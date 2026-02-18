Premium|India China Ladakh dispute: भारत-चीन संबंधांमध्ये लडाखचे वाढते सामरिक महत्त्व

लेखक : गौरव बाळेप्रस्तावनाहिमालयाच्या उंच आणि दुर्गम प्रदेशात वसलेले लडाख हे आज भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आणि निर्णायक क्षेत्र ठरले आहे. भारत–चीन संबंधांमध्ये लडाखमधील सीमावाद हा केवळ भौगोलिक सीमारेषेपुरता मर्यादित राहिलेला नसून, तो भारताच्या सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडता आणि आशियातील सामरिक संतुलनाशी थेट निगडित झाला आहे. २०२० मध्ये गलवान खोऱ्यात झालेल्या हिंसक संघर्षानंतर सीमेवरील शांतता आणि स्थैर्य या संकल्पनांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. त्यामुळे लडाखमधील परिस्थिती भारताच्या संरक्षण व परराष्ट्र धोरणाची खरी कसोटी ठरत आहे..लडाखचे भौगोलिक व सामरिक महत्त्वलडाख हा प्रदेश भारत, चीन आणि पाकिस्तान या तीन अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांच्या सीमांच्या संगमस्थळी स्थित असल्यामुळे त्याचे सामरिक महत्त्व अत्यंत मोठे आहे. हा प्रदेश चीनच्या तिबेट स्वायत्त प्रदेश आणि झिनजियांग प्रांताला लागून असून भारत–चीनदरम्यान सुमारे ३,४८८ किलोमीटर लांबीची प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा येथे पसरलेली आहे. सियाचीन हिमनदी, काराकोरम, दौलत बेग ओल्डी आणि पँगॉन्ग त्सो यांसारखे भाग भारताच्या सीमासुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. या क्षेत्रांवरील भारताचे नियंत्रण चीन–पाकिस्तान आर्थिक मार्गावर अप्रत्यक्ष दबाव निर्माण करतो..भारत-चिन संघर्षाचे कारण असणारी नियंत्रण रेषा!लडाखमधील सीमावादाचे मुख्य कारण म्हणजे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचे अस्पष्ट आणि अस्थिर स्वरूप होय. ही रेषा अधिकृतपणे सीमांकित नसल्यामुळे भारत आणि चीन यांचे आकलन अनेक ठिकाणी भिन्न आहे. अंदाजे ६०,००० चौ. किलोमीटर क्षेत्रात दोन्ही देशांचे दावे भिन्न आहेत. चीनकडून ‘सलामी स्लायसिंग’ आणि ‘ग्रे झोन युद्धनीती’चा अवलंब करून हळूहळू प्रत्यक्ष स्थिती बदलण्याचा प्रयत्न केला जातो, असा भारताचा ठाम दावा आहे. २०२० मधील गलवान खोऱ्यातील संघर्षात २० भारतीय सैनिक हुतात्मा झाले, ज्यामुळे १९७५ नंतर प्रथमच सीमारेषेवर प्राणहानी झाली आणि दशकानुदशके टिकलेली संयमाची परंपरा भंग पावली..भौगोलिक परिस्थिती, हवामान आणि पायाभूत सुविधांचे आव्हानलडाखची सरासरी उंची १४,००० ते १८,००० फूट इतकी असून येथे अत्यंत थंड हवामान, कमी ऑक्सिजन आणि कठीण भूप्रदेश आढळतो. हिवाळ्यात तापमान उणे ३० अंश सेल्सियसपर्यंत घसरते, ज्यामुळे लष्करी तैनाती खर्चिक आणि आव्हानात्मक ठरते. भारताने दारबुक–श्योक–दौलत बेग ओल्डी रस्ता, अटल बोगदा तसेच प्रगत हवाई धावपट्ट्यांच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांचा विकास केला आहे. तथापि, चीनने तिबेटमध्ये वेगाने विकसित केलेले रस्ते, रेल्वे मार्ग आणि लॉजिस्टिक केंद्रे त्याला सामरिक हालचालींमध्ये तुलनात्मक आघाडी देतात..सिमावर्ती भागावरील खर्च आणि तणावपूर्व लडाखमध्ये भारत आणि चीन या दोन्ही देशांनी मोठ्या प्रमाणावर सैन्य, रणगाडे, तोफखाना, ड्रोन आणि हवाई शक्ती तैनात केली आहे. सुमारे ५०,००० ते ६०,००० सैनिकांची कायमस्वरूपी उपस्थिती ही सीमावर्ती भागातील वाढत्या तणावाचे कारण आहे. या दीर्घकालीन तैनातीमुळे संरक्षण खर्चात वाढ होते, सैनिकांवर शारीरिक व मानसिक ताण येतो आणि अपघाती संघर्षाचा धोका कायम राहतो. विश्वास निर्माण करणाऱ्या यंत्रणा अस्तित्वात असल्या तरी प्रत्यक्ष परिस्थिती अनेकदा त्यांना मर्यादित ठरवते..भारताची सावध व कठोर राजकिय भूमिकालडाखमधील सीमावादामुळे भारत–चीन संबंधांमध्ये धोरणात्मक अविश्वास निर्माण झाला आहे. भारताने चीनसोबत व्यापार सुरू ठेवत असतानाही राजकीय आणि सामरिक पातळीवर अधिक सावध व कठोर भूमिका स्वीकारली आहे. क्वाडसारख्या बहुपक्षीय मंचांमध्ये भारताची सक्रियता वाढली असून इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात भारत आपली भूमिका बळकट करत आहे. यासोबतच ‘आत्मनिर्भर भारत’ उपक्रमांतर्गत संरक्षण उत्पादन आणि लष्करी आधुनिकीकरणाला चालना मिळाली आहे..Premium|Study Room : व्हेनेझुएलात झालेले सत्तांतर लहान राष्ट्रांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण करते!.निष्कर्षलडाखमधील भारताची सीमाविषयक आव्हाने ही तात्कालिक स्वरूपाची नसून दीर्घकालीन आणि बहुआयामी स्वरूपाची आहेत. भौगोलिक मर्यादा, चीनची विस्तारवादी भूमिका आणि बदलते जागतिक शक्तिसंतुलन यांमुळे हा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा बनला आहे. भारताने लष्करी सज्जता, पायाभूत विकास आणि कूटनीती यांचा समन्वय साधत आपले राष्ट्रीय हित जपण्याचा प्रयत्न केला आहे. भविष्यातील स्थैर्यासाठी सातत्यपूर्ण संवाद, सामरिक संयम आणि ठाम राष्ट्रीय भूमिका यांचा समतोल राखणे अत्यावश्यक ठरेल. लडाख हा भारताच्या सीमासुरक्षेचा निर्णायक कस ठरत असून, त्यावर भारताच्या धोरणात्मक परिपक्वतेची खरी परीक्षा होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.