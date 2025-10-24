Premium| Gadchiroli Naxalites: शस्त्रे सोडून नक्षलवाद्यांनी स्वीकारलेले संविधान खऱ्या अर्थाने बदल घडवणार का?

ई. झेड. खोब्रागडेez_khobragade@reddifmail.comनक्षलवाद्यांचा म्होरक्या भूपती याने नुकतेच मुख्यमंत्र्यांसमोर शस्त्रत्याग करीत आत्मसमर्पण केले. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना भारतीय संविधानाची प्रत दिली. नक्षलवाद्यांच्या हाती भारतीय संविधान आले, ही निश्चितच अतिशय सकारात्मक आणि आशादायक बाब आहे. आपला देश माओवाद व नक्षलवाद या दोन्ही विचारसरणींपासून पूर्णपणे मुक्त झाला पाहिजे.१५ ऑक्टोबर रोजी गडचिरोली जिल्ह्यातील भूपतीसह तब्बल ६० नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले. याप्रसंगी नक्षलवाद्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हातात शस्त्रे दिली. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या हाती भारतीय संविधान सोपवले. माओवादी चळवळीचा प्रमुख नेता भूपतीचे आत्मसमर्पण ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक घटना मानली जाते. यापूर्वी छत्तीसगड राज्यातील बस्तर जिल्ह्यात १७ ऑक्टोबरला जवळपास २१० नक्षलवाद्यांनी पोलिसांसमोर शस्त्रास्त्रे खाली ठेवली होती. .ती आतापर्यंतची सर्वात मोठी शरणागती मानली जात आहे. त्या सर्वांच्या हातातही भारताचे संविधान देण्यात आले होते. या शरणागतीत केंद्रीय समितीचा प्रमुख सदस्य रुपेशदेखील सहभागी झाला. ही संपूर्ण घटना राज्य आणि केंद्र सरकारच्या आत्मसमर्पण धोरणाअंतर्गत पार पडली असून, त्यामागे पोलिस दलाची प्रभावी रणनीती, नियोजन आणि उत्कृष्ट कार्यक्षमता हे प्रमुख कारण आहे.नक्षलवाद्यांच्या या शरणागतीबाबत विविध मतमतांतरे व्यक्त केली जात आहेत. ज्या भूपती आणि रुपेश यांनी जवळपास चाळीस वर्षांहून अधिक काळ बंदुकीच्या जोरावर गडचिरोली व बस्तर भागात दहशत माजवली, अनेक निष्पाप नागरिकांची आणि आदिवासींची हत्या केली, पोलिसांवर घातक हल्ले केले, आदिवासींचे दैनंदिन जीवन कठीण केले आणि त्यांना विकासाच्या प्रवाहापासून वंचित ठेवले त्यांच्याच हातात आज संविधान देण्यात आले, ही नक्कीच प्रतीकात्मक आणि भावनिक घटना आहे, परंतु त्यांनी केलेल्या अक्षम्य गुन्ह्यांबाबत पुढे काय होणार, हा प्रश्न अद्याप कायम आहे..गडचिरोली जिल्ह्याला ‘पोलाद जिल्हा’ किंवा ‘स्टील सिटी’ बनविण्याच्या प्रयत्नांना माओवाद्यांच्या या शरणागतीमुळे निश्चितच नवीन बळकटी मिळेल, हे निर्विवाद आहे. भूपतीची पत्नी तारक्का हिने काही महिन्यांपूर्वीच आत्मसमर्पण केले होते. त्यानंतरच भूपतीच्या आत्मसमर्पणाची प्रक्रिया सुरू झाली असावी, असा अंदाज व्यक्त केला जातो. या मागे अजूनही काही आंतरिक कारणे असू शकतात. मी गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरीचा उपविभागीय अधिकारी (१९८५ ते १९८९) असताना गणपती, भूपती, देवाजी, देवण्णा, रामण्णा, चंद्रण्णा आणि शिवण्णा अशी ‘अण्णा’ने समाप्त होणारी नावे सतत ऐकू येत असत. या नावांपैकी रामण्णाशी जंगलातील एका दुर्गम गावात माझी थेट भेट झाली. ४ ऑगस्ट १९८७ रोजी चोखेवाडा गावात, एटापल्ली-कसनसुर मार्गावर सायंकाळी अचानक रामण्णा आणि त्याच्या नक्षल दलमशी माझी भेट झाली. जवळपास तीन तास चाललेल्या या चर्चेत विविध मुद्द्यांवर खुल्या मनाने संवाद झाला. .त्या चर्चेदरम्यान रामण्णाने मला विचारले, ‘आम्ही आदिवासी समाजाच्या हक्कांसाठी काम करतो, मग येथे पोलिस कॅम्प का आहेत? ते हटवले पाहिजेत.’ त्यावर मी त्याला सुचविले की, ‘जर नक्षलवाद्यांना खरोखरच वाटत असेल की ते आदिवासींच्या कल्याणासाठी कार्य करतात, तर त्यांनी शस्त्रे खाली ठेवून विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी व्हावे. आपण सर्वजण मिळून आदिवासींच्या प्रगतीसाठी कार्य करू.’ त्यावर रामण्णा ठामपणे म्हणाला, ‘सशस्त्र क्रांती हाच एकमेव मार्ग आहे.’ त्या वेळी माझ्यासोबत डीएफओ, कार्यकारी अभियंता आणि चार ते पाच अभियंते उपस्थित होते. त्यानंतर चंद्रपूर जिल्ह्यात निवासी उपजिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत असताना नक्षलवाद्यांनी अहेरीच्या आमदाराचे अपहरण केले होते. आमदाराच्या सुटकेच्या सहा मोहिमांत मी सक्रिय होतो. त्यासंदर्भात तुरुंगात मी माओवादी शिवण्णाची भेट घेतली होती. या सर्व संवादांमुळे मला नक्षल चळवळीची विचारसरणी, तिचा विस्तार आणि कार्यपद्धती यांची सखोल कल्पना आली होती..बंदुकीच्या जोरावर सत्ता हस्तगत करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या नक्षलवाद्यांच्या हाती आता भारतीय संविधान आले, ही निश्चितच अतिशय सकारात्मक आणि आशादायक बाब आहे. आपला देश माओवाद व नक्षलवाद या दोन्ही विचारसरणींपासून पूर्णपणे मुक्त झाला पाहिजे. कारण या चळवळी मुळातच असंवैधानिक, बेकायदेशीर आणि लोकशाहीविरोधी आहेत. म्हणूनच, जे भारतीय नागरिक आजही संविधानावर विश्वास ठेवत नाहीत किंवा संविधानविरोधी वक्तव्ये करतात, त्यांच्या हातातही संविधान देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून त्यांना त्याचे महत्त्व समजू शकेल.१९८० चा काळ असा होता, की जिकडे ‘पीपल्स वॉर ग्रुप’ आपला प्रभाव आणि कार्यक्षेत्र झपाट्याने वाढवत होता. या चळवळीने अत्यंत तीव्र आणि आक्रमक स्वरूप धारण केले होते. १९८० पासून या भागात नक्षलवाद्यांचा शिरकाव हळूहळू वाढत गेला आणि त्यांनी स्थानिक लोकांमध्ये भीती आणि प्रभाव निर्माण केला. त्या काळात सिरोंचा येथील राजू मास्तर यांचा हात नक्षलवाद्यांनी तोडला. .ही घटना त्या काळातील पहिली मोठी हिंसक कारवाई ठरली. या घटनेने सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी वर्गात भीतीचे सावट पसरले. नक्षलवादी विध्वंसक कृत्ये करून प्रशासन व जनतेत दहशतीचे वातावरण निर्माण करीत होते. त्या काळातील अनेक नागरिक आजही त्या दिवसांची आठवण सांगतात. मात्र, आता परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. आज तेच सुरजागड पर्वत, जे कधी काळी नक्षलवाद्यांच्या तळाचा भाग होते त्या ठिकाणी, मी अहेरीचा उपजिल्हाधिकारी असताना १९८६ पासून आम्ही, महसूल मेळावा सुरू केला होता. नक्षलवाद्यांनी आमच्या विरोधात पत्रक काढले होते. आज सुरजागड येथे मोठ्या प्रमाणावर खनिज उत्खनन सुरू झाले आहे. औद्योगिक क्रांतीचा हा टप्पा गडचिरोली जिल्ह्यासाठी महत्त्वाचा ठरत आहे; परंतु हे काम संविधानाच्या भाग दहाच्या अनुच्छेद २४४ (१), अनुसूची पाचनुसार होत आहे की नाही, तेही पाहणे महत्त्वाचे ठरते. .पेसा कायदा आहे. आदिवासींना संविधानाने खूप अधिकार दिलेत; परंतु त्यांच्या हातात संविधान न आल्यामुळे ते संविधानिक हक्कापासून वंचित राहिले आणि अनेक समस्या निर्माण झाल्या. त्यांपैकी एक नक्षल समस्या. सुरजागड भागातील खनिज उत्खननामुळे पर्यावरण व आदिवासींच्या विस्थापनाचा, आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आदिवासी क्षेत्रात मायनिंग करताना सरकारने वरील मुद्दे लक्षात घेण्याची गरज आहे. नक्षलवाद्यांपैकी जे विकासाच्या प्रवाहात येत आहेत त्यांना आता उद्योग क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. मात्र, त्यासोबतच नक्षलवाद्यांना आर्थिक मदत करणारे, शस्त्रे पुरवणारे आणि बेकायदेशीररीत्या सहाय्य करणारे कोण आहेत, याची सविस्तर माहिती या शरण आलेल्या नक्षलवाद्यांकडून मिळवणे अत्यावश्यक आहे. या माहितीद्वारे सरकारला खरे आणि मूळ नक्षलवादी कोण हे ओळखता येईल आणि त्यांच्याविरुद्ध योग्य ती कायदेशीर कारवाई करता येईल. त्यामुळे नक्षलवादाची पाळेमुळे खऱ्या अर्थाने खणून काढता येण्यास मदत मिळेल..मुख्यमंत्र्यांनी नक्षलवाद्यांच्या हातात संविधान दिल्याचा प्रसंग केवळ प्रतीकात्मक नव्हता. त्याद्वारे सरकार, प्रशासन आणि शरण आलेले नक्षलवादी या तिन्ही घटकांची जबाबदारी अधिकच वाढली आहे.गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षलवाद व माओवाद संपल्यामुळे आता विकासाला नवीन गती आणि उभारी मिळणार आहे. जिल्ह्याची निर्मिती १९८२ मध्ये झाली, तरीही नक्षलवादी हिंसाचार आणि दहशतीमुळे अपेक्षित प्रगती थांबली होती. आता प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी गावागावात जाऊन आदिवासी बांधवांशी थेट संवाद साधणे अत्यावश्यक आहे, जेणेकरून स्थानिक समस्या समजून घेऊन त्यावर तत्परतेने उपाययोजना करता येतील. .आदिवासींचे कोणत्याही प्रकारे शोषण होणार नाही याची प्रशासनाने दक्षता घेतली पाहिजे. प्रशासनाला माणुसकीचा चेहरा मिळवणे गरजेचे आहे, ज्यामुळे आदिवासी बांधवांच्या गरजा प्रभावीपणे पूर्ण करता येतील. या जिल्ह्याचा खऱ्या अर्थाने विकास होईल आणि आदिवासी समाजाची आर्थिक, सामाजिक उन्नती होईल. गरिबी कमी होऊन सर्व मुले व मुली शाळेत जातील, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळेल आणि संविधानाची खरी जागरूकता निर्माण होईल.नक्षलवाद्यांच्या हाती संविधान देताना घरोघरी संविधानाचे जागरूकता अभियान राबविणे अत्यंत गरजेचे आहे. मुला-मुलींना संविधानाचे महत्त्व समजावून सांगणे आवश्यक आहे, जेणेकरून भविष्यात कोणीही हातात शस्त्र उचलण्यापूर्वी संविधानाच्या मार्गदर्शनाचा विचार करेल. त्यांच्या आरोग्याची योग्य काळजी घेणे, अतिक्रमित जमिनींचे मालकी हक्काचे पट्टे सर्वांना देणे, आदिवासींच्या जमिनीचे संरक्षण करणे तसेच शेती सुधारणा करून आर्थिक उन्नती साधणे ही भेडसावणारी समस्या त्वरित निकाली लावण्याची गरज आहे. हा संविधान हातात देण्याचा मुख्य उद्देश असून तो यशस्वी होईल, अशी सर्वांची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.