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Premium| Ganesh Festival : देवाची आरती करण्याची प्रथा नेमकी कधी सुरू झाली? अथर्ववेदातला 'हा' संदर्भ माहितीय का?

Ganpati Aarti History: गणेशाच्या आरतीमागचं खरं कारण, विधी आणि पुराणांत येणारे त्याचे संदर्भ जाणून घ्या.
How Aarti Became an Integral Part of Ganpati Worship

गणपतीची आरती करण्याची प्रथा नेमकी कशी सुरू झाली? 

E sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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From Aratrika to Aarti: The History Behind This Hindu Ritual

डॉ निर्मला कुलकर्णी, संस्कृतच्या तज्ज्ञ, अभ्यासक

गणेशोत्सवात सजावट, पूजा, प्रसाद यासोबत बाप्पाची आरती सगळ्यांच्याच आवडीची. एकापेक्षा एक आवाजात गायलेल्या आरत्या, पेटी, तबल्याची साथ, मृदुंगावरची थाप हे सगळं काही गणेशोत्सवाच्या वातावरणात हुरुप भरून टाकणारं. पण मुळात आरती करणे, याची सुरूवात कुठून झाली?

गणेशोत्सवात दुमदुमणाऱ्या आरत्यांच्या या प्रथेमागचा इतिहास सांगितला आहे, संस्कृतच्या तज्ज्ञ, अभ्यासक डॉ निर्मला कुलकर्णी यांनी.

सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखातून आरतीच्या प्रथेमागचं मूळ समजून घेऊया.

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Hindu mythology
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