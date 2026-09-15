Premium| Ganesh Festival : देवाची आरती करण्याची प्रथा नेमकी कधी सुरू झाली? अथर्ववेदातला 'हा' संदर्भ माहितीय का?

From Aratrika to Aarti: The History Behind This Hindu Ritualडॉ निर्मला कुलकर्णी, संस्कृतच्या तज्ज्ञ, अभ्यासक गणेशोत्सवात सजावट, पूजा, प्रसाद यासोबत बाप्पाची आरती सगळ्यांच्याच आवडीची. एकापेक्षा एक आवाजात गायलेल्या आरत्या, पेटी, तबल्याची साथ, मृदुंगावरची थाप हे सगळं काही गणेशोत्सवाच्या वातावरणात हुरुप भरून टाकणारं. पण मुळात आरती करणे, याची सुरूवात कुठून झाली? गणेशोत्सवात दुमदुमणाऱ्या आरत्यांच्या या प्रथेमागचा इतिहास सांगितला आहे, संस्कृतच्या तज्ज्ञ, अभ्यासक डॉ निर्मला कुलकर्णी यांनी. सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखातून आरतीच्या प्रथेमागचं मूळ समजून घेऊया. .वैदिक धर्माचे परिणत रूप म्हणजे पौराणिक धर्म किंवा हिंदू धर्म. वैदिक धर्मात अनेक अवैदिक परंपरा मिसळल्या आणि या दोहोंच्या संगमातून पौराणिक धर्म तयार झाला. पौराणिक धर्मांमध्ये मूर्तिपूजेला प्राधान्य मिळाले आणि षोडशोपचार पूजा रूढ झाली. या षोडशोपचारांमध्ये दीप हा महत्त्वाचा उपचार आहे. देवाच्या मूर्तीला दिव्याने ओवाळणे म्हणजे दीपोपचार. .धडे बाप्पाचे, २१ मार्ग यशाचे : काय आहे गणेशाच्या उपासनेचा पासवर्ड.आरती हा दीप या उपचाराचाच एक भाग आहे. अथर्ववेदाच्या परिशिष्टामध्ये आरात्रिक नावाचा विधी सांगितला आहे. तो का करावा या संदर्भात एक कथाही दिली आहे. ज्या कथा एखाद्या विधीचे समर्थन करण्यासाठी देवादिकांचे दाखले देऊन रचलेल्या असतात त्यांना “पुराकल्प” अशी पारिभाषिक संज्ञा आहे. आरात्रिक विधीच्या संदर्भात दिलेली कथा पुढीलप्रमाणे आहे - “इंद्र हा देवांचा राजा. त्याला एकदा काही केल्या झोप येईना. मग त्याच्या पुरोहिताने, बृहस्पतीने समाधि लावली. त्या समाधीमुळे त्याला समजले की असुरांनी कोणतातरी अभिचार विधी करून इंद्राची झोप हिरावून घेतली आहे. मग त्याने एक पिठाचा दिवा केला, रात्रिदेवतेची आराधना केली आणि नंतर त्या दिव्याची पूजा करून त्याने इंद्राला ओवाळले. आणि मग तो दिवा एका चव्हाट्यावर नेऊन ठेवला आणि मग इंद्राला शांत झोप लागली.” हा विधी म्हणजेच आरात्रिक विधी..राजाला नीट झोप लागावी, त्याला भूताखेतांची बाधा होऊ नये, कुणाची दृष्ट लागू नये म्हणून पिठाचा दिवा करून,मोहरी, दुर्वा, फुलं ओवाळून ते राजवाड्याबाहेर ठेवून देत. याला 'आरात्रिकविधि' म्हणत असत. या विधीच्या वेळी अथर्ववेदातली सूक्ते म्हणत असत. त्यातल्या एका सूक्ताचा मुखडा (प्रतीक) ' आ रात्रि पार्थिवम्' असा आहे. यावरूनच हा विधी “आरात्रिक” म्हणून ओळखला जाऊ लागला. कालांतराने, पौराणिक धर्मांमध्ये मूर्तिपूजा स्वीकारल्यावर राजोपचारच पूजोपचारात बदलले. .विघ्नहर्ता गणपती : या विचारातून झाला मूर्तिपूजेचा जन्म.आरात्रिक विधीची जागा आरती विधीने घेतली. त्या विधीमध्ये जगन्नियन्त्या देवाच्या मूर्तीला शोभतील असे बदल केले गेले. काकड आरती, शेजारती असे अनेक प्रकार मूर्तिपूजेमुळे निर्माण झाले. आरात्रिक विधीमध्ये रात्रीला प्रार्थना करत असत; आरतीमध्ये देवालाच प्रार्थना करतात. वैदिक उपासना पद्धतीमध्ये कोणताही विधी करतांना प्राचीन ऋषींची रचलेली सूक्त म्हणत असत. एकंदरित, प्राचीन ऋषींची प्रतिभा उसनी घ्यावी लागे. आरती या विधीने मात्र भक्तांची भक्ती आणि कल्पनाविलास अनेक प्रकारे फुलवला. विधीमध्ये भक्ती अधिक गुंफली गेली. आपल्या भाषेत, आपल्या कल्पनेने भाविक भक्त अनेक देवांची प्रार्थना करू लागला. आरती हा कोणत्याही पूजेचा महत्त्वाचा भाग आहेच, पण विशेषतः गणेशपूजनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे..आरती हा वाङ्मयप्रकार मराठी भाविकांना नवीन नाही. महाराष्ट्रात महानुभावांपासून सुरू झालेला हा प्रकार संत आणि पंत कवींनी वृद्धिंगत केला.'म्हणे नामा' हे शब्द असलेल्या नामदेवांच्या आरत्या आणि “एका जनार्दनी” शब्द असलेल्या एकनाथांच्या आरत्या आपल्या पठणात असतातच. आर्याभारत लिहिणाऱ्या मोरोपंतांनी “ आरतिक्यकदम्ब” नावाचा संस्कृत आरत्यांचा संग्रह रचला आहे. त्यांचे जामात धर्मसिंधुकार काशिनाथ उपाध्याय (बाबा पाध्ये) यांनीही अनेक आरत्या संस्कृतमध्ये रचल्या आहेत..रामदासांच्या आरत्या फारच लोकप्रिय. त्यांचे शब्दांवरचे प्रभुत्व वाखाणण्याजोगे आहेच, शिवाय त्यांची आरती रचनेची एक नेटकी शिस्त आहे. ते त्या देवतेचे सुंदर शब्दचित्र रेखाटतात आणि गुणवर्णन करतात, मागणे मागतात. “सुखकर्ता दुखहर्ता” ही आरती संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रसिद्ध आहे. रामदासांच्या काळापर्यंत गणपतीचे विघ्नहर्ता हे स्वरूप समाजमनात स्थिरावले होते. त्या स्वरूपाचे सुरवातीला वर्णन करून ते त्याच्या अलंकारांचे आणि वेशभूषेचे वर्णन करतात. गणपतीने अंगाला लावलेली चंदनाची उटी, त्याचे लंबोदर स्वरूप, त्याने नेसलेला पीतांबर, कमरेला बांधलेला साप, गळ्यातली मोत्याची माळ यांचे ते वर्णन करतात. .Premium | Parenting Tips: ऐन सणासुदीत मुलं हट्ट का करतात? Mood Swings हाताळताना पालकांनी काय करावं?.कलांचा अधिष्ठाता अशी गणपतीची ओळख आहे. नृत्य करणाऱ्या गणेशाच्या अनेक मूर्ती असतात. त्यामुळे त्यांच्या पायात मंजुळ क्वणत्कार करणारे घुंगरू आहेत.हे त्यांच्या मनाला भावलेले गणपतीचे जिवलग स्वरूप आरती म्हणणाऱ्या भक्तांच्या मनश्चक्षूंसमोर साकारते. त्याला आरतीत वर्णन केलेल्या मूर्तीचे समोर प्राणप्रतिष्ठा केलेल्या मूर्तीशी साम्य जाणवते आणि त्या परमेश्वराला भक्त मनोभावे ओवाळतो. रामदासांच्या आरतीचे प्रारूप नंतरच्या अनेक छोट्या मोठ्या कवींनी अनुसरले..मोरया गोसावींनी महाराष्ट्रात गाणपत्य संप्रदाय वृद्धिंगत केला. त्यांचे एक वासुदेव नावाचे शिष्य स्वतःला “ गोसावी नंदन “ (मोरया गोसावींचा पुत्र) म्हणून घेत असत. त्यांच्या गणपतीवरच्या साहित्यरचना प्रसिद्ध आहेत.त्यांनी रचलेली गणपतीची “शेंदुर लाल चढाओ” ही हिंदी आरती महाराष्ट्रातल्या घराघरात म्हटली जाते..साधारणपणे आरत्या म्हणताना पहिली गणपतीची, मग शंकराची आणि त्यानंतर देवीची म्हटली जाते. जुन्या काळात घराघरांमधून या देवतांसाठी रामदास इ. प्रसिद्ध कवींच्या म्हटल्या जात होत्याच. शिवाय आरत्या रचल्या जात असाव्यात; कारण सामान्य माणसाला प्रतिभा व्यक्त करायला धर्माशिवाय वाव नव्हता. शिवाय, घरात रोज पूजा अर्चा, सणवार सुरू असत. त्यामध्ये नाविन्य आणि उत्साह यायचा तो नवनवीन रचनांमुळे..Premium|Ganpati Pooja preparation: गणरायाच्या आगमनाची तयारी कशी करायची?\nनैवेद्य ते सजावटीपर्यंत सगळ्याच्या झटपट टिप्स!!.या आरत्यांना विशिष्ट छंद नाही.साधारणतः या आरत्यांना सर्वसामान्य व्यक्ती गाऊ शकेल अशा चाली असतात. पण काही हौशी कवी वेगवेगळ्या चालींवर आरत्या रचतात. आमच्या आजोबांनीही नऊ आरत्या रचल्या होत्या. त्यातल्या काही आरत्यांना नाट्यसंगीताच्या चाली आहेत. शारदा नाटकातल्या ‘ कधि करिसी लग्न माझे’ या पदाची चाल असलेली गणपतीची आरती पहा-गणराया वक्रतुंडा करितो मी आरती| त्रैलोक्यी कीर्ति गाजे पावे बा गणपती| ध्रु|| भाद्रपदी चतुर्थीसी येसी बा सुरपती| विघ्नेशा विश्वव्यापी तुजलागी अति प्रिती ||१|| तव लीला अमृताची प्रिति आहे मज अती| तव पदि या अनंतासी कवनी द्या सन्मती|| २||या आरतीत विषयनाविन्य नाही, पण शब्दरचना अगदी सोपी असली तरी आकर्षक आहे..आरतीला ताल मात्र असतोच. त्यामुळे टाळ आणि टाळ्या वाजवल्या जातात. कोकणात तर तबला पेटीचीही साथ असते. आरत्या रागदारीत म्हटल्या जातात.सामान्यतः पूजाविधी वैयक्तिक असतो. पण आरती करायला मात्र घरातले, शेजारपाजारचे सर्वजण असतात. एकमेकांच्या घरी गणपतीच्या आरतीला जायचेच अशी प्रथा आहे. घरातली असो, मंदिरातली असो जातीपातींचा भेदभाव विसरून सगळे एकत्र आरती करतात. अभिजन आणि जनसामान्य यांच्यातला भेद मिटवण्याचे एक उत्तम साधन परंपरेला गवसले. सामान्यांच्या बुद्धीला झेपेल आणि खिशाला परवडेल असा विधी मूर्तिपूजेंने दिला तर भारतीय तत्त्वज्ञानातल्या आणि संस्कृतीतल्या संकल्पना सोप्या शब्दात जनसामान्यांपर्यंत पोचवण्याचे खूप मोठे काम आरत्यांनी केले. देवादिकांच्या कथा सामान्य माणसाच्या मुखी खेळल्या त्या आरत्यामुळे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.