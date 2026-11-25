विक्रम अवसरीकर - vikram.awsarikar@gmail.comआज अशक्य, अव्यवहार्य किंवा हास्यास्पद वाटणारी एखादी कल्पना उद्या संपूर्ण उद्योगाचे स्वरूप बदलू शकते. अशा कल्पनांना सुरुवातीच्या टप्प्यावर ओळखून त्यांच्यामागील तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा, सरकारी धोरणे आणि व्यावसायिक शक्यता यांचा अभ्यास करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना मोठ्या संधी मिळू शकतात. मात्र, प्रत्येक नवी कल्पना यशस्वी होतेच असे नाही. त्यामुळे कल्पनेतील नावीन्याबरोबरच तिची अंमलबजावणी, कंपनीची आर्थिक स्थिती आणि शेअरचा भाव यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. वेशीबाहेरच्या कल्पनांचा मागोवा घेताना संधी आणि सापळा यांतील फरक ओळखणे गरजेचे आहे...मुलींच्या शिक्षणाची कल्पना महात्मा फुले यांनी मांडली, तेव्हा ती क्रांतिकारी होती. तत्कालीन प्रस्थापित समाजाच्या ध्यानीमनीही नसलेली ही गोष्ट होती. थॉमस एडिसन यांनी विजेच्या दिव्याच्या माध्यमातून अंधारावर मात करण्याचा मार्ग दाखवला, तेव्हा मानवी जीवनात मोठे परिवर्तन घडले. बिल गेट्स यांनी संगणकासाठी कार्यकारी प्रणाली आणि सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून व्यापक व्यावसायिक शक्यता निर्माण केल्या, तेव्हाही तंत्रज्ञानाच्या जगात क्रांती झाली. एलॉन मस्क यांनी चालकाविना चालणाऱ्या गाड्या आणि पुन्हा पुन्हा वापरता येणाऱ्या रॉकेटच्या विकासाला चालना दिली. अशा कल्पनांनी केवळ संबंधित कंपन्यांचेच नव्हे, तर संपूर्ण उद्योगांचे स्वरूप बदलण्याची क्षमता दाखवून दिली. ज्या कल्पना सुरुवातीला बहुतांश लोकांच्या विचारविश्वातही नसतात, त्या प्रत्यक्षात आणण्यासाठी काही जण बारकाईने अभ्यास करतात, प्रयोग करतात आणि जोखीम स्वीकारतात. अशा कल्पना समाजात आणि बाजारपेठेत व्यापकपणे स्वीकारल्या जाण्यापूर्वीच त्यांच्यातील व्यावसायिक शक्यता ओळखणाऱ्यांना मोठा फायदा होऊ शकतो. मात्र, नवी कल्पना ओळखणे एवढेच पुरेसे नसते. तिचा विकास कसा होणार, तिला ग्राहकांचा प्रतिसाद कसा मिळणार, आवश्यक भांडवल कोठून येणार आणि त्या कल्पनेतून प्रत्यक्ष नफा कसा निर्माण होणार, याचाही अभ्यास करावा लागतो..Premium|Global Terrorism : ‘९/११’ला २५ वर्षे; दहशतवादाविरोधातील युद्धाने जगाला काय दिले आणि काय गमावले?.वेशीबाहेरची कल्पना ते गुंतवणूक संधीमॅकीनॅक सेंटर या अमेरिकी संशोधन संस्थेशी संबंधित जोसेफ ओव्हरटन यांनी मांडलेली ‘ओव्हरटन विंडो’ ही संकल्पना सार्वजनिक धोरणांच्या संदर्भात महत्त्वाची मानली जाते. एखादी कल्पना समाजाला स्वीकारार्ह वाटण्यापूर्वी तिच्याबद्दलच्या विचारांत टप्प्याटप्प्याने बदल घडत असतात, ही या संकल्पनेमागील मुख्य कल्पना आहे. कोणताही मोठा बदल एका क्षणात घडत नाही. त्यासाठी अनेक पावले काळजीपूर्वक टाकावी लागतात. एखादी कल्पना सुरुवातीला अव्यवहार्य वाटते. नंतर तिच्यावर चर्चा सुरू होते, प्रयोग होतात आणि तिचे फायदे दिसू लागतात. त्यानंतर तिचा स्वीकार वाढतो. मात्र, कल्पना स्वीकारली जाणे एवढेच पुरेसे नसते. तिचा व्यापक वापर होण्यासाठी तंत्रज्ञान, भांडवल, पायाभूत सुविधा आणि ग्राहकांचा विश्वास या गोष्टींचीही गरज असते. ओव्हरटन यांची संकल्पना सार्वजनिक धोरणांच्या संदर्भात मांडली गेली असली, तरी तिचा विचार गुंतवणुकीच्या दृष्टिकोनातूनही करता येतो. नवी कल्पना मुख्य प्रवाहात येण्यापूर्वी त्यांच्यातील संभाव्य संधी ओळखणे आणि त्या प्रत्यक्षात येण्यासाठी आवश्यक असलेल्या बदलांचा मागोवा घेणे, हा गुंतवणुकीचा एक महत्त्वाचा दृष्टिकोन ठरू शकतो. बाजाराला एखादी कल्पना आज किती स्वीकारार्ह वाटते, यापेक्षा ती स्वीकारण्याच्या प्रक्रियेत बाजारपेठ, तंत्रज्ञान आणि उद्योग कसे बदलत आहेत, हे समजून घेणे अधिक महत्त्वाचे असते. एखादी कल्पना, तिच्या अंमलबजावणीसाठी स्वीकारलेली जोखीम, आवश्यक पायाभूत सुविधांचा विकास, भांडवलाचा वाढता ओघ आणि त्यातून निर्माण होणारा व्यावसायिक फायदा, असा प्रवास अनेक नव्या उद्योगांच्या बाबतीत दिसून येतो.ऑनलाइन खरेदीपासून संपूर्ण परिसंस्थेपर्यंतपुस्तकांची दुकाने अस्तित्वात असताना इंटरनेटच्या माध्यमातून पुस्तके विकण्याची कल्पना जेफ बेझोस यांनी प्रत्यक्षात आणली. सुरुवातीला ही कल्पना अनेकांना विचित्र वाटली असेल. मात्र, पुढे ॲमेझॉनने पुस्तकांपलीकडे जाऊन विविध वस्तूंची ऑनलाइन विक्री सुरू केली. ग्राहकांना घरबसल्या वस्तू मिळण्याची सुविधा आवडू लागली आणि ऑनलाइन खरेदीचा विस्तार झाला. या बदलामुळे केवळ ‘ॲमेझॉन’च वाढली असे नाही, तर तिच्याशी संबंधित अनेक उद्योगांनाही चालना मिळाली. ऑनलाइन विक्री करणारे छोटे विक्रेते, पॅकेजिंग कंपन्या, वस्तूंच्या साठवणुकीसाठी गोदामे, वितरण व्यवस्था आणि वाहतूक सेवा यांची गरज वाढली. एका व्यावसायिक कल्पनेतून संपूर्ण परिसंस्था विकसित झाली. या बदलाची दिशा सुरुवातीच्या टप्प्यावर ओळखून योग्य कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना मोठा फायदा मिळण्याची संधी होती. मात्र, प्रत्येक गुंतवणूकदाराला असा फायदा झाला असे नाही. गुंतवणुकीचा कालावधी, खरेदीचा भाव आणि जोखीम यांनाही तितकेच महत्त्व असते.कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ‘एनव्हिडिया’कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या विकासाला वेग येण्यापूर्वीच ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिट्स अर्थात जीपीयू विकसित करण्याचे काम एनव्हिडिया ही कंपनी करत होती. सुरुवातीला या तंत्रज्ञानाचा वापर प्रामुख्याने संगणकीय ग्राफिक्स आणि गेमिंगसाठी होत होता. पुढे कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या प्रशिक्षणासाठी आणि मोठ्या प्रमाणातील संगणकीय प्रक्रिया करण्यासाठी ‘जीपीयू’ महत्त्वाचे ठरले. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वाढत्या वापरामुळे शक्तिशाली संगणकीय साधनांची मागणी वाढली. त्याचा फायदा एनव्हिडियासारख्या कंपन्यांना झाला. तंत्रज्ञानाचा विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वाढता वापर आणि संबंधित कंपन्यांच्या व्यवसायवाढीचा हा परस्परसंबंध गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचा ठरला. या बदलांची दिशा आधीच ओळखणाऱ्या गुंतवणूकदारांना संधी मिळाली. मात्र, एखाद्या कंपनीचे तंत्रज्ञान महत्त्वाचे असले, तरी तिच्या शेअरचा भाव किती आहे आणि भविष्यातील वाढीची किती अपेक्षा आधीच भावात समाविष्ट झाली आहे, हेही तपासणे आवश्यक असते..Premium|Ethiopia Assignment : आफ्रिकेतील इथिओपिया : मानवतावादी कायद्याच्या कामासोबत निसर्गाचा अनोखा अनुभव.ईव्ही : एका गाडीपलीकडची परिसंस्थाइलेक्ट्रिक वाहनांची (ईव्ही) संकल्पना नवी नाही. मात्र, पेट्रोल-डिझेलवरील वाहनांच्या तुलनेत बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांचा व्यापक स्वीकार होईल, याची व्यावसायिक शक्यता अनेक दशकांपूर्वी पुरेशी स्पष्ट नव्हती. एलॉन मस्क यांच्या ‘टेस्ला’ने इलेक्ट्रिक वाहनांकडे केवळ पर्यायी इंधनावर चालणाऱ्या गाड्या म्हणून न पाहता, तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांशी जोडलेल्या व्यापक परिसंस्थेच्या रूपात पाहिले. बॅटरी तंत्रज्ञान, वाहनांमधील सॉफ्टवेअर, चार्जिंग सुविधा आणि उत्पादनक्षमता वाढवणे या सर्व बाबींवर भर देण्यात आला. यामुळे ग्राहकांना वाहन खरेदीपासून ते त्याच्या वापरापर्यंत अधिक एकात्मिक अनुभव देण्याचा प्रयत्न झाला. इतर वाहन उत्पादकांनीही इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी गुंतवणूक वाढवली. सरकारांनी प्रोत्साहनपर धोरणे आखली आणि बॅटरीसाठी आवश्यक असलेल्या खनिजांच्या पुरवठ्याला धोरणात्मक महत्त्व प्राप्त झाले. अशा प्रकारे सुरुवातीला मर्यादित वाटणारी कल्पना हळूहळू मुख्य प्रवाहात आली. या उदाहरणातून एक गोष्ट स्पष्ट होते : एखाद्या नव्या तंत्रज्ञानाची संधी शोधताना केवळ अंतिम उत्पादनाकडे न पाहता त्याला पूरक असलेल्या संपूर्ण परिसंस्थेचा अभ्यास करणे गरजेचे असते.भारतात कोणत्या क्षेत्रांत संधी?भारतातही विविध क्षेत्रांत वेगाने बदल घडत आहेत. मात्र, एखाद्या क्षेत्राला चांगले भविष्य आहे म्हणून त्या क्षेत्रातील प्रत्येक कंपनी चांगली गुंतवणूक ठरेल, असे नाही. प्रत्येक क्षेत्रातील बदलांची दिशा, संबंधित कंपन्यांची आर्थिक स्थिती, व्यवसायवाढीची क्षमता आणि शेअरचा भाव यांचा स्वतंत्रपणे अभ्यास करणे आवश्यक आहे.१) सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन : इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची जुळणी करणारा देश ते प्रत्यक्ष उत्पादन करणारा देश, असा भारताचा प्रवास या क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. जगातील चिप डिझाइन तज्ज्ञांपैकी सुमारे २० टक्के तज्ज्ञ भारतात असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, चिप डिझाइन करणे आणि प्रत्यक्ष सेमीकंडक्टर उत्पादन करणे या दोन वेगवेगळ्या प्रक्रिया आहेत. उत्पादनासाठी विशेष तंत्रज्ञान, मोठी भांडवली गुंतवणूक, कुशल मनुष्यबळ आणि विकसित पायाभूत सुविधा आवश्यक असतात. भारतात सेमीकंडक्टर उत्पादनक्षमता विकसित झाली, तर त्याचा फायदा केवळ चिप उत्पादकांनाच नव्हे, तर उत्पादनासाठी आवश्यक रसायने, उपकरणे, चाचणी, पॅकेजिंग आणि वाहतूक सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनाही होऊ शकतो. या क्षेत्राशी संबंधित कंपन्यांचा अभ्यास करताना डिक्सन टेक्नॉलॉजीज, केन्स टेक्नॉलॉजी, सीजी पॉवर, टाटा एलेक्सी आणि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन क्षेत्रातील इतर कंपन्यांचा विचार करता येईल. मात्र, या कंपन्यांचे व्यवसाय एकसारखे नाहीत. त्यामुळे त्यांची प्रत्यक्ष सेमीकंडक्टर क्षेत्राशी असलेली व्यावसायिक जोड, उत्पन्नाचे स्रोत आणि भविष्यातील योजनांचा स्वतंत्र अभ्यास करणे आवश्यक आहे.२) संरक्षण क्षेत्र : भारताची संरक्षण उत्पादनक्षमता आणि संरक्षण निर्यात वाढवण्यावर सरकारचा भर आहे. या क्षेत्रात दीर्घकालीन संधी निर्माण होऊ शकतात. मात्र, केवळ ‘डीफेन्स’ ही गुंतवणूक थीम लोकप्रिय आहे म्हणून संबंधित कंपन्यांचे शेअर खरेदी करणे योग्य ठरणार नाही. कंपनीच्या ऑर्डर बुकचा आकार, ऑर्डरची अंमलबजावणी करण्याची क्षमता, उत्पादनातील विलंब, नफ्याचे प्रमाण, खेळत्या भांडवलाची गरज आणि प्रत्यक्ष रोख प्रवाह या बाबी तपासल्या पाहिजेत. मोठे ऑर्डर बुक असणे आणि त्या ऑर्डरमधून वेळेत उत्पन्न व नफा मिळवणे या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. या क्षेत्रात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (बीईएल), भारत डायनॅमिक्स, सोलर इंडस्ट्रीज, डेटा पॅटर्न्स, माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स, कोचीन शिपयार्ड आणि गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनिअर्स यांसारख्या कंपन्यांचा अभ्यास करता येईल.३) वीजनिर्मिती आणि पारेषण : जगभरात डेटा सेंटरची संख्या आणि त्यांची क्षमता वाढत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल सेवा आणि क्लाउड कॉम्प्युटिंग यांमुळे विजेची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. भारतातही या क्षेत्राचा विस्तार झाल्यास वीजनिर्मिती, पारेषण आणि वितरणाशी संबंधित कंपन्यांना संधी मिळू शकते. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वाढता वापर आणि उद्योगांचे विद्युतीकरण यांमुळेही विजेची मागणी वाढू शकते. मात्र, केवळ मागणी वाढणे पुरेसे नाही. वीजपुरवठ्याची विश्वासार्हता, पारेषणातील तांत्रिक आणि व्यावसायिक नुकसान, ग्रीडची गुणवत्ता, क्षमतावाढीसाठी लागणारा खर्च आणि नियामक धोरणे यांचा विचार करावा लागेल. या क्षेत्रात पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, सीमेन्स इंडिया, एबीबी इंडिया आणि सीजी पॉवर यांसारख्या कंपन्यांचा वेगवेगळ्या व्यावसायिक दृष्टिकोनांतून अभ्यास करता येईल. या कंपन्यांची कार्यपद्धती आणि उत्पन्नाचे स्रोत भिन्न असल्याने त्यांची तुलना करताना हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.४) इलेक्ट्रिक वाहनांची परिसंस्था : सरकारी प्रोत्साहन, तंत्रज्ञानातील सुधारणा आणि ग्राहकांचा वाढता स्वीकार यांमुळे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या क्षेत्रात संधी निर्माण होऊ शकतात. मात्र, या कंपन्यांचे यश वाहनांच्या विक्रीपुरते मर्यादित नसून बॅटरीचा खर्च, वाहनांची कार्यक्षमता, चार्जिंग सुविधा, उत्पादनक्षमता आणि ग्राहकांचा विश्वास या घटकांवरही अवलंबून असेल. या क्षेत्रात वाहन उत्पादकांबरोबरच बॅटरी, वाहनांचे सुटे भाग, इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली आणि चार्जिंगशी संबंधित व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांचाही अभ्यास करता येईल. एक्साइड इंडस्ट्रीज, अमरा राजा एनर्जी अँड मोबिलिटी, सोना बीएलडब्ल्यू प्रीसिजन फोर्जिंग्ज, युनो मिंडा, टाटा मोटर्स आणि ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक यांसारख्या कंपन्यांचा विचार करता येईल. मात्र, या कंपन्यांचा इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्राशी असलेला संबंध आणि त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा वाटा वेगवेगळा असू शकतो. त्यामुळे केवळ क्षेत्राच्या लोकप्रियतेवर आधारित गुंतवणूक करण्याऐवजी कंपनीच्या प्रत्यक्ष व्यवसायाचा अभ्यास करावा.५) रुग्णालये आणि आरोग्य सेवा : कोविडमहासाथीने आरोग्यसेवेचे महत्त्व अधोरेखित केले. रुग्णालये, निदान सेवा, औषधनिर्मिती आणि वैद्यकीय उपकरणे या क्षेत्रांना आरोग्यसेवेच्या वाढत्या गरजांमुळे दीर्घकालीन मागणी मिळू शकते. मात्र, आरोग्यसेवेची मागणी वाढत आहे म्हणून या क्षेत्रातील प्रत्येक कंपनीचा व्यवसाय आणि नफा वाढेलच असे नाही. रुग्णालयांच्या बाबतीत प्रत्येक रुग्णामागे मिळणारे उत्पन्न, खाटांचा वापर, नव्या खाटा सुरू करण्याची क्षमता, कर्मचारी आणि उपकरणांवरील खर्च, नफ्याचे प्रमाण, कर्जाची स्थिती आणि विविध भौगोलिक बाजारपेठांमधील उपस्थिती यांचा अभ्यास आवश्यक आहे. या क्षेत्रात एचसीजी, नारायणा हेल्थ, रेनबो चिल्ड्रन्स मेडिकेअर, केएमसी हॉस्पिटल्स आणि कृष्णा इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (किम्स) यांसारख्या कंपन्यांचा अभ्यास करता येईल..संधी... की सापळा?सरकारी मदत, अनुदाने किंवा प्रोत्साहनपर धोरणे मिळणाऱ्या क्षेत्रांत सुरुवातीच्या टप्प्यावर गुंतवणुकीच्या संधी दिसू शकतात. अशा वेळी बाजारात त्या क्षेत्राबद्दल मोठ्या अपेक्षा निर्माण होतात. कंपन्यांच्या भविष्यातील वाढीच्या शक्यतांवर चर्चा सुरू होते आणि शेअरचे भावही वेगाने वाढू शकतात. मात्र, प्रत्यक्ष व्यवसायवाढ अपेक्षेइतकी झाली नाही किंवा कंपन्यांना उत्पादन, खर्च, तंत्रज्ञान अथवा मागणीशी संबंधित अडचणी आल्या, तर बाजारातील उत्साह ओसरू शकतो. अशा वेळी आधी वाढलेले शेअरचे भाव मोठ्या प्रमाणात घसरू शकतात. म्हणूनच, नव्या क्षेत्रातील संधी शोधताना सोबत दिलेल्या चेकलिस्टचा उपयोग करता येईल.नव्या कल्पनांमध्ये संधी शोधण्यासाठी भविष्याचा वेध घेणारी दृष्टी आवश्यक असते. आज अव्यवहार्य किंवा हास्यास्पद वाटणारी कल्पना उद्या मोठ्या उद्योगाचा पाया ठरू शकते. मात्र, प्रत्येक नवी कल्पना यशस्वी होतेच, असे नाही आणि प्रत्येक यशस्वी कंपनीचा शेअर गुंतवणुकीसाठी योग्य भावात उपलब्ध असेलच असेही नाही. म्हणूनच, नावीन्याबद्दल उत्सुकता ठेवतानाच आकडेवारी, आर्थिक अहवाल, व्यवसायाची प्रत्यक्ष कामगिरी आणि शेअरचे मूल्यांकन यांचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. केवळ पुढील मोठी संधी शोधण्याच्या नादात जोखीम विसरून चालणार नाही. वेशीबाहेरच्या कल्पनेतून सोन्याची खाण शोधायची असेल, तर कल्पकतेइतकीच अभ्यासपूर्ण दृष्टी आणि सावधगिरीही महत्त्वाची आहे.गुंतवणुकीपूर्वीची चेकलिस्ट१. वेशीबाहेरची कल्पना ओळखा : भविष्यात मुख्य प्रवाहात येऊ शकणारे तंत्रज्ञान, उत्पादन किंवा व्यवसाय कोणता आहे, याचा शोध घ्या.२. बदलामागील कारणे समजून घ्या : त्या कल्पनेला चालना देणारे तंत्रज्ञान, ग्राहकांची गरज, खर्चातील बदल आणि बाजारपेठेतील घडामोडी यांचा अभ्यास करा.३. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी तपासा : कल्पनेवर केवळ चर्चा सुरू आहे, की तिची उत्पादने आणि सेवा प्रत्यक्ष बाजारात येत आहेत, हे पाहा.४. सरकारी धोरणे आणि खर्च समजून घ्या : सरकारी प्रोत्साहन, नियम, परवाने, भांडवली खर्च आणि व्यवसाय चालवण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा विचार करा.५. पूरक उद्योग शोधा : नव्या कल्पनेला आवश्यक असलेली उपकरणे, कच्चा माल, तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा आणि सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांचा अभ्यास करा.६. कंपनीची आर्थिक स्थिती तपासा : उत्पन्न, नफा, कर्ज, रोख प्रवाह, नफ्याचे प्रमाण आणि भांडवलावरील परतावा यांचा आढावा घ्या.७. व्यवस्थापन आणि अंमलबजावणीची क्षमता तपासा : कंपनीच्या व्यवस्थापनाची गुणवत्ता, उत्पादनक्षमता वाढवण्याची क्षमता, ऑर्डर पूर्ण करण्याचा इतिहास आणि व्यवसायवाढीच्या योजनांचे मूल्यमापन करा.८. शेअरचा भाव योग्य आहे का, ते ठरवा : कंपनीची वाढ चांगली असली, तरी शेअरचा भाव अतिशय महाग असेल तर गुंतवणुकीत अपेक्षित परतावा मिळेलच असे नाही. कंपनीचे मूल्यांकन आणि त्यातील भविष्यातील अपेक्षा तपासा.९. संधी कोणत्या टप्प्यावर आहे, हे ओळखा : कल्पना संशोधनाच्या टप्प्यावर आहे, प्रायोगिक वापरात आहे, व्यावसायिक विस्तार करत आहे की आधीच लोकप्रिय झाली आहे, हे समजून घ्या.१०. जोखीम आणि गुंतवणुकीचा कालावधी ठरवा : अपेक्षित फायदा मिळण्यासाठी किती वेळ लागू शकतो, कोणत्या गोष्टींमुळे मूळ कल्पना अपयशी ठरू शकते आणि किती नुकसान सहन करता येईल, याचा विचार करा.(लेखक फायनान्शिअल प्लॅनर आहेत. - ९८५०००१५८९).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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