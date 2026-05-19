Premium|Study Room : MPSC-UPSC चालू घडामोडी २०२६

१) दृष्टी उपग्रहाचे यशस्वी प्रक्षेपणभारताची आघाडीची अवकाश-तंत्रज्ञान स्टार्टअप कंपनी बेंगळुरू येथील 'गॅलॅक्स आय'ने आपल्या महत्त्वाकांक्षी 'मिशन दृष्टी' या उपग्रहाचे 'फाल्कन ९' या 'स्पेसएक्स'च्या रॉकेटद्वारे ०३ मे २०२६ रोजी कॅलिफोर्नियातून प्रक्षेपण केले. 'मिशन दृष्टी' हा जगातील पहिला ऑप्टो-SAR उपग्रह आहे, ज्यामुळे कोणतेही हवामान, दिवस-रात्र पृथ्वीची स्पष्ट छायाचित्रे घेण्याची क्षमता त्याला प्राप्त होते. कंपनीच्या मते 'मिशन दृष्टी' हा उपग्रह 'इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल' आणि'सिंथेटिक अॅपर्चर रडार सेन्सर्स'ना एकाच कार्यक्षम प्लॅटफॉर्ममध्ये एकत्रित करतो. 'इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेन्सर्स' सूर्यप्रकाश आणि स्वच्छ आकाशात 'हाय रिझोल्युशन' प्रतिमा टिपतात, तर सिंथेटिक अॅपर्चर रडार कोणत्याही हवामानात आणि कोणत्याही वेळी प्रतिमा पुरवतात.'दृष्टी' उपग्रहाची वैशिष्ट्ये 'दृष्टी' उपग्रह ढगाळ हवामान किंवा अंधारातही स्पष्ट चित्रे घेऊ शकतो. सुमारे १९० किलो वजनाच्या या उपग्रहात ड्युएल टेक्नोलॉजी यंत्रणा आणि मल्टिस्पेक्ट्ररल कॅमेरा आहे. त्यामुळे रंगीत आणि तपशीलवार प्रतिमा घेता येतात. सिंथेटिक अपरचर रडारमुळे (एसएआर) निरीक्षण क्षमतेत वाढ झाली आहे.भारतासाठी महत्त्व सीमाभागातील निगराणीसाठी हा उपग्रह उपयोगी ठरेल. दहशतवादी हालचाली, लष्करी हालचाली आणि तेथील पायाभूत सुविधांवर लक्ष ठेवणे सोपे होईल. यामुळे भारताच्या निगराणी क्षमतेत वाढ होईल आणि ढगाळ हवामानात किंवा रात्रीच्या वेळीही निरीक्षण करता येईल. हा प्रकल्प भारताच्या अवकाश क्षेत्रातील खासगी कंपन्यांची ताकद दाखवणारा आहे. 'इस्रो'च्या व्यतिरिक्त आता खासगी स्टार्टअपदेखील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करीत असल्याने या क्षेत्राचा विस्तार वेगाने होत आहे..Premium|India Budget 2026 : आर्थिक प्रगतीसाठी तीन प्रमुख कर्तव्यांचा संकल्प.प्रक्षेपणामुळे होणारे फायदे• भारताला परदेशी उपग्रहांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही.• सध्याच्या संघर्षांमध्ये (जसे इस्रायल-इराण) काही देशांनी डेटा देण्यास नकार दिला, अशी परिस्थिती भारताला टाळता येईल.• पीक स्थिती, पाणी व्यवस्थापन, जमीन वापर याचे अचूक विश्लेषण स्मार्ट कृषी धोरणांना मदत होणार.• पूर, चक्रीवादळ, भूकंप यांसारख्या आपत्तींच्या वेळी निरीक्षणासाठी मदत.• भौगोलिक बदलांची त्वरित आणि अचूक माहिती मिळणार.• 'दृष्टी' उपग्रह म्हणजे भारतासाठी 'आकाशातील डोळे' आहेत. यामुळे भारताची लष्करी, तांत्रिक आणि धोरणात्मक ताक ताकद वाढेल.•विशेषतः चीन आणि पाकिस्तानसारख्या देशांसाठी हे एक मोठे आव्हान ठरू शकते, कारण भारताची निरीक्षण क्षमता आता अधिक अचूक आणि सतत राहणार आहे..२) दिल्लीत 'एम्स'मध्ये देशातील पहिले पोर्टेबल MRI मशिन सुरू• गंभीर रुग्णांची मेंदू तपासणी थेट त्याच्या बेडजवळच करता येईल असे देशातील पहिले पोर्टेबल MRI मशिन येथील 'एम्स' रुग्णालयात सुरू करण्यात आले आहे.• या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे आता गंभीर रुग्णांची मेंदू तपासणी थेट त्यांच्या बेडशेजारीच करता येणार असून उपचार प्रक्रियेत मोठी सुलभता आणि वेग येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.• सामान्यतः MRI स्कॅनसाठी रुग्णाला विशेष कक्षात हलवावे लागते. विशेषतः आयसीयू मध्ये दाखल असलेल्या किंवा व्हेंटिलेटरवर असलेल्या रुग्णांना हलवणे धोकादायक ठरू शकते.• अशा परिस्थितीत नव्याने सुरू करण्यात आलेले पोर्टेबल एमआरआय मशिन दिलासा देणारे ठरत आहे. हे उपकरण थेट रुग्णाच्या बेडपर्यंत नेऊन तपासणी करता येते. यामुळे रुग्ण हलवण्याची गरजच राहात नाही.३) जागतिक पत्रकारिता स्वातंत्र्य निर्देशांक २०२६रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स (RSF) च्या जागतिक पत्रकारिता स्वातंत्र्य निर्देशांक २०२६ मध्ये भारताचा क्रमांक १८० देशांपैकी १५७ वा लागला आहे. भारताच्या क्रमांक मागील वर्षीच्या १५१ व्या स्थानापेक्षा सहा स्थानांनी घसरला असून भारत ‘अत्यंत गंभीर’ श्रेणीत गेला आहे. १८० देशांचे मूल्यांकन करणाऱ्या या संस्थेच्या जागतिक पत्रकारिता स्वातंत्र्य निर्देशांकाने, निर्देशांकाच्या २५ वर्षांच्या इतिहासातील सर्वात कमी सरासरी गुण नोंदवले आहेत. इतिहासात प्रथमच, मूल्यांकन केलेल्या देशांपैकी निम्म्याहून अधिक देश 'कठीण' किंवा 'अतिशय गंभीर' श्रेणीत मोडतात.नॉर्वे : सलग दहाव्या वर्षी पहिल्या क्रमांकावर. पाच प्रमुख निर्देशक १.राजकीय वातावरण२.कायदेशीर चौकट३.आर्थिक परिस्थिती४.सामाजिक संदर्भ५.पत्रकारांची सुरक्षाभारताची स्थिती क्रमांक : १५७ वा (२०२६) मागील वर्ष : १५१ वा (२०२५) घसरण : ६ स्थानांनी खाली श्रेणी : Very Serious (अत्यंत गंभीर) .दररोज १५० बालकांवर अत्याचार; समाज अजूनही का गप्प? बालसुरक्षेचा ज्वलंत प्रश्न ऐरणीवर; धक्कादायक आकडेवारी समोर .कारणे - स्वतंत्र माध्यमांवर वाढती न्यायालयीन छळवणूक - राष्ट्रीय सुरक्षा कायदे व मानहानीचे गुन्हे पत्रकारांवर लादणे - माध्यम मालकीतील केंद्रीकरण व राजकीय दबाव - पत्रकारांवर हिंसा व ऑनलाइन ट्रोलिंग मोहिमाटॉप १० सर्वोत्तम देश (२०२६)१) नॉर्वे२) नेदरलँड्स३) एस्टोनिया४) डेन्मार्क५) स्वीडन६) फिनलंड७) आयर्लंड८) स्वित्झर्लंड९) लक्झेंबर्ग१०) पोर्तुगालसर्वात वाईट १० देश (२०२६)१) अझरबैजान (१७१)२) रशिया (१७२)३) तुर्कमेनिस्तान (१७३)४) व्हिएतनाम (१७४)५) अफगाणिस्तान (१७५)६) सौदी अरेबिया (१७६)७) इराण (१७७)८) चीन (१७८)९) उत्तर कोरिया (१७९)१०) एरिट्रिया (१८०).भारताच्या शेजारील देश नेपाळ (८७)मालदीव (१०८)श्रीलंका (१३४)भूतान (१५०)बांगलादेश (१५२)पाकिस्तान (१५३).निष्कर्ष• भारतातील पत्रकारिता स्वातंत्र्याची स्थिती गंभीर संकटात आहे. • न्यायालयीन छळवणूक, राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांचा गैरवापर, माध्यम मालकीतील केंद्रीकरण आणि पत्रकारांवरील हिंसा यामुळे भारताचा क्रमांक सतत खाली जात आहे. • सिक्कीमसारख्या राज्यांनी न्यायव्यवस्था डिजिटल करून प्रगती दाखवली असली तरी राष्ट्रीय स्तरावर पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य लोकशाहीसाठी मोठे आव्हान ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.