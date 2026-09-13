Marathi theare : काफ्कापासून गांधी-टागोरांपर्यंत : पत्ररूपी नाटक आणि असहमतीतून उभा राहणारा संवाद

आशुतोष पोतदार - potdar.ashutosh@gmail.comपत्र लिहिणारा एकटा स्वतःशी बोलत असतो, पण दुसऱ्यासाठी. वाचणारा एकटा वाचत असतो, पण लिहिणाऱ्याच्या अनुपस्थितीत त्याची उपस्थिती अनुभवत असतो. फ्रान्झ काफ्काने पत्रलेखनाची तुलना दोन भुतांच्या संवादाशी केली होती. रंगमंचावर हे दुहेरी एकटेपण आणखी गडद होतं. पत्र वाचन असो, सादरीकरण असो वा पत्ररूपी नाटक. लिहिणारा आणि वाचणारा यांच्यातील नाट्यमयता हे यांत समान सूत्र असतं.माणसाची नेमकी व्याख्या करायची झाली तर ती अशी करता येईल : माणूस म्हणजे पत्रं लिहिणारा प्राणी. ब्रिटिश लेखक लुईस कॅरल यांनी केलेलं हे मार्मिक निरीक्षण गमतीदार वाटतं, पण विचार करायला लावतं. माणूसच असा प्राणी आहे जो आपलं मन कागदावर उतरवतो आणि ते दुसऱ्या माणसाला पाठवतो. एवढंच नाही, तर कधी कधी त्या कागदाला वर्षानुवर्षं जपूनही ठेवतो. .मात्र पत्रातून पाठवलेली भावना जशीच्या तशी पोहोचत नाही. सुहृदाला पाठवलेली मिठी पत्रातून प्रत्यक्ष पोहोचू शकत नाही. पत्रलेखनात म्हणूनच एक अपुरेपण असतं. पत्र लिहिणाऱ्या आणि वाचणाऱ्या व्यक्तींमध्ये एक अपरिहार्य अंतर असतं. तरीही ते अंतर ओलांडण्याचा संवेदनशील माणसाचा अवीट प्रयत्न पत्रलेखनातून सुरू राहतो आणि तिथेच, त्या लेखनात, एक विलक्षण नाट्य जन्माला येतं. मनातल्या उलथापालथीचं, बाहेरच्या अनुभवांचं आणि जगाकडे पाहण्याच्या आपल्या दृष्टीचं. म्हणूनच, पत्रलेखन ही माणसाची अभिव्यक्ती नाटकात दिसली तर त्यात आश्चर्य काय ? नाट्याविष्कारात एक क्लृप्ती म्हणून पत्र वापरायची परंपरा जुनी आहे.रवींद्रनाथ टागोरांच्या डाकघर या सुंदर नाटकाच्या शीर्षकातच पत्र आहे. या नाटकात अमल हा आजारी मुलगा राजाकडून येणाऱ्या पत्राची वाट पाहत असतो. ते पत्र प्रत्यक्षात कधीच येत नाही. पण त्याची प्रतीक्षाच त्याच्यासाठी ऊर्जा बनते आणि नाटकाच्या आध्यात्मिक अनुभवाचा स्रोत ठरते. म्हणजेच, न पोहोचलेलं पत्रही तितकंच बोलकं असू शकतं! शेक्सपिअरच्या रोमिओ अँड जुलिएटमध्ये फ्रायर लॉरेन्सने पाठवलेलं पत्र वेळेवर पोहोचत नाही आणि त्यातून शोकांतिका घडते. हॅम्लेटमध्ये इंग्लंडला पाठवलेलं पत्र हॅम्लेट बदलतो आणि त्याचा परिणाम रोझेनक्रांट्झ आणि गिल्डनस्टर्न यांच्या मृत्यूत होतो. पुढे टॉम स्टोपार्ड या ब्रिटिश नाटककाराने याच दोन पात्रांवर आणि त्यांच्या सोबत असलेल्या पत्रावर आधारित रोझनक्रँझ अँड गिल्डनस्टर्न आर डेड हे नाटक लिहिलं. अनंत काणेकरांच्या घरकुलमध्येही बँक अधिकारी क्रोगस्टाडचं धमकीचं पत्र नाटकाच्या ताणाचं केंद्र बनतं. नॉर्वेचे थोर नाटककार हेन्रिक इब्सेनच्या अ डॉल्स हाउस चा हा मराठी अनुवाद आहे. .पत्रलेखनाचा विचार मनात येण्याचं कारण म्हणजे काही दिवसांपूर्वी पाहिलेला सुंदर पत्र-वाचनप्रयोग रुंग्ली रुंग्लियॉट. उमेश विनायक कुलकर्णी यांनी दिग्दर्शित केलेला हा प्रयोग म्हणजे जी. ए. कुलकर्णी आणि सुनीताबाई देशपांडे यांच्यातील पत्रसंवाद. जीएंचं व्यक्तिमत्त्व, त्यांची लेखनप्रक्रिया, जगाकडे पाहण्याची त्यांची दृष्टी आणि जीवनानुभव या पत्रांमधून तरलपणे समोर येतात. त्याच वेळी सुनीताबाईंचं विचारविश्व आणि भावजीवनही प्रयोगातून उलगडतं. या प्रयोगात, माधुरी पुरंदरे आणि गिरीश कुलकर्णी हे पत्रं केवळ वाचत नाहीत. आवाजातील चढउतार, शब्दांमधले विराम, त्या विरामांचा विस्तार, संगीत आणि प्रकाश यांच्या साहाय्याने ते वाचिक अभिनयाचे सर्जनशील आविष्कार घडवतात. शब्दांचा आणि विचार-भावनांचा समृद्ध आविष्कार असणाऱ्या या पत्रांतील वाचनशक्यतांबरोबर दृश्यरूपांची मांडणी उमेश कुलकर्णीं त्यांच्या स्वतःच्या नजरेतून करतात. तर, पत्रांतून डोकावणाऱ्या, पत्रांत लपलेल्या दोन व्यक्तींच्या मनांना आणि विचारांना समर नखाते हे प्रकाश योजनाकार विलक्षण प्रकाश-रूप देतात. त्यांच्या प्रकाशयोजनेत कलाकार केवळ प्रकाशमान होत नाहीत तर प्रकाशाशी संवाद साधतात.असाच आणखी एक सुंदर प्रयोग अलीकडे पाहिला : विजय पदकी दिग्दर्शित द प्रॉफेट अँड द पोएट. महात्मा गांधी आणि रवींद्रनाथ टागोर यांच्यातील पंचवीस वर्षांच्या पत्रव्यवहारावर आणि लेखनावर आधारित. गांधीजी आणि गुरुदेव या दोघांमध्ये वैचारिक मतभेद होते, पण परस्परांचा आदर त्यांनी कधी कमी होऊ दिला नाही. प्रयोगात दोन कलाकार गांधी आणि टागोरांचा अभिनय करत नाहीत. तर, ते या दोन व्यक्तिमत्त्वांचा अभ्यास करणारे नट म्हणून पत्रं वाचतात आणि सूत्रधार त्या दोघांना जोडतो. .Theatre in Education : नाटक म्हणजे केवळ करमणूक नाही; शिक्षणातून माणूस घडवणारी प्रभावी कला.जागतिक रंगभूमीवर पत्राचा हा फॉर्म विशेष लोकप्रिय झाला तो ए. आर. गर्नी यांच्या लव्ह लेटर्समुळे. मेलिसा आणि अँड्र्यू यांच्यामधल्या आयुष्यभराच्या पत्रव्यवहारावर आधारित या नाटकाची भारतातही अनेक रूपं आली. फिरोझ अब्बास खान दिग्दर्शित तुम्हारी अमृता हे त्याचं लोकप्रिय उदाहरण. शबाना आझमी आणि फारुख शेख यांनी साकारलेला हा प्रयोग पस्तीस वर्षांचा प्रेमपत्रव्यवहार रंगमंचावर आणतो. पुढे जावेद अख्तर-शबाना आझमी यांचं ''कैफी और मैं'' आणि सोनाली बेंद्रेंचं ''आपकी सोनिया'' यांसारखे प्रयोगही आले.पत्र-वाचन होतं, पत्रांचे नाट्यरूपांतरित प्रयोग होतात. पण पत्रांचं नाट्य इथेच थांबत नाही.बंगळुरूच्या अनुजा घोसाळकर यांच्या द रिडींग रूम या प्रयोगात प्रेक्षकांनाच स्वतःची किंवा सापडलेली पत्रं घेऊन येण्याचं आमंत्रण दिलं जातं. पत्रांचे लखोटे तयार होतात आणि प्रेक्षकांना ते वाचायला दिले जातात. अनोळखी व्यक्ती -प्रेक्षक मिळालेले पत्र मोठ्याने वाचतात. खासगी आयुष्याचा एखादा तुकडा अनोळखी आवाजातून ऐकण्याचा अनुभव विलक्षण असतो.पत्ररूपी सादरीकरणाच्या परंपरेतील प्रदीप मुळ्ये दिग्दर्शित इंदु काळे सरला भोळे चा प्रयोग आठवतो. वामन मल्हार जोशींच्या पत्रात्मक कादंबरीवर आधारित हा प्रयोग एकसष्ट पत्रांतून उलगडतो. दिलीप प्रभावळकरांच्या पत्रापत्री या पत्र-पुस्तकावर आधारित नावीन्यपूर्ण असे विजय केंकरे दिग्दर्शित साभिनय अभिवाचन स्वतः दिलीप प्रभावळवर आणि विजय केंकरे करतात.तर असं आहे. पत्र हा फॉर्म रंगभूमीला इतका का भावतो? .Theatre in Education : नाटक म्हणजे केवळ करमणूक नाही; शिक्षणातून माणूस घडवणारी प्रभावी कला.कारण पत्र लिहिणारा एकटा स्वतःशी बोलत असतो, पण दुसऱ्यासाठी. वाचणारा एकटा वाचत असतो, पण लिहिणाऱ्याच्या अनुपस्थितीत त्याची उपस्थिती अनुभवत असतो. फ्रान्झ काफ्काने पत्रलेखनाची तुलना दोन भुतांच्या संवादाशी केली होती. रंगमंचावर हे दुहेरी एकटेपण आणखी गडद होतं. पत्रवाचन असो, सादरीकरण असो वा पत्ररूपी नाटक. लिहिणारा आणि वाचणारा यांच्यातील नाट्यमयता हे यांत समान सूत्र असतं. इथे तरल मानवी जीवनाचे विविध पदर उलगडतात, सामाजिक भान प्रकट होते, राजकीय धारणा व्यक्त होतात किंवा वेगवेगळ्या प्रकारच्या सत्तासंबंधांचं दर्शन घडतं. शेक्सपिअरच्या रोमिओला वेळेवर न पोहोचलेलं पत्र असो, गुरुदेव टागोरांच्या अमलची राजाच्या पत्राची प्रतीक्षा करणे असो, इंदु काळेने सरला भोळेला लिहिलेली पत्रं असोत, गांधी-टागोरांचा वैचारिक पत्रव्यवहार असो किंवा अनोळखी प्रेक्षकांनी वाचलेली एकमेकांची प्रेमपत्रं असोत..Theatre in Education : नाटक म्हणजे केवळ करमणूक नाही; शिक्षणातून माणूस घडवणारी प्रभावी कला. आपण पाहतो की काही लोक एखाद्याचं वागणं पटलं नाही किंवा विचार जुळत नसले तर लगेच एकमेकांना इग्नोर करतात. वर्षानुवर्षांची मैत्री नाकारतात. काही हलक्या कानाची ज्येष्ठ माणसं तिसऱ्या माणसाकडून काहीतरी ऐकून तर अबोला धरतात. काही अविचारी लोक सोशल मीडियावर शिवीगाळ करतात किंवा एकमेकांना ब्लॉक करतात.अशा असहिष्णू काळात पत्ररूपी संवाद आपल्याला एक साधी पण महत्त्वाची गोष्ट शिकवतो : संवादाचा अर्थ नेहमी सहमती नसतो. असहमतीतही एकमेकांना ऐकून घेता येतं. म्हणून प्रत्येक पत्र आपल्याला कदाचित एवढंच सांगत असतं : लिहिलेलं वाच किंवा ऐक. समोरचा माणूस काय म्हणतोय ते समजून घेण्याचा प्रयत्न कर. सुसंस्कृत समाजात शहाण्या माणसाने दुसऱ्या माणसाचा आवाज ऐकायला हवा. तो आवाज कागदावरचा असो, की रंगमंचावर पुन्हा जिवंत झालेला.(लेखक हे नाटककार, कवी, अनुवादक, संपादक आणि संशोधक आहेत. ते मराठी आणि इंग्रजीमधून लेखन करतात आणि फ्लेम युनिवर्सिटी, पुणे येथे साहित्य आणि नाट्य हे विषय शिकवतात.)---------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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