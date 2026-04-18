Premium|India PQC security risk : डिजिटल सुरक्षेची ‘झाकली मूठ...’

विवेक सुतार, जागतिक तंत्रज्ञान घडामोडींचे विश्लेषकभारताच्या डिजिटल सार्वभौमत्वाला असलेल्या धोक्यावर आणि प्रशासकीय दिरंगाईवर टाकलेला प्रकाश.जगाची गणिती गुंतागुंतीवर आधारित असलेली विद्यमान सांकेतिक सुरक्षा व्यवस्था आता कालबाह्य होण्याच्या मार्गावर आहे. गेली पन्नास वर्षे अभेद्य वाटणारी ही सुरक्षाव्यवस्था आता कुचकामी ठरणार आहे. एखादी पेटी कायमची स्वतःकडे ठेवायची असेल, तर आजच तिचे कुलूप तोडण्याची घाई करण्याची गरज नसते, हे हेरून शत्रूने आपली माहिती गोळा करायला केव्हाच सुरुवात केली आहे. आज गोळा करा आणि भविष्यात उलगडा या रणनीतीनुसार, शत्रूराष्ट्रे आपले अत्यंत सुरक्षित सरकारी संवाद, आर्थिक नोंदी आणि लष्करी माहिती चोरून अवाढव्य सर्व्हरवर साठवत आहेत. प्रगत क्वांटम कॉम्प्युटरच्या प्रतीक्षेत ते आहेत. जागतिक आर्थिक मंचाने या संभाव्य संकटाला ‘आर-डे’ असे नाव दिले आहे. हा तो दिवस असेल जेव्हा जगाला साक्षात्कार होईल की आपले प्रत्येक रहस्य एका मूक प्रेक्षकाप्रमाणे आधीच उघडे पडले आहे. ही केवळ सायबर सुरक्षेतील त्रुटी नसून, राष्ट्रांच्या सार्वभौमत्वाला लागलेली एक अदृश्य आणि खोल जखम आहे. धोक्याची चाहूल लागल्यानेच ऑगस्ट २०२४ मध्ये जागतिक मानके ठरवणाऱ्या संस्थांनी पोस्ट-क्वांटम मानकांना अंतिम रूप देत सर्व जगाला अत्यंत तातडीने नव्या सुरक्षित व्यवस्थेकडे वळण्याचे आदेश दिले आहेत. युरोप आणि अमेरिका या दशकाच्या अखेरीस हे स्थलांतर पूर्ण करण्याच्या तयारीत आहेत. .Premium|AI Failures and Risks : एआयचा आंधळा वापर की मानवी देखरेख? तंत्रज्ञानाच्या घातक चुका, जीवितहानी आणि कोट्यवधींच्या नुकसानीतून भारतासाठी मोठा इशारा.शत्रूराष्ट्रांकडून गैरफायदा‘आधार’ हे प्रशासकीय यश असले तरी ती देशाच्या गळ्याभोवती आवळली जाणारी एक गंभीर सुरक्षा त्रुटी ठरू शकते. या प्रणालीत कोट्यवधी भारतीयांचे बोटांचे ठसे आणि डोळ्यांचे स्कॅन जुन्या तंत्रज्ञानाने सुरक्षित ठेवलेले आहेत. उद्या शक्तिशाली क्वांटम कॉम्प्युटर बर्फावर ॲसिड पडावे तसे हे जुने सुरक्षाकवच सहज नष्ट करेल. सर्वांत भयंकर धोका माहितीचोरीचा नाही, तर त्याच्या अपरिवर्तनीयतेचा आहे. पासवर्ड चोरीला गेल्यास तो बदलता येतो, पण उद्या जेव्हा ही माहिती उघड होईल, तेव्हा हे कोट्यवधी लोक आपले बोटांचे ठसे कसे बदलणार? ‘युपीआय’ ही मानवी इतिहासातील सर्वांत मोठी पेमेंट व्यवस्था असून जगातील निम्म्याहून अधिक व्यवहार एकट्या ‘युपीआय’वरून होतात. महिन्याकाठी होणारी लाखो कोटींची उलाढाल याच्या व्याप्तीची साक्ष देते. हे सर्व व्यवहार ज्या जुन्या एन्क्रिप्शनवर सुरक्षित आहेत, त्याला लवकरच कायमचे बंद करण्याची अधिकृत घोषणा झाली आहे. तरीही आपल्या पेमेंट्स कॉर्पोरेशनने ‘पोस्ट-क्वांटम’ सुरक्षेचा कोणताही आराखडा जाहीर केलेला नाही. ही निव्वळ प्रशासकीय चूक नसून एक मोठी धोरणात्मक पोकळी आहे, जिचा गैरफायदा घेत शत्रू राष्ट्रांच्या गुप्तचर यंत्रणा आपले सर्व आर्थिक व्यवहार आणि व्यापाऱ्यांच्या नोंदी चोरून साठवत आहेत.चीनने क्वांटम उपग्रहाद्वारे आपली ताकद सिद्ध करून स्वतःला सुरक्षित केले आहे आणि त्याच वेळी ते शेजारील देशांची जुनी माहिती मोठ्या प्रमाणावर चोरत आहेत. भारताची इस्रो, डीआरडीओ आणि अण्वस्त्र नियंत्रणासारखी संवेदनशील लष्करी व्यवस्था याच जुन्या आणि असुरक्षित मानकांवर उभी आहे. ज्या दिवशी शत्रूने आपले लष्करी संवाद साठवायला सुरुवात केली, त्याच क्षणी हे माहितीचे महायुद्ध खऱ्या अर्थाने सुरू झाले आहे. भारताने यावर उपाय म्हणून नव्या सुरक्षित तंत्रज्ञानात स्थलांतर करण्याचे धोरण आखले आहे. पण नुसती जाणीव असणे आणि प्रत्यक्ष सुरक्षित असणे यात वेळेची मोठी दरी आहे. यासाठी भारताने दुहेरी मध्यम मार्ग स्वीकारला आहे. हा मार्ग धोरणात्मकदृष्ट्या अचूक असला तरी त्यात वेळेचा एक मोठा सापळा आहे. यासाठी लागणारे फायबर-ऑप्टिक जाळे आणि प्रगत क्वांटम प्रोसेसर विकसित व्हायला आपल्याला अजून अनेक वर्षे लागतील. जर अपेक्षेपेक्षा लवकर हे संकट आले, तर आपली अवस्था अशी होईल की एका तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी अर्धीच झालेली असेल आणि दुसऱ्याची नुकतीच कुठे सुरुवात झालेली असेल. हे म्हणजे प्रलयकारी वादळ दारात उभे असताना घराचे छप्पर अर्धेच बांधलेले असण्यासारखे ठरेल..या परिस्थितीतील कडवा विरोधाभास तांत्रिक तसेच आपल्या संपूर्ण मानवी अस्तित्वाचा आहे. भारताची डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आज संपूर्ण विकसनशील जगासाठी डिजिटल प्रशासनाचे एक अत्यंत गौरवशाली मॉडेल बनली आहे. भारताने खरोखरच एक अत्यंत भव्य आणि प्रभावी व्यवस्था उभी केली आणि कोट्यवधी लोकांना डिजिटल अर्थव्यवस्थेत आणले. तंत्रज्ञान हे केवळ श्रीमंतांची मक्तेदारी नसून ते लोकशाहीतील सर्वांना समान हक्क देणारे हत्यार असू शकते; हे आपण सिद्ध केले. पण या जुन्या सुरक्षेची अंतिम मुदत नवी दिल्लीत नाही, तर माहितीला युद्धाचे हत्यार मानणाऱ्या बीजिंगच्या क्वांटम प्रयोगशाळांमध्ये ठरत आहे. जुन्या तंत्रज्ञानातील आपली संवेदनशील माहिती केव्हाच शत्रूच्या घशात गेली आहे. आपण १४० कोटी भारतीयांना मोठ्या अभिमानाने डिजिटल विश्वात तर आणले, पण आता अस्तित्वाचा आणि सार्वभौमत्वाचा यक्षप्रश्न हा आहे की, शत्रूच्या हाती आपल्या तिजोरीची चावी लागण्याआधी आपण या देशाला क्वांटम-सुरक्षित व्यवस्थेत सुखरूप नेऊ शकू का? जर आपल्या धोरणकर्त्यांनी आणि सुस्त यंत्रणांनी या महाभयंकर धोक्याच्या उंबरठ्यावरही अशीच डोळेझाक सुरू ठेवली आणि उद्या या देशाचे आर्थिक, लष्करी तसेच नागरिकांचे वैयक्तिक सार्वभौमत्व कायमचे लुटले गेले, तर भविष्यातील इतिहासकार भारताच्या या अवाढव्य डिजिटल क्रांतीचा करुण अंत केवळ एकाच ओळीत लिहून ठेवतील...बैल गेला नि झोपा केला!.या उपायांची गरजलवचिक आणि दुहेरी कूटलेखन : जुने तंत्रज्ञान रातोरात न फेकता त्यात नव्या पोस्ट-क्वांटम सुरक्षेची सांगड घालावी. तसेच संकटाची चाहूल लागताच एका क्षणात जुनी पद्धत बदलून नवी जोडण्याची लवचिकता यंत्रणेत हवी.बदलता येण्याजोगे बायोमेट्रिक्स : 'आधार'साठी मूळ ठशांऐवजी त्याचे गणिती रूप जतन करावे. जेणेकरून माहिती चोरीला गेल्यास ती तत्काळ रद्द करून त्याच ठशांपासून सुरक्षित अशी नवी ओळख बनवता येईल.स्वदेशी मानके : परकीय मानकांमधील छुपे धोके टाळण्यासाठी प्रमुख देशी संस्थांच्या मदतीने आपले स्वतःचे कूटलेखन नियम विकसित करून लागू करावेत.माहिती नष्ट करण्याची व्यवस्था : 'यूपीआय' व्यवहारांची माहिती कायमस्वरूपी साठवण्याऐवजी ती ठरावीक काळाने आपोआप नष्ट करणारी प्रणाली तातडीने आणावी.सुरक्षादायित्व कायदा : सर्व संस्थांना तंत्रज्ञान बदलाची कठोर कायदेशीर मुदत द्यावी आणि कसूर करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईचा कायदा आणावा. 