आम्ही पुस्तक छापले आहे. त्याची पहिली विक्री २० रुपये झाली आहे. आम्हाला हे पैसे घरात खर्च करायचे नाहीत. हे पैसे जमा करून त्यातून दुसरे पुस्तक छापायचे आहे. एकाच्या नावावर खाते उघडले, तर काही अडीअडचणीला पैसे काढून घेतले जातील. म्हणून दोघांच्या नावाने खाते उघडले आहे.’ अशा रीतीने आमच्या प्रकाशन व्यवसायाची सुरुवात झाली. आमची शाळेतली नोकरी सुरू होती. विद्यार्थ्यांच्या शिकवण्या चालूच होत्या. मी आणि बाबा मराठा हायस्कूलमध्ये अध्यापकी करीत होतो. यांचा विषय इंग्लिश व माझा गणित. त्यामुळे शिकवणीला मुलांची गर्दी होती. .आम्ही ठरविले, एकाचा पगार प्रकाशनात टाकायचा. एकाच्या पगारात घर चालवायचे. माझ्या पगारात घर चालवणे सुरू झाले. यांनी त्यांचा पगार प्रकाशनासाठी वापरायचा. आमचे लग्न होऊन जेमतेम सव्वावर्ष झाले होते. काटकसरीत घर चालवणे सुरू झाले.महिन्याच्या शेवटी शेवटी खर्चाची खूपच कसरत व्हायची. तेल, साखर, चहापावडर संपलेली असायची; पण काही उधार आणायचं नाही, हा आमचा पण होता. असे दिवस चालले होते. धारा मोठी होत होती. तिला पण मी जास्त कपडे घेत नसे. गरजेपुरतेच घेत असे. मी तर लग्नानंतर तीन वर्षे साडीच घेतली नाही.मग आम्ही कटाक्षाने पुस्तक विक्री झालेले पैसे, त्या खात्यात भरत गेलो. वास्तविक पाहता मला संसारात अनेक गोष्टींची आवश्यकता होती. आमचे लग्न अगदी काटकसरीत झाले होते. घरात काहीच सामान नव्हते. मोजकीच भांडी. अत्यावश्यक कपडे एवढाच संसार; पण मी मनाला मुरड घातली. आपल्याला प्रकाशनाचे काम वाढवायचे असेल, तर ते पैसे घरात खर्चून चालणार नाही.असे करीत आम्ही दुसरे पुस्तक सूर्यकांत सराफ यांचे ‘मिशी हरविली’ हे नाटक छापले. पुस्तक विक्रीतून आलेले पैसे त्यातच गुंतवत पुस्तके छापण्याचे काम सुरू झाले. शाळा करून उरलेल्या वेळात बाबा सकाळ-संध्याकाळ सायकलवर प्रेसमध्ये जा, कागदाच्या दुकानात जा, प्रूफ तपासणे अशी कामे करीत होते. मी सकाळ-संध्याकाळ ट्यूशन घेत होते. .घरात माझी आई-वडील, दीर नारायण, नणंद सुमनताई, आम्ही दोघे आणि धारा असे सगळे गुण्यागोविंदाने राहत होतो. धारा लहान होती. घरच्यांच्या जिवावर तिला सोडून मी सकाळी १० ते रात्री ८ वाजेपर्यंत कामानिमित्त घराच्या बाहेरच राहत होते. प्रकाशनाचे काम वाढवण्यासाठी आम्ही दोघांत एक करार केल्यामुळे माझ्या एकटीच्या पगारात घर चालवले. त्यांचा पगार प्रकाशनात टाकला, यामुळे पुस्तक छापणे सोयीचे होत गेले. मला कपाट, मिक्सर, फ्रिज, फर्निचर इत्यादी सर्व घेण्याची खूप हौस होती; पण माझे लग्न दोन-तीन साड्यांवर झाले. आमचे लग्न ठरले तेव्हा यांच्याजवळ पैसे नव्हते. त्यामुळे कपडे इतर सर्व उधारीवर केले. नंतर ते कर्ज फेडावे लागले. ‘कर्ज घेऊ नये’ हे संस्कार वडिलांनी केलेले असल्यामुळे, ते कर्ज कधी फेडीन असे झाले होते. प्रथम ते कर्ज फेडेपर्यंत साडी घ्यायची नाही, असा पण केला होता. पगाराच्या आणि शिकवणीच्या पैशातून ते कर्ज फेडले आणि घरच्या जबाबदाऱ्या पण सांभाळल्या. .Premium| Lifestyle Vehicles: जीवनशैलीशी जोडलेली 'लाइफस्टाइल व्हेईकल्स' म्हणजे नक्की काय?.बाबांचे पुस्तक प्रकाशनाचे काम वाढले. पुस्तक विक्रीसाठी बाहेर गावी जावं लागायचं. यामुळे त्यांनी नोकरीचा राजीनामा दिला. नवे नवे पुस्तके लिहिणे, छापणे आणि विक्रीसाठी महाराष्ट्रभर आठ-आठ दिवस फिरावं लागायचं. मदतीला दोन-तीन नोकर होते; पण ग्रंथ छपाई-विक्री, लेखकांशी भेटीगाठीने यांना फरपट होऊ लागली. ते मला म्हणाले, ‘धारा प्रकाशन आणि नव्याने सुरू केलेल्या साकेत प्रकाशनाचे काम वाढत चालले. मला एकट्याला हे करणे शक्य नाही. तू नोकरी सोड. प्रकाशनाचा कारभार बघ.’ आणि लागलीच राजीनामा देऊन ‘धारा’ आणि ‘साकेत’ प्रकाशनासाठी त्यांच्या सोबत आले. हळूहळू पुस्तक काढण्याचा वेग वाढला. गुरुवर्य भालचंद्र नेमाडेंनी त्यांचे पुस्तक प्रकाशनास दिले. त्यातून आत्मविश्वास तर वाढलाच; पण समाजमान्यता मिळत गेली. पुढे ना. धों. महानोर, राजन गवस, रा. रं. बोराडे अशा नामवंत साहित्यिकांच्या पुस्तकांचे पाठबळ मिळाले. यातून प्रकाशन आकार घेऊ लागले. नामवंत लेखकांची पुस्तके काढण्यासोबतच मराठवाड्यातील नवोदित लेखकांचे पहिले पुस्तक काढणे ही आपली जबाबदारी आहे, याची जाणीव होऊ लागली. चांगल्या प्रकाशकांअभावी बरेच चांगले लेखक पडद्याआड होते. त्यांचे पुस्तक काढून त्यांना व्यासपीठ मिळवून दिले..बाबा स्वत: उत्तम लेखक आहेत आणि आता प्रकाशक असल्यामुळे लिखाण कसे असावे, समर्पक रेखाटने, शीर्षक आणि मुखपृष्ठाची रचना या सगळ्याची जाण सरावाने वाढत गेली. गुणवत्ता आणि निर्मितीमूल्य याबाबत आम्ही कधीही तडजोड केली नाही. दर्जेदार साहित्य, सुयोग्य मानधन आणि महाराष्ट्रभर वितरणाचे जाळे या त्रिसूत्रीवर संस्थेचे काम चांगलेच वाढले. पुढे कॉलेज शिकत असताना धाराही प्रकाशनात मदत करू लागली. धाराचे लग्न झाले. ती सासरी गेली आणि साकेतने प्रकाशनाच्या कामात आमच्या बरोबरीने स्वत:ला झोकून दिले. काही वर्षांत सून प्रतिमा आली आणि साकेत-प्रतिमा यांनी आमचे स्वप्न पूर्ण केले, याचे खूप समाधान आहे. पन्नास वर्षांच्या प्रवासात हजारो हातांची मदतही मिळाली. या सर्वांबद्दल असलेली कृतज्ञताच आज आम्हाला ऊर्जा देते.स्वतःच्या अनुभवाचे अर्थात परदेशप्रवासाचे पुस्तक छापायच्या प्रयत्नातून प्रकाशन संस्था उभी केली, त्यानंतर अनंत अडचणी सोसून बाबा भांड यांनी ही प्रकाशन संस्था नावारूपाला आणली. त्यात त्यांना त्यांच्या पत्नीचे व मुलीचे, त्यानंतर मुलगा आणि सुनेचे अनमोल असे सहकार्य लाभले. संपूर्ण कुटुंबाने साकेत प्रकाशन संस्थेसाठी मेहनत घेतली. आज ही संस्था सुवर्णमहोत्सवाचा टप्पा गाठत आहे. त्यानिमित्त या संस्थेच्या वाटचालीचा वेध.... 