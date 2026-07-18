Content Creator: भारतातील YouTube Creator Economy किती मोठी झाली आहे? भविष्यात यातून शाश्वत उत्पन्न मिळू शकेल..?

पुणे – एका छोट्याश्या खेडेगावातून आलेला शुभम.. त्याने पत्रकारिता पुर्ण केल्यानंतर एक दोन ठिकाणी नोकरी केली. पण वर्क कल्चर न आवडल्याने, आपल्या विचार आणि नैतिक मुल्यांप्रमाणे काम न करता आल्याने अखेर वर्षभरातच त्याने त्या दोन्ही नोकऱ्या सोडल्या. त्याचा इतिहासाचा अभ्यास होता, राजकारणाची आवड होती म्हणून त्याने त्या विषयातले स्वत:चे युट्यूब चॅनेल सुरू केले. सुरूवातीच्या काळात तो रोज एक व्हिडिओ टाकत. त्याचे व्हिडिओ सुरूवातीच्या काळात चांगले चालले. त्याचे काही व्हायरल व्हिडिओ लाखांमध्ये देखील चालले. मात्र काही दिवसांत त्याचे व्हूज हळूहळू कमी झाले. व्हूज मिळत नाही म्हणून कंटेट नियमित टाकणंही कमी झालं. आज त्याच्याकडे १० हजार पेक्षा जास्त सबस्क्रायबर्स असुनही त्याचे व्हिडिओज हे हवे तसे चालत नाही. आता तो पुन्हा नोकरी करावी की जे आहे ते सुरू ठेवावं या द्वंद्वात अडकला आहे...शुभमप्रमाणेच आज अनेक असे इंन्फ्युएंसर किंवा क्रिएटर्स असे आहेत की, ज्यांनी सुरूवात तर अगदी जोमाने केली पण आता व्हूज नाहीत म्हणून चॅनेल बंद केले. यातून पुरेसे उत्पन्न मिळत नसल्याने निराश झाले आहेत.याविषयात अनेक जागतिक पातळीवरच्या संस्थांचे अभ्यास प्रसिद्ध झाले आहेत. याचं भविष्य काय, सध्या भारतात किती इंन्फ्लुएंसर या माध्यमातून काय काम करतात, ही Creator Economy कसं काम करते आहे आणि यातून किती उत्पन्न मिळतं आहे, कोणत्या प्रकारचा कंटेट पाहिला जातो आणि कोणत्या भाषेत पाहिला जातो आहे याविषयी जागतिक पातळीवरील संस्थांचा अभ्यास काय सांगतो हे सगळं सविस्तर जाणून घेऊया सकाळ+ च्या विशेष लेखाच्या माध्यमातून...भारतात ही Creator Economy कशी काम करते?क्रिएटर इकॉनॉमी म्हणजे केवळ व्हिडिओ बनवणे आणि त्यावर लाईक्स मिळवणे एवढंच मर्यादित नाही. यात अनेक गोष्टी येतात. तर हे एक प्रकारचं व्यावसायिक पॅकेज आहे असंच म्हणता येईल. एखाद्या क्रिएटरने फक्त युट्यूबच्या जाहिरातींवर किंवा त्यांच्याकडून मिळाणाऱ्या अवलंबून रहायचं नसतं तर Brand Collaborations करणे हाही त्यातला महत्त्वाचा भाग आहे. कंपन्या आपल्या उत्पादनांच्या जाहिरातीसाठी क्रिएटरला थेट पैसे देतात. Affiliate Marketing म्हणजे व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या लिंकवरून खरेदी झाल्यास मिळणारे कमिशनही मिळते तसेच थेट प्रेक्षकांकडूनही उत्पन्न मिळते. युट्यूब सुपर चॅट, चॅनेल मेंबरशिप आणि मर्चेंडाईज जसे की टी-शर्ट, कप इ. वस्तूंची विक्री.अगदी उदाहरणच घ्यायचं झालं तर भाडिपाने फक्त कंटेट क्रिएशन करण्यापुरता विषय ठेवला नाही तर त्यांचे टीशर्ट आहेत, त्यांचे स्टॅन्डअप शो होतात, त्यांचे एकापेक्षा अनेक चॅनेल्स आहेत, त्यांचे प्रमोशन्स असतात असा बराच मोठा पसारा त्यांनी उभारला आहे..Oxford Economics सोबतच विविध अहवाल काय सांगतात?२०२४ पर्यंत ९ लाखाहून अधिक रोजगार निर्मितीऑक्सफर्ड इकॉनॉमिक्सच्या २०२४ च्या अहवालानुसार, एकट्या युट्यूबच्या क्रिएटर इकॉनॉमीने भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात म्हणजे भारताच्या GDP मध्ये १६ हजार कोटींपेक्षा जास्त योगदान दिलं आहे आणि या माध्यमातून देशात ९ लाखाहून अधिक पूर्णवेळ रोजगार निर्माण झाले आहेत. ही रक्कम केवळ युट्यूबने जाहिरातींमधून मिळवलेल्या पैशांची नाही, तर क्रिएटर्सनी नवीन उपकरणे खरेदी करणे, स्टुडिओ भाड्याने घेणे, आणि ऑफिस चालवणे यातून बाजारात निर्माण झालेल्या अप्रत्यक्ष आर्थिक चक्राचाही यात समावेश आहे.यामध्ये केवळ कॅमेऱ्यासमोर दिसणारा क्रिएटर नाही; तर कॅमेऱ्यामागे काम करणारे व्हिडिओ एडिटर्स, ग्राफिक डिझायनर्स, स्क्रिप्ट रायटर्स, साऊंड इंजिनिअर्स आणि सोशल मीडिया मॅनेजर्स यांचाही समावेश आहे. यामुळे देशातील तरुण आणि तंत्रकुशल वर्गाला रोजगाराची एक संपूर्ण नवीन परिसंस्था उपलब्ध झाली आहे.Boston Consulting Group (BCG) या जागतिक व्यवस्थापन सल्लागार संस्थेच्या ‘From Content to Commerce: Mapping India's Creator Economy’ मे 2025 या रिपोर्टनुसार भारतात २० ते २५ लाख सक्रिय आणि कमाई करणारे कंटेंट क्रिएटर्स आहेत. म्हणजेच यांचे चॅनेल मॉनेटाइज झालेले आहेत. हे क्रिएटर्स ३० टक्क्यांपेक्षा पेक्षा जास्त भारतीय ग्राहकांच्या खरेदीच्या निर्णयांना इंन्फ्युएन्स करतात. आज ते दरवर्षी सुमारे ३० ते ३४ लाख कोटी रूपये इतक्या ग्राहक खर्चावर प्रभाव टाकतात. मागील ३ वर्षात युट्यूबकडून २१ हजार कोटींचे वाटपयुट्यूबने गेल्या तीन वर्षांत भारतीय क्रिएटर्स, कलाकार आणि मीडिया कंपन्यांना तब्बल २१ हजार कोटी रूपयांपेक्षा जास्त रक्कम विविध ९ वेगवेगळ्या कमाईच्या साधनांद्वारे (उदा. ॲड रेव्हेन्यू, चॅनेल मेंबरशिप, सुपर चॅट इत्यादी) वाटली आहे. युट्यूबवर कमाई करणाऱ्या एकूण क्रिएटर्सपैकी जवळपास ६३ टक्के क्रिएटर्स युट्यूबला आपला मुख्य उत्पन्नाचा मार्ग मानतात असं गुगलने आपल्या ब्लॉगमध्ये म्हंटलं आहे. भारतातील ६५ हजार पेक्षा जास्त युट्यूब चॅनेल्सनी केवळ थेट कमाईच्या माध्यमातून वर्षाला १ लाखापेक्षा जास्त टप्पा ओलांडला आहे..Premium|We Must Act Now : १५ नोबेल विजेत्यांसह २०० अर्थतज्ज्ञ आणि एआय संशोधकांचे जगभरातील देशांना पत्र; संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्थाच बदलणार असल्याचा इशारा.प्रादेशिक भाषांची ताकदभारतीय Creator Economy चा सर्वात मोठा ट्रेंड म्हणजे Regional Language Explosion. पूर्वी इंग्रजी किंवा हिंदी कंटेंटला प्राधान्य होतं. पण आता मराठी, तामिळ, तेलुगू, कन्नड, बंगाली, भोजपुरी, मल्याळम, या भाषांमधील कंटेंट झपाट्याने वाढतो आहे. YouTube स्वतः सांगते की, स्थानिक भाषांतील कंटेंटमुळे भारतातील सांस्कृतिक विविधतेला जागतिक व्यासपीठ मिळालं आहे. सर्वेक्षणात ७१ टक्के युजर्सने YouTube स्थानिक इतिहास आणि संस्कृती जपण्यास मदत करत असल्याचंही सांगितलं आहे. स्थानिक भाषांच्या वापराबाबतचा सर्वात मोठा आणि दिशादर्शक अहवाल Google आणि KPMG ने 'Indian Languages: Defining India’s Internet' हाही प्रसिद्ध केला होता. Internet and Mobile Association of India आणि Kantar च्या २०२४-२०२६ च्या ताज्या अहवालानुसार रतामधील एकूण इंटरनेट युजर्सपैकी ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक आता कोणत्याही मजकुराचा शोध घेण्यासाठी किंवा टाईप करण्यासाठी 'व्हॉईस सर्च' (बोलून शोधणे) चा वापर करतात आणि तो पूर्णपणे त्यांच्या मातृभाषेत असतो. तसेच युट्यूब इंडियावरील एकूण कंटेंटच्या वापरापैकी तब्बल ९५ टक्के वॉच-टाइम हा प्रादेशिक आणि स्थानिक भाषांमधील व्हिडिओंना मिळत असल्याचंही समोर आलं आहे. युट्यूबवर कोणते विषय पाहिले जातात?YouTube आणि Oxford Economics यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आलेल्या 'YouTube Impact Report' तयार करण्यात आला. या अहवालासाठी जेव्हा भारतातील हजारो युट्यूब युजर्सचे सर्वेक्षण करण्यात आले, तेव्हा त्यातील ९८ टक्के युजर्सनी असे सांगितले की ते युट्यूबचा वापर काहीतरी नवीन शिकण्यासाठी, माहिती मिळवण्यासाठी किंवा स्वतःचे कौशल्य विकसित करण्यासाठी करतात. सध्या सर्वाधिक पाहिल्या जाणाऱ्या विषयांमध्ये माहिती आणि शिक्षण अव्वल स्थानावर असून, त्याखालोखाल आर्थिक साक्षरता व व्यवसाय म्हणजेच शेअर मार्केट, आधुनिक शेती यांसारखे विषय आणि आरोग्य व फिटनेस या विषयांना प्रचंड मागणी आहे. याशिवाय, Lifestyle, प्रादेशिक खाद्यसंस्कृती आणि संगीत व गेमिंग हे विषय सर्वाधिक पाहिले जातात. .Premium|Trilinear Elon Musk: एलॉन मस्कचं ट्रिलेनियर होणं आणि जगभरातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात आलेली भिती नेमकी काय? आणि का?.पुढील पाच वर्षात डिजिटलचा ट्रेंड कसा असेल?BCG २०२५ च्या अहवालानुसार, पुढील पाच वर्षांत भारतीय क्रिएटर इकॉनॉमीचा चेहरामोहरा पूर्णपणे बदलणार आहे. या अहवालानुसार, हा डिजिटल विस्तार आता केवळ Gen Z पुरता मर्यादित न राहता सर्व वयोगटांमध्ये पसरत आहे. सर्वात मोठी वाढ टियर-२, टियर-३ शहरे आणि ग्रामीण भारतात होत असून, तिथला नवा प्रेक्षक वर्ग इंटरनेटशी जोडला जात आहे. यामुळेच, इंग्रजी-हिंदीच्या तुलनेत मराठी, तमिळ, तेलुगू या प्रादेशिक भाषांमधील कंटेंटची मागणी आणि निर्मिती अभूतपूर्व वेगाने वाढणार आहे. परिणामी, ब्रँड्स देखील आता या हायपर-लोकल क्रिएटर्सवर मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत असून, पुढील ५ वर्षे ही ग्रामीण आणि प्रादेशिक भाषांमधील क्रिएटर इकॉनॉमीच्या खऱ्या सुवर्णकाळाची असेल. क्रिएटर्ससमोरची मोठी आव्हानं कोणती?BCG च्या २०२५ मधील अहवालानुसार, भारतातील Active Creators फक्त ८ ते १० टक्के लोकच प्रभावीपणे आणि शाश्वत कमाई करू शकतात. याचा अर्थ असा की, उर्वरित ९० टक्के क्रिएटर्सना एकतर अगदी नगण्य उत्पन्न मिळते किंवा कधीतरीच एखाददुसऱ्या वेळी पैसे मिळाले आहेत. याशिवाय प्रचंड स्पर्धा आणि सॅचुरेशन, युट्यूब किंवा इंस्टाग्रामचे सतत बदलणारे अल्गोरिदम अशा गोष्टींचा सामना करावा लागतो. तसेच कॉर्पोरेट कंपन्या आणि जाहिरातदार अजूनही मोठ्या बजेटच्या डील्स केवळ वरच्या २ ते ५ टक्के आघाडीच्या सेलिब्रिटी क्रिएटर्सनाच देतात. नव्या किंवा छोट्या क्रिएटर्सना ब्रँड्सकडून अजूनही म्हणावं तसा मोबदला मिळत नाही हेच खरं आहे. प्रत्येकवेळी यातून पैसे मिळतीलच असे नसते त्यामुळे कमालीची आर्थिक अस्वस्थता यामध्ये असते. तसेच सतत युनिक किंवा इतरांपेक्षा वेगळं काहीतरी देण्याचा ताण या क्रिएटर्सवर असल्याचं पहायला मिळतं..AI आल्यामुळे या सगळ्यात काही फरक पडलाय का?Epidemic Sound च्या 'द फ्युचर ऑफ क्रिएटर इकॉनॉमी' २०२६ आणि PwC २०२६ च्या जागतिक अहवालांनुसार, AI मुळे क्रिएटर इकॉनॉमीमध्ये खूप मोठा आणि क्रांतिकारी बदल झाला आहे. व्हिडिओ एडिटिंग, स्क्रिप्ट रायटिंग, भाषांतर आणि थंबनेल डिझाइनसाठी AI चा वापर वाढल्यामुळे क्रिएटर्सचा वेळ वाचत आहे. ८९% क्रिएटर्स आता स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी AI टूल्सचा वापर करत आहेत.कंपन्या आता AI अल्गोरिदम वापरून केवळ फॉलोअर्स न बघता त्यांच्याशी संबंधित विषयातील आणि खऱ्या प्रेक्षकांशी जोडलेल्या क्रिएटर्सचा शोध घेत आहेत, ज्यामुळे लहान क्रिएटर्सना काम मिळणे सोपे झाले आहे.सर्वात महत्त्वाचा ट्रेंड म्हणजे, AI च्या अतिवापरामुळे बाजारात नकली किंवा मशिन-मेड कंटेंटचा पूर आला आहे. परिणामी, ७५ टक्के प्रेक्षक आणि क्रिएटर्सचे असे मत आहे की, मानवी भावना, खरी क्रिएटिव्हिटी आणि 'ह्युमन टच' असलेल्या अस्सल कंटेंटला आता पूर्वीपेक्षा जास्त महत्त्व आणि प्रीमियम व्हॅल्यू मिळायला सुरूवात झाली आहे. पण ही प्रक्रिया अतिशय हळुवार घडते आहे. त्यामुळेच शुभमसारख्या क्रिएटर्सनी हे लक्षात घ्यायला हवे की, युट्यूबवर केवळ जाहिरातींच्या पैशांवर अवलंबून न राहता 'भाडिपा'प्रमाणे स्वतःचे प्रॉडक्ट्स, मर्चेंडाईज किंवा शो याद्वारे उत्पन्नाचे वेगवेगळे सोर्स उभे केले तरच इथे शाश्वत भविष्य शक्य आहे. तसेच स्थानिक भाषेतल्या वेगळ्या आणि स्पेशल कंटेटला पुढील काळात मोठी मागणी असण्याची शक्यता आहे.------------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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